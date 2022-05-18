Джимми Батлер разобрал молодежь «Бостона» как школьников. Разница в классе между финалистами Востока сегодня слишком велика

Хватит ли у «Селтикс» сил?

Мы стали об этом забывать, но пандемия и коронавирусный протокол никуда не пропали из НБА. Перед первым матчем финала Востока «Бостон» внезапно остался без одного из важнейших игроков – положительный тест на ковид сдал Эл Хорфорд.

Учитывая, что из-за травмы не готов был играть еще и стартовый разыгрывающий Маркус Смарт, шансов украсть первый матч в гостях у «Хит» оставалось совсем немного.

И все же мы увидели интересный баскетбол… в течение одной половины.

«Бостону» грех жаловаться на травмы и болезни: в предыдущем раунде «Кельты» прошли «Милуоки», у которого всю серию не было второго лучшего игрока Криса Миддлтона. Сейчас на старте финала Востока и у «Майами» не играет Кайл Лаури.

Беда для «Селтикс» состояла в том, что Хорфорд и Смарт – не просто важные элементы лучшей защиты НБА, но и самые опытные игроки команды. По сути – единственные опытные игроки команды. В их отсутствие самый большой «пробег» в «Бостоне» у Джейлена Брауна, а ведь тому всего 25.

Такие молодые команды в принципе не играют на таких поздних стадиях плей-офф.

И все же Смарт и Хорфорд, с одной стороны, самые опытные и лучшие плеймейкеры – с другой, это два наиболее медленных игрока команды. Мы уже предполагали, что тренеры «Хит» и «Селтикс» будут удивлять друг друга новыми стратегиями, но сегодня они удивили всех.

Медленные, тягучие, защитные команды вдруг решили побегать.

В первой половине матча это шло на пользу «Селтикс» – всего позавчера они бросали трехочковые чаще, чем кто угодно когда угодно в седьмых матчах плей-офф, а сегодня побили клубный рекорд по очкам из-под кольца за половину матча.

А потом силы у «Селтикс» закончились, в то время как «Хит» включили классические тиски в защите. Одно плюс другое равно разгром в важнейшей третьей четверти.

Вылетевшие Хорфорд и Смарт – это минус два игрока в и без того короткой ротации «Селтикс». Кайла Лаури можно заменить игроком ниже среднего уровня со случайно сгенерированным именем (только не говорите, что «Гейб Винсент» – это настоящий человек). «Бостон», играющий весь плей-офф в 8-9 человек, не может заменить основных игроков никем.

Плюсы короткой ротации в плей-офф давно известны:

• лучшая сыгранность;

• ротации фиксированные, лидеры не выбиваются из игрового ритма;

• когда на дальний конец скамейки подбираются баскетболисты соответствующего статуса, в раздевалке меньше проблем с атмосферой.

Но для «Селтикс», прилетевших во Флориду уже через сутки после окончания тяжелейшей серии против действующего чемпиона, сегодня в этом только минусы.

Сегодня у «Бостона» было лишь 7 игроков с существенным опытом игры в НБА. Восьмым вышел второгодка Аарон Несмит, которому в регулярке доверяли по 10 минут за игру, и то не во всех матчах. Остальные персонажи на скамейке – игроки, которые суммарно за сезон провели 300 минут. Эти люди не должны были играть в плей-офф – они и не играют.

То ли намеренно, то ли случайно сбив «Селтикс» с их привычного трехочкового ритма, пускай и ценой проигранной первой половины, Эрик Споэльстра сломал нападение соперника. Теперь уже каждый раз, как «Бостон» пытался доставить мяч в трехсекундную, игрока с мячом или адресата передачи там уже поджидали двое: один был готов накрыть бросок вверху, второй вырывал мяч внизу.

П осле большого перерыва бостонцы впервые попали с игры только c 12-й попытки, после 7 (!) минут за сухи. Счет к тому времени был уже 76:68 в пользу «Хит» – и уже вскоре разрыв дорос до 17. Третью четверть «Хит» выиграли со счетом 39:14.

Главный герой – Джимми Батлер, никаких сюрпризов. В первой половине он не давал сопернику оторваться в счете, во второй – уничтожил его. У Батлера 4 перехвата и 3 блока, а на чужой половине он настолько легко ловил юных оппонентов на фолы (18 штрафных бросков!), что это напоминало игру бывшего профессионала, вышедшего побросать мячик против школьников.

Вот только Джимми – профессионал не бывший, а действующий. Сегодня у Батлера 41 очко всего за 19 бросков и тотальное доминирование на обеих сторонах площадки. «Майами» все так же непобедим на домашнем паркете в этом плей-офф.

Последний раз команда Эрика Споэльстры проигрывала серию плей-офф, которую открывала с домашней победы, в далеком 2011-м. Начало новому походу в финал положено.

Следующая игра – послезавтра, снова в Майами. Ожидается, что «Бостон» опять будет без Эла Хорфорда, если только тот внезапно не сдаст два отрицательных теста – и кажется, его ветеранское присутствие (а он не может даже быть на скамейке с запасными) не менее важно для команды, чем броски Тейтума и Брауна или защита Смарта и Уильямса.

У «Хит» проблем с лидерством нет никаких.