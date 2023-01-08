«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка

Сразу же – аут.

«Челси» штормит все сильнее – лондонский клуб отлетел от «Ман Сити» в третьем раунде Кубка Англии, получили очень болезненные 0:4.

Лондонцы вылетели максимально быстро, только на этой стадии команды АПЛ и вступили в розыгрыш – подобного не было 25 лет, то есть всю современную богатую эпоху с первой ступенькой как-нибудь справлялись.

Но сейчас – проблемы.

«Сити» сделал 3:0 уже в первом тайме. «Челси» снова навредил Марез

Первый тайм оказался для «Челси» катастрофическим: 0:3 к 38-й минуте и ни единого удара в створ. Да и за весь матч получился только один – и тот Мэйсон Маунт нанес из угла штрафной с не самой выгодной позиции.

Хотя «Сити» вышел полуосновным составом: Холанд, Де Брюйне, Эдерсон, Стоунз, Гюндоган и Аке провели всю игру в запасе. А вот у лондонцев почти все сильнейшие (и доступные – ведь у «Челси» очень много травмированных) появились на поле.

Дубль у Рияда Мареза. Алжирец – первый игрок, забивший в трех матчах против «Челси» за один сезон во всех турнирах за 10 лет. В сезоне-2012/13 это удалось Чичарито, игравшему за «МЮ». Марез всего пару дней назад уже забивал лондонцам победный мяч в игре АПЛ – тогда вышел на замену, а Пеп Гвардиола признал себя гением, потому что ход очень быстро сработал.

Еще, кстати, Марез теперь поучаствовал в 200 голах за английские клубы – 71+45 за «Ман Сити» в 211 матчах и 48+36 за «Лестер» в 179 матчах. Юбилей

С пенальти забил и Хулиан Альварес – у героя Аргентины с ЧМ-2022 продолжается удачный отрезок: поучаствовал в 11 голах за 10 последних матчей в клубе и сборной, выходя в старте. С этим, правда, в основных турнирах у него наверняка будут проблемы.

А фанатам «Челси» остается теперь только вспоминать времена Романа Абрамовича и удачные отрезки под руководством Томаса Тухеля. Если так пойдет и дальше, подобного с трибун будет только больше.

«Челси» Поттера уже второй раз получил разгром в первом тайме. А «Сити» продвинулся к «Арсеналу»

Сравнения тренеров пока работают только в одну сторону.

• За 18 матчей при Грэме Поттере «Челси» уже второй раз проиграл с разницей в три мяча первый тайм (0:3 было в конце октября с «Брайтоном», закончили 1:4). За 100 матчей при Томасе Тухеле такого не было ни разу.

• «Челси», очевидно, в кризисе – только три победы в 12 последних матчах, выиграли лишь у «Борнмута», загребского «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург». Во внутрианглийских турнирах за этот отрезок – одна победа в десяти (!) матчах.

• Ну а «Сити» вообще для Поттера как Волан де Морт – три матча за последние два месяца, все три – поражения без забитых мячей, суммарные 0:7. В целом у «Челси» уже пять поражений подряд от команды Гвардиолы, и все – сухие.

Еще по ходу игры стало известно, что слепая жеребьевка дарит второй топ-матч подряд с участниками этой пары: у «Сити» дальше маячит «Арсенал», если лондонцы пройдут «Оксфорд» в своем первом матче Кубка Англии-2022/23 (хотя у клубов Премьер-лиги проблемы, вылетели рекордно многие).

Вероятна бонусная встреча Пепа с Микелем Артетой, вдобавок к чемпионской гонке в АПЛ и их ключевым матчам 15 февраля и 26 апреля.