Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ – он в топ-5 бомбардиров за всю историю «Сент-Луиса». Еще летом его собирались обменять

Матч с «Ванкувером» стал историческим.

Владимир Тарасенко – один из главных русских героев этого сезона НХЛ. Его возвращение после серии тяжелейших травм – напоминание, что даже с самыми неприятными вызовами, которые подкидывает жизнь, стоит бороться до конца.

Тарасенко действительно вернулся – его игра вдохновляет, а результативность – на уровне пиковых сезонов. Он держит темп «очко за игру», а если б не ковид, который выбил Владимира на 4 матча, он бы уже подбирался к 30 шайбам за сезон.

Сегодня у Тарасенко дубль «Ванкуверу» – он в итоге оказался победным. «Сент-Луис» весной играет нестабильно – 2 победы за 6 последних матчей, а внутри дивизиона команда опустилась к зоне борьбы за уайлд-кард, так что голы русского снайпера пришли очень вовремя:

• первый гол – добивание после подбора, и к таким шайбам от Владимира стоит привыкать – он меньше полагается только на кистевой бросок и все больше играет под воротами;

• второй – бросок по пустым воротам.

Вторая шайба Владимира стала исторической: Тарасенко набрал 500 очков в НХЛ – все за «Сент-Луис». Это позволило ему войти в топ-5 бомбардиров за всю историю клуба.

«Ребят, спасибо вам всем, вы потрясающие, как и всегда. Спасибо моим партнерам за то, что дали пас на пустые ворота. Не буду врать – мне очень приятно набрать 500-е очко на этой арене. Это честь для меня – приблизиться к легендам клуба», – сказала нападающий после матча.

Интересно, что в межсезонье «Блюз» чуть не избавился от Тарасенко: постоянно ходили слухи об обмене – то в «Калгари», то в «Вашингтон», а сам игрок уже составил список клубов, в которые согласен перейти. Главным доказательством того, что «Сент-Луис» не держался за Владимира – его отсутствие в списке защищенных на драфте расширения. Но «Сиэтл» не стал забирать русскую звезду. И сейчас в «Блюз» явно рады этому

Из-за постоянных травм и слухов об обмене о первом месте в исторической таблице бомбардиров «Сент-Луиса» остается только мечтать – но закрепиться в топ-3 Тарасенко вполне по силам. Хотя в историю «Блюз» он и так вошел навсегда – его шайбы принесли команде из Миссури первый Кубок Стэнли в истории.

Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports