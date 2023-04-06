25 комментариев

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Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все

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После стольких лет? Всегда!

Андрей Аршавин – главный футболист по итогам выборов «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru. В общем рейтинге он занял четвертое место – после Александра Овечкина, Марии Шараповой и Елены Исинбаевой. С Исинбаевой у Аршавина одинаковая сумма баллов, но Елена выше из-за приоритета голосов пользователей.

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Конец нулевых для российского футбола настолько прекрасное время, что сейчас даже не верится, что оно было. «Зенит» добыл Кубок и Суперкубок УЕФА, сборная – бронзу на Евро, а главные звезды активно поехали в АПЛ. Лицом эпохи стал Андрей Аршавин, который в декабре 2008-го занял шестое место в гонке за «Золотой мяч» (!!!), в феврале 2009-го перебрался в «Арсенал», а 21 апреля того же 2009-го выдал главный хайлайт карьеры.

Покер на «Энфилде» – такое не забывается.

«Ливерпуль» – 11-й соперник Аршавина в Англии. Он уже освоился (2+5), но еще жаловался на несыгранность

Арсен Венгер не пожалел для приобретения Аршавина немалые 16,5 миллиона фунтов (ТВ-контракт АПЛ еще не улетел в стратосферу, поэтому сумма существенная) и почти сразу вписал россиянина в основу. Андрея оставили на скамейке в дерби против «Тоттенхэма» Павлюченко, но уже в следующих 9 играх выпускали в старте (в 7 из них – без замен). Так продолжалось вплоть до кубкового матча с «Челси» (1:2), когда Шаве дали только заключительные 15 минут. Через три дня предстояла игра с «Ливерпулем» – как выяснилось, Венгер не зря поберег нового лидера «Арсенала». 

Да-да, Аршавин уже претендовал на эту громкую роль: забил «Блэкберну» (4:0) и «Уигану (4:1), отдал 5 голевых передач и регулярно получал самые высокие оценки. Особенно удивителен такой старт с учетом обстоятельств: сезон в РПЛ закончился еще в ноябре, так что набирать форму и привыкать к новым партнерам Аршавину приходилось в экстренные сроки. 

Андрей не был доволен собой: «Мне еще нужно полностью привыкнуть к ритму игры. Пока постоянно нахожусь в цейтноте. Если в России, только получая мяч, уже мог думать на ход-два вперед, то здесь это еще не выходит. Я стараюсь привыкнуть ко всем футболистам, играющим в «Арсенале», но о полном взаимопонимании говорить рано». 

Аршавина не видели на поле полчаса, а дальше он вколотил 4 гола с 4 ударов. Затмил дубли Торреса и Бенаюна

К матчу на «Энфилде» команды подошли с абсолютно разными мотивациями: «Ливерпуль» активно боролся с «МЮ» и «Челси» за чемпионство, а «Арсенал» уже почти застолбил привычное четвертое место. Плюс у Венгера возникли проблемы в обороне: не было травмированных Альмунии, Галласа, Клиши, Джуру, едва восстановился Санья.

Матч ожидаемо начался с массированных атак «Ливерпуля». Аршавина не видели на поле полчаса, но именно он на 36-й минуте открыл счет: эффектно замкнул трехходовку в штрафной, разыгранную Насри и Фабрегасом. 

Второй тайм тоже начался с атак «Ливерпуля», и на этот раз вратарь Лукаш Фабианьски не выстоял: к 56-й минуте Фернандо Торрес и Йосси Бенаюн превратили 0:1 в 2:1. 

Что было дальше, вы прекрасно помните: на 67-й минуте Шава обокрал сзади Арбелоа и с правой вонзил мяч в дальний угол, а три минуты спустя расстрелял Пепе Рейну уже из штрафной. По такому поводу Андрей даже отказался от привычного тихого празднования с пальцем у губ: поднял в воздух три пальца и в недоумении развел руками. Вскоре он повторил сцену – но уже с четырьмя пальцами. 

А пока Торрес зажег на табло 3:3, сделав дубль. 

Все самое горячее на «Энфилде» случилось на финише: на последней минуте основного времени Аршавин выдал сумасшедший рывок, убежал за четвертым голом и лишил дара речи даже Георгия Черданцева. 

В 2016-м комментатор вспоминал о покере так: 

«Тогда мне запомнился не фирменный жест Аршавина, а вот эти разведенные в стороны руки и недоумевающее выражение лица после четвертого гола: этого не может быть, такого не бывает! 

Комментировал я игру из студии, вдалеке от места событий, но «ля-ля-ля, Бенаюн» и «специальная больница» в итоге стали мемами. Это был один из тех матчей, где можно было потерять сознание. Чаще всего меня спрашивают, что со мной стало после четвертого гола Аршавина – когда я вдруг замолчал. Но я об этом не расскажу. У каждой истории должна быть своя тайна и своя мифология».

Бенаюн все испортил, оформив дубль вслед за Торресом. Хотя как испортил? Да, «Арсенал» не победил, но весь мир и так говорил о перформансе Аршавина, и в историю тот вечер вошел именно уникальной игрой Андрея.

Аршавин стал первым игроком с 1946 года (после Денниса Уэсткотта из «Вулвз»), кто положил четыре на «Энфилде». И еще более безумная цифра: для покера Андрею понадобилось всего 4 удара. Сумасшедшая реализация.

«А если еще учесть, что мяч до меня дошел раз десять – не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось», – резюмировал сам Аршавин.

Аршавин сравнил матч с баскетболом (извинился, что не забил 90). И попросил футболку Торреса (делал так только с Кришем)

До приезда на «Энфилд» максимумом Андрея были три гола за матч – хет-триками он выстрелил по «Сатурну», «Тереку» и «Амкару». Поэтому интервью россиянин давал в очень хорошем настроении: «Игра мне понравилась, болельщикам тоже. Но для команды такой счет не очень хорош. Получилось почти как в баскетболе, но я не могу забить 90 мячей – только 4, извините».

Много лет спустя Аршавин рассказал, что после покера охотился за футболкой Фернандо Торреса. Причем не для себя: «Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса. 9-й номер, красный цвет. Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно, два раза в жизни только это делал – в случае с Криштиану Роналду и с Торресом».

Аршавин хвалил испанца и сразу после матча: «Особенно понравился Торрес. Он произвел еще более сильное впечатление, чем даже на чемпионате Европы. Блестящий нападающий!»

Венгер тем временем нахваливал россиянина: «Он стоит своих миллионов, хотя, откровенно говоря, не думал, что Аршавин способен на такое чудо. Андрей показал потрясающую игру. Он был не так заметен в первом тайме, но, когда этот футболист входит в игру, он очень опасен. У него характер победителя».

«Арсенал» финишировал в том сезоне четвертым, а «Ливерпуль» упустил потенциальное чемпионство. Титул забрал «Манчестер Юнайтед». 

Джейми Каррагер уверен: игра «Ливерпуль» – «Арсенал» была ключевой в чемпионской гонке: «Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью. В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре в обороне – требовалось что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! 

В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче! Но четыре гола Андрея больше сказали о его высоком классе, а не о наших недостатках. Второй гол – из-за пределов штрафной – был великолепен».

А вот впечатления Бенаюна, дубль которого спас для «Ливерпуля» ничью: «Это был сумасшедший матч. Неделей ранее мы с таким же счетом 4:4 сыграли с «Челси» в Лиге чемпионов. Мы контролировали ход игры с «Арсеналом», но Аршавин вытворял что-то невероятное. После таких матчей понимаешь, зачем играешь в футбол. Именно из-за этого мы и любим эту игру. Помню ли я лицо Аршавина после четвертого гола? Да, эта картинка потом была во всех новостях».

Партнеры Андрея отреагировали на покер с юмором. «Шутили, конечно: сегодня, мол, все для тебя, – признавался Аршавин. – Чего хочешь – мы сбегаем. Может, обувь почистить? Или сумку поднести?»

«Из России с любовью». Вместе с «Энфилдом» Аршавин покорил и британских журналистов

По итогам апреля-2009 Аршавина признали игроком месяца в АПЛ. Это первый индивидуальный титул для российского футболиста с апреля 1996-го, когда такое признание получил Андрей Канчельскис. При этом Аршавин считает, что у него были игры и получше: «По статистике это был мой лучший матч. Но с точки зрения стиля игры у меня были другие матчи, где я был намного лучше».

Однако настолько восторженно британские медиа говорили и писали об Аршавине только после покера на «Энфилде».

The Independent: «Русский минимализм в касаниях – максимальный урон»

«До этого матча вы могли предполагать, что Аршавин не соответствует званию «русского Пеле», которое он заработал после признания на Евро-2008. 

Но сегодня утром уже никто не сомневается: Аршавин – явление. Он нанес серьезную пробоину в надежды «Ливерпуля» на титул, а еще продемонстрировал, что может наносить мощный удар с любой ноги, с минимальным замахом и изысканной техникой. Остается только удивляться, как, черт возьми, ему не удавалось забивать четыре мяча раньше».

The Telegraph: «Дуэль Аршавина с «Ливерпулем» на «Энфилде»

«Команда Рафаэля Бенитеса сыграла в русскую рулетку с «Арсеналом». Невероятно, но Рейна не сделал ни единого сэйва после ударов Аршавина.

Daily Express: «Из России с любовью»

«Аршавина будут целовать и обнимать после такой невероятной ночи и умопомрачительной драмы. «Ливерпуль» еще никогда не имел столько сожалений после возвращения на вершину таблицы, так как их потенциальный титул под угрозой из-за одного маленького полузащитника».

The Guardian: «Четыре гола Аршавина разрушают надежды «Ливерпуля»

«Казнь от россиянина безупречна – каждый выстрел, который он здесь нанес, залетал в сетку. Аршавин поставил под угрозу перспективы «Ливерпуля» на титул».

Daily Mail: «Ливерпуль» пока на вершине, но киллер Андрей поставил «МЮ» в выигрышную позицию

Аршавин зажег «Энфилд» потрясающим покером, а затем признался: «Мы сыграли на руку «Манчестер Юнайтед».

BBC: «Аршавин предстал смертоносным копьем команды Арсена Венгера. Он долгое время находился в тени, но затем продемонстрировал ошеломляющую способность наносить удары».

Лучше всего ощущения от сумасшедшего вечера передал сам Андрей – в интервью «Спорт-Экспрессу» сразу после игры: 

«Особые слова здесь не нужны. Просто какое-то очень приятное состояние внутри. Но в то же время проскальзывает мысль: клево уже не будет, клево уже было. Потому что забить четыре мяча трудно даже команде второй лиги».

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Phil Cole; East News/AP Photo/Paul Thomas

25 комментариев

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distress of ignorance
Чаще всего меня спрашивают, что со мной стало после четвертого гола Аршавина – когда я вдруг замолчал. Но я об этом не расскажу. У каждой истории должна быть своя тайна и своя мифология». -понял, что просрочил платеж по ипотеке, вот и замолчал ненадолго
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Светлана Гурская
Гений!
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2882
Ответ Иван Петровский
Аршавин - лучший российский игрок в ее истории. И не знать этого, стыдно.
Ну лучший он только в пределах болот. Мостовой , как игрок был сильнее. Аленичев и Жирков более титулованные. В Арсенале Аршавин сильно провел год. А потом лучшего российского игрока в истории вернули в болото в аренду.) Настолько был крут.
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1 dreik 1
Лучший матч Аршавина в Арсенале это ответный матч в 1/8 Лч против Порту в сезоне 09/10, без Сеска и Рвп в составе он тогда был на центральных ролях и просто снес хваленый Порту с Фалькао и Халком.
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Никул
Ответ saric
Класс и уровень спортсмена проявляется на дистанции, а вот с этим у этого персонажа с улетевшим в космос ЭГО проблемы были
На дистанции у него всё было в порядке. Есть глупый миф, что выстрелил несколько раз. С 2001 года до 11 он шёл вверх. И не его вина, что он уехал только в 28, так сложилось. А то что он уже будучи супер обеспеченым человеком в статусе внутренней супер звезды, пошёл на такой вызов и ради этого вызова устроил войну с Газпромом и ПОТЕРЯЛ в деньгах только добавляет ему балов. Те 2 сезона, которые он отыграл в Арсенале дорогого стоят. Минус его карьеры в том, что ему не хватило ещё 2-3 сезона на уровне Арсенала. Было бы вообще идеально. Но это не от "ЭГО", а в силу объективных причин просто не хватило физики с которой у него всегда были проблемы
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Иван Петровский
Ответ 1 dreik 1
>Аршавин стал первым игроком с 1946 года (после Денниса Уэсткотта из «Вулвз»), кто положил четыре на «Энфилде» Это только про АПЛ речь? Баатиста в сезоне 06/07 тоже 4 положил.
Речь о АПЛ, а то был кубковый матч.
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1 dreik 1
>Аршавин стал первым игроком с 1946 года (после Денниса Уэсткотта из «Вулвз»), кто положил четыре на «Энфилде»

Это только про АПЛ речь? Баатиста в сезоне 06/07 тоже 4 положил.
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Денис Мартин
Ответ Иван Петровский
Ну что тут можно сказать, этот легендарный перформанс в исполнении русского игрока и "Русского волшебника", как Андрея называют на Западе, останется на долгие века в умах и сердцах миллионов людей по всему миру!!!!!⚽⚽⚽⚽🔝🔝🔝
Слишком много пафоса, о каких веках может идти речь?:)
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Иван Петровский
Ответ Yri Yrov
покер на Энфилде век будут мусолить , а что делать если это единственный проблеск в карьере
Что за бред, у АСА в карьера множество великолепных и ярких матчей, эпизодов и моментов. А этот Покер покорил и взбудоражил весь футбольный мир и о нем пишут и говорят каждый год все известные мировые издания.
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Денис Мартин
Классно, конечно, но уже надоедает, каждые несколько месяцев выходят тексты про покер Аршавина.

Приелось, если честно.

Были ведь и другие игроки из России в топ чемпионатах, расскажите что-нибудь про них.

Про Аршавина, покер Ливерпулю, Чипсы и ожидания все и так все знают и помнят.
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Иван Петровский
Ответ Redsfan
Аршавин не так мало играл индивидуально на топ уровне, как кажется - примерно с 2007 по 2011 годы. РПЛ он начал рвать существенно ранее - с 2004 года ниже отметки в 16 результативных действий не опускался. Для турнира в 30 туров это весьма солидный показатель
Начиная с 2003 года стал играть на топ-уровне.
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Иван Петровский
Ответ saric
Класс и уровень спортсмена проявляется на дистанции, а вот с этим у этого персонажа с улетевшим в космос ЭГО проблемы были
Свой класс этот великий спортсмен подтвердил в Зените, в Арсенале и в сборной своей страны, то бишь в России.
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Иван Петровский
Ответ 2882
4 место среди лучших спорстменов у человека, главное достоинство которого, что он поиграл в Арсенале?)
Аршавин - лучший российский игрок в ее истории. И не знать этого, стыдно.
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Yri Yrov
покер на Энфилде век будут мусолить , а что делать если это единственный проблеск в карьере
+2
-4
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Артем Дэлькин
Помню как ночью не спалось в тот день, решил почитать через wap-интернет текстовую трансляцию матча и прифигел. На следующей день, кажется, об этом в каждом выпуске новостей сказали.
+8
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spartak-v
Ответ Kyancey
Это было ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!!!
Леген... Подожди, подожди... Дарно!
+2
-1
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Иван Петровский
Ну что тут можно сказать, этот легендарный перформанс в исполнении русского игрока и "Русского волшебника", как Андрея называют на Западе, останется на долгие века в умах и сердцах миллионов людей по всему миру!!!!!⚽⚽⚽⚽🔝🔝🔝
+1
-1
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Андрей Богдановский
Это не слезы, это ностальгия в глаза попала😅
+2
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2882
Ответ error505
Конечно, это было легендарно. Андрей заслуженно получил свое 4 место, хотя 3 должен был брать у Исинбаевой
4 место среди лучших спорстменов у человека, главное достоинство которого, что он поиграл в Арсенале?)
+2
-8
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Redsfan
Ответ saric
Класс и уровень спортсмена проявляется на дистанции, а вот с этим у этого персонажа с улетевшим в космос ЭГО проблемы были
Аршавин не так мало играл индивидуально на топ уровне, как кажется - примерно с 2007 по 2011 годы. РПЛ он начал рвать существенно ранее - с 2004 года ниже отметки в 16 результативных действий не опускался. Для турнира в 30 туров это весьма солидный показатель
+5
0
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Булат Григорьев
Время когда Чердак был еще нормальным, потом его чердак улетел в е&&ня
+16
0
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Kyancey
Это было ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!!!
+11
0
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error505
Конечно, это было легендарно. Андрей заслуженно получил свое 4 место, хотя 3 должен был брать у Исинбаевой
+5
-2
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я Руни купил
Не смотрел матч, зато пересмотрел раз 100 нарезку моментов с Черданцевым!
+6
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saric
Класс и уровень спортсмена проявляется на дистанции, а вот с этим у этого персонажа с улетевшим в космос ЭГО проблемы были
+4
-4
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