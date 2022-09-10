Карлос Алькарас – нереален. Взял третий пятисетовик подряд и теперь разыграет титул US Open и №1 рейтинга с Руудом

19-летний титан.

Ого, Карлос Алькарас! Ого.

19-летнему испанцу уже пару лет пророчат десятки «Больших шлемов» и сотни недель на первой строчке рейтинга. А последний год о них говорят как о свершившемся факте, как о чем-то гарантированном. И путь к тому величию, которое ему, как кажется, предначертано, испанец может начать уже по итогам US Open, где он стал самым молодым финалистом с 1990-го.

Карлос впервые в карьере вышел в финал «Большого шлема», где встретится с Каспером Руудом – и победитель станет новой первой ракеткой мира. Если на вершину рейтинга взойдет Алькарас (19 лет и 4 месяца), то он будет самым молодым №1 в истории – причем обойдет рекордсмена Ллейтона Хьюитта (20 лет и 9 месяцев) почти на полтора года.

И никто не сможет сказать, что путь к титулу и первой строчке был простым.

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В полуфинале Алькарас обыграл феерившего весь турнир Фрэнсиса Тиафу – 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3.

Для испанца это был третий пятисетовый матч подряд. За последние шесть дней он провел на корте 13 с половиной часов.

3 часа 53 минуты против Марина Чилича. Матч закончился в 02:23 ночи и в пятом сете испанец отыграл брейк.

5 часов 15 минут против Янника Синнера. Это был второй по продолжительности матч в истории US Open – да еще к тому же и самый поздний. В нем Карлос отыграл матчбол в четвертом сете и брейк в пятом.

А полуфинал длился 4 часа 19 минут. И там уже Тиафу порывался совершить эпический камбэк – отыграл матчбол в четвертом сете и брейк в пятом. Но в итоге не сумел.

И все 4,5 часа игры зрители и журналисты всматривались, а не потерял ли Алькарас в скорости, выносливости, мощи рывка, не выглядит ли он уставшим. Выяснилось, что нет. Ни капли.

Причем он выдавал космические розыгрыши и в начале матча.

И в конце. Например, матчбол заработал вот такой свечой после убедительного рывка из угла в угол.

Важно и то, что ментально он не просел ни капли. Упустив четвертый сет, он продолжал делать то, что всегда делает. Упустив брейк в пятом, он продолжал делать то, что всегда делает. Не был никаких признаков паники, никакого напряжения. Только спокойная работа и вера в себя.

Он все так же заколачивал удары со скорость 150 км/ч, будто в этом нет ничего трудного. Все так же бросался за каждым мячом, как бы далеко ни требовалось бежать. Все так же скользил по харду, будто это январский лед, а на ногах у него коньки.

При этом Алькарас сохранял гибкость игрового мышления и готовность к адаптациям. Например, в пятом сете стал дальше оттягиваться на приеме второй подачи, чтобы выполнять его надежнее, давить на соперника тяжелыми форхендами. И это сработало – Тиафу под этим давлением (и на фоне усталости, которая на нем явно сказалась сильнее, чем на сопернике) больше ошибался и трижды проиграл свою подачу.

В общем Алькарас до нелепого хорош в самые ключевые моменты важнейшего матча в своей карьере даже после 13 часов на корте.

А после матча он показал, что принесло ему победу.

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В финале они с Руудом встретятся третий раз. Оба предыдущих матча за Карлосом, причем он не отдал норвежцу ни сета. В том числе в финале «Мастерса» в Майами в этом году.

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