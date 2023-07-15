Месси – в Майами. Следим, как Лео покоряет Америку
Новая жизнь.
Новая жизнь Лео Месси. Что происходит?
Лионель Месси – теперь в США. А мы следим, как он там обживается.
✍️ Ждем официальной презентации и подписания контракта 16 июля, в перерыве финала Золотого кубка (Мексика – Панама, играют в Лос-Анджелесе)
🏟️ Дебют за «Интер» запланирован на 21 июля, там игра с мексиканским «Крус Асуль» в североамериканском Кубке лиг
🏠 Пока Лео с семьей проводят первые дни в Майами как дома
Месси в «Интер Майами»! Объявили официально
«Интер Майами» официально объявил о переходе Месси и опубликовал видео с ним в форме команды. Лео будет играть под 10-м номером.
«Да, ребята. Увидимся в Майами», – сказал Месси в видео.
Почему Месси будет комфортно в Майами?
Мы-то поняли, почему Лео выбрал именно этот город. Там же по-испански говорят три четверти населения! Вот еще много-много деталей: Месси едет не только в один из самых раскрученных клубов МЛС, но и в знакомую среду.
Месси в супермаркете
Да-да, как обычный человек: закупили с Антонеллой хлопья, сахар, цветные карандаши.
Со стандартной тележкой.
Между самых простых полок.
Фанат поцеловал Месси
Лео с семьей просто выходил из ресторана, раздавал автографы – и вдруг
Один парень, снимавший себя на селф-камеру, захотел большего, чем просто фото или видео.
Вот как все было
Месси прилетел в Майами!
Теперь уже точно, его заметили.
Скоро дебют!
В Майами рисуют огромного Месси
Гигантский и красочный мурал уже почти закончили. Его показала Виктория Бекхэм, жена Дэвида. Говорит, ее муж лично поучаствовал в создании!
Месси уже в форме «Интера»! Пока на картинке
Магазины готовятся.
Вот так это будет выглядеть!
интересно же, кто первым в Майами сделает тату с лицом Месси на правом яйце. спортс такое не пропускает
Захотел деньги «здесь и сейчас»…
А Месси в США может стать реальным магнатом футбола.
Создать клуб после окончания карьеры (как Бэкхем) и стать мультимиллиардером.