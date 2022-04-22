Скандал в НХЛ: «Монреалю» засчитали гол после паса рукой. Судьи жестко ошиблись

И такое бывает.

Пока все глупые команды сражаются за плей-офф, «Филадельфия» и «Монреаль» бьются за настоящий трофей – лотерею драфта.

Главный нюанс такого поединка – побеждает тот, кто проиграл по итоговому счету на табло, и с этой задачей лучше справился «Монреаль». Недавние финалисты Кубка Стэнли пропустили 6 шайб, порадовали секту свидетелей «Счастливого будущего после перестройки» очередным голом Коула Кофилда и забили гол, который нельзя было засчитывать.

Первый период, «Филадельфия» ведет 2:0, но с треском проигрывает свой пятак – после заварушки шайба оказалась у Майка Хоффмана, который сократил отставание в счете. Хороший, трудовой гол, если бы не одна проблема – голевой пас был сделан рукой.

Но гол был засчитан, счет стал 1:2 и «Монреаль» получил шанс вернуться в игру. Вернулся (и все равно проиграл), но нас интересует другое – почему тренерский штаб «Филадельфии» не взял видеопросмотр голевого момента?

Инсайдер и ведущий на канадском ТВ Пьер Лебрюн в перерыве матча сказал, что тренерский штаб «Филадельфии» имел право на просмотр, но уже после игры в своем аккаунте уточнил: «Мне сказали, что арбитры ответили тренерскому штабу «Флайерс», что этот момент не просматривается. Это объясняет, почему «Филадельфия» не взяла челлендж. И это ошибка судей».

Лебрюн ссылался на правило 38.2, подпункт b – на английском оно называется Missed Game Stoppage Event, или «пропущенное событие, которое должно привести к остановке игры».

Проще говоря: если тренер пропустившей команды заметил, что судьи перед голом оставили без внимания эпизод, который должен был привести к свистку и остановке игры, то он может взять видеопросмотр – такой же, как для определения офсайда или блокировки вратаря.

Это правило появилось недавно – после скандала в плей-офф-2019, когда «Сент-Луис» пропустил вот такой гол.

Пас рукой в зоне атаки запрещен – если бы Галлахер передал шайбу рукой в зоне защиты, это не было бы нарушением правил, но он совершил пас рукой в зоне атаки, а это действие попадает под правило 38.2 из Книги правил НХЛ.

Майк Йео, главный тренер «Филадельфии», устраивать скандал не стал: «Я думаю, куда важнее было то, что этот эпизод не выбил нас из колеи».

Впрочем, для Йео и «Филадельфии» пропущенный гол ничего не решал – через неделю они заканчивают сезон, но для команд из плей-офф этот эпизод – тревожный звоночек, который съест кучу нервов у тренеров и игроков. Судьи из НХЛ регулярно пропускают удары в голову и блокировки, которые заканчиваются заброшенными шайбами – решения проблемы пока нет, ведь комиссионер лиги заявляет прессе, что в НХЛ лучшие судьи в мире.