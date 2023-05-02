По данным Baza, в Москве задержали швейцарского миллиардера российского происхождения Алексея Коротаева (сына генерала СВР Алексея Коротаева), который в свое время приближался к топ-футболу. В 2017-м купил долю «Роды», но быстро ретировался.

Розыск Коротаева инициировал Интерпол по просьбе Швейцарии – там его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Коротаев обещал, что «Рода» выйдет в ЛЧ через пять лет. Но в 2018-м клуб вылетел из Эредивизи

В феврале 2017 года бизнесмен Фритс Схрауфф, владеющий «Родой» c 2015 года и спасший клуб от банкротства, договорился с Коротаевым о продаже клуба. Фритс был очень доволен, так как отошел от дела клуба из-за проблем со здоровьем и вообще считал «Роду» проблемным активом.

Коротаев был настроен серьезно – купил 20% акций за 4 млн евро и пообещал вложить еще в пять раз больше. У бизнесмена были грандиозные планы – рассчитывал, что «Рода» через пять лет будет играть в ЛЧ.

«Я хочу вернуть клуб в элиту Эредивизи. С самого начала я увидел страсть и энтузиазм персонала «Роды» – особенно это касается руководства. Это придало мне уверенность, что я выбрал правильный клуб. Он соответствует моим амбициям», – заявлял Коротаев.

Весной того же года в ОАЭ обвинили бизнесмена в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на 18 миллионов евро и приговорили к трем годам лишения свободы. Через полгода Коротаева отпустили – бизнесмен отделался штрафом в две тысячи евро.

После этого предпринимателю было не до «Роды». Какое-то время финансовый и юридический консультант Коротаева Стейн Янссен утверждал, что бизнесмен все еще рассчитывает заняться клубом, но дальше этого дело не зашло.

А в 2018 году клуб вылетел из Эредивизи.

На место Коротаева пришел мексиканец-самодур без денег – фанаты выдавили его из клуба. «Роду» спасали местные бизнесмены

После вылета «Роды» Схрауфф настолько отчаялся, что бесплатно передал 80% акций (остальной частью по-прежнему владел Коротаев) мексиканскому бизнесмену с очень сомнительной репутацией в футбольном мире – Маурисио де ла Веге.

До этого Маурисио пытался купить «Осасуну» и крайне неудачно заходил в «Реал Мурсию», а после провала в Испании обратил взгляд на голландский футбол. Он пообещал вложиться в «Роду», но так и не нашел деньги. Это очень не понравилось болельщикам – в конце 2019 года они превозгасили мексиканца самодуром и выдавили его из клуба.

От небытия «Роду» спасли местные предприниматели Роджер Ходениус, Берт Пилс и Стейн Костер, которые в 2020 году выкупили 100% акций клуба и сейчас владеют им совместно. Сколько выручил Коротаев за 20% акций – неизвестно.

«Рода» не помышляет о выходе в Эредивизи – в сезоне-2021/22 заняла во второй голландской лиге пятое место, в этом сезоне плетется на 14-м.

Коротаева задержали в метро – сработала система распознавания лиц

«Вечером 27 апреля на станции метро «Кутузовская» сработала камера с системой распознавания лиц — она заметила 36-летнего Алексея Коротаева, который находится в международном розыске Интерпола», – уточняла Baza.

Чуть позже «РЕН ТВ» уточнил, что Коротаева после проверки отпустили, поскольку в России он не в розыске. Данные о его местоположении переданы в штаб-квартиру Интерпола. Швейцария может направить запрос о выдаче, но факты, изложенные в запросе, должны быть подсудными по российскому законодательству.

Деталей о возможном преступлении Коротаева немного – предполагается, речь идет об уходе от уплаты налогов.

Фото: Gettyimages.ru/VI Image; Facebook/RodaJCKerkrade