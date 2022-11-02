Фанаты «Спортинга» хейтят тренера за то, что ставит в состав молодых! Аморимом интересовались «ПСЖ» и «Челси»

Жестко.

В матче последнего тура между «Спортингом» и «Айнтрахтом» в самой запутанной группе ЛЧ сильнее оказалась немецкая команда (2:1) – португальскому клубу не помогло домашнее преимущество и отказ продать 16 тысяч лишних билетов фанатам «Айнтрахта».

•‎ «Спортинг» занял в группе третье место и все же пролез в плей-офф ЛЕ, но, учитывая уровень соперников, фанаты португальского клуба вполне могли рассчитывать на продолжение борьбы в главном еврокубке.

•‎ В чемпионате «Спортинг» тоже не впечатляет – только 6-е место с отставанием от лидирующей «Бенфики» на 12 очков. Есть ощущение, что за чемпионство в этом сезоне команда 37-летнего Рубена Аморима не поборется.

•‎ Если учитывать поражение от «Айнтрахта», то безвыигрышная серия «Спортинга» достигла уже трех матчей. В прошлом туре ЛЧ сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в Лондоне (1:1), а в чемпионате перед решающим матчем с «Айнтрахтом» споткнулись об «Ароку» (0:1), которую с трудом можно назвать грозным соперником.

«Это один из худших перфомансов, что я когда-либо видел». Аморима хейтят в соцсетях за то, что он выпускает молодых игроков

Еще после матча с «Тоттенхэмом» в адрес Аморима в соцсетях посыпались претензии о качестве игроков, выходящих на поле со скамейки запасных. Тогда при счете 1:0 в пользу «Спортинга» Аморим выпустил на поле 18-летних Абдула Иссахаку и Матеуша Фернандеша, а также 19-летнего Флавиу Назинью (457 сыгранных минут в сезоне за основу на троих).

«Хороший троллинг от Аморима», – писал один из пользователей. «Да у него стальные яйца», – заключил другой. Когда матч закончился, некоторые болельщики откровенно хейтили тренера «Спортинга» за его решения. «Аморим облажался с Назинью, это один из худших перфомансов, что я когда-либо видел. Все это неправильно», – гласил один из самых популярных твитов по теме.

Рубена продолжили мочить после поражения от «Ароки».

«Аморим решил провести предсезонку прямо во время сезона. Бесспорно, у состава нет альтернатив, но последние две игры показали, что тренер не понимает, кто может усилить состав моментально. Молодые игроки, какими бы талантливыми они ни были, не смогут решить проблему, если не встроить их в уже сформированный коллектив», – уверен португальский комментатор Томас да Кунья.

Что мы знаем об Амориме? Привел «Спортинг» к первому за 19 лет чемпионству, мог возглавить «Челси» и сопротивлялся приходу Роналду

Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020-го в возрасте 35 лет. За него клуб отстегнул 10 миллионов евро – на момент трансфера больше платили только за трех тренеров в мире. До сделки Аморим лишь два месяца тренировал клуб в Примейре – и все! Остальной опыт: менее года в третьей лиге Португалии.

•‎ Ставка на молодого тренера сыграла – уже в сезоне-2020/21 «Спортинг» впервые с 2002 года стал чемпионом Португалии, обойдя «Порту» на пять очков.

•‎ Уже тогда начали появляться слухи о приходе Криштиану Роналду, которые Аморим старательно опровергал. «Полная бессмыслица. Это великий игрок, он на уровень выше», – говорил Рубен. Прошлым летом слухи снова активизировались, но Аморим выступал категорически против подписания Роналду – The Times даже писал, что Рубен подаст в отставку в случае прихода Криштиану.

•‎ Параллельно с этим молодым тренером начали интересоваться топ-клубы. В мае этого года Рубен был в шорт-листе «ПСЖ», в сентябре входил в список кандидатов на смену Томаса Тухеля в «Челси», а в октябре заинтересовал «Астон Виллу».

Аморим оставается одним из самых перспективных и желанных молодых тренеров в европейском футболе, но, чтобы удержаться на плаву, нужно выправлять ситуацию в «Спортинге».

Фото: Gettyimages.ru/Gualter Fatia; East News/AP Photo/Armando Franca, David Klein/CSM via ZUMA Press Wire