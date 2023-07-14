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Трансфер Месси в «Интер Майами» пробудил новый интерес к проекту Дэвида Бэкхема. Лео едет не только в один из самых раскрученных клубов МЛС, но и в знакомую среду: большинство жителей Майами говорят по-испански. Разбираемся, почему так получилось и при чем тут «сухие ноги».

Майами часто путают с Майами Бич: в первом делают деньги, во втором – тратят и отдыхают

Острорылые крокодилы, Никита Кучеров в нападении, Диснейленд и люксовые отели – наверное, такой ассоциативный ряд возникает у большинства, когда звучит название штата Флорида. По крайней мере, у тех, кто никогда ее не посещал. Но образ штата не сводится только к туризму, развлечениям и разнообразию природы.

Флорида – один из самых быстроразвивающихся регионов США, богатеющий в том числе за счет международной торговли и корпоративного сектора. Здесь находятся штаб-квартиры крупных американских компаний: гигантов общепита Burger King и Hooters, перевозчиков Spirit Airlines, Amerijet International и World Atlantic Airlines, крупной сети супермаркетов с канцелярией и ксероксами Office Depot, а также многочисленных круизных фирм. Флорида стабильно входит в топ-5 штатов по размеру экономики, а Майами превратился в важный центр финансов и бизнеса с огромными небоскребами и такими же возможностями для заработка.

За более расслабленной атмосферой нужно ехать в соседний Майами Бич, который находится на соседнем острове (да, прямо как в вымышленном Вайс Сити). Здесь проживают 90 тысяч человек (в четыре раза меньше, чем в Майами), а движущая сила местной экономики – туризм. Майами Бич – это отели, рестораны и прочие заведения, где можно хорошо отдохнуть.

Соседство предприятий разных секторов экономики – одно из главных преимуществ агломерации. Майами предлагает широкий выбор трудоустройства: можно стать клерком в большой корпорации или мотаться в соседний Майами Бич, чтобы устроиться в сфере услуг. Некоторые же открывают бизнес: сегодня четверть всех предприятий Флориды принадлежит латиноамериканским мигрантам. В этом плане штат сильно отличается от других регионов с большим числом выходцев из испаноязычных стран – там они в основном занимают низкоквалифицированный сегмент. В Майами едут люди как с образованием, так и без, здесь для каждого найдется работа. Главное – выучить язык, прежде всего – испанский.

Да, сегодня 72,5% жителей континентальной части агломерации – носители именно испанского. К категории «белое население, не говорящее на испанском» статистический портал Data USA относит только 11,5%. Еще 14% – афроамериканцы. В более престижном и дорогом Майами Бич англоязычных белых уже 34%, а испаноязычных (вне зависимости от цвета кожи) – 58%.

Дэвид Бекхэм и его помощники точно изучали демографические особенности города. Латиноамериканская диаспора США ценит футбол больше других видов спорта, а в Майами проживает самая обеспеченная часть национального меньшинства США. Так что даже логотип команды разработали с учетом потенциальной аудитории – на нем по-испански написано Club Internacional de Fútbol.

Впрочем, Club de Fútbol можно открывать не только в Майами. Он входит лишь в 20-ку самых латиноамериканских городов США. Скажем, в Восточном Лос-Анджелесе (считается отдельным населенным пунктом) на испанском говорят 95% жителей. Если же брать самодостаточные города, то лидирует Ларедо в Техасе – на границе с Мексикой. Здесь живут 230 тысяч человек, и больше 90% – испаноязычные.

Первые колонисты Флориды были испанцами. С полуострова началось освоение современной территории США европейцами

Юг современных Соединенных Штатов стал испанизироваться задолго до появления самих США. Здесь в начале XVI века проживали индейские племена: на самом юге – калуса и текеста, чуть севернее – айс и токобага. Европейцы прибыли сюда в 1513 году, когда конкистадор Хуан Понсе де Леон снарядил морскую экспедицию на север от Эспаньола (нынешний Гаити) – первой колонии Испании в Карибском море. Покорение полуострова началось спустя несколько лет с основания колонии Сан-Мигель-де-Гульдапе. Правда, она находилась на территории современного штата Джорджиа, и почти сразу же переселенцы ее покинули из-за нападений местных жителей.

Следующую попытку изучить регион испанцы предприняли в 1527-м. На этот раз они высадились на западном побережье – в районе залива Тампа. Экспедиция должна была пройти пешком вдоль моря до Мексики. В итоге исследователи продолжили путь на плотах, и большинство из них погибло во время шторма.

Испанцы долго не могли закрепиться во Флориде, пока у них не появились конкуренты в лице французов. Те в 1560-х тоже основывали поселения: например, на месте французской колонии Фор-Каролин теперь расположен Джэксонвилл – ныне крупнейший город штата. В ответ чуть южнее Испания возвела Сан-Агустин (теперь его принято называть на американский манер – Сент-Огастин). Сегодня здесь находится форт Кастильо-де-Сан-Маркос – старейшая крепость на территории США, а также Колониальный квартал – музей под открытым небом, иллюстрирующей жизнь испанских переселенцев.

В XVIII веке в регионе недолго доминировали англичане. Колония отошла британцам в 1763 году в результате Семилетней войны. После того, как испанцы поддержали американцев в борьбе за независимость, они получили полуостров обратно. А уже в 1821-м Флорида окончательно стала частью Соединенных Штатов – США приобрели ее в обмен на отказ от притязаний на Техас (что не помешало аннексировать его 1845-м как отдельную республику, отделившуюся от Мексики). В том же году Флорида получила статус штата.

Флорида десятилетиями принимала беженцев с Кубы. Для них до 2017-го действовала политика «мокрых и сухих ног»

В середине XIX века полуостров оставался малонаселенной территорией, особенно после кампании 1840-х по изгнанию индейцев. К 1850-му здесь проживало 87 тысяч человек, значительную часть которых привезли из Африки рабы или их потомки. Доля испаноязычного населения была невелика, но в XX веке быстро росла.

Ближайший к Флориде остров Карибского моря – Куба. Гавана находится всего в 150 километрах от американского берега. В 1898 году по итогам Испано-американской войны она попала под управление США. В 1902-м остров получил независимость, но влияние северного соседа сохранялось. При диктаторе Фульхенсио Батисты Куба была как минимум одним из любимых курортов американцев, как максимум – полуколонией США. Сюда в 1950-х летали ради дешевого алкоголя, азартных игр и вечеров в публичных домах, которые в то время были совершенно легальны. Поездки в обратном направлении могли позволить только состоятельные кубинцы. Они вели там бизнес и отправляли детей на учебу.

Этот обмен прервала Кубинская революция 1959 года. Фидель Кастро сверг Баститу и национализировал американские компании, что привело к разрыву дипломатических отношений. Переворот – будничное для Латинской Америки событие, но после того, как лидер революции пообещал построить социализм, желающих жить с ним в одной стране поубавилось. Самый простой способ покинуть Кубу – пересечь пролив, отделяющий остров от США. В течение следующих десятилетий тысячи беженцев переселялись на материк. Так только за 1962 год во Флориду прибыли 80 тысяч кубинцев. Многие, оказавшись в Америке, селились в ближайшем крупном городе. Благодаря им в Майами появился район Маленькая Гавана, ставший ядром испаноязычной диаспоры.

В 1965-м США приняли закон, который давал беженцам с острова право получать вид на жительство, если у них есть родственники в Соединенных Штатах. Через год всем кубинцам разрешили находиться в стране легально в течение 12 месяцев. При этом правительство Фиделя Кастро не всегда препятствовало отъезду соотечественников. Например, в 1980 году, когда несколько жителей страны ворвались в посольство Перу, чтобы попросить убежища, власти Кубы разрешили уехать всем желающим в течение полугода. Шансом воспользовались более сотни тысяч, а их отъезд вошел в историю как Мариэльский исход (по названию кубинского порта, откуда выходили суда). С исхода начинается сюжет фильма «Лицо со шрамом» (1983 год), когда герой Аль Пачино Тони Монтана перебирается с Кубы в США.

После распада СССР по жителям острова ударил еще более мощный экономический кризис. Он спровоцировал новую волну эмиграции, поэтому в 1994-м Кастро вновь разрешил всем беспрепятственно покинуть страну, но на этот раз США не стали помогать беженцам. Кубинцы пересекали пролив на лодках и самодельных плотах – до конечной цели добрались 35 тысяч человек. В ответ Соединенные Штаты приняли поправки, определившие политику «мокрых и сухих ног»: любой кубинец, найденный в море, должен быть доставлен на военную базу США в Гуантанамо, а оттуда передан властям Кубы. Если же беженец ступил на американскую землю, то он может рассчитывать на легальный статус.

Политику «мокрых и сухих ног» отменили в 2017 году после потепления отношений между Вашингтоном и Гаваной. Сегодня к кубинцу правительство США относится точно так же, как к любому иностранцу, которому для въезда нужна виза. Но нелегальная миграция продолжается, и многие бегущие с острова селятся как раз в Майами, где находится крупнейшая кубинская диаспора Соединенных Штатов.

Фото: Gettyimages.ru/Chip Somodevilla, Joe Raedle