Кто выиграет Кубок Стэнли-2024? Прогнозы авторов Sports на финал

А еще выбрали MVP Кубка Стэнли.

В плей-офф НХЛ-2024 остались последние матчи – и их уже точно будет меньше 8 (возможно, вообще 4!).

И сколько бы аргументов в пользу «Флориды» ни было перед началом финала, это ничего не гарантирует – против нее выходит команда, которая сделала для победы в своей конференции не меньше и которая мечтает о Кубке Стэнли так же сильно. Угадать, чем закончится серия «Пантерс» и «Ойлерс», довольно сложно, но мы попробуем.

Авторы хоккейного раздела Sports’’ дали прогноз на чемпиона, а заодно попытались угадать игрока, который заберет вычурную пирамиду «Конн Смайт Трофи» – приз лучшему игроку плей-офф.

Алексей Белов – победа «Эдмонтона»

«Флорида» выглядит идеальным чемпионом: бетон в защите, молот в нападении, грамотные подстройки под соперника. «Эдмонтон», в свою очередь, кажется командой настроения, которая может растерять преимущество за пять минут или пропустить решающий гол на последней. То навалять 20 бросков за период, то наскрести 10 за весь матч.

Ну разве можно вообще выиграть с 10 бросками? «Эдмонтон» доказал, что можно. Я вообще не представляю, как остановить такую команду. Но главное – совсем не верю в Мориса как чемпиона.

Кто станет MVP Кубка Стэнли-2024?

Макдэвид . Тут без вариантов. Если «Эдмонтон» заберет кубок, есть только один вариант, при котором «Конн Смайт» достанется кому-то другому. Если Коннор просто наглухо провалит финальную серию. Буквально в разы проиграет Драйзайтлю по статистике. Ну это просто невозможно.

Юрий Безуглый – победа «Флориды»

Несмотря на расцвет «Эдмонтона», я не вижу, в чем «Ойлерс» сильнее «Флориды». Бомбардирские подвиги Бушара, Нюджент-Хопкинса и Хаймана (про Макдэвида и Драйзайтля сейчас не говорим) впечатляют, но после них лучший результат – 8 очков Кэйна, а дальше и того хуже. Этот «Эдмонтон» сильнее себя прошлогоднего, но все так же очень зависим от пары лидеров, прокачивающих всех, кто делит с ними лед.

С другой стороны – «Флорида», которая филигранно закрыла лидеров всех соперников, попавшихся на пути, в основном усилиями Александра Баркова. В формате 5-на-5 звенья Кучерова, Пастрняка и Панарина в сумме забили при нем лишь один гол за 17 матчей. Макдэвида вполне можно закрывать – это показал и «Вегас» год назад, и «Ванкувер» парой недель раньше. Причин, по которым Барков с этим не справится, не видно.

Ключевым фактором может стать дисциплина. У «Эдмонтона» еще не было соперника с действительно сильным большинством (у «Далласа» вообще великий 0 в 14 попытках). А если «Флорида» сама не будет лишний раз грубить – как и было против «Рейнджерс» – главное оружие «Ойлерс» простоит на предохранителе.

Кто станет MVP Кубка Стэнли-2024?

Александр Барков . По очкам он немного отстает от Мэттью Ткачака, но при этом вносит неоценимый вклад в оборону. Если «Флорида» победит – то потому, что закроет Макдэвида. Если «Флорида» закроет Макдэвида – это сделает Барков. Это выглядит сильнее даже разрывного плей-офф Сергея Бобровского.

Иван Павлов – победа «Флориды»

Душой я за «Эдмонтон», но придумать рациональные аргументы против такой «Флориды» сложно. Это должен быть именно сезон «Пантерс»: команда оттолкнулась от успеха в прошлом плей-офф, мощно провела регулярку, добавила на дедлайне Тарасенко, увеличила глубину и без того классного и ровного нападения. Состав «Флориды» сейчас пиковый – собрать команду сильнее будет тяжело.

«Эдмонтон» в плей-офф уже доказал, что способен адаптироваться к соперникам и перестраиваться по ходу серий, но главные проблемы этого состава – защиту и вратаря – сложно скрыть на дистанции всего розыгрыша Кубка Стэнли. С «Далласом» удалось, но «Флорида» выглядит более серьезным соперником.

Кто станет MVP Кубка Стэнли-2024?

Бобровский выглядит не столь монументально, как в прошлом плей-офф – благодаря партнерам, которые минимизируют опасность у ворот. В такой ситуации роль вратаря сводится к 2-3 ключевым эпизодам, когда он тащит.

Поэтому «Конн Смайт» возьмет Мэттью Ткачак , лучший бомбардир «Флориды» прямо сейчас. Его приход сильно изменил команду, но при этом игрок серьезно преобразился и сам: раньше он легко поддавался на провокации и разменивался с Раффлем. Но уже два года подряд Ткачак – настоящий лидер финалиста Кубка Стэнли.

Егор Бульчук – победа «Эдмонтона»

Со ставкой на «Флориду» невозможно сорвать банк, а именно в этом цель любого прогноза. Преимущества «Пантерс» слишком очевидны: баланс во всех линиях, элитный вратарь, искушенный тренер… Так что я голосую за «Эдмонтон».

И если пару минут пожить с этой установкой, то аргументы даже не придется искать. Возникающий сразу же: за «Ойлерс» – тройка лучших бомбардиров плей-офф-2024 (Макдэвид, Драйзайтль, Бушар); один из них – безальтернативно лучший игрок современности.

Но самый главный довод в пользу «Эдмонтона» формулируется в общем виде: команда, как свойственно многим чемпионам, добавляла от раунда к раунду, а порой и от матча к матчу. Кноблаух идеально использовал замены , защитники внезапно стали надежными, и даже нескладный вратарь Скиннер превратился из героя мемов в героя. «Ойлерс» не пропускают в меньшинстве 56 (!) минут подряд, они закалились – спаслись с 2-3 от «Ванкувера», с 1-2 от «Далласа» и настолько давно и несказанно хотят победить, что досрочно вышли из прошлого отпуска.

Кто станет MVP Кубка Стэнли-2024?

Кстати, те сверхурочные работы инициировал Макдэвид – будущий обладатель «Конн Смайт Трофи»-2024. Коннор способен перевернуть любой матч, забить и отдать из любого положения, он настолько сильнее всех остальных, что даже в случае поражения заберет «Конн Смайт».

Но поражение исключено. «Эдмонтон» – чемпион. Выносите кубок.

Фото: East News /Ric Tapia via AP, AP Photo/Wilfredo Lee, CODIE MCLACHLAN, JULIO AGUILAR/Getty AFP