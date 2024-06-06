Капец, сколько Дончич жалуется судьям. Как такой нытик может быть лидером?

У меня нет серьезных претензий к судьям НБА. Возможно, я просто привык не обращать на это особого внимания. Плюс, я смотрю большинство игр в записи, поэтому не слишком часто заостряю внимание на конкретных решениях. Разумеется, арбитры тоже ошибаются. Комиссионер НБА Адам Сильвер в 2016-м году утверждал, что судьи принимают правильные решения в 90% случаев. И тут у каждого зрителя или болельщика будет свое мнение насчет того, достоверна ли эта цифра сейчас.

С одной стороны, оставшиеся 10% запросто могут повлиять на исход встречи. У команд НБА сейчас появилась опция оспорить решение бригады, поэтому игры регулярно прерываются на просмотр видеоповторов. Я лично ненавижу подобные паузы и готов был бы смириться с любым вердиктом судьи, лишь бы встреча не прерывалась и текла более равномерно. Внутри НБА подобную позицию вряд ли сочтут приемлемой. Поэтому судьи оказываются меж двух огней – критики ты не избежишь как за неправильное решение, так и за затягивание процесса долгим принятием решения. А ведь бывают еще плохие вердикты, принятые после просмотра видеоповтора – это уж совсем караул.

Не стоит забывать, что судьи НБА обслуживают матчи с участием самых быстрых, самых умелых и самых хитрых игроков в мире. Плюс, на них давят тренеры обеих команд и болельщики. Мне жутко представлять, каким ударом для меня было бы скандирование «Refs you suck» в адрес моей работы.

Влияние судей в сезоне-2023/24 было очевидно – я уже писал про тот занятный случай, когда лига добавила игре жесткости, поменяв трактовки некоторых эпизодов. Разночтения, естественно, остались, но я бы не недооценивал необходимый для подобного скилл. Судьям НБА сказали дать борьбы – они дали, лига дала указание закрутить гайки по вымаливанию фолов – закрутили.

Личности арбитров лига не выпячивает, как она делает это с игроками. Тем не менее, свои суперзвезды там тоже имеются. В основном их репутация складывается долгим периодом работы. Я, например, порадовался, увидев своего любимчика Тима Донахи в документалке про драку в матче «Детройт» – «Индиана» в 2004-м. Не меньше меня радует, когда Стив Джави появляется в эфире игр в 2024-м, объясняя нюансы правил. Потому что если вы читали переведенные мной отрывки из «Персонального фола» Донахи, то Джави там фигурировал неоднократно. Да, отработал больше 1000 матчей в НБА, но параллельно заработал неоднозначное отношение к себе.

Или вот Скотт Фостер, которому Донахи, будучи продажным судьей, звонил больше 100 раз в октябре 2006 – апреле 2007-го. Фостер работает в НБА с 1994 года и известен как мастер продлевать серии плей-офф. При этом среди болельщиков его считают одним из худших арбитров, но 30 лет работы на высшем уровне никуда не денешь.

В истории НБА было много игроков, матчи с участием которые судьи наверно недолюбливали. Во-первых, это ребята, играющие на ином уровне контакта – тот же Шак, к примеру. Остановить такую тушу крайне сложно, поэтому свистеть фолы на нем можно чуть ли не в каждой атаке. То же самое касается мастеров провоцирования контакта в духе Джеймса Хардена – вроде бы его бьют, а вроде он сам и виноват. Плюс, вечная дилемма о том, как оценивать эпизоды с участием суперзвезд. Леброн, например, часто встает бить штрафные отчасти благодаря имени.

Судьи НБА всегда ходят по тонкой грани. Вот игрок плотно защищается, он молодец и красавчик. Но вот он чуть перешел границу – и присел на фолы. Или возмутился решением судьи и схлопотал технический. После этого начинается игра в кошки-мышки, поскольку для второго технического и удаления провинность вроде бы как должна быть прямо неоспоримой.

Поведение игроков наверняка формирует отношение к ним у судей. Дрэймонд Грин – агрессор и заводила, поэтому его провинности оцениваются иначе. Тем не менее, так называемая «работа с судьями» – это особенное искусство, которое позволяет игрокам извлекать выгоду из регулярных бесед, споров, возмущений и претензий.

И в этом плане нет в НБА более неоднозначного игрока, нежели Лука Дончич.

Он жалуется после забитых бросков в прыжке…

… смотрит на судей с укоризной после забитых бросков в проходе…

…жалуется после своего фола в защите…

…жалуется после фола в защите своего одноклубника…

…жалуется даже после назначенного фола как бы говоря: «Ну, наконец-то!»…

…жалуется стоя…

…и сидя на полу…

…он жалуется даже когда соперники бегут в быстрое нападение с преимуществом в 15 очков!

Хотите насладиться сполна и в хорошем качестве – вот материал Hoopshype под названием «Лука жалуется судьям: галерея ».

Такое ощущение, что общение с судьями – это для Дончича своеобразная игра в игре. Можно порадоваться, что он выучил язык на уровне, достаточном для подобных забав. Только вот судьям наверняка невесело.

Взять хотя бы его решающий бросок через Руди Гобера. Судья находился в двух метрах от эпизода и наверняка слышал все те комплименты, которыми Лука наградил французского центрового. И в регулярном чемпионате ему за такое дали бы технический. Но не после столь важного броска в концовке. И не в плей-офф.

Бывает, что в решающие моменты судьи не идут Луке навстречу. Естественно, он после этого выпрашивает свистки. Но он канючит фолы чуть ли не в каждом владении, так что как бы сам виноват.

Когда у Луки идет бросок, это скрашивает его скверное поведение на площадке. Когда Лука раздражен защитой и не может попасть, доставайте беруши, потому что вам будут долго и подробно объяснять, как надо пользоваться свистком.

Вот полный список штрафов Луки – 87 штук с 2018 года. Если я правильно посчитал, получается 290 тысяч долларов с начала карьеры в НБА. Самые крупные – 15 тысяч за бросок мяча в судью и 35 тысяч за знак пальцами, что судье якобы заплатили. В 2019-м он только разгонялся – было 5 технических за сезон. Потом 13 в 2020-м, 17 в 2021-м, 18 в 2022-м, 17 в 2023-м и, наконец-то, его магнум опус – лидерство по технарям в 2024-м с 19 (против 17 у Диллона Брукса). Хотя до мастеров ему еще далеко: Рашид Уоллес в сезоне-2000/01 установил рекорд с 41 технарем, а также имел сезоны с 38 и 40 техническими. По данным Team Rankings, 2007-м Рашид получил 28 технических и совершил камбэк на вершину в 2010-м с 24.

С поведением Луки приходилось мириться Рику Карлайлу, и теперь вот Джейсон Кидд его периодически открыто этим укоряет.

Не действует ли на нервы одноклубникам такой лидер, которого так сильно увлечен общением с судьями? Сам Дончич считает, что как лидер стал гораздо взрослее за последние 2-3 года. По его словам, в этом ему помогли опыт и Джейсон Кидд. При этом сам Кидд, как рассказывали в одной из трансляций, больше полагается на тактику диалога не «делай так», а «я бы сделал так». Что из уст легендарного разыгрывающего прошлого звучит как совет, к которому стоит прислушаться.

Дончич очень экстравертен на площадке. Часть его разговоров обращена к судьям как бы ради себя, но нередко его возмущают и решения в отношении партнеров. То есть Лука как бы вписывается за своих пацанов, настаивая на справедливости. Плюс, он утверждает, что разговорами заряжает команду и старается вдохновлять партнеров.

Что, если Дончич «наноет» на титул? Тогда на чемпионском параде он сможет не только выпить наконец-то пива, но и показать хейтерам, что у них якобы текут слезки. Потому что нытиками тогда окажутся они.

Фото: Gettyimages.ru /Tim Heitman