«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка
Сразу же – аут.
«Челси» штормит все сильнее – лондонский клуб отлетел от «Ман Сити» в третьем раунде Кубка Англии, получили очень болезненные 0:4.
Лондонцы вылетели максимально быстро, только на этой стадии команды АПЛ и вступили в розыгрыш – подобного не было 25 лет, то есть всю современную богатую эпоху с первой ступенькой как-нибудь справлялись.
Но сейчас – проблемы.
«Сити» сделал 3:0 уже в первом тайме. «Челси» снова навредил Марез
Первый тайм оказался для «Челси» катастрофическим: 0:3 к 38-й минуте и ни единого удара в створ. Да и за весь матч получился только один – и тот Мэйсон Маунт нанес из угла штрафной с не самой выгодной позиции.
Хотя «Сити» вышел полуосновным составом: Холанд, Де Брюйне, Эдерсон, Стоунз, Гюндоган и Аке провели всю игру в запасе. А вот у лондонцев почти все сильнейшие (и доступные – ведь у «Челси» очень много травмированных) появились на поле.
Дубль у Рияда Мареза. Алжирец – первый игрок, забивший в трех матчах против «Челси» за один сезон во всех турнирах за 10 лет. В сезоне-2012/13 это удалось Чичарито, игравшему за «МЮ». Марез всего пару дней назад уже забивал лондонцам победный мяч в игре АПЛ – тогда вышел на замену, а Пеп Гвардиола признал себя гением, потому что ход очень быстро сработал.
Еще, кстати, Марез теперь поучаствовал в 200 голах за английские клубы – 71+45 за «Ман Сити» в 211 матчах и 48+36 за «Лестер» в 179 матчах. Юбилей
С пенальти забил и Хулиан Альварес – у героя Аргентины с ЧМ-2022 продолжается удачный отрезок: поучаствовал в 11 голах за 10 последних матчей в клубе и сборной, выходя в старте. С этим, правда, в основных турнирах у него наверняка будут проблемы.
Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?
А фанатам «Челси» остается теперь только вспоминать времена Романа Абрамовича и удачные отрезки под руководством Томаса Тухеля. Если так пойдет и дальше, подобного с трибун будет только больше.
«Челси» Поттера уже второй раз получил разгром в первом тайме. А «Сити» продвинулся к «Арсеналу»
Сравнения тренеров пока работают только в одну сторону.
• За 18 матчей при Грэме Поттере «Челси» уже второй раз проиграл с разницей в три мяча первый тайм (0:3 было в конце октября с «Брайтоном», закончили 1:4). За 100 матчей при Томасе Тухеле такого не было ни разу.
• «Челси», очевидно, в кризисе – только три победы в 12 последних матчах, выиграли лишь у «Борнмута», загребского «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург». Во внутрианглийских турнирах за этот отрезок – одна победа в десяти (!) матчах.
• Ну а «Сити» вообще для Поттера как Волан де Морт – три матча за последние два месяца, все три – поражения без забитых мячей, суммарные 0:7. В целом у «Челси» уже пять поражений подряд от команды Гвардиолы, и все – сухие.
Еще по ходу игры стало известно, что слепая жеребьевка дарит второй топ-матч подряд с участниками этой пары: у «Сити» дальше маячит «Арсенал», если лондонцы пройдут «Оксфорд» в своем первом матче Кубка Англии-2022/23 (хотя у клубов Премьер-лиги проблемы, вылетели рекордно многие).
Вероятна бонусная встреча Пепа с Микелем Артетой, вдобавок к чемпионской гонке в АПЛ и их ключевым матчам 15 февраля и 26 апреля.
- Дата проведения
- 8 января, 19.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Ортега, Уокер, Лапорт, Аканджи, Серхио Гомес (Жоау Канселу, 59), Бернарду Силва (Льюис, 86), Родри (Филлипс, 58), Фоден, Палмер, Марез, Альварес.
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Челси –
Аррисабалага, Чалоба, Кулибали, Хамфрис, Холл, Ковачич (Фофана, 46), Жоржиньо (Аспиликуэта, 63), Галлахер, Зиеш (Джирод-Хатчинсон, 63), Маунт (Чуквуэмека, 73), Хавертц (Закария, 46).
- Предупреждения:
- Родри (54), Галлахер (62), Бернарду Силва (70), Жоау Канселу (87).
1950-2000
2 чемпионсвтва, да, Боэли виноват