«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

Вспомнили свой 2015-й?

Для «воинов» этот сезон получился очень неровным. Начали мощно, потом случился спад в реализации у Карри, затем вернулся Томпсон, который поначалу выглядел очень неоднозначно, где-то там же вылетел Дрэймонд. А концовку регулярки пропустил уже Карри.

В итоге к матчам плей-офф команда подходила почти без опыта совместных выступлений. Карри, Грин и Томпсон, по сути, не играли вместе со времен финала с «Торонто». При этом былые наработки вряд ли можно вслепую переносить на сегодняшнюю команду, хотя бы потому что Клэй сейчас смотрится иначе.

Да и окружение классического трио с тех пор поменялось чуть менее чем полностью – из прежних кадров остался только Луни. Можно вспомнить Ли, но он проводит на площадке мало времени, еще можно бросить ностальгический взгляд на вернувшегося Игудалу, но ветеран сейчас тоже вряд ли игрок больших минут.

Перед матчами на выбывание была куча вопросов от формы «Трио» и готовности остальных к баскетболу плей-офф до оптимального стартового состава и играбельности отдельных сочетаний. «Уорриорс» уже начали второй раунд, а некоторые из вопросов все еще актуальны. Но сейчас мы явно знаем о «воинах» гораздо больше, чем в середине апреля.

Давайте начнем с кадров.

Как там «Большое трио»?

Все традиционные лидеры команды в этом сезоне восстанавливались после травм. При этом возраст Карри-Томпсона-Грина уже такой, когда возвращение на прежний уровень не воспринимается как должное. Но пока звезды в порядке.

Карри

Карри начал сезон бодро и первые пару месяцев шел главным претендентом за MVP. Но потом последовал бросковый спад, кутерьма с игровым временем (порядком замен) и наконец травма на финише регулярки. Было трудно понять, какого Стэфа мы увидим на старте плей-офф, но в первом раунде Карри показал очень высокий уровень.

Физически Стэф сейчас крепче, чем когда-либо. Он спокойно принимает контакт, количество штрафных у защитника выросло в полтора раза по сравнению с регуляркой (было 4,7, стало 7,2). А завершение из-под кольца, которое по сезону было ниже 60% (на уровне худших результатов в карьере), в играх на вылет подскочило в район 75%.

В плей-офф у Карри за 40% на трешке при почти 10 попытках за матч, вполне себе тащерские моменты, и все это вопреки постоянным манипуляциям с игровым временем, которые по сезону сбивали его с ритма.

Грин

По сезону у Дрэймонда все было несколько неровно. Моментами он выглядел как главный претендент на лучшего оборонительного игрока сезона, моментами казалось, что Грин в свои годы и со все увеличивающейся историей травм может испытывать проблемы на месте «пятого». Особенно ярко это выглядело против Эйтона в одном из матчей с «Санс». Было ощущение, что Дрэймонд слишком маленький, что «воинам» понадобится какой-то другой центр, потому что Грин не вывезет. При этом центр был нужен желательно бросающий, чтобы в атаке он был играбелен с тем же Грином, а еще этот центр должен быть мобильным, и кстати, чтобы его получить, у нас есть сдача с кофе, потому что ни с чем важным мы расстаться не готовы. Особенно страшно стало, когда Грин сломался.

Но Дрэймонд вернулся и сейчас в отличной форме. Первый раунд плей-офф показал, что Грин готов пояснить за свою маленькость, и никакими Йокичами его не напугать. Против MVP Дрэймонд отработал добротно, ничего легкого Йокичу не давал, а местами и вовсе стопорил. И вот тут Грин уже не выглядел маленьким, а выглядел Грином. По сути, Дрэймонда кидали под автобус: ты будешь защищаться против Йокича, помогать тебе мы будем редко, а сам ты по возможности нам помогай. Нужно выключить всех партнеров Николы, задачи остановить самого Николу не ставилось. Как говорили в первом «Баттлфилде», «мы не ждем, что ты выживешь». И вот в этой борьбе Дрэймонд проделал очень впечатляющую работу, у Йокича около 51% с игры и 11 передач при 10 потерях во владениях против Грина, что заметно хуже показателей серба по сезону. Грин справился и смог сдержать Йокича в тех рамках, когда можно продолжать концентрироваться на его партнерах.

Ну и еще немного о форме Грина: в плей-офф у него в среднем 1 данк за матч (по сезону меньше 0,5). И из-за дуги в играх на вылет он бросает чаще и точнее (пока около 36%).

Томпсон

Клэй на данный момент наиболее проблемный участник трио. Его долгожданное возвращение несколько усложнило ротацию и игровой рисунок в регулярке. Команде было непросто впихнуть в состав такой значимый кусок на ходу. Особенно с учетом того, что сам Томпсон часто брал плохие броски, много атаковал с ведения и пытался «разбросаться», беря на себя те попытки, которые до травмы его не интересовали.

Со временем ситуация устаканилась, но перепады все еще есть. Ярчайший пример – первый матч с «Гризлис» с бедовой реализацией по дистанции встречи, ключевым попаданием в концовке и двумя промазанными штрафными после. И все же бросок Томпсона снова представляется достаточно надежным.

А вот в защите все совсем не так, как раньше. Клэй до травмы был тем, кто в обороне принимает игрока с мячом. Как правило, тогда у Томпсона было преимущество в росте, что помогало ему лезть через заслоны и мешать оппоненту. Клэй после травмы прилично потерял в мобильности, играть против боллхэндлера он уже вряд ли может, а при игре против краев у Томпсона нет привычного преимущества в габаритах.

Но в целом Клэй выглядит крепким. В пятом матче с «Наггетс», когда «самородки» грузили Гордона против Уиггинса, Керр решил кинуть Томпсона (и Портера) под Аарона, и там оказалось, что Клэя-то давить не получается.

В общем, Клэй теперь другой.

Однако талант этих «Уорриорс» не ограничивается «большим трио». В этом сезоне «воины» получили мощное усиление в лице одного из своих молодых.

Кто такой Джордан Пул?

У Пула случился прорывной сезон.

Джордан выглядит неудержимым забивалой.

С одной стороны, он дико резкий. Сильно бросается в глаза, что он играет на несколько иной скорости. Кто в НБА точно быстрее Пула? Не уверен, что такие есть, но, если и есть, то список очень короткий.

С другой стороны, Джордан отлично бросает – сверхдальние попытки, броски с ведения и с получения. Что с этим делать, не особо понятно. Держать от броска? Держать от прохода? А потом к списку проблем защиты соперника добавляются готовность Пула двигаться без мяча, хороший пас и очень нетривиальный дриблинг, и становится совсем весело.

Плей-офф – это всегда другое. Никто не мог бы поручиться за то, что Джордан продолжит быть так же хорош в играх на вылет. Да, верить в него было проще, чем во многих, но кто знает, какие уязвимости в его игре выявит защита на новой стадии сезона. И вот наступил плей-офф, у Пула 22,7 очка за матч при eFG% 68 (это примерно на 8 пунктов выше, чем «охренеть, как круто»).

Джордан дает команде то, что нужно – второго креативщика, готового обострять на мяче. У Карри не было хорошего сменщика со времен Джарретта Джека, наверное. Теперь есть Пул, который может создавать адекватную атаку, когда Карри сидит, и легко чередовать со Стэфом нагрузку на мяче, когда на паркете они оба.

В этом плей-офф:

Атакующий рейтинг пары Пул-Карри – 120

Атакующий рейтинг Карри без Пула – 117

Атакующий рейтинг Пула без Карри – 117

Что у них с ролевиками?

Начать, наверное, стоит с Гари Пэйтона. Гари творит немыслимые вещи в защите на мяче, выдает один момент сверхэнергичной защиты за другим и данчит почем зря. Вообще команда часто выглядит как такой бык с дымом из ноздрей – дичайший заряд и впечатляющий атлетизм. Это началось еще в прошлом сезоне, когда Пэйтон почти не выходил, но сейчас именно Гари стал главным символом такой игры.

Касательно Молодой Перчатки были вопросы о том, как он впишется в игру плей-офф, потому что тут есть некоторые атакующие ограничения. Но Пэйтон попадает открытые трешки, понимает, когда нужно открыться внутрь, заряжен на подбор в атаке и всегда может отдать следующую передачу. В этом плане между ним и Тайбуллом пропасть по играбельности в плей-офф. Рано или поздно трешки Пэйтона могут перестать лететь, но его остальные навыки в нападении никуда не денутся, и давать нормальные минуты он, скорее всего, сможет.

Радует Портер, он отлично понимает движение команды, упирается в защите и на щитах и грамотно использует габариты («Уорриорс» часто используют Портера скорее как одного из «больших»). Но нужно возвращать трешку, в плей-офф из-за дуги у Портера пока все плохо.

Уиггинс, выходя с Карри, Пулом и Томпсоном несколько просел по атакующей нагрузке, но его реализация в плей-офф подросла. Уиггинс тут – частенько четвертая опция, выполняющая вспомогательную роль. И, я думаю, этого «воины» и добивались. Но со штрафными, конечно, нужно что-то делать.

[Да, я понимаю, что записал в ролевики Уиггинса, который выходил в старте на Матче всех звезд. Но думаю, мы все согласны, что звездность Уиггниса больше говорит о самом Матче всех звезд и об игроках передней линии на Западе, чем об Эндрю]

Куминга начал плей-офф вне ротации, но со временем отжал игровое время Бьелицы. Естественно, стабильностью или пониманием схем тут и не пахнет, но талант на месте, и, видимо, «воины» верят, что Джон подстроится под командные требования по ходу плей-офф. Он адекватный парень, а не безголовый атлет, его ошибки – это в первую очередь недостаток опыта, чем отсутствие фундаментальных знаний или врожденных инстинктов. Верить в него можно, по крайней мере, я хочу верить, что в него можно верить.

Луни пока ближе к роли сменщика Дрэймонда. Тут у Кевона большой роли не будет, но он старательно пашет и редко ошибается. Местами не хватает то силы, то подвижности, то сочетания силы с подвижностью, но в целом на роль второго центра – неплохая опция.

Короче, ролевики в порядке, иногда даже очень хороши, но вызывает сомнения их стабильность в качестве бросающих. Трешки свои они получат, и надо будет их попасть.

Как они хотят играть?

На самом деле, эти «воины» – команда очень гибкая. Существует очень тонкая грань между «мы можем играть по-разному» и «мы не знаем, как мы хотим играть», но случай «Уорриорс» явно относится к первой категории.

Раньше Керр старался в первую очередь наладить движение мяча и старательно избегал всего остального. Однако нынешние «воины» готовы бить в любое уязвимое место в защите соперника.

То самое движение никуда не делось, у «Дабс» всегда куча открываний как на дугу, так и к кольцу. Но после прошлого сезона Керр как будто чаще дает мяч в руки Карри или Пулу, чтобы они играли пик-н-роллы. Сейчас таким образом часто инициируют атаку. А еще в этом сезоне нередко используют и пост-апы Уиггинса, когда против Эндрю оказывается кто-то маленький. Давят по возможности и Томпсон с Кумингой.

По сути, «Уорриорс» стараются брать в атаке то, что ты им даешь. Будешь окапываться под кольцом – снайперы накажут трешками после заслонов. Будешь выдергиваться на снайперов – пойдут открывания внутрь. Выпустишь маленькую пятерку – начнут поддавливать «крайние». Выпустишь Морэнта – начнут вытаскивать его на мяч. Это скорее атака, реагирующая на действия соперника, берущая то, что ей дают.

Что про «Уорриорс» точно можно сказать, так это то, что они хотят играть маленьким составом. Они часто выходили с Грином-центром против Йокича, при том, что план состоял в том, чтобы дать Йокичу играть один в один (хотя тут надо сказать, что Грин просто был лучше Кевона в защите против Николы). Они вышли с Грином на «пятерке» против подбирающего «Мемфиса», при том, что план на игру состоял в том, чтобы перегородить «краску» и не влететь на щитах. А закрывали тот матч с Пэйтоном в роли центра. И все это сработало. Достаточно хорошо для того, чтобы дать атаке забрать матч.

И маленькая пятерка в этой команде, естественно, нацелена на то, чтобы довести атакующую мощь до максимальных значений. Нужно сократить количество игроков с проблемным броском. Нужно нарастить количество людей, являющихся угрозой на чужой половине. Отсюда пространство для пик-н-роллов и место для открываний внутрь. Отчасти отсюда и атакующий рейтинг в 117 на минутах без Карри (но с Пулом). 117 – это четвертая атака этого плей-офф. «Уорриорс» выдают четвертое нападение в играх на вылет на тех минутах, когда их главный атакующий игрок остается на скамейке.

Что там по поводу новой «Пятерки смерти»?

Пока в основном разговоры. У «Уорриорс» точно есть «четверка смерти», но вот кто там должен быть пятым? Уиггинс? Он был мелковат против Гордона и Джексона. Луни? Он играет мало, и как раз совсем не про маленькую пятерку. Портер? Возможно, если он будет попадать и потянет 30+ минут. Пэйтон?

Фишкой «Линии смерти» всегда был ее универсализм, там не было слабых мест, и этот состав был играбелен всегда. У нынешних «воинов» такого состава нет. У них нет универсального ответа для любого соперника, но есть кадры, чтобы подобрать ответ индивидуальный.

И это касается не только пятого игрока рядом с Клэем, Стефом, Дрэймондом и Джорданом. Против «Мемфиса» они выпустили Пула со скамейки, и это может быть оптимальным сценарием в определенных сериях: нужно развести Карри, Томпсона и Пула по минутам так, чтобы на паркете всегда было двое из них, и плевать, что все трое одновременно не будут играть почти никогда. Трио защитников смотрелось мощно против «Денвера», но, честно говоря, «Наггетс» совсем не тянут на команду, которая может недвусмысленно указать сопернику на его уязвимые места. Пул, Карри и Томпсон сейчас – это потенциальные проблемы в защите, и далеко не против любого соперника это будет приемлемо.

В общем, «пятерки смерти» нет, потому что каждому следующему сопернику эти «Уорриорс» будут нести смерть по-разному.

В чем их слабость?

Криптонитом «воинов» в лучшие годы было принято считать размен. Он душит движение, заставляет играть один в один, и все такое. Видимо, что-то подобное понадобится против «Уорриорс» и сейчас. Не давать им бросать, не давать им открываться, а посмотреть, что они придумают каждый по отдельности.

Сможет ли Карри зажечь, как несколько лет назад? Готов ли Пул уничтожать? Насколько помогут Уиггинс, Томпсон и Куминга, которые теоретически способны ушатать неравноценный размен? Будут ли попадать Портер и Пэйтон, когда Карри обойдет неравноценный размен, и его придется кому-то встречать под кольцом? Ответы сопернику могут не понравиться, но это должно быть все еще интереснее, чем игра в подстраховку против команды, которая так бросает и так двигается. В последний раз против Карри успешно играли в подстраховку, когда он был чуть ли не единственным снайпером в составе. Сейчас такого не предвидится.

На другой же стороне потребуются габариты и атлетизм. Нужно сделать трио защитников «Уорриорс» малоиграбельным. Нужно давить Уиггинса, если он играет «четверку». В идеале – нужно заставить «воинов» отказаться от их маленькой пятерки и пожертвовать атакой ради габаритов.

С точки зрения сочетания атакующих и защитных проблем для «Уорриорс» наиболее неудобным соперником выглядит «Бостон». Они универсальны и готовы играть в размен, при этом достаточно крупны. Их атака идет через атлетичных крайних, и «воинам» нелегко будет найти правильные размены в защите, играя в три гарда. «Санс» и «Бакс» сильны и, возможно, сильнее «Бостона», но есть все же разница между силой в вакууме и способностью надавить на конкретные слабые места одной конкретной команды.

«Голден Стэйт» вернулся?

Если исходить из букмекерских котировок – безусловно. Сейчас «Уорриорс» делят с «Санс» первую строку в списке фаворитов на титул. С точки зрения игрового рисунка все тоже вроде как по-прежнему – с движением, снайперами и Грином-центровым, продолжающим собирать неспортивные фолы.

Но кадрово изменилось слишком многое. И речь не о том, что пришли новые игроки, а о том, что это состав другого типа. Тут и подобранный с драфта Пул, ставший классным креативщиком со скамейки, и потяжелевший Клэй, и бешеный Пэйтон, и неуправляемый гиператлет Куминга, и отсутствие объемной популяции полноразмерных центров или полноценной альтернативы пиковым Игудале с Ливингстоном. Такого не было ни в суперкоманде с Дюрэнтом, ни в команде с молодым трио и ветеранистым окружением.

Местами похоже, но все же другое. Это нормальный ход событий. И, если повезет, лет через пять круг замкнется. У «воинов» снова будет молодой костяк из Пула и Куминги, а поддерживать их снова будут ветераны (Карри, Томпсон, Грин и, естественно, Луни). Думаю, это мечта болельщика любой команды: видеть, как лидеры растут, побеждают и воспитывают следующее поколение лидеров.

Пока же у нас есть этот период, когда ветераны еще звезды, а не ветераны. И Пул уже Пул, а не молодежь. И, возможно, именно сейчас у команды лучшие шансы на титул.