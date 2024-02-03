Кола на подошве, удар с пыра и еще 7 классных нюансов мини-футбола

О некоторых вы не догадывались.

Базово отличия мини-футбола от большого очевидны, но есть еще куча крутых деталей, которые не лежат на поверхности.

Для чего вратари обрезают перчатки? Какой лайфхак применяют игроки, чтобы не скользить? Правда, что вратарю можно всего один раз отдать пас назад? И что при ауте на самом деле используют руки?

Держите гид по важным моментам мини-футбола и заполняйте бинго, когда будете смотреть кубок России на «Кинопоиске».

1. Почему вратари играют в перчатках с обрезанными пальцами?

В мини от вратаря требуется не только тащить удары или выходы один на один, но и начинать атаки. Поэтому ввод мяча рукой должен быть идеален – здесь не прокатит обычный вынос вперед, как в большом футболе. Среди минщиков даже есть понятие: «Вратарь должен бросать мяч не просто в нужную ногу, а в нужный палец».

Это почти не утрирование: от ввода мяча в игру очень многое зависит – кипер должен четко вкладывать мяч либо в грудь, либо в нужную ногу, либо в ход, либо в недодачу.

В перчатках невозможно бросать мяч так же хорошо и точно, как без перчаток. Очевидно, с голыми руками чувствительность и сцепление лучше. Из-за этого многие вратари играют вообще без перчаток, но далеко не всем так комфортно. Просто попробуйте отбить голыми руками пушечный удар мини-футбольным мячом (о нем поговорим ниже) – будет больновато.

Так родился гибрид: для броска важнее всего контролировать мяч двумя верхними фалангами пальцев, а что ниже (включая более чувствительные для ударов ладони) – можно и защитить.

В итоге в перчатках с обрезанными пальцами решаются сразу две задачи: сохраняются условия для приличного броска, но при этом снижается болевое давление на руки.

Вин-вин!

2. Вы знали, что мини-футбольный мяч не прыгает?

Раз мы заговорили про боль при отражении ударов в мини-футболе, давайте коротко обсудим и местный мяч.

Вы точно в курсе, что в мини играют мячом меньшего размера, чем в большой (в первом случае его называют четверкой, во втором – пятеркой).

Еще мини-футбольная четверка устроена так, что этот мяч гораздо хуже амортизирует и почти не прыгает. При падении с высоты человеческого роста он практически сразу приклеивается к покрытию. Это чтобы повысить динамичность, иначе игроки кучу времени будут тратить на прием и приземление мяча.

Но из-за этого при ударах с близкого расстояния в лицо, в пах или, например, в ребра, бывает крайне больно. Потому что в вас летит гораздо более окаменелый объект, чем мяч в обычном представлении. Все же в привычном мире мяч воспринимается чем-то более амортизирующим и пружинистым.

3. Думали, в мини аут вводят только ногами? А вот и нет

Это, конечно, кликбейт, но формально все так! При вводе мяча из аута действительно используют руки – игроки пригибаются и придерживают мяч пальцами, чтобы тот четко находился на линии или за ней. Без использования руки разыграть аут по правилам неудобно и сложно.

4. В мини-футболе любят обрабатывать мяч подошвой. Ее используют и для пасов

Интересный нюанс про прием мяча подошвой, на который вы могли не обращать внимания. В большом футболе так не позволяют делать прыгающий мяч и шипы, а в мини есть все условия.

Очень эффектно наблюдать, как игроки принимают мяч подошвой, катят еще чуть вперед и мощно шарашат без замаха в девятку. Причем все за доли секунды – в большом футболе такое практически невозможно.

5. Чтобы не скользить, подошву поливают кока-колой

Сцепление с покрытием – суперважная вещь в мини. Тем более любая поехавшая нога на жесткой площадке может привести к серьезной травме.

Чтобы не скользить, используют разные средства, но самый народный метод – полить на подошву кока-колу и размазать рукой. Да-да, так реально делают!

6. В мини-футболе популярны удары с пыра. И это крайне эффективно

В большом футболе удары с носка скорее редкость – возможность ударить с близкого расстояния попадается нечасто, а бить пыром издалека – довольно ненадежно и даже расточительно: проще подготовить и нанести точный удар подъемом.

В мини все иначе: часто времени на подготовку удара и замах совсем нет, а бить нужно. Отсюда куча резких ударов с пыра, на которые очень сложно реагировать вратарям. Удар с носка с близкого расстояния получается и сильным, и точным, и сложным сразу по двум дополнительным причинам:

• нет замаха – это кипера обычно застает врасплох;

• мяч может полететь куда угодно – вратарю не подготовиться к удару ни по постановке корпуса, ни по постановке стопы бьющего.

7. На своей половине можно отдать вратарю только один пас

Одно из самых суровых мини-футбольных правил. Если вы отдали пас вратарю на своей половине, то еще раз принять мяч на своей половине он сможет только после того, как мяч коснется соперника или последует неумышленное касание партнера.

Это сделано для повышения динамики игры и чтобы за счет вратаря не тянули время: мини-футболисты высокого уровня через кипера могут контролировать мяч очень и очень долго. А если заменить вратаря на пятого полевого (об этом правиле вы точно знаете), то играть в квадрат на своей половине серьезные игроки могут вообще бесконечно.

8. В мини-футболе запрещены подкаты, но есть нюанс

Подкаты в мини действительно запрещены, но можно стелиться параллельно движению соперника. Например, если игрок проходит вдоль боковой линии, то можно покатиться параллельно его движению и таким образом прервать прострел или удар. При этом, конечно, в контакт идти нельзя.

9. 10-метровый удар можно нанести с 7 метров. Чтооо?

В мини-футболе разрешено сделать только пять фолов за тайм: за шестой и каждый следующий назначается 10-й метровый удар без стенки.

При этом если фол совершен ближе к воротам, то команда, получившая право на 10-метровый, может выбрать: либо бить с места фола, либо с 10 метров. Иногда место фола бывает более предпочтительной точкой – и выгоднее ударить оттуда.

* * *

Теперь, когда вы знаете все тонкости, смотреть мини-футбол будет еще интереснее. Кубок России с лучшими командами показывает «Кинопоиск».

* * *

Как живут одни из лучших мини-футбольных клубов страны сегодня – «Норильский Никель» из Заполярья и «КПРФ» из Москвы – смотрите в атмосферных влогах Олейника. Там звезды прошлого и настоящего лучше всех передают атмосферу российского мини-футбола.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Алексей Даничев, Евгений Биятов