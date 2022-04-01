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Жеребьевка ЧМ-2022 уже сегодня. Какие корзины и как все устроено?

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Сегодня в столице Катара Дохе пройдет жеребьевка ЧМ-2022. Начало – в 19:00 (мск). 

Какие корзины?

32 участника (мы пока знаем 29, но об этом позже) распределены по 4 корзинам – 8 на каждую. Сборные ранжированы согласно рейтингу ФИФА. Принимающий чемпионат мира Катар занял место в первой корзине – страна-хозяйка традиционно будет в группе А.

5 первых сборных в четвертой корзине (Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана) расположены по рейтингу. Остальные 3 слота отведены под еще не решенные вопросы: интерконтинентальные плей-офф между Коста-Рикой и Новой Зеландией, а также Перу против победителя пары Австралия / ОАЭ. Эти матчи пройдут в июне.

В четвертой корзине и потенциальный победитель европейского стыка Уэльс – Шотландия / Украина.

Как все устроено?

Команды из первой корзины распределят по группам (от A до H). Сборные из остальных корзин по очереди отправятся к ним – в каждой группе может быть только по одной команде из каждой корзины.

Команды из одной географической конфедерации не могут попасть в одну группу (например, Аргентина точно не сыграет с Уругваем) – за исключением Европы, от которой на ЧМ поедут 13 сборных (но не больше двух европейских команд на группу).

Когда пройдет ЧМ-2022?

С 21 ноября по 18 декабря.

Все мячи на чемпионатах мира: в финале-1930 сыграли двумя разными, классику-1970 назвали в честь спутника, «джабулани»... Ох, «джабулани»!

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Фото: globallookpress.com/Ulmer

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