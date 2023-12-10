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«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

Джоуи Бартон Джоуи Бартон
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«Кто-то должен был это сказать».

Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон напомнил о себе – громкими высказываниями о работе женщин в мужском футболе, за что его тут же назвали сексистом.

Он не против женского футбола, но против женщин, анализирующих мужские матчи

Да, мы помним скандального и брутального Бартона на поле. 

Кто давно его не видел – не сразу и узнает. Вот такой Бартон участвовал в дебатах у Пирса Моргана.

Он активно ведет твиттер, и если обычные сообщения редко комментируются и собирают 50-100 лайков, то под одним из них высыпалось аж две тысячи комментариев (лайков – семь тысяч):

«Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Ну же, давайте говорить серьезно. Это совершенно другая игра. Мы всегда будем смотреть на вещи по-разному. Женская игра процветает. Фантастика. Я не могу серьезно относиться к тому, что говорят [женщины] на мужском поприще. Любой мужчина, который слушает женщин в качестве сольных комментаторов или соведущих, должен проверить голову».

В течение дня Бартона бомбардировали комментариями, а он отвечал. Например, что дураков среди мужчин-комментаторов тоже хватает, да и вообще сам Бартон достаточно заработал благодаря игре, чтобы свободно высказываться.

В тот же день Бартон выдал еще один дискуссионный твит:

«Я придерживаюсь всего, что сказал о женщинах, комментирующих мужской футбол. Это как если бы я говорил о вязании или нетболе (появился как разновидность баскетбола и со временем превратился в самостоятельный вид спорта для женщин – Sports.ru) – это вне моей зоны комфорта. 

Мы зашли слишком далеко. Сейчас невозможно посмотреть игру, не услышав чепухи. Любой мужчина, который говорит иначе, – абсолютный придурок. 

Женская игра процветает. Это приятно видеть. Фантастический вид спорта сам по себе. Действительно интересный. Его приятно смотреть.

В плане техники и тактики разница с мужским футболом не такая уж большая. В плане физики – другая планета. Пока вы сами не испытали это, вы не можете говорить, что бы сделали в определенной ситуации в определенный момент. Нет.

У них есть великолепная женская сборная Англии (которая побеждает!), есть собственная Премьер-лига. У него есть своя Лига чемпионов. Пожалуйста, ради всего святого, комментируйте эти турниры! Вы можете говорить все, что хотите. Вы будете иметь право на это. У вас есть реальный опыт происходящего там.

Евнухи могут не согласиться, но кто-то должен был это сказать. Бесит, что это должен быть я».

И еще несколько недовольных реплик:

😡 «У них есть отличный вид спорта – женский футбол, который они могут и должны поддерживать. Но все эти экспертизы, комментарии – пора бы им уже закончиться. Начинает выглядеть глупо».

😡 «Конечно, многие бывшие топ-игроки не могут попасть на ТВ, потому что есть квота, так что их опыт выброшен на свалку. Единственное, что заставит поменяться – когда это ударит по карману».

😡 «Уровень женщин, работающих в мужской игре, действительно очень низок – по всем направлениям. Высококвалифицированные мужчины не могут получить работу на телевидении, потому что эти квоты заполняют недостаточно квалифицированные женщины. И это неправильно».

Затем Джоуи перевел тему в другую плоскость:

«Сколько раз за профессиональную жизнь я видел, как женщины компрометировали себя в мужской игре, просто смешно. Я фактически потерял этому счет. Женщины-сотрудницы рассылают обнаженные фото игрокам – для полноценных отношений, что стоит людям браков. Вам пришлось бы на себе испытать это, чтобы поверить. И так происходит постоянно».

Daily Mail считает, что поводом для речей Бартона послужили ведущие и комментаторы АПЛ среди недели на Amazon Prime, освещавшие шесть матчей в среду – Эни Алуко, Шивон Чемберлен, Габби Логан и Робин Коуэн. При этом обращают внимание на то, что Бартон поддерживал инициативу #hergametoo, направленную на борьбу с сексизмом.

На Sky Sports в различных программах работает Келли Кейтс, эксперты в студии – экс-игроки сборной Англии Карен Карни и Сью Смит, есть также репортеры Эмма Сондерс и Бьянка Вествуд. Сразу семь женщин отвечают за работу на женской АПЛ.

А на TNT летом в новый сезон вступили четыре женщины – Лора Вудс и Решмин Чоудхури работают на Лиге чемпионов, Линси Хипгрейв – в качестве телеведущей, а Жюль Брич – репортер.

Бартон уже подискутировал с женщинами-репортерами. И приглашает их на дебаты без цензуры 

Бартон появился в программе Пирса Моргана, где также присутствовали женщины-репортеры. Например, на вопрос, может ли он освещать футбол, ни разу не сыграв в Лиге чемпионов или на чемпионате мира, Бартон ответил так: «Каждый имеет право на комментарии. Могу говорить о футболе, могу – о тхэквондо. Но речь идет о доверии и журналистских стандартах, а не о токенизме». Токенизм – это формальная уступка определенному требованию, пусть и без полного согласия с ним.

В одном из твитов Бартон раскритиковал девушку, которая вела репортаж для соцсетей «Ман Сити» перед игрой против «Лейпцига». Журналистка ITV Лора Вудс защитила ее: «Обычно избегаю таких дискуссий, но кидать молодых видеоблогеров на съедение волкам неправильно. Я начинала карьеру с видеоблогинга и всегда ладила с Джоуи. Еще он пожелал мне удачи на TNT в июне. Это значит, он тоже евнух?»

Позже она написала, что у Бартона есть право на мнение, но если он так относится к женщинам в мужском футболе, то мог бы высказаться в частной беседе с телеведущими.

На шоу у Моргана об этом же с Бартоном говорила Бьянка Вествуд – они уважают друг друга, но во мнениях разошлись. На вопрос Бартона о различиях между мужским и женским футболом Вествуд ответила, что и там, и там двое ворот, а играют по 11 человек. «Я спрашивал не об этом. Атаковал ли тебя на полной скорости мужчина?» – вопрос Бартона. Вествуд посчитала, что это не имеет значения, уточнив: «Статус топ-игрока не означает, что станешь топ-экспертом. Вы не даете этим женщинам ни шанса».

В твиттере Бартон пригласил Лауру Вудс и Бьянку Вествуд для дискуссии в подкаст «в любое время в любом месте – на два часа и без цензуры».

Тренер Эмма Хейс, работающая с женским «Челси» высказывалась на эту тему четыре минуты, не упоминая имя Бартона. В таком духе: «Когда женщина-врач проводит операцию на чьей-то почке, мы же не говорим: «Надеюсь, что она когда-то была хорошим пациентом, потому что хороший пациент будет хорошим доктором». И еще одна аналогия: «Надо ли быть экономным, чтобы стать хорошим банкиром? Нужно ли много путешествовать как пассажир, чтобы стать хорошим пилотом?»

Интересно, что в 2017-м Бартон писал в твиттере, что экспертиза Хейс его впечатляет, и он был бы рад увидеть ее в мужском футболе.

Журналистка ВВС Алекс Скотт, которая 13 лет играла за женскую сборную Англии, отреагировала на высказывание Бартона смехом в соцсетях.

При этом Бартон отрицает сексистские намеки: «У меня замечательная жена, прекрасная дочь, бабушка. Мы хотим, чтобы вещание было разнообразным и инклюзивном, но оно должно вызывать доверие».

Тема вспыхнула еще в октябре, когда Кевин Киган сказал, что ему не нравится слушать женщин, рассуждающих об игре сборной Англии. Он тут же получил много критики, но от Бартона – поддержку, тем более они работали вместе.

Еще один знаменитый экс-игрок Мэттью Ле Тиссье провел опрос в твиттере: «Бартон говорит, что мужчины должны работать на мужском футболе, женщины – на женском. Прав ли он?»

Проголосовало почти 25 тысяч человек, с Бартоном согласились 71,3%. 

Джоуи Бартон пробует измениться: был близок к суициду после двух судов, драки с женой и хейта фанатов. Теперь ищет гармонию в садоводстве

Фото: Gettyimages/Richard Heathcote / Staff Clive Brunskill / Staff; Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

30 комментариев
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Так и не понял почему женщина не может обсуждать (на телевидении) или судить (в поле) мужской футбол.

Если Бартону не нравится тот или иной ведущий в передаче - он может не смотреть эту передачу. Если другие зрители его поддержут, то у передачи просядут рейтинги и ведущих поменяют. Так работает рынок.
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Прямо скажем, это - не наша проблема. Я, честно говоря, и не помню когда слышал женщину-комментатора. Наше собственное телевидение использует женщин только в виде красивых кукол в студиях, а комментируют и анализируют все мужики. Проблема не наша, непонятна, а следовательно, и высказываться глупо)

Хотя я бы с удовольствие послушал бы примеры того, что так взбесило Бартона. Примеры-то оценить можно.
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Ответ пашу
Комментировать футбол должны только те, кто играл на высочайшем уровне 20 лет
Мостовой, зайди под своим аккаунтом
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Чем слушать визжащих Черданцева и/ли Журавеля, лучше слушать приятный женский голос
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Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут, ты болен, потому что ты не такой, как мы (с)
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Комментировать футбол должны только те, кто играл на высочайшем уровне 20 лет
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Женский футбол никогда не будет равен мужскому. Но комментировать может кто угодно и что угодно. А Бартон просто чертов псих, которого мы любили, когда он играл, любим и сейчас. Но он от этого не перестал быть психом.
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Ответ Николай Бойко
Согласен, все верно. Этих женщин набрали не по квоте. А есть ещё славные южные традиции, где в студии красивых женщин берут, чтобы просто любоваться ими. Плохо что ли?
кадровая политика организаторов передачи - это их проблема. если они в результате своих квот набирают дур (или дураков) и передачи получаются плохие, то опять же - люди не смотрят, рейтинги падают, выручки нет.
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Ответ Vadim Medvedev
Так и не понял почему женщина не может обсуждать (на телевидении) или судить (в поле) мужской футбол. Если Бартону не нравится тот или иной ведущий в передаче - он может не смотреть эту передачу. Если другие зрители его поддержут, то у передачи просядут рейтинги и ведущих поменяют. Так работает рынок.
С другой стороны, кто мешает Бартону высказываться у себя в сошиал медиа? Люди сами приходят под эти посты сраться)
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Ответ Dmitri Ponomarev
Бартон таки поджЁг
на этом сайте свои грамматические нормы...
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Ответ пашу
Комментировать футбол должны только те, кто играл на высочайшем уровне 20 лет
Саша, вы ли это? Царь наш любимый))
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Ответ hibou
Чем слушать визжащих Черданцева и/ли Журавеля, лучше слушать приятный женский голос
только не на футболе
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Ответ hibou
Чем слушать визжащих Черданцева и/ли Журавеля, лучше слушать приятный женский голос
Типичное мышление школьника, который узнал, что существуют женщины
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Ответ Vadim Medvedev
кадровая политика организаторов передачи - это их проблема. если они в результате своих квот набирают дур (или дураков) и передачи получаются плохие, то опять же - люди не смотрят, рейтинги падают, выручки нет.
Да, но при этом тв-канал сделать ничего не может и вынужден терпеть убытки. Только потому что есть квоты на женщин. И так у всех каналов.
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Ответ Vadim Medvedev
Так и не понял почему женщина не может обсуждать (на телевидении) или судить (в поле) мужской футбол. Если Бартону не нравится тот или иной ведущий в передаче - он может не смотреть эту передачу. Если другие зрители его поддержут, то у передачи просядут рейтинги и ведущих поменяют. Так работает рынок.
может быть тебе и не дано это понять
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Ответ rude.
С другой стороны, кто мешает Бартону высказываться у себя в сошиал медиа? Люди сами приходят под эти посты сраться)
высказываться то конечно пусть высказывается, это его святое право
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женский футбол смотрю с мыслью: вот так не надо играть в футбол
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Полная глупость уровня того, что обычно выдает Мостовой. Русскоязычные комментаторы, которых я считаю лучшими, Минин и Кривохарченко, в футбол профессионально не играли, однако это не означает, что они не понимают, что происходит, и уж явно не означает, что они плохие комментаторы. Не думаю, что на SkySports и на других зарубежных каналах что-то по другому. А раз нет требования хорошо играть в ту игру, которую ты комментируешь, то откуда взялось ограничение на мужчину и женщину? В общем, бред.
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Ну и чем это отличается от спичей Мостового о том, что тренером может быть только тот кто играл профессионально в футбол?

Есть конечно факты

1 - Средний мужчина разбирается в футболе лучше средней женщины
2 - Часто женщины в эфире это просто красивый атрибут (а с недавних пор ещё атрибут политкорректности "смотрите, мы не сексисты, у нас в эфире есть женщина!")

Означает ли это, что в эфире гораздо больше более квалифицированных мужчин? Да, конечно.

Означает ли это, что женщинам нельзя этим? Нет, конечно.

И если поднимать тему квот которая в комментариях там освещена - что "из-за квот на женщин нет про игроков среди аналитиков".

Ну во-первых не все бывшие про-игроки - хорошие аналитики; во-вторых, вы предлагаете заменить эту квоту другой - 100%-ой для мужчин, тем самым закрывая дорогу потенциально высококвалифицированным женщинам.

Если б Бартон реально топил за здравый смысл, он бы говорил "комментировать и анализировать футбол должны те, кто делают это хорошо".

А продвигая сегрегацию он просто хайпится, ловя момент когда маятник постепенно идёт в обратную сторону.
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По мне, так как у нас комментируют на Матче, лучше пусть будет женщина, хоть голос женский.)))
А в чём косяк? Ну комментирует женщина, со своей колокольни, почему не имеет права? Лучше решить для себя, слушать её или нет.
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судьи-женщины выглядят как недомерки -мужчины на бровке с флажком
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Бартон таки поджЁг
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Играют в одну игру, но немного по разному + тонна нюансов, начиная от разницы в психологии мужчин и женщин и заканчивая игровыми моментами, где у мужчин свои сильные стороны, а у женщин свои. Разумеется, эти нюансы мужского футбола более понятны бывшему футболисту-мужчине. Но это всего-лишь нюансы.
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тнн
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Если женщины не должны комментировать мужской футбол, то зачем он сам комментирует женский буквально парой фраз позже? ;)
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