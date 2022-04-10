Панарин вывел «Рейнджерс» в плей-офф (прошли впервые за 5 лет): выбил 1+2 в матче с «Оттавой»

Третий ассистент лиги.

Болельщики «Рейнджерс» теперь могут обводить дату 1 июля в кружок и официально праздновать годовщину дня, в который клуб подписал Панарина. С задачей-минимум Артемий справился – его команда наконец-то вышла в плей-офф. Да, только с третьего раза при дорогостоящем русском, но предыдущие два раза нормальному проведению сезона сильно мешал коронавирус – может, и раньше бы получилось. Хотя сейчас «Рейнджерс» выглядят явно мощнее, чем прежде.

Прямо сейчас у клуба 100 очков в 73 матчах – он второй в дивизионе (у «Каролины» тоже 100 очков, но матч в запасе) и четвертый на Востоке. «Рейнджерс» – восьмые в конференции по заброшенным шайбам, но вторые по пропущенным. За оба компонента отвечают, в основном, русские: Панарин – за организацию атак, Шестеркин (+ Георгиев) – за спасения ворот. Этой ночью тандем сработал практически безупречно – победа 5:1 над «Оттавой».

Артемий начал набирать очки еще в первом периоде – сравнял счет из слота перед воротами. Такое ощущение, что удар был из гольфа, а не из хоккея.

А дальше пошли уже всеми (кроме соперников) любимые передачи Панарина, после которых стыдно не забивать. Одного взгляда хватило, чтобы найти одинокого Эндрю Коппа:

А потом Артемий еще и Строуму выложил такую конфету, что он не имел права промахнуться.

«Он весь вечер держал ситуацию под контролем, – сказал Строум. – Я имею в виду, что он показывает игру мирового класса. Когда рядом с вами на скамейке сидят парни и восклицают: «Боже мой, посмотри, что он делает» – вы знаете, что это удачный матч Панарина».

За вечер у Артемия – 1+3 при трех бросках, полезность «+3» и 16:03 на льду (1:27 – в большинстве). Он был признан первой звездой игры, хотя еще был дубль Криса Крайдера, вплотную приблизившегося к первому сезону с 50 шайбами.

«Мы как бы надеялись, что это произойдет сегодня, но не говорили об этом, чтобы не сглазить, – сказал Панарин про возможный полтинник партнера. – Очевидно, что вся команда просто болеет за него. Мы ждем».

Для Игоря Шестеркина это был обычный вечер, ничего необычного – 21 сэйв при 22 бросках.

«Айлендерс», идущие пятыми в дивизионе и девятыми на Востоке, проиграли этой ночью и потеряли теоретические шансы догнать своих вечных соседей по городу – и с победой над «Оттавой» «Рейнджерс» обеспечили себе место в плей-офф.

«Посмотрите на наш состав: среди них одни из лучших игроков в мире, несколько молодых талантов, возможно, лучший вратарь на планете – рассуждал Строум . – Время пришло – и мы сделали этот первый шаг. Не стоит слишком поддаваться эмоциями, но с учетом наших последних нескольких лет, сегодня мы правда испытали хорошие чувства».

«Рейнджерс» не играли в плей-офф пять лет – с 9 мая 2017-го. Забавно, но тогда из второго раунда их выбила именно «Оттава».

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Фото: REUTERS/Tom Horak-USA TODAY Sports