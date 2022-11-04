У Суперлиги появился гендиректор: выступает за диалог с УЕФА, обещает справедливый формат и запуск в 2024-м

Идея создания Суперлиги не покидает европейский футбол. Теперь активизировался новый генеральный директор проекта Бернд Райхарт. Да-да, вы все верно поняли: у Суперлиги с недавнего времени есть гендиректор!

Недавно он пришел в подкаст Тони Крооса Einfach Mal Luppen с обновленной программой проекта.

«Мы предложили УЕФА путь к диалогу, и это предложение было принято. На следующей неделе я буду в Ньоне, чтобы обсудить этот вопрос с УЕФА, – рассказал Райхарт. – Под диалогом я понимаю то, чтобы обе стороны были услышаны, и мы могли бы обсудить идеи. Конечно, мы не сможем обо всем договориться. Но это хороший знак для клубов, которые, возможно, все еще сторонятся или даже опасаются санкций за вступление в диалог».

Выбор подкаста Кросса неслучаен – полузащитник «Реала» полностью поддерживает запуск Суперлиги, чуть ли не главным идеологом которой считается Флорентино Перес. Вот сентябрьское заявление Тони:

«Никогда нельзя противоречить своему президенту (смеется). Это должно было быть сделано давным-давно. Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы запустить Суперлигу, и я, вероятно, не увижу ее, будучи действующим игроком. Мое мнение на этот счет таково, что я все еще верю, что это произойдет, но я не могу сказать, когда именно».

По словам Райхарта, Суперлигу планируют запустить в течение двух-трех лет. Ориентировочная дата запуска – сезон-2024/25. Правда, из 12 клубов-основателей идею пока поддерживают те же три самых активных участника. Только если раньше Суперлигу защищали боссы «Реала», «Барсы» и «Ювентуса», то теперь эту функцию на себя взял Райхарт.

Вот несколько свежих заявлений немца:

• О статусе Суперлиги: «Она очень даже жива. Есть люди, которые хотят заявить, что она мертва, но тот факт, что они много говорят об этом, вызывает подозрения. В Европе есть клубы, которые без сомнений разделяют видение «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны», и теперь у них есть возможность высказать свое мнение».

• О переговорах с клубами АПЛ: «Мы делаем добровольное предложение поговорить. Если кто-то закрывает двери, то, конечно, я не смогу с ним общаться, но я ожидаю, что интерес будет проявлен, а важные клубы захотят обсудить ситуацию. Есть целый ряд клубов, сохраняющих интерес и продолжающих предлагать решения, несмотря на критику. Эти клубы возвращаются, выслушивают нас, выносят что-то новое для себя и подключаются к диалогу».

• О формате: «Мы не хотим никого оставлять позади. В нашем новом подходе также будут предусмотрены выходы [в высшие дивизионы] и вылеты.

Европейский футбол теряет ведущую роль в мировом спорте, а клубы отстают в плане возможностей. Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность решать свою судьбу, поскольку они также несут [финансовые] риски. Большинство клубов согласны с тем, что так больше продолжаться не может».

Под Суперлигу создали отдельную структуру – ее и возглавил Райхарт. Он говорит о светлом будущем с помощью реформ

Об изменениях в проекте объявили две недели назад. 48-летнего Бернда Райхарта назначили на пост руководителя A22 Sports Management. Это отдельная компания, которая теперь будет заниматься поддержкой и развитием Суперлиги.

Отмечается, в том числе и на официальном сайте «Барселоны», что первая задача Райхарта – «налаживание диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, медиа и политических деятелей».

«Текущая ситуация в европейском клубном футболе характеризуется рядом проблем, которые не разрешатся сами по себе, – отметил Райхарт в приветственном заявлении. – Президенты «Реала» и «Барселоны», а также председатель «Ювентуса» недавно изложили свои взгляды на проблемы, стоящие перед спортом.

Я считаю, что они задают правильные вопросы, и я лично заинтересован в том, чтобы выслушать множество различных мнений, чтобы европейское футбольное сообщество могло совместно найти правильные ответы. Игра, которую мы все любим, выиграет от честного и открытого диалога, свободного от ограничений, о светлом будущем через серьезные реформы».

Что известно о Райхарте?

Отмечается, что до недавнего времени он занимал должность гендиректора немецкой медиакомпании RTL Deutschland.

Карьеру Бернд начал в агентстве спортивного маркетинга UFA Sports, а с 2003 года работал менеджером по маркетингу в агентстве по спортивным правам Sportfive. В 2004-м Райхарт перешел в испанскую медиакомпанию Antena 3 (теперь Atresmedia) в качестве главы отдела по связям с инвесторами. С 2007 по 2013 год немец руководил портфелем бесплатных телеканалов в качестве управляющего директора Multichannel.

В 2013-м Райхарт перешел в RTL Group, где стал директором телеканала VOX. В январе 2019-го Райхарта повысили до гендиректора группы RTL Deutschland, которой он управлял до конца 2021-го.

Боссы Суперлиги ждут решения суда о монополии УЕФА. Тебас не верит, что стороны смогут договориться

Рейхарт выступает на фоне продолжающегося процесса в Европейском суде, решение которого ожидается в 2023 году. Компания A22 – соистец по делу.

О чем речь? В прошлом году суд Мадрида встал на сторону «Реала», «Барсы» и «Юве», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку революции. УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но нарвался на отказ, а еще союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки.

Затем дело дошло до Европейского суда, его задача – определить, попадает ли деятельность УЕФА под определение монополии и нарушает ли она закон о конкуренции.

Судьи либо вынесут вердикт, закрепляющий за УЕФА эксклюзивное право на проведение международных соревнований, либо дадут организаторам Суперлиги свободу действий.

Ожидается, что к этому времени Райхарт, Перес и Аньелли выступят с рядом заявлений о том, чем новый проект Суперлиги будет отличаться от потерпевшего неудачу. В новом формате турнира организаторы почти наверняка откажутся от права некоторых клубов на гарантированное участие – эта идея стала самой непопулярной. В этот раз руководители Суперлиги планируют разработать новый формат в ходе обсуждения с более широким числом клубов.

Пока главные противники идеи все те же – УЕФА и босс Ла Лиги Хавьер Тебас. Президент УЕФА Александер Чеферин называет Суперлигу не футболом, а Тебас считает, что диалог невозможен.

«Проблемы с «Реалом» и «Барселоной» – это проблемы базового понимания футбола, экзистенциальные проблемы. Вы думаете о жизни одно, я – другое. Например, одни поддерживают аборты, другие выступают против них, и консенсус тут невозможен, – считает Тебас. – Как я могу достичь с ними консенсуса, когда они выступают за губительную для национальных лиг модель? Прийти к согласию здесь невозможно, либо вы за, либо вы против.

Нужно ли нам лишать эти клубы права голоса [в делах лиги]? Это невозможно. И невозможно достичь консенсуса по вопросам, ведущим к уничтожению клубов».

Фото: globallookpress.com/Arne Dedert, Ricardo Larreina, Michael Kappeler