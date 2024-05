«Ненавижу подготовку к сезону. Хочется закончить с хоккеем». Разговор с Овечкиным, в котором участвовали и вы

Он мечтает о еще одном Кубке Стэнли.

Любое интервью Александра Овечкина – само по себе большое событие, но на этот раз разговор с хоккеистом получился действительно легендарным: в нем поучаствовали и пользователи Спортса! На протяжении двух недель вы оставляли свои комментарии под специальным постом – и некоторые из них прозвучали в прямом эфире шоу «Это хоккей, брат!».

Артем Батрак, Костя Анисимов, Яна Ромашкина, победитель конкурса «Вопрос мечты» Владимир Комаров и представлявший Спортс Никита Петухов завалили Овечкина различными вопросами – своими и теми, которые писали болельщики. В итоге Александр рассказал, какие моменты его бесят в хоккее, чем сыновья – Сергей т Илья – уже отличаются от отца как хоккеисты и после чего в прошлом сезоне Ови снова стал регулярно забивать.

Полный разговор можно посмотреть прямо тут, а чуть ниже – текстовая версия самых интересных ответов (но не по хронологии интервью, а по тематике).

«Динамо», Клопп, Бедард

– Начинаем хоккейную программу с футбольных вопросов. Вот только что у нас закончился сезон. Смотрел матч «Краснодар» – «Динамо»?

– Конечно, смотрел. Мы сидели в баре, очень много было болельщиков – все с шарфами, все переживали, кричали. Конечно, все расстроились после того, как не удалось выиграть чемпионство.

Все было в руках самих ребят. Но опять чуть-чуть не хватило. Я очень переживал. Жалко, что не выиграли. Вот была обида такая – и за «Динамо», и за болельщиков. Но это жизнь, это спорт. Будем надеяться на следующий год.

– Но в целом сезон можно считать успешным? Или без трофея – нет?

– Каждая команда хочет побеждать, хочет брать кубок. Но такой борьбы, такого накала не было давно – и это очень красиво, что в концовке чемпионата возникла такая драма, очень сильная интрига. Поэтому, думаю, все насладились этим сезоном, этим чемпионством «Зенита». Как говорится, побеждает сильнейший.

– Кому бы ты дал MVP «Динамо» в этом сезоне?

– Ну, конечно, Тюкавину.

– Насколько можно сравнить вот это потенциальное чемпионство «Динамо» футбольного за 50 лет с единственным Кубком Стэнли «Вашингтона»? Потому что у «Вашингтона» столько же примерно…

– Ну сравнению здесь не очень-то подлежит. «Динамо» – это один из первых клубов вообще в стране, а «Вашингтон» был таким новичком – на фоне «Торонто», «Монреаля»...

Но надеюсь, что на следующий год команда сохранится. Может, подпишут еще каких-то сильных игроков – и будет чемпионство. Первое. За 50 лет.

– Ты еще болельщик «Ливерпуля». Последний сезон для Клоппа – эпоха ушла. Это плюс для «Ливерпуля» или все-таки придется долго перестраиваться?

– Ну долго перестраиваться, конечно. Кстати, куда он пойдет?

– Я видел в его соцсетях, что он в гольф шел играть. С учетом долгого времени в «Ливерпуле» и его импульсивности, мне кажется, он сейчас просто какое-то время поживет для себя.

– И правильно сделает.

– Как вообще оцениваешь этот сезон для «Ливерпуля»? Он просто был какой-то лебединой песней. Мы же – когда тренер объявляет, что это последний сезон – все ждем, что будет Last Dance, как у Майкла Джордана.

– Я как болельщик не смотрю каждый день игры, но переживаю за то, чтобы они выиграли, допустим, чемпионат.

Ну что сделаешь? Эпоха уходит, приходят новые люди – и дай бог, чтобы у них все сложилось хорошо.

– «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы из-за «Аталанты», где играет Миранчук. Его почему-то маринует тренер на скамейке, но вообще сейчас идет такой достаточно большой отъезд наших в Европу. Это плюс?

– Конечно, плюс, Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах, и если есть возможность развиваться – то почему нет?

– А для молодых хоккеистов, которые мечтают через КХЛ попасть в НХЛ, у тебя есть какой-то совет?

– Совет развиваться, работать, никого не слушать, на всякие мелочи не обращать внимания и идти к своей мечте.

– А к тебе кто-нибудь за всю твою историю обращался в свой первый год в НХЛ за советом?

– Ну, конечно. И Протас, и Миро (Иван Мирошниченко – Sports ), Алексеев – все ребята обращались. Даже те же Кузя, Орлов.

– Финал Лиги чемпионов: «Реал» или «Боруссия»?

– Ой, я за голы

– То есть это тот самый финал, когда ты будешь на холодном пульсе?

– Да, вообще не буду переживать.

– Еще немного не про хоккей. Используете ли вы в тренировках элементы подготовки из других видов спорта?

– У меня тренер, который со мной занимается – он прыгун с шестом.

– Прыгал хоть раз сам?

– Прыгал, конечно. Результат? Не очень хороший. А про другие виды – мы, допустим, делаем перед матчем разминку и играем в футбол. Просто чтобы размяться. Если есть баскетбольная кольцо – с удовольствием побросаем.

– А какой самый уникальный вид спорта, который ты попробовал?

– Гребля. В Америке. Там у нас было мероприятие одно – и просто пошли все на греблю. Я, конечно, устал. Как у меня спина сразу заболела! Тяжело. Но было прикольно.

– А еще такой вопрос. Возьмем заокеанские лиги. В MLS главная звезда – Месси. НБА – Леброн Джеймс, НХЛ – Александр Овечкин. Но кто твой преемник будет? Потому что, допустим, у Леброна – этот молодой француз Вембаньяма…

– Сейчас, думаю, Макдэвид. Если не брать его? Маккиннон.

– Слушай, а Бедард тебя впечатлил?

– Да очень хорошим будет – думаю, одним из лучших игроков. Прекрасный бросок. Хорошо играет.

Семья, хват, поражения

– У тебя прекрасная жена Анастасия, у вас двое детей – потрясающе хорошие Сережа и Илья. Скажи, как часто вы проводите время вместе? Вообще вам удается куда-то выйти?

– Вот 27-го числа был день рождения у Илюши, все отметили. Также на прошлой неделе мы поставили Илью первый раз на коньки. Поэтому у нас растет, дай бог, еще один хоккеист.

– А сколько ему лет исполнилось?

– Четыре.

– То есть с четырех лет уже можно вкатываться в хоккей?

– Ну, это громко сказано. Он встал – упал – встал – упал. Но он был счастлив. Конечно, немного расстроился – говорил: «Папа, я не могу кататься!». Я отвечал, что ничего страшного, все так начинали. Но он молодец.

Это большое было событие. Мы специально ждали, когда освободится день, чтобы собраться всем вместе: бабушка приехала, приехал дедушка. Ну и вот мы все вместе пошли на это событие. Сережа тоже там катался, пылил. Поэтому был такой знаменательный день.

– Какой хват клюшки у сыновей?

– Левый. У обоих.

– Это сильно расстраивает тебя?

– Конечно, хотелось бы, чтобы были праворукие, но вот Сережа у нас сразу взял клюшку на левый. Я пытался его поставить, давать правую – он все: нет, никак, только левой.

И, соответственно, Илюша – он вообще очень много повторяет за Сережей: и слова, и движения. И тоже взял клюшку на левую.

– Ты сам праворукий, а у тебя с левого хвата получится фирменный щелчок?

– Получится, конечно. Ну, несильный получается, но иногда балуюсь.

– Ты хочешь, чтобы дети стали профессиональным хоккеистами?

– Ну, если получится, то, конечно. Но заставлять мы не будем, Если им нравится – будем помогать советами. Если захотят пойти в футбол или во что-то еще, то пускай.

– Но спортсменом быть на самом деле очень сложно: поражения, какие-то неудачи, не забил или еще что-то – это все воспринимается с психологической точки зрения очень тяжело и потом переживается долго. Если твои дети пойдут в спорт, какие советы ты будешь им давать? Вообще как это пережить?

– «Все, забыли. Идем дальше. Следующая игра должна быть победной».

– Ты так же себя поддерживаешь?

– Конечно. Понятно дело, что когда ты вылетаешь из плей-офф, тяжело что-либо сказать, потому что ты проиграл и тебе надо ждать следующего сезона. А во время чемпионата – 82 матча, понятное дело, что ты не сможешь выиграть все.

– Вопрос по этому плей-офф: есть крутая традиция рукопожатий. Понятно, что разговоры между игроками остаются между игроками. Но вот момент, когда ты с Панариным пересекся – что в такие моменты говорят?

– Пожелал удачи. Сказал, чтобы выиграл Кубок Стэнли. И все. Ну а что там [успеешь]? Это двухсекундное дело,

Клюшки, преображение, большинство

– С какой эмоцией закончили этот сезон – и команда, и ты лично? Потому что он неоднозначный – с достижением вроде бы в конце регулярки: «Питтсбург» обошли в гонке за плей-офф….

– Если брать весь сезон, посмотреть, с какими проблемами и трудностями мы сталкивались, то, в принципе, его можно назвать удачным.

В конце в нас никто не верил – думали, что сейчас будет распродажа. Обменяли Эдмундсона, обменяли Манту, Кузю – в принципе, всех таких сильных игроков, которые должны были нам помочь в борьбе в Кубке Стэнли, мы поменяли. И думали о том, что нужно сделать такой ребилдинг, обновление команды – позвали много молодых игроков. Но попали в плей-офф, достойно бились, и те ребята, которые только пришли из фарм-клуба, получили хороший драгоценный опыт.

– То есть сейчас команда на подъеме, скорее, и в следующий сезон идет с ощущением того, что все реально?

– Все реально, конечно. И самое главное, чтобы те новые игроки, которых будут подписывать, именно хотели играть за команду, хотели биться и достигать результатов.

– Ты очень много клюшек поменял в первой половине сезона. Потом взял свою старую Bauer, с которой играл с 2011 по 2018 годы. Как к этому пришел? С чем это связано?

– Все фирмы – такие, как Bauer, CCM – начинают искать новые технологии, улучшать клюшки – делать их, например, легче. А нам, спортсменам, которые привыкли на протяжении нескольких лет играть одной клюшкой, они говорят «Все, извините, мы не можем – мы перестаем выпускать эти клюшки».

И у тебя начинаются проблемы: ты должен опять находить комфортную тебе клюшку, с комфортным загибом, жесткостью. Решил попробовать Bauer – потом я взял другую клюшку. И вот после Нового года я ни Bauer, ни CCM не играл – у меня была своя клюшка, другая.

– То есть это прям «своя»?

– Да.

– А на всплеск результативности что повлияло: все-таки клюшка или ты отлично время провел в паузе [на Матч звезд НХЛ]? Собрался, отдохнул и настроился?

– Я думаю, там все вместе сработало: и пауза пошла на пользу, и клюшка. Восстановился, отдохнул, перезагрузился «компьютер».

– А вообще вы обсуждаете в хоккейных кругах, когда выходят новые поколения клюшек? И есть ли у вас разговор с изготовителями: «Еще линейку выпускаете? Ну, старенькую для нас, лучших игроков, уж оставьте»?

– Да, мы так всегда говорим им, но они нас не слушают. То же самое, если посмотреть на коньки – они выпускают все новые и новые модели.

Клюшка вообще для меня – это как такое мое оружие, и я не очень люблю, чтобы кто-то ее трогал, например. Особенно перед игрой. Если не во время матча, то я сам всегда обматываю, заматываю, опиливаю клюшку.

– Каково в этом сезоне было работать со Спенсером Карбери? Сколько лет у вас разницы?

– Три года, по-моему.

– Так каково это, когда ты уже к возрасту тренера подходишь?

– Во-первых, у тебя в любом случае есть уважение, потому что это главный тренер. Он ставит тебе тактику, дает задачи. И если ты будешь ставить себя выше, то ничего хорошего не получится – сразу могу сказать.

К тому же он играл за нашу организацию – «Вашингтон Кэпиталс», поэтому он меня знал. Мы спокойно нашли общий язык, и, в принципе, хорошо общаемся.

– И еще по сезону спрошу: для всех, кто смотрел, твой сезон выглядел так, что в первой половине голов мало – все такие: «О, господи! Что с рекордом?». Во второй – «О, все нормально! Овечкин вернулся», все как обычно. Как это было с твоей стороны?

– Все вопросы, которые были от журналистов и от друзей: «Что происходит? Почему не забиваешь?». Я, допустим, не знаю ответ на вопрос «Почему я не мог забить?». Были моменты – ну не забивал. Начал потом, после отдыха.

Опять же, может быть, те же клюшки, которые были неудобными, совсем разными – не привык к ним. Может быть, что-то здесь поменялось...

– То есть глобально ты ничего не менял? Как тренер говорил, что вы работаете по своему плану, так и ты продолжал работать по плану?

– Да-да, мы, в принципе, не паниковали. Да, искали какие-то варианты: может быть, другого центрального поставить или, может быть, большинство поменять, но как-то все шло своим чередом.

– Про большинство. Тебя пробовали на разных позициях в этом сезоне. То есть понятно, база – в офисе, но потом ты на пятаке играл, на синюю линию поднимался.

– Мы всегда делали что-то новенькое, но все знают большинство «Вашингтон Кэпиталс». И понятно, что, когда ты выходишь и с тобой вот так вплотную стоит игрок, тяжело что-либо сделать.

Поэтому надо было придумать то, что мы менялись с Карли [Джон Карлсон] или с другими игроками, которые выходили со мной на лед. И, думаю, в последние два месяца до конца регулярки мы были в пятерке лучших по большинству.

– А уйти из офиса или хотя бы что-то поменять – это твоя идея?

– Это совместная. Мы разговаривали с ребятами и с тренерским составом.

– Кто из защитников, кроме Карлсона, лучше всех отдавал тебе передачу в «Вашингтоне» в большинстве?

– Майк Грин.

– Самый важный гол в твоей жизни, забитый не Александром Овечкиным. Это вопрос от пользователей Спортса – просто добавлю уточнение, что кроме двух очевидных: Ковальчука в 2008-м и Кузнецова в 2018-м «Питтсбургу».

– Не мой? Ларс Эллер. Тоже 2018-й, пятый матч с «Вегасом».

Щелчок, коллекция, Мирошниченко

– Можно ли игроку исправить бросок тренировками? Подкорректировать и сделать прям исторически мощным.

– Конечно, конечно.

– А ты кому-то в «Вашингтоне» исправлял щелчок?

– Ну нет, просто давал совет, как бросать – и все. У каждого есть своя методика броска, техника броска. И ты понимаешь, что нужно поменять, допустим, клюшку, чтобы у тебя полетело все по-другому.

– На «Матч ТВ» как-то показывали твою шикарную коллекцию клюшек. Вообще новость, что ты собираешь клюшки. Какая последняя там оказалась? Какого игрока?

– Последняя – это моя клюшка, которой я набрал последнее очко. После каждого гола и каждого очка я сохраняю клюшку. Сколько уже там? Ну много, много.

– Я просто помню историю, что ты хотел взять клюшку у Макдэвида – и тебе не хотели отдавать. Но ты попросил…

– Да в первый сезон, когда пришел Макдэвид в лигу, все очень сильно хотели его клюшку, но там его организация запретила их раздавать. Но я попросил – и мне дали.

– Как ты определяешь, какая клюшка – других игроков, не твоя – попадет следующей?

– Ну ты играешь – смотришь по составу [соперника] и понимаешь, есть ли у тебя эта клюшка или нет.

– Вот Мирошниченко – ты посмотрел на него в этом сезоне…

– Он моей клюшкой играет.

– А, так? И как ему?

– Ну, хорошо.

– Просто, может быть, какие-то вопросы у него были? Загиб – не загиб? Может, как-то по-другому бросать стал?

– Ну вот, взял клюшку – и сразу заиграл в НХЛ,

– Вот так просто оказывается, да? А вообще, какое впечатление он оставил от этого сезона?

– Очень хорошее. Слушай, там парень такое прошел – думаю, все знают, что у него было – и заиграл в НХЛ! Вообще он такой скромный парень, работяга. Я очень рад за него. Думаю, на следующий год он стопроцентно в основе, если все нормально будет дальше.

Похудение, предсезонка, видеоповтор

– Вопрос со Спортса: планируешь ли похудеть как Роналду, чтобы дольше поддерживать скорость и выносливость?

– Ну, конечно, перед сезоном надо будет приводить себя в форму. Понятно, лишние килограммы ты набираешь – ты же не двигаешься, отдыхаешь. Конечно, надо будет приходить в нормальную физическую кондицию и, может быть, даже похудеть. Ну я сейчас вроде нормально выгляжу.

– А как вы худеете?

– Питание и спорт. Диета, конечно, существует во время подготовки, но когда обычный сезон начинается – все, никакой диеты. Больше калорий.

Но я ненавижу подготовительный сезон! Вообще ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем.

– Серьезно? А что там такого?

– Я не люблю тренироваться просто. А перед сезоном – это самое тяжелое. Представляешь: после отпуска ты приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый.

И тебе звонит твой тренер, говорит: «Ну что, Саш? Завтра начинаем подготовку». Ну и начинается: ты едешь на тренировку, потом отдыхаешь, потом еще одна тренировка. Я это ненавижу, терпеть не могу.

– К вопросу про еду. Была популярна фотография, как ты идешь с сэндвичем из «Сабвея».

– Кто-то во время сезона соблюдает диету, кто-то не ест макароны, кто-то не ест мясо на курице. Но я ем все, что я хочу.

– И это никак не влияет, по сути…

– Не влияет.

– Если мы про Роналду вспомнили: у него там даже технологии сна – он какого-то брал себе профессора, который выработал, как ему спать. У тебя таких не было заморочек?

– Нет. У меня не было никаких заморочек. Я, наоборот, за простое питание, вкусное. Ну и подольше поспать, конечно.

– Ты дебютировал в начале нулевых. Как изменился хоккей за 20 с лишним лет?

– Если брать вообще хоккей за 20 лет, он поменялся просто кардинально: тактика, скорость, меньше силовой борьбы. Если вспомнить, как раньше играла тольяттинская «Лада» при Воробьеве – там вообще загоны, там с тобой постоянно ездил соперник.

Правила, опять же, поменялись с того момента.

– Александр, если бы у тебя была возможность изменить какое-то правило, либо вообще убрать его из хоккея – какое это было бы правило и почему?

– Видеоповтор. Судьи принимают не очень понятные решения: был офсайд, был ли гол. В итоге отменяют, но такая же ситуация на следующей игре – засчитывают.

– Разная трактовка?

– Да.

– То есть решение с игры оптимальное?

– Да.

– Но видео же должно же помогать? Разве нет?

– Ну, оно иногда помогает, иногда не помогает. Ты делаешь запрос – понимаешь, что там въехали во вратаря, гола не должно быть. А получается так, что его засчитывают.

А в следующей такой же ситуации, но с нашей атакой они отменяют гол. Вот сидишь и думаешь: «Зачем? Зачем все это нужно?!».

– Про технологии. Что дает просмотр момента на планшете [прямо по ходу матча]? Вот ты пользуешься этим. Это как-то помогает тут же что-то исправить?

– Ну, конечно. Допустим, когда мы играем большинство. Ты понимаешь, как они играют, делаешь какие-то выводы и говоришь ребятам: «Давайте попробуем что-то другое».

Без айпэдов было бы тяжело, потому что ты можешь реально посмотреть какой-то момент – большинство, меньшинство, как вратарь играет.

– Если бы Кросби позвонил сегодня и позвал пить пиво в бане, ты бы поехал?

– Конечно!

Блиц-игра «Или-Или»

– Зима или лето?

– Лето.

– Блондинки или брюнетки?

– Брюнетки.

– Залипнуть в телефоне или почитать книгу?

– В телефоне.

– Хорошая драка или голевая передача?

– Голевая передача.

– После игры – в караоке или домой?

– Домой.

– Облысеть или растолстеть?

– Облысеть.

– Майами или Сочи?

– Сочи.

– Пирожок с мясом или бургер?

– Бургер.

– Посмотреть финал Лиги чемпионов или решающий матч финала Кубка Стэнли?

– Лиги чемпионов.

– Спеть в караоке Лепса или «Король и шут»?

– Лепса.

– После окончания карьеры остаться в «Вашингтоне» или вернуться в Москву?

– В Москву.

– Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?

– Кубок Стэнли. А лучше сделать все совместно: и побить, и выиграть.

