26 комментариев

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27 млн евро – столько «Брайтон» выложил за пацана из «Лилля». У него 8 матчей в старте за карьеру 🤯

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Карлос Балеба
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Вот и замена Кайседо.

Пока «Челси» затих, на рынок вышел «Брайтон». Пора тратить деньги за Мойсеса Кайседо, так что из «Лилля» едет 19-летний центральный полузащитник Карлос Балеба.

Кто-кто?

Не страшно, если вы его не знаете: у парня 8 выходов в старте, 676 минут во взрослом футболе и 0+0. Балеба обошелся клубу в 27 млн евро, еще 3 млн предусмотрены бонусами.

Еще раз: 19 лет + 676 минут во взрослом футболе = 27 млн евро.

Балеба – третий в рейтинге самых дорогих покупок «Брайтона». Впереди Жоао Педро, его этим летом взяли за 34 млн из «Уотфорда», и Мойсес Кайседо, которого три года назад прикупили у эквадорского «Индепендьенте» на 28 млн.

Реакция Вадима Лукомского. Может, хоть он объяснит, в чем дело?

Вадим тоже в шоке:

«Каждый день находятся все новые способы описать, насколько безумен современный трансферный рынок, но, кажется, это выход на новый уровень.

И это рациональный «Брайтон»!

Да, нужны оговорки про деньги от трансфера Мойсеса Кайседо, про которые все знают и завышают; про схожесть стилей «Лилля» и «Брайтона»; про правда мощный потенциал.

Даже не исключаю, что «Брайтон» на нем заработает, но все равно 27 млн и 6 выходов смотрятся дико. Кажется, на фоне подвигов «Челси» на рынке появилось все больше поклонников концепции «greater fool», что толкает к рискованным ходам».

Балеба пока не впечатляет. Но логика в трансфере есть

Мнение Артема Денисова, который обожает французский футбол:

«Балеба обычно получает мяч в позиционной атаке (ну еще бы, это ж «Лилль»), видит какой-нибудь коридорчик, бежит туда и проходит дальше. Обычно футбол работает так, что коридор сжимается, но Балеба удивительным образом пролезает между соперниками. То ли за счет стартового рывка, то ли за счёт координации после физического контакта. Просто идет и все.

Успешных обводок больше, чем у 99% полузащитников топ-лиг (в пересчете на 90 минут – да, скромная выборка, но уже сейчас понятно, что Балеба будет стабильно пробегать соперников с мячом в ногах).

Правда, у Балеба и потерь мяча больше, чем у 99% полузащитников топ-лиг.

Пока Балеба скорее настораживает. Придумывает многовато проблем для своей команды. Обрезал «Лилль», если проход в центре поля не получался. Когда получалось, Балеба принимал плохие решения. Привычный сценарий: неоправданная медлительность перед штрафной и не очень подготовленный удар.

Вероятно, «Брайтон» считает, что Балеба стилистически подойдет команде, которая выманивает соперника в прессинг и качественно выходит из защиты.

Обычно игроки типажа Балеба правда востребованы в таких командах. Проблема в том, что я не особо помню проходы Балеба именно из-под прессинга. Как уже говорил, он обычно атакует рывками в позиционках, а не при розыгрышах от ворот. И вообще под прессингом странновато играет. То расхлябанно, то слишком напряженно. Были привозы.

Больше опасений, чем предвкушения чего-то крутого».

Телеграм-канал Вадима Лукомского

Телеграм-канал Артема Денисова

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

26 комментариев

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Evgeny Trifonov
у паренька которого купил МЮ у Аталанты было вообще 24 минуты во взрослом футбол , а денег дали примерно столько же. Кстати где он?
+30
-2
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Игорь Ильин
ничего себе, не знал, что Кайседо уже из Эквадора выкупили за огромные деньги.
+25
-1
+24
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2vdhrvmmzf
Клубы апл просто уничтожают рынок своими неадекватными трансферами
+20
-5
+15
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dickkenny
Ответ Игорь Ильин
ничего себе, не знал, что Кайседо уже из Эквадора выкупили за огромные деньги.
Там 5 миллионов фунтов изначально отвалили, ценник растет из-за процентов от перепродажи и бонусов
+8
0
+8
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Cearvm
Купили из-за метрик, но не факт, что адекватно определили выборку. "Компьютерный", как сказали бы в шахматах, трансфер.
+4
0
+4
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Evgeny Trifonov
Ответ *MVP*
https://www.sports.ru/amad-diallo/
спасибо, украсил британский пердив. Хотя вся карьера ещё впереди, раскроется может
+2
0
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Paolo Rossi
Ответ 2vdhrvmmzf
Клубы апл просто уничтожают рынок своими неадекватными трансферами
Тут помимо финансовых возможностей в АПЛ из за того что они топ по лига им и цену назначают соответствующую. В условную Испанию, Италию, Германию он бы дешевле обошёлся
+2
0
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lovec23
Деньги ляшку жгут
+2
0
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*MVP*
Ответ Evgeny Trifonov
у паренька которого купил МЮ у Аталанты было вообще 24 минуты во взрослом футбол , а денег дали примерно столько же. Кстати где он?
https://www.sports.ru/amad-diallo/
+1
0
+1
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Борис Энгельгардт
ну и что, что 27
через год в Челси за 65
+3
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Tiestorzn17
Ответ 2vdhrvmmzf
Клубы апл просто уничтожают рынок своими неадекватными трансферами
Начали это не они, а один дедуля из Мадрида лет 30 назад.
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Bayern2004
Побольше негров дорогих и не очень!
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Семья Виговских
Как я понял он ещё суховат или уже пора ему ?
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Андрей Andrey
за 8 игр набил статистику вот и купили. потом можно просто баки получать🤣🤣
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Tydeus
Ответ Evgeny Trifonov
спасибо, украсил британский пердив. Хотя вся карьера ещё впереди, раскроется может
Ну 14 голов в чемпионшипе – совсем неплохая результативность
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Evgeny Trifonov
Ответ Tydeus
Ну 14 голов в чемпионшипе – совсем неплохая результативность
Да, обогнал Погребняка. Он 13 забивал
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Ildar Ovchar
Ответ Evgeny Trifonov
у паренька которого купил МЮ у Аталанты было вообще 24 минуты во взрослом футбол , а денег дали примерно столько же. Кстати где он?
Травма, в прошлом сезоне играл в аренде у Сандерленда и очень даже удачно
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Алексей Галкин
Ответ Evgeny Trifonov
у паренька которого купил МЮ у Аталанты было вообще 24 минуты во взрослом футбол , а денег дали примерно столько же. Кстати где он?
Стал лучшим молодым игроком чемпионшипа в прошлом сезоне и серьезно сломался на предсезонке :(
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desolate
Ответ roni11
И Захарян за 12...вот оно ненависть к всему русскому или уровень Русс футбола?
Ни то, ни другое. Паредес из ПСЖ ушёл в Рому за 4 млн евро.
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Tiestorzn17
Ответ Abel Ruiz
Барселона трижды побила трансферный рекорд до Переса. Это тебе, мальчику, пища для размышления )
Да начхать мне на твою Барселону.
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