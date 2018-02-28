День второй. Gornik - Pogon Szczecin

БАНК $100 (+0)

По версии редакции "Цельнометаллической оболочки" главный договорной матч дня Европы сегодня состоится в шахтёрском городе Забже и будет приурочен ко дню рождения лучшего польского футболиста всех времён Влодзимежа Леонардовича Любаньского, которому стукнул 71 год. Пользуясь случаем, я поздравляю этого, наверняка, хорошего человека, с пожеланиями всего наилучшего!

Итак, 28 февраля, Польша, Забже. Столы ломятся от выпивки и закуски. Из динамиков льётся весёлая мелодия, располагающая к дружественной обстановке. Большесиськие блондинки тут и там строят глазки. А тут еще и матч футбольный, родного клуба Гурник! В гости пожаловал Погонь из Щецина.

Как поступить, если заезжие гастролёры рвутся в бой, а свои спортсмены уже не стоят на ногах? Полагаю, следует скатать по-быстренькому дружественный договорнячок и отправиться бегом за праздничный стол, что бы напиться до усрачки, потискав местных девок за сиськи.

20:00 Gornik Z. - Pogon Szczecin, EH 2 (+1), 1.66 (Ladbrokes), $80

(не проигрыш гостей)