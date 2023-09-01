26 комментариев

Вот и замена Кайседо.

Пока «Челси» затих, на рынок вышел «Брайтон». Пора тратить деньги за Мойсеса Кайседо, так что из «Лилля» едет 19-летний центральный полузащитник Карлос Балеба.

Кто-кто?

Не страшно, если вы его не знаете: у парня 8 выходов в старте, 676 минут во взрослом футболе и 0+0. Балеба обошелся клубу в 27 млн евро, еще 3 млн предусмотрены бонусами.

Еще раз: 19 лет + 676 минут во взрослом футболе = 27 млн евро.

Балеба – третий в рейтинге самых дорогих покупок «Брайтона». Впереди Жоао Педро, его этим летом взяли за 34 млн из «Уотфорда», и Мойсес Кайседо, которого три года назад прикупили у эквадорского «Индепендьенте» на 28 млн.

Реакция Вадима Лукомского. Может, хоть он объяснит, в чем дело?

Вадим тоже в шоке:

«Каждый день находятся все новые способы описать, насколько безумен современный трансферный рынок, но, кажется, это выход на новый уровень.

И это рациональный «Брайтон»!

Да, нужны оговорки про деньги от трансфера Мойсеса Кайседо, про которые все знают и завышают; про схожесть стилей «Лилля» и «Брайтона»; про правда мощный потенциал.

Даже не исключаю, что «Брайтон» на нем заработает, но все равно 27 млн и 6 выходов смотрятся дико. Кажется, на фоне подвигов «Челси» на рынке появилось все больше поклонников концепции «greater fool», что толкает к рискованным ходам».

Балеба пока не впечатляет. Но логика в трансфере есть

Мнение Артема Денисова, который обожает французский футбол:

«Балеба обычно получает мяч в позиционной атаке (ну еще бы, это ж «Лилль»), видит какой-нибудь коридорчик, бежит туда и проходит дальше. Обычно футбол работает так, что коридор сжимается, но Балеба удивительным образом пролезает между соперниками. То ли за счет стартового рывка, то ли за счёт координации после физического контакта. Просто идет и все.

Успешных обводок больше, чем у 99% полузащитников топ-лиг (в пересчете на 90 минут – да, скромная выборка, но уже сейчас понятно, что Балеба будет стабильно пробегать соперников с мячом в ногах).

Правда, у Балеба и потерь мяча больше, чем у 99% полузащитников топ-лиг.

Пока Балеба скорее настораживает. Придумывает многовато проблем для своей команды. Обрезал «Лилль», если проход в центре поля не получался. Когда получалось, Балеба принимал плохие решения. Привычный сценарий: неоправданная медлительность перед штрафной и не очень подготовленный удар.

Вероятно, «Брайтон» считает, что Балеба стилистически подойдет команде, которая выманивает соперника в прессинг и качественно выходит из защиты.

Обычно игроки типажа Балеба правда востребованы в таких командах. Проблема в том, что я не особо помню проходы Балеба именно из-под прессинга. Как уже говорил, он обычно атакует рывками в позиционках, а не при розыгрышах от ворот. И вообще под прессингом странновато играет. То расхлябанно, то слишком напряженно. Были привозы.

Больше опасений, чем предвкушения чего-то крутого».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press