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Алькарас и Рууд играют за титул US Open и первую строчку рейтинга. Онлайн

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Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Каспер Рууд Каспер Рууд
Теннис Теннис

Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с седьмой ракеткой мира Каспером Руудом в финале US Open. Победитель станет первой ракеткой мира.

Начало матча в 23:00 по московскому времени.

 

Фото: globallookpress.com/JAVIER ROJAS

Готовимся к матчу

Привет! Сегодня в финале US Open 19-летний Карлос Алькарас встретится с 23-летним Каспером Руудом. Победитель станет не только чемпионом «Большого шлема», но и первой ракеткой мира.

Это первый в истории финал, в котором два игрока одновременно борются за первый в карьере «Большой шлем» и дебют на первой строчке рейтинга.  

Кроме того, это самый молодой финал ТБШ с «Уимблдона»-2002, где Ллейтон Хьюитт обыграл Давида Налбандяна. И это самый молодой финал US Open с 1990-го (Сампрас обыграл Агасси).

Алькарас на пути к финалу выиграл три пятисетовых матча подряд. Он воплощает пророчества о своем величии максимально трудовым путем.

А Рууд за последний год внезапно превратился из игрока, который влетел в топ-10 благодаря трем мелким титулам на грунте, в полноценного претендента на хардовый «Шлем» и первую строчку рейтинга. Он вышел на новый уровень во всех аспектах игры, стал очень агрессивен, при этом не потеряв в стабильности. Его прогресс – это мощь.

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