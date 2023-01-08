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«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка

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Сразу же – аут.

«Челси» штормит все сильнее – лондонский клуб отлетел от «Ман Сити» в третьем раунде Кубка Англии, получили очень болезненные 0:4.

Лондонцы вылетели максимально быстро, только на этой стадии команды АПЛ и вступили в розыгрыш – подобного не было 25 лет, то есть всю современную богатую эпоху с первой ступенькой как-нибудь справлялись.

Но сейчас – проблемы.

«Сити» сделал 3:0 уже в первом тайме. «Челси» снова навредил Марез

Первый тайм оказался для «Челси» катастрофическим: 0:3 к 38-й минуте и ни единого удара в створ. Да и за весь матч получился только один – и тот Мэйсон Маунт нанес из угла штрафной с не самой выгодной позиции.

Хотя «Сити» вышел полуосновным составом: Холанд, Де Брюйне, Эдерсон, Стоунз, Гюндоган и Аке провели всю игру в запасе. А вот у лондонцев почти все сильнейшие (и доступные – ведь у «Челси» очень много травмированных) появились на поле.

Дубль у Рияда Мареза. Алжирец – первый игрок, забивший в трех матчах против «Челси» за один сезон во всех турнирах за 10 лет. В сезоне-2012/13 это удалось Чичарито, игравшему за «МЮ». Марез всего пару дней назад уже забивал лондонцам победный мяч в игре АПЛ – тогда вышел на замену, а Пеп Гвардиола признал себя гением, потому что ход очень быстро сработал.

Еще, кстати, Марез теперь поучаствовал в 200 голах за английские клубы – 71+45 за «Ман Сити» в 211 матчах и 48+36 за «Лестер» в 179 матчах. Юбилей

С пенальти забил и Хулиан Альварес – у героя Аргентины с ЧМ-2022 продолжается удачный отрезок: поучаствовал в 11 голах за 10 последних матчей в клубе и сборной, выходя в старте. С этим, правда, в основных турнирах у него наверняка будут проблемы.

Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?

А фанатам «Челси» остается теперь только вспоминать времена Романа Абрамовича и удачные отрезки под руководством Томаса Тухеля. Если так пойдет и дальше, подобного с трибун будет только больше.

«Челси» Поттера уже второй раз получил разгром в первом тайме. А «Сити» продвинулся к «Арсеналу»

Сравнения тренеров пока работают только в одну сторону.

• За 18 матчей при Грэме Поттере «Челси» уже второй раз проиграл с разницей в три мяча первый тайм (0:3 было в конце октября с «Брайтоном», закончили 1:4). За 100 матчей при Томасе Тухеле такого не было ни разу.

• «Челси», очевидно, в кризисе – только три победы в 12 последних матчах, выиграли лишь у «Борнмута», загребского «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург». Во внутрианглийских турнирах за этот отрезок – одна победа в десяти (!) матчах.

• Ну а «Сити» вообще для Поттера как Волан де Морт – три матча за последние два месяца, все три – поражения без забитых мячей, суммарные 0:7. В целом у «Челси» уже пять поражений подряд от команды Гвардиолы, и все – сухие.

Еще по ходу игры стало известно, что слепая жеребьевка дарит второй топ-матч подряд с участниками этой пары: у «Сити» дальше маячит «Арсенал», если лондонцы пройдут «Оксфорд» в своем первом матче Кубка Англии-2022/23 (хотя у клубов Премьер-лиги проблемы, вылетели рекордно многие).

Вероятна бонусная встреча Пепа с Микелем Артетой, вдобавок к чемпионской гонке в АПЛ и их ключевым матчам 15 февраля и 26 апреля.

Манчестер Сити – Челси 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
8 января, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Марез, 2:0 – 30, пенальти Альварес, 3:0 – 38 Фоден, 4:0 – 85, пенальти Марез.
Манчестер СитиОртега, Уокер, Лапорт, Аканджи, Серхио Гомес (Жоау Канселу, 59), Бернарду Силва (Льюис, 86), Родри (Филлипс, 58), Фоден, Палмер, Марез, Альварес.
ЧелсиАррисабалага, Чалоба, Кулибали, Хамфрис, Холл, Ковачич (Фофана, 46), Жоржиньо (Аспиликуэта, 63), Галлахер, Зиеш (Джирод-Хатчинсон, 63), Маунт (Чуквуэмека, 73), Хавертц (Закария, 46).
Предупреждения:
Родри (54), Галлахер (62), Бернарду Силва (70), Жоау Канселу (87).

15 комментариев

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mcivsche
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Ответ vazil
Конченное новое руководство!
1900-1950
1950-2000

2 чемпионсвтва, да, Боэли виноват
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vazil
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Ответ Юрий Поляков
Челси уже совсем тот что был в начале сезона при Тухеле ( не смотря на не большой спад ) сейчас команда середняк с хорошим бюджетом , нужен топ тренер срочно иначе дальше полный провал …. Во Зидан без работы почему не провести с ним встречу с Поттером все ясно чемодан , вокзал , Брайтон !!!
Какой вокзал?)) на тачке там быстрее
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vazil
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Конченное новое руководство!
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Артём Ларсон
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Ответ Asier Illaramendi
деклассировать Челси уже классика для Сити Пепа.
в финале ЛЧ особенно сильно деклассировали
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Asier Illaramendi
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деклассировать Челси уже классика для Сити Пепа.
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Рустик Исхаков
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Идёт перестройка в клубе. Сезон потерян, нужно это признать. Необходимо строить новую команду
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Аталанта расправила плечи
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Увольнением Тухеля ребята вырыли себе могилу похлеще, чем Бенфика с Гутманом. Ещё и назначить на его место Поттера. Сильные главные тренеры и вратари это точно не то, чем богат английский футбол.
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Юрий Поляков
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Челси уже совсем тот что был в начале сезона при Тухеле ( не смотря на не большой спад ) сейчас команда середняк с хорошим бюджетом , нужен топ тренер срочно иначе дальше полный провал …. Во Зидан без работы почему не провести с ним встречу с Поттером все ясно чемодан , вокзал , Брайтон !!!
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Wagner
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Натянули вторым составом
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elninjo_3
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Поттеру не было так плохо с тех пор, как Воландеморт убил его родителей.
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Михаил Ж.
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Команды просто разных весовых категорий в данный момент
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ZarvuR2020
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Самое ужасное, что это воспринимается очень буднично. Пока Боэли выглядит как самодур.
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AlexOlenev
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Жду информации по нынешней рыночной цене "Челси". И все-таки, все эти новые частные собственники, не являющиеся даже просто футбольными болельщиками, живут только бизнес-проектами. Последствия столь скорого падения пенсов очевидно - ни один топовый игрок туда не пойдет!
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ZamoRano
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Я так понимаю грядет массовая миграция глоров в стан Реала.
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Светлов
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Сухой счёт
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