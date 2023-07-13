Гаспачо
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🎥 Зря Месси думал, что в Майами ему будет спокойнее. Его тихий вечер с семьей закончился безумной фан-встречей

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Месси попрощался с европейским футболом и перебрался в США, где, как предполагал сам Лионель, на него будет оказываться меньше давления. Об этом желании аргентинца в недавнем интервью говорил и Лапорта.

Но в Майами, где проживает огромное количество латиноамериканцев, нападающему вряд ли светит спокойная и размеренная жизнь. Лео с близкими посетил популярный ресторан Prima Pasta, а на выходе семью Месси уже ждала толпа фанатов.

Первой из заведения вышла Антонелла с сыновьями, девушку окружили болельщики и журналисты. Затем мимо толпы прошел Хорхе Месси и, наконец, появился сам футболист.

Один поклонник подобрался к Лео слишком близко – парень поцеловал аргентинца.

Презентация Месси в качестве нового игрока «Интер Майами» назначена на 16 июля. Ожидается, что на мероприятии выступят Шакира и другие латиноамериканские звезды. По данным Mundo Deportivo, в этот же день «Интер Майами» представит Бускетса.

Может, хоть у Серджи получится пожить во Флориде спокойно?

1 комментарий

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Артём Клагиш
не отдохнёт он там..
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