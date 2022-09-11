Алькарас и Рууд играют за титул US Open и первую строчку рейтинга. Онлайн

Привет! Сегодня в финале US Open 19-летний Карлос Алькарас встретится с 23-летним Каспером Руудом. Победитель станет не только чемпионом «Большого шлема», но и первой ракеткой мира.

Это первый в истории финал, в котором два игрока одновременно борются за первый в карьере «Большой шлем» и дебют на первой строчке рейтинга.

Кроме того, это самый молодой финал ТБШ с «Уимблдона»-2002, где Ллейтон Хьюитт обыграл Давида Налбандяна. И это самый молодой финал US Open с 1990-го (Сампрас обыграл Агасси).

Алькарас на пути к финалу выиграл три пятисетовых матча подряд. Он воплощает пророчества о своем величии максимально трудовым путем .

А Рууд за последний год внезапно превратился из игрока, который влетел в топ-10 благодаря трем мелким титулам на грунте, в полноценного претендента на хардовый «Шлем» и первую строчку рейтинга. Он вышел на новый уровень во всех аспектах игры, стал очень агрессивен, при этом не потеряв в стабильности. Его прогресс – это мощь.