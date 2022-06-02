У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Рассказываем, к чему надо быть готовым в финале НБА

7 моментов, которые определят чемпиона.

В ночь с четверга на пятницу стартует главное событие этого спортивного года – финал НБА, в котором сыграют «Бостон» и «Голден Стэйт».

Это противостояние будоражит на бумаге: «Селтикс» – лучшая оборонительная команда лиги этого календарного года, «Уорриорс» в плей-офф вновь вернулись к своей феноменальной атаке (лучшей в этом году), оба соперника ориентируются на командную игру, оба построены за счет внутренних ресурсов, выросли с известными муками и настолько похожи в этом смысле, что в «Бостоне» уже угадывают преемника династии «Уорриорс».

Это противостояние будоражит вдвойне, так как не вполне понятно, как именно сопоставить команды – так разнятся их пути к финалу.

«Голден Стэйт» добрался туда без каких-либо сложностей, команда горяча, как Клэй Томпсон, и свежа, как танцы Карри, должна вот-вот вернуть травмированных Гэри Пэйтона, Отто Портера и даже Андре Игудалу, но эта видимая легкость вполне может объясняться слабым уровнем соперников (Йокич без команды, молодой «Мемфис» без Морэнта, «Даллас», превзошедший все ожидания и измотанный семиматчевой серией с «Санс»).

«Бостон» же выбрал максимально сложную дорогу из всех: «Бруклин» Дюрэнта уже в первом раунде, действующий чемпион с Адетокумбо во главе – во втором, лучшая команда Востока с топовой защитой – в финале конференции. И в качестве побочного эффекта такой эксклюзивной коллекции скальпов «Селтикс» подходят к серии в менее благоприятных кондициях – Роберт Уильямс едва передвигает ногами, Маркус Смарт пропустил начало серии с «Хит» из-за травмы голеностопа и не всегда походил на лучшего защитника, Эл Хорфорд сосредоточился на защите и перестал попадать в последних играх.

«Голден Стэйт» отдал всего 4 матча за полтора месяца плей-офф, «Бостону» пришлось выдержать две семиматчевые серии и играть через день в течение месяца.

Разберем, что ж решит исход финала, который интригует больше, чем любой другой за последние лет шесть.

1. Абсолютное давление на Стефена Карри

Карри – главная звезда финала. И это очевидно хотя бы потому, что для него серия уже началась – началась со все тех же подзабытых шизофренических дискуссий о том, что у него до сих пор нет приза MVP финальной серии и что у него будто бы проблемы в финалах.

Доказывать, что дважды два четыре не имеет смысла. Просто важно проговорить, что Карри – ключевая фигура в плане на игру у обеих команд (что уже неплохо для парня без MVP финала): «Бостон» будет делать все, чтобы выбить его из ритма – выводить на него Брауна и Тейтума на одной половине и мордовать при помощи Маркуса Смарта на другой, «Голден Стэйт» же сосредоточится на том, чтобы создать для лидера предпочтительные условия – то есть прятать в защите (использовать заблаговременные заслоны, помогать ему отскакивать назад, страховать) и облегчать жизнь в нападении. Карри идет фаворитом на MVP финала у букмекеров, потому что от того, как он справиться в этих условиях, и зависит результат.

Исторически Карри очень плох против «Селтикс» (как и его команда, имеющая после прихода Керра отрицательный баланс лишь с «Бостоном»). При этом Кевин Пелтон с ESPN указывает на то, что серьезное провисание Карри (на 24%) все же определялось защитой против него Эвери Брэдли, с момента ухода того из «Бостона» Карри выглядит лишь на 4% хуже своих средних показателей (хотя «Селтикс» и победили в 5 матчах из 8).

Проблема Карри с «Бостоном» упирается в два аспекта.

Во-первых, хотя у «Селтикс» нет атакующего игрока уровня Луки Дончича, зато у них сразу два лидера нападения, что осложняет задачу «Уорриорс» по уменьшению давления на лидера. Уже любому понятно, что Карри – вполне компетентный защитник, но он логичная цель для любого соперника «Голден Стэйт», потому что а) все же хуже, чем его партнеры по стартовой пятерке, б) не настолько вынослив, чтобы вытащить максимальную нагрузку на обеих половинах.

Во-вторых, «Бостон» – одна из немногих команд, которая может спровоцировать Карри на подвиги. Многие предпочитают традиционно бросать на защитника ловушку, вынуждать его расставаться с мячом и доверяться партнерам, разыгрывающим нападение четыре на три. Но у «Селтикс» хватает атлетизма, размеров, длинных рук, готовности к физическому давлению, умения меняться, чтобы посмотреть, насколько готов Карри к тому, чтобы сохранить бросковую эффективность при вот такой повсеместной концентрации исключительно на нем. Практика разменов зачастую предполагает броски после обыгрышей один на один, а Дюрэнта у «Уорриорс» больше нет.

«Бостон» захочет превратить Карри в звезду привычного формата и сломать тот баскетбол, в котором он разрушает все стереотипы.

Из-за этого всего вполне возможно вытекает, что «Бостон» подготовлен к Карри лучше, чем кто-либо еще за последние семь лет. Не говоря о том, что и сам Стеф уже явно прошел пик карьеры.

2. Размены «Бостона» против движения «Голден Стэйт»

Вопрос еще и в том, насколько подготовлен сам «Голден Стэйт» к защите, которая в теории выглядит наиболее неудобной из всех, что когда-либо противостояли «Уорриорс». Наибольшие проблемы им когда-то доставил «Хьюстон» Хардена-Пола, свободно разменивавшийся и через это разрушивший движение мяча. «Бостон» (теоретически) гораздо мощнее тех «Рокетс» – у них есть назойливый Маркус Смарт, у них нет уязвимых игроков при ограничении ротации, у них есть Роберт Уильямс, который обеспечивает еще и подстраховку под щитом. «Селтикс» обожают размены и наигрывали их по ходу регулярного сезона (в отличие от «Далласа», например), являются лучшей командой по ограничению бросков под щитом и принуждают соперника атаковать с дальней-средней дистанции. Что еще кажется крайне важным для этого финала: «Селтикс» – лучшая команда лиги по защите против дальних попаданий (33,9% в регулярке и 31,7% в плей-офф) и вторая по защите против бросков из ситуаций кэтч-энд-шут (34%).

(Это кажется незаконным, но все игроки стартовой пятерки «Бостона» были отмечены при голосовании за лучшего игрока защитного плана).

«Голден Стэйт» и близко не сталкивался ни с чем подобным в этом плей-офф.

У «Голден Стэйт» опять же нет Кевина Дюрэнта, который помогал им преодолевать атакующие затыки через «изоляции».

Перед «Голден Стэйт» одновременно стоит задача играть как можно более защитным составом, то есть держать на площадке одновременно Луни и Грина, не сильно рисковать с минутами Джордана Пула и маленькой пятеркой, бросить в бой еще и Гэри Пэйтона.

Именно это системное неудобство «Бостона» – главный аргумент в пользу того, что серия плохо сложится для «Уорриорс». Если они не смогут приспособиться к вязкой защите «Селтикс», то им придется сбрасывать броню в пользу атакующей легкости, то есть чем-то жертвовать на своей половине и, возможно, рисковать.

Списывать «Голден Стэйт» заранее, правда, странно. Тактика разменов против их атаки «управляемого хаоса» была придумана не вчера, ей уже шесть лет, и за это время «Уорриорс» выработали достаточно контрходов, чтобы не пугаться при одном ее упоминании. Скажем, «Далласу» переход на повсеместные размены совсем не помог, за все это время нападение «Голден Стэйт» сильно поумнело и научилось «перезаряжаться» и фантазировать на ходу, всегда придумывая что-то оригинальное. В этом смысле вполне вероятно, что ключевой фигурой в атаке «Уорриорс» станет Дрэймонд Грин, выдумывающий продолжение комбинаций, которые уже как будто зашли в тупик. Эти «Уорриорс» уступают оптимальной версии в этой династии, но зато это едва ли не самая керровая команда из всех, что мы видели.

«Бостон» тоже не сталкивался с атакой уровня «Уорриорс» в этом плей-офф, ему противостояли системы вполне стройные и понятные, если не сказать примитивные и ограниченные, то есть дающие возможность приспособиться к методичным изоляциям Дюрэнта и Адетокумбо, двойкам Джимми Батлера. Против «Голден Стэйт» им потребуется не только атлетизм и габариты, но и концентрация, сыгранность и вообще понимание, как не утонуть в этом водовороте бесконечного движения игроков и мяча.

3. Борьба за владения

Стив Керр всегда проговаривает простую вещь: если «Голден Стэйт» не уступает в битве за количество владений, то обыграть эту команду практически невозможно.

У «Уорриорс» совершенно точно большие надежды на подборы в нападении. Эндрю Уиггинс и Кевон Луни в 16 матчах забрали 42 отскока на чужом щите и тем самым гарантировали своей команде 14,5 очка второго шанса за игру. «Бостон» же был посредственной командой в этом аспекте в регулярке (72,5% подборов на своем щите, 16-е место в лиге) и еще ухудшил эти показатели в плей-офф (71,2%).

Так как эффективность атаки «Голден Стэйт» точно просядет, им жизненно необходимо сохранить ту же прыть под чужим кольцом. Особенно при ожидаемо благоприятных условиях – защитные размены всегда дают преимущество в этом компоненте атакующей команде.

Куда более интересная история с потерями.

Обе команды любят и охотно допускают ошибки. У «Голден Стэйт» (14,8 потери за игру в плей-офф) – это логичное следствие движения мяча и обильного числа передач, у «Бостона» (14 потерь за игру в плей-офф) – это логичное следствие молодости и горячности, а также необъяснимых порой проблем Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна с дриблингом.

Соревнование в криворукости имеет критическое значение. Во многом потому, что мало кто в лиге умеет так наказывать за ошибки, как «Голден Стэйт» (были шестыми по сезону с 18,1 очка после потерь соперника), а «Селтикс» – худшие по очкам соперников после потерь среди команд плей-офф, преодолевших второй раунд (на 100 владений они сами дают сопернику дополнительные 3,6 очка). И еще потому, что позиционная защита «Бостона» позволяет сделать минимум – 87,5 очка на 100 владений, даже меньше, чем у худших атак регулярного сезона в позиционке (88,6 очка – «Пистонс» и «Оклахома»), и единственная уязвимость их защиты – это их нападение.

Для «Голден Стэйт» жизненно важно, чтобы вернулся Гэри Пэйтон – главный специалист по созданию потерь у соперника, в противном случае «Бостон» все же может ограничить число ошибок.

«Селтикс» же здесь могут не беспокоиться, так как «Уорриорс» к мячу относятся весьма легкомысленно – они обычно играют с огнем и порой сжигают не только оппонентов, но и обжигаются сами.

«Голден Стэйт» постарается бежать и пользоваться возможностями раннего нападения. Но не факт, что против «Бостона», которого не смущает опека формально не «своего» игрока на ранней стадии владения, это получится привычно мощно.

4. Готовность Роберта Уильямса

«Бостон» – одна из лучших команд в НБА по числу пропущенных очков из «краски» (42,5) и вообще попыток под кольцом (27,7%). Это, безусловно, командное достижение, но особый блеск им придавал центровой Роберт Уильямс – его приставляли обычно к человеку, не задействованному в пик-н-ролле, а он прибегал на подстраховку с деловитостью баскетбольного маньяка. Центровой попал во вторую символическую сборную защитников и даже претендовал на звание лучшего в этой области.

На «Голден Стэйт», в частности, Уильямс наводил совершенный ужас при их последней встрече.

Состояние Уильямса очень сильно скажется и на течении серии, и на игровом рисунке. Кажется, уже месяц участие центрового неизменно находится под вопросом после того, как он не вполне восстановился после операции на колене и усугубил ситуацию с коленом после общения с Адетокумбо. К седьмому матчу с «Майами» он едва передвигался и терялся под чужим щитом, опасаясь любого контакта. И очевидно, что в таком состоянии против «Голден Стэйт» его никто не выпустит, потому что против снайперов «Уорриорс» это закончится неминуемым расстрелом.

Теперь «Бостон» надеется, что пауза перед финалом и большие промежутки между матчами вернут им центрового и всю мощь их защиты.

С полноценным Уильямсом в составе «Бостон» мог бы закрыть критическую зону – «Голден Стэйт» устраивает пожар на дуге только ради того, чтобы атаковать под щитом (в противостоянии с «Мэверикс» они набирали по 50 очков в среднем из «краски»).

Без него «Селтикс» будут гибче в атаке, но потеряют человека, который смог бы подстраховать их на случай ошибок, недосмотров, факапов и просто легкого головокружения перед фонтанирующим нападением «Уорриорс».

5. Проверка звезд «Бостона»

Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна всего четыре месяца назад хотели разделить, так что с их присутствием в финале еще необходимо свыкнуться. В силу этого и вообще в силу их молодости доверять им не спешат, особенно в финальной серии, где люди без опыта традиционно теряют голову даже при явном преимуществе в классе (как было, например, в первых матчах с «Голден Стэйт»-2015).

К обоим остается много вопросов, даже не ограничивающихся понятной нестабильностью.

Пожалуй, главный из них – могут ли они прямо-таки эффективно наказывать за неравноценный обмен и давать импульс атаке.

У Тейтума при всей его двусторонней красоте этого плей-офф 0,84 очка во владениях, причисляемым к «изоляциям» (4,4 за игру), 0,82 – в пик-н-роллах (7,4 за игру). У Брауна – 1,05 в «изоляциях», но только 2,4 за игру, и 0,9 в пик-н-роллах, 3,9 за игру.

Для сравнения у Карри (который специализируется вообще-то на другом) – 1 очко при пик-н-роллах при 7,7 за игру, 1,14 очка в «изоляциях» при 2,8 за игру.

Сюда же нужно отнести и поднадоевшее уже упоминание о том, что «Бостон» безобразно выглядел в «клатче» на протяжении всего сезона (у них 13-22 и 29-е место в лиге в регулярном сезоне, 2-4 в плей-офф). Их альфа-самец и наследник Брайанта Джейсон Тейтум в последние пять минут упорных матчей реализовал 2 из 25 с дистанции и 9 из 42 с игры, плюс собрал 13 потерь на 7 передач.

Все концентрируются на том, что у «Голден Стэйт» лучшая атака плей-офф, но защита – даже с учетом слабых мест вроде Пула – у них не сильно хуже, чем у «Бостона». И едва ли не разнообразнее. По крайней мере, «Голден Стэйт» может предложить «Селтикс» самые разные варианты: и защищаться против пик-н-роллов в традиционном формате, и страховать, провоцируя кого-нибудь на дальние попытки (как они уже делали с Дерриком Уайтом в регулярке), и выставить «зону» любой конфигурации.

Но прежде, чем до всего этого дойдет, нужно какое-то внятное понимание того, насколько опасны лидеры «Бостона» и насколько они готовы урезать время пребывания на паркете Джордана Пула. По ходу этого плей-офф Браун предстает то лучшим специалистом по слаломным проходам, то человеком, которому нужно явно проверить голову. А Тейтум то делает что-то героическое, когда это требуется команде, и выглядит игроком, успевающим досконально оценить все, что происходит на площадке, и отдать своевременную передачу, то с безмерным пафосом вытворяет необъяснимую дичь и разве что не кричит при этом «Кобе!».

Все это само по себе прекрасно, но требует итоговой проверки против команды, которая с издевательской легкостью возвращается с «–17». Тот драматичный коллапс, что «Селтикс» допустили на финальных минутах серии с «Майами», когда их нападение потеряло ориентиры, здесь им точно не простят.

6. Чего ждать от ключевых игроков ротации

Со стартовой пятеркой «Голден Стэйт» все примерно понятно. Кроме тех, о ком уже говорилось, невероятно важные роли у Уиггинса и Клэя Томпсона. Канадец вновь возьмет на себя опеку Тейтума, самого опасного игрока соперника, с надеждой завершить процесс полнейшей реабилитации – с минимум не вынужденных ошибок и эффективностью на уровне регулярного сезона, в котором он был признан игроком уровня Матча всех звезд. Томпсон же по-прежнему будет познавать себя заново – скорее всего, ему много предстоит играть против Джейлена Брауна (что должно быть интересно и совершенно непредсказуемо), и очень существенно, чтобы против неприятной защиты «Селтикс» он попадал те средние попытки, что они готовы дарить оппонентам.

Время Джордана Пула сократилось с 31 минуты в первых двух раундах до 28 минут в финале конференции, где его домогался Лука Дончич. Он – самая лакомая цель для «Бостона», так что Керру снова придется креативно подойти к тому, как сохранить сплэш-племянника на площадке побольше. Обилие бросающих опций «Уорриорс» – еще одна надежда на то, что справиться с тактикой разменов будет проще, чем в 2018-м, когда поддержать звезд было и некому.

Добавить габаритов «Уорриорс» не смогут (в этом смысле у них есть только Бьелица в качестве растягивающего центрового). А вот жесткости, провоцирующей «Бостон» на дополнительные ошибки – еще как: «Голден Стэйт» надеется на возвращение Гэри Пэйтона и, возможно, даже Игудалы, которые должны вцепиться в лидеров «Бостона» и заставить их терять еще больше, чем обычно.

Если они (плюс Отто Портер) все же вольются, то глубина у «Голден Стэйт» будет гораздо предпочтительнее.

В серии с «Хит» Бостон» дошел до того, что ограничился, по сути, шестью игроками. Если Роберт Уильямс будет недоступен, то подменять Хорфорда придется Гранту Уильямсу (плюс наверняка вернется в ротацию Даниэль Тайс, не прошедший испытание Бамом). Деррик Уайт надежен на своей половине, но его дальний бросок «Уорриорс» обязательно проверят на стабильность, и если ему удастся подхватить энергию Фреда Ванвлита, то бывший подопечный Поповича может стать очень важным человеком для этой серии и помогать Смарту в истязании Карри. Проверит «Голден Стэйт» и дальние Уильямса и Хорфорда. Этих двоих вообще ждет интересная серия: все ждут, что «Бостон» будет меняться и кошмарить «Голден Стэйт» наверху, но в этом плей-офф они здорово показали себя главным образом против атак в посте, а вот как с такой запредельной нагрузкой они будут еще и носиться за маленькими, достойно наблюдения.

«Голден Стэйт» не делает акцент на выцеливании слабых защитников, так что Пэйтон Притчард должен вернуться в ротацию и помочь «Бостону» как минимум в маленькой пятерке, особенно если вновь поймает кураж, как против «Милуоки».

С остальными Удока в плей-офф предпочитает дела не иметь.

7. Факторы, которые невозможно измерить

Вот, как минимум, три вещи, влияние которых сложно спрогнозировать.

• У «Голден Стэйт» преимущество домашней площадки и на ней «Уорриорс» еще не проигрывали, но «Бостон» забрал шестую встречу в Милуоки, уступая 2-3, а затем и седьмой матч финала конференции в Майами.

• «Селтикс» молоды, но к концу серии с «Майами» они со своей короткой ротацией выглядели загнанными. Сейчас они получают несколько дней на то, чтобы отдышаться, но все равно это существенно меньше, чем было у «Голден Стэйт», не говоря о том, что один день уйдет на перелет через всю страну. Особенно тревожно за Эла Хорфорда, который играл по 38 минут и которому теперь предлагается преследовать маленьких «Уорриорс».

• Опыт – то, что никак нельзя измерить, но соотношение проведенных игр в финале у «Бостона» и «Голден Стэйт» составляет аж 0 к 123 (и последний раз подобная пропасть была между «Чикаго» Джордана и «Ютой» Мэлоуна в 1997-м).

Аналитические и антропометрические показатели говорят в пользу «Бостона», физическая готовность и психология – в пользу «Голден Стэйт».

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Malhotra, Thearon W. Henderson; REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports, Brian Fluharty-USA TODAY Sports, Bob DeChiara-USA TODAY Sports; East News/ANDY LYONS/Getty AFP