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Месси – в Майами. Следим, как Лео покоряет Америку

Лионель Месси Лионель Месси
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Новая жизнь.

 

Новая жизнь Лео Месси. Что происходит?

Лионель Месси – теперь в США. А мы следим, как он там обживается.

✍️ Ждем официальной презентации и подписания контракта 16 июля, в перерыве финала Золотого кубка (Мексика – Панама, играют в Лос-Анджелесе)

🏟️ Дебют за «Интер» запланирован на 21 июля, там игра с мексиканским «Крус Асуль» в североамериканском Кубке лиг

🏠 Пока Лео с семьей проводят первые дни в Майами как дома

Месси в «Интер Майами»! Объявили официально

«Интер Майами» официально объявил о переходе Месси и опубликовал видео с ним в форме команды. Лео будет играть под 10-м номером.

«Да, ребята. Увидимся в Майами», – сказал Месси в видео.

Почему Месси будет комфортно в Майами?

Мы-то поняли, почему Лео выбрал именно этот город. Там же по-испански говорят три четверти населения! Вот еще много-много деталей: Месси едет не только в один из самых раскрученных клубов МЛС, но и в знакомую среду.

Месси в супермаркете

Да-да, как обычный человек: закупили с Антонеллой хлопья, сахар, цветные карандаши.

Со стандартной тележкой.

Между самых простых полок.

Фанат поцеловал Месси

Лео с семьей просто выходил из ресторана, раздавал автографы – и вдруг

Один парень, снимавший себя на селф-камеру, захотел большего, чем просто фото или видео.

Вот как все было

Месси прилетел в Майами!

Теперь уже точно, его заметили.

Скоро дебют!

В Майами рисуют огромного Месси

Гигантский и красочный мурал уже почти закончили. Его показала Виктория Бекхэм, жена Дэвида. Говорит, ее муж лично поучаствовал в создании!

Месси уже в форме «Интера»! Пока на картинке

Магазины готовятся.

Вот так это будет выглядеть!

30 комментариев

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Overkiller
Онлайн??? Думал что бредовее "онлайн трансфера Мбаппе" уже ничего не может быть. Ошибался.
+52
-13
+39
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JBa
Ответ Overkiller
Онлайн??? Думал что бредовее "онлайн трансфера Мбаппе" уже ничего не может быть. Ошибался.
ну, здесь хотя бы факты, а не океан слухов.

интересно же, кто первым в Майами сделает тату с лицом Месси на правом яйце. спортс такое не пропускает
+29
-6
+23
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Aboba Boba
Эхх, такой классный формат испортили...
+5
-1
+4
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Syndycate
Ответ Кашшай Чакырович
Фанаты Роналду ни одного матча не пропустят Месси ,будут даже утром вставать смотреть ))) вот увидите )))
Так же как фаны Месси смотрели лигу верблюдов?)
+8
-5
+3
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Syndycate
Ответ Кашшай Чакырович
Вряд ли хоть один фанат игры Месси смотрел лигу верблюдов ) больше скажу в игре Роналду смотреть то и нечего нырок ,пеналька или с двух метров в пустые )
Ну фаны Рона на спортивную ходьбу Месси тоже смотреть особо не будут)
+7
-4
+3
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Tun
Месси давно покорил Америку, как минимум Южную, заголовок опять доставляет
+3
-1
+2
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Tun
Ответ Игорь М.
он весь мир покорил в декабре 22 года))
Имхо, намного раньше, чм много кто выигрывал, а вот 91 год за год!
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Игорь М.
Ответ Tun
Месси давно покорил Америку, как минимум Южную, заголовок опять доставляет
он весь мир покорил в декабре 22 года))
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-1
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Кашшай Чакырович
Ответ Газонокосильщик Хави
ты забыл сказать про декабрь 22го. забавно другое, что мессибои не трогали криштибоев на счет чм до прошлого чм. и придумали подсчет созидательных действий на поле и предголевые с предобводками. но то такое верно?
С Месси вообще ничего не нужно придумывать ,он сам придумывает все на поле ,в отличии от пенальтистки ,которая кроме как подставить ножку и нырнуть ничего не поле больше не умеет ,а статистика и титулы говорят за него сами ,что он лучший по гол+ пас в истории футбола ,это как Гретцки в хоккее и самый титулованный футболист в истории футбола ,который выиграл все титулы ,которые только существуют в футболе и это все факты ))))
+1
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Кашшай Чакырович
Ответ Газонокосильщик Хави
Да ладно. В новостях об игре альнасрал первыми отписывались и составляли большую часть комментаторов как раз таки мессибои
Да все заходят посмеяться на фанатами Роналду ,как офсайдного ныряльщика пенальтиста короля Люксембургов с 0+0 в плей офф на 5 чм с 0 медалей ,можно сравнить с лучшим в истории футболистом ))
+1
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Кашшай Чакырович
Ответ Syndycate
Так же как фаны Месси смотрели лигу верблюдов?)
Вряд ли хоть один фанат игры Месси смотрел лигу верблюдов ) больше скажу в игре Роналду смотреть то и нечего нырок ,пеналька или с двух метров в пустые )
+11
-10
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Mbest77
Ответ Александр Попов
Думаю поинтереснее будет, чем у Кристины 😁
Просто Криш глупее что ли…
Захотел деньги «здесь и сейчас»…
А Месси в США может стать реальным магнатом футбола.
Создать клуб после окончания карьеры (как Бэкхем) и стать мультимиллиардером.
+9
-9
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ Кашшай Чакырович
Да все заходят посмеяться на фанатами Роналду ,как офсайдного ныряльщика пенальтиста короля Люксембургов с 0+0 в плей офф на 5 чм с 0 медалей ,можно сравнить с лучшим в истории футболистом ))
ты забыл сказать про декабрь 22го. забавно другое, что мессибои не трогали криштибоев на счет чм до прошлого чм. и придумали подсчет созидательных действий на поле и предголевые с предобводками. но то такое верно?
0
0
0
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Zombieset
Где-то читал интервью спортсмена, который отзывался про Штаты как самые адекватные люди в отношении знаменитостей. Мол, могли Бэкхема на улице увидеть, но никто не ломился и не рвался к нему.
+2
-2
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ Кашшай Чакырович
С Месси вообще ничего не нужно придумывать ,он сам придумывает все на поле ,в отличии от пенальтистки ,которая кроме как подставить ножку и нырнуть ничего не поле больше не умеет ,а статистика и титулы говорят за него сами ,что он лучший по гол+ пас в истории футбола ,это как Гретцки в хоккее и самый титулованный футболист в истории футбола ,который выиграл все титулы ,которые только существуют в футболе и это все факты ))))
блин ну ты недостаточно мессибой. я думал, что у тебе как у твоих сосеьес всегда под рукой список всех голов и титулов и скинешь сюда в комменты. даже не интересно так.
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Кашшай Чакырович
Ответ Газонокосильщик Хави
блин ну ты недостаточно мессибой. я думал, что у тебе как у твоих сосеьес всегда под рукой список всех голов и титулов и скинешь сюда в комменты. даже не интересно так.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален модератором
Я даже не дочитал. Когда увидел, что ты решил, что я криштибой) тк у вас мессибоев одна мысль в голове, как у китайцев. Что болеют за игроков, а не за клубы. И уж тем более что мессибои, что криштибои уверены, что можно болеть только за этих двух
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Кашшай Чакырович
Ответ Газонокосильщик Хави
Я даже не дочитал. Когда увидел, что ты решил, что я криштибой) тк у вас мессибоев одна мысль в голове, как у китайцев. Что болеют за игроков, а не за клубы. И уж тем более что мессибои, что криштибои уверены, что можно болеть только за этих двух
Я болею за красивый футбол ,вот и всё, мне нравится много команд и много футболистов ,но что может нравится в Роналду ?)))) Его слезы ,сопли ,истерики ,пенальки ,нырки ,голы с двух метров ?)) Поэтому ты меня с кем то путаешь ,я не фанат Месси ,я всего лишь любитель его игры в футбол ,так мне нравился и Марадона и Батистута ,потому что было кайф смотреть на этих футболистов ) я всегда подтапливал за Аргентину ещё с 1998 года с ЧМ )) как сказал Каземиро если вам не нравится Месси то вы не любите футболл и он же прав на 100% ,ты видимо не любишь футбол просто или не понимаешь в нем ничего ,тогда почему не смотреть мультики ?))там ты точно разберёшься ,но если и там ничего не поймёшь ,я ребенка позову ,он тебе все расскажет и объяснит )))
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Abdulla
Си, мучачос :)
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Кашшай Чакырович
Фанаты Роналду ни одного матча не пропустят Месси ,будут даже утром вставать смотреть ))) вот увидите )))
+11
-11
0
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