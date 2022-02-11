Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

Почти под дедлайн на обмены в НБА «Бруклин» и «Филадельфия» договорились о трейде, в результате которого Джеймс Харден оказался в составе «76-х» (вместе с Полом Миллсэпом), а «Нетс» получили Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два пика первого раунда .

Уже известно, что в рамках сделки Харден использует опцию продления контракта на сезон-2022/23, за который он заработает 47,3 миллиона долларов.

7 соображений по итогам обмена, в котором вроде бы и нет проигравших.

Харден не тянет даже на антигероя

Если звезды остальных команд травмируются, а «Филадельфия» все же выиграет титул, то это будет осквернение самой идеи чемпионства как чего-то, достигаемого через преодоление себя, соперников и обстоятельств.

Вся карьера Хардена – иллюстрация того, почему обретение звездами абсолютного влияния вредит спорту. Если Леброн хотя бы использует новоприобретенную власть для создания более мощных команд, то Харден – лишь для экстравагантного проявления ничем не ограниченного самодурства.

Его пассивно-агрессивные отношения с Дуайтом Ховардом завершились тем, что центрового выдавили из «Рокетс». Хардену выменяли Криса Пола, но тот слишком много требовал, в том числе и от самого Хардена, а потому был отправлен в «Оклахому». Уэстбрук был призван для того, чтобы хотя бы поддерживать Хардена в состоянии гармонии, но и он оказался чуть более настойчивым, чем труженицы мужских клубов, единственные, кому эта задача, похоже, по силам. Харден разругался и с Уэстбруком, оставил пепелище в «Рокетс» и уехал в «Бруклин» для полноценной реабилитации – в потенциально самую мощную суперкоманду из всех, что мы видели за эти 10 лет. Идиллия, как и во всех предыдущих случаях, и здесь длилась чуть больше года – Харден окончательно принял на себя роль инженера Талмудовского и, сжав обе руки в кукиши, продавил очередной обмен. «Почему же я должен быть сознательным, если я ехал на извозчике!»

На этот раз Харден даже запасся уважительными причинами, чтобы «не провоцировать негативную реакцию общественности». Во всем виноват Кайри Ирвинг с шалфеем, тремя головами и оригинальностью в самых разных проявлениях.

Голова Ирвинга достойна отдельного изучения, но проблема, очевидно, не в этом. «Квартира-свинюшник, театра нет, оклад»… Суперзвезда, известная тем, что всегда сдувается в плей-офф, всегда портачит в решающие моменты сезона, всегда ставит личный комфорт выше командных интересов (нарушение антиковидных правил ради похода в ночной клуб не так уж далеко ушло от выкрутасов Ирвинга), продолжает искать наилегчайший путь к цели и все радикально менять при малейших неурядицах. Прекрасно и то, что трейд в «Филадельфию» приключился в тот момент, когда новый звездный партнер Хардена претендует на статус лучшего игрока лиги.

В НБА всегда были герои и антигерои, но не существовало более отталкивающей звезды, чем Джеймс Харден. Сопереживать ему – просто невозможно, даже болеть против него – заведомо неинтересно.

Дэрил Мори – все еще один из лучших генменеджеров НБА, хотя есть вопрос

Трейд Хардена сопровождался взрывом в твиттере: за сутки до его претворения в жизнь некая девушка написала, что только что исполняла стриптиз для игрока и узнала о его неминуемом переезде в Филадельфию.

Это было еще до того, как на переговоры между клубами обратили внимания Брайан Уиндхорст и Эдриан Воджнаровски.

Дэрил Мори быстро вернул себе расположение диванных экспертов. Полгода они распинали его за пассивность и слишком высокие требования к обмену Симмонса. Теперь не могут не признать, что президент «Филадельфии» сработал как всегда четко – заполучил ровно того игрока, который был ему нужен (к тому же звезду, как и обещал), не отдал практически ничего существенного (пики для «76-х» не так важны), не прогнулся под демарши игрока.

Мори в очередной раз доказал, что в лиге для него не существует безвыходных положений. Как бы к нему ни относились коллеги (и китайские коммунисты), он все равно достает звезд и помогает команде побеждать сейчас. С долгосрочными перспективами все сложнее, но Мори приучил к тому, что в НБА проблемы нужно решать по мере поступления.

Короче, Мори – красавчик, если вы этого еще не знали. Но вот что интересует по-настоящему: если бы вы работали во фронт-офисе НБА, то не могли не обратить внимания, что в обмене Хардена подозрительно вообще все. Суперзвезд практически никогда не меняют под дедлайн. А тут резко пошли сливы, что Хардена не устраивает жизнь в Бруклине, что ему не нравится жить в таком большом городе, как Нью-Йорк, что ему требуется дом побольше…

Еще две недели назад обмен Хардена казался чьей-то больной фантазией.

И как-то очень странно, что Харден и его бывший генменеджер Мори действовали практически в унисон и продавили жизненно важный для «Филадельфии» именно сейчас трейд, ведь формально общаться им запрещено. И, возможно, как раз не очень странно, что единственной звездой, которую Мори все же удалось заполучить, стал хорошо знакомый ему Харден, а не какие-нибудь условные Дэмиан Лиллард или Брэдли Бил, с которыми все эти мырг-мырг было бы сложнее организовать.

Кайри Ирвинг – с очередным достижением

Ирвинг продолжает задирать планку токсичности.

Подложить свинью партнеру, который претендует на величие.

Деморализовать бостонскую молодежь, считающую тебя лидером.

Сделать все, чтобы отменить сезон, в котором ты и так не принимаешь участие.

Стать антиваксером в решающий сезон для «большого трио» «Бруклина» и косвенно спровоцировать травмы у Дюрэнта и Хардена.

Уже давно понятно, что для защитника «Нетс» не существует ничего невозможного. Но добиться того, чтобы сам Джеймс «Толстячок, уважающий только стриптиз» Харден посчитал тебя худшим партнером и сбежал – это, безусловно, достижение, от которого нельзя отмахиваться. Кажется, что Ирвинг, поняв, что не станет величайшим в баскетболе, решил заполучить место в истории как тот, кто саботирует карьеры величайших. Все идет к тому, что бруклинский отрезок карьеры Дюрэнта останется в памяти благодаря решению сменить идеального партнера Стефа Карри на одного из худших одноклубников всех времен.

Если, конечно, это все не продуманная провокация: а что, если Ирвинг посчитал, что играть без мяча ему не нравится и Бен Симмонс подойдет лично ему больше Хардена?

Рича Пола невозможно остановить

Всегда ли Рич Пол работает в интересах своих клиентов? Конечно, нет. Примеры Монтреза Хэррелла, Нерленса Ноэла, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа да и того же Энтони Дэвиса четко показывают, что Рич Пол, прежде всего, работает в собственных интересах (и интересах Леброна Джеймса).

Негативный шлейф не мешает ему постоянно расширяться и регулярно подтверждать репутацию самого дерзкого агента в лиге. Рич Пол продавливает функционеров и тоже доказывает, что для него в этой лиге не существует ситуаций, на которые он вынужден соглашаться. На этот раз он зашел дальше обычного – затребовал обмен для игрока, у которого оставалось четыре года по действующему соглашению, выбил для него справку о психологических проблемах, согласился на 19 млн штрафов.

Выиграл ли от этого Симмонс?

Очень сомнительно. Он потерял кучу денег, выпал из игрового ритма и в плане репутации болтается где-то между Харденом и Ирвингом. Не говоря о том, что в Филадельфию ему лучше не приезжать (а диких болельщиков Филадельфии опасался даже местный уроженец Кобе Брайант).

Выиграл ли от этого Рич Пол?

Еще как. Очередная скандальная ситуация – где он оказал сопротивление корпоративной машине (не важно, какой ценой для клиента) – в который раз сделала его Мартином Лютером Кингом баскетбольных агентов XXI века: Энтони Дэвиса Рич Пол очаровал именно идеей о том, что благодаря сотрудничеству с ним форвард поучаствует в освобождении миллионеров от многолетнего ярма миллиардеров и станет участником борьбы за права звезд. Как показывает практика, эта философия в лиге невероятно востребована, а значит, и услуги Рича Пола будут все больше востребованы даже с уходом Джеймса на пенсию.

История с Беном Симмонсом открывает портал в ад. Раньше Энтони Дэвис попросил обмен за два года до истечения контракта, теперь его последователь – уже за четыре. То есть звезды НБА теперь могут подписывать соглашения любой длительности и при этом все равно влиять на ситуацию в клубе, угрожая устроить руководству «бена симмонса».

Невозможно забыть, что все это достигнуто благодаря Ричу Полу. (Если кто-то его еще недооценивал).

Для Бена Симмонса все счастливо закончилось

Если бы это было возможно, Бена Симмонса стоило бы пожалеть. Молодой человек за полгода наворотил столько дичи, что это ему никогда не простят. Пусть и в ближайшее время его будут называть не менее великим революционером, чем Ильич или Че.

Пожалеть не получается, но ему это уже и не требуется.

В конечном счете, Симмонсу невероятно повезло: он не уехал в какой-нибудь «Сакраменто», а попал в «Бруклин», который кажется идеальным во всем – от статуса столицы мира до игровой ситуации, где сильные стороны Симмонса будут раскрываться, а слабости перестанут быть существенны.

Именно там Симмонс получает теоретический максимум для того, чтобы все исправить. Место, где можно начать с чистого листа. Звездную команду, с которой он может победить и превратиться в такого Скотти Пиппена нашего времени. Любовь Нью-Йорка, превосходящую ненависть всей остальной Америки.

Остается понадеяться, что сам Симмонс осознает: его любимый агент никак не мог повлиять на место назначения и слишком уж борзо блефовал. Его карьера могла зайти в тупик, и серия с «Атлантой» так бы и осталась ее самой яркой частью…

«Бруклин» – одно из немногих мест в лиге, где все еще можно спасти.

«Бруклин», вероятно, выиграл в заведомо проигрышной ситуации

Ситуация в вакууме: у вас есть неплохая команда, большой рынок и претензии на чемпионство, (а также возможность предложить наибольшую сумму летом), но капризная суперзвезда резко начинает канючить и демонстрирует, что непременно свалит по истечении контракта. Вообще-то это катастрофа, ведь никаких контраргументов у вас больше нет. Вы в панике меняете суперзвезду перед дедлайном, чтобы выручить хоть что-то, получаете много активов, но все равно упускаете лучшего игрока в сделке.

Ужас, ужас.

Ситуация в контексте: Вы уверены, что вот этот толстый парень, который показывает худший процент попадания с игры со времен первого сезона в лиге – все еще лучший игрок в сделке? Особенно с учетом того, что этим летом или следующим он подпишет соглашение на 270 миллионов, которое уже называют худшим контрактом всех времен.

Вы уверены, что в данном случае молодой и все еще прогрессирующий Бен Симмонс не подойдет вашей команде лучше и не сделает ее более сбалансированной? Особенно с учетом того, что: а) вы получаете так нужных ролевых игроков (бесценного для пространства снайпера Сета Карри и одного из лучших центровых со скамейки Андре Драммонда), б) вы получаете пики, которые немного снимают напряжение, присутствующее после того, как вы рискнули своим будущим ради Джеймса Хардена, в) у вас уже и так хватает атакующего таланта, но вам требуется такая звезда, которая бы отрабатывала за других на своей половине.

Вы уверены, что в подобных обстоятельствах можно было найти что-либо лучше?

У «Бруклина» остаются две основополагающие проблемы: отсутствие тренера и Кайри Ирвинг. И именно они встают на пути наилучшего использования Симмонса, встраивания его в командное нападение, собственно, создания настоящей системы нападения, а не просто «сейчас изоляцию играю я, а потом ты», и создания чемпионской защиты вокруг его возможности меняться почти на всех. Как «Нетс» будет это решать, еще предстоит увидеть.

Однако с учетом того, как разворачивались события, они выбили из «Филадельфии» почти что оптимальную компенсацию. Возможно, хотелось бы покривляться немного и вытащить еще и Тайбулла, но тогда бы Мори не на что было бы добраться до дома.

«Филадельфия» понимает, что Эмбиид на пике и этим нужно пользоваться

Еще по «Хьюстону» было понятно, как работает голова Мори: он любыми средствами строит каркас из суперзвезд, а дальше уже бегает по помойкам и ищет доступные материалы по дешевке.

«Филадельфия» отдала кусочек будущего.

«Филадельфия» отдала немного глубины.

«Филадельфия» приговорила себя к худшему контракту.

Но для Мори все это не так важно. Чемпионство – это всегда случай. Да, Эмбиид травматичен. Да, проблемы Хардена со здоровьем и эффективностью тревожат, хотя он приучил к тому, что для него не проблема специально пинать балду и позориться для того, чтобы продавить обмен. Да, придется пошарить по помойкам. Однако от генерального менеджера «Филадельфии» требуется создать максимум для пиковых сезонов Джоэла Эмбиида, одного из самых техничных центровых, которых мы вообще видели, и он этот максимум выдал.

Эмбиид никогда не выступал с человеком, обладающим возможностями пикового Джеймса Хардена. Их дуэт претендует на статус лучшего в лиге: с хорошим пространством (а снайперов у «Филадельфии» по-прежнему хватает) их двойку невозможно будет остановить, и здесь просматривается атака мечты Дэрила Мори. Харден – один из лучших пасующих лиги, один из главных мастеров пик-н-ролла, один из лучших людей в лиге для обслуживания такого центрового.

Харден тоже никогда не выступал с человеком, который бы настолько его дополнял. Все же под всех других звезд ему приходилось подстраиваться. Здесь же будут помогать ему – прежде всего, на своей половине, где «Филадельфии» придется что-то делать с готовностью Хардена размениваться всегда. Но и в остальном тоже: благодаря универсальности Эмбиида с его игрой и в посте и на дуге их тандем потенциально тянет если не на одну из лучших, то уж точно на одну из самых разносторонних двоек маленького и большого, которую мы только видели.

Для «Филадельфии» все упирается в здоровье. И, конечно, в то, на какое время Харден сохранит благостное расположение духа по отношению к новому партнеру и мотивирует себя на подвиги ради новых отношений.

«Филадельфии» остается рассчитывать, что никто не знает характер, медкарту и варианты для наилучшего раскрытия их новой звезды лучше, чем Дэрил Мори. А еще верить в то, что объединение парня, который всегда лажает в плей-офф, тренера, который лучше всего умеет проигрывать серии, ведя 1-3, и центрового, которого «никогда ни в чем нельзя упрекнуть», не приведет к ядерному взрыву.

🤯 Самый бодрый дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves, Tim Nwachukwu, Kevin C. Cox, Christian Petersen; REUTERS/Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports