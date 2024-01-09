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Тест о мини-футболе и географии. Хорошо ли вы знаете города России?

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Игра на знание страны.

БЕТСИТИ Кубок России – турнир, в котором представлены города, которые редко светятся в большом футболе. Предлагаем угадывать их по факту о городе и названию местной мини-футбольной команды.

Если хотите погрузиться непосредственно в игры, включайте «Кинопоиск». Там трансляции всех матчей БЕТСИТИ Кубка России.

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Топовое фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

5 комментариев
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Самая длинная улица в России - Вторая Продольная магистраль в Волгограде, длина больше 50 км. Технически она меняет названия на своём протяжении, но фактически это одна и та же улица
+5
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+4
Ответ Юрий Безуглый
Самая длинная улица в России - Вторая Продольная магистраль в Волгограде, длина больше 50 км. Технически она меняет названия на своём протяжении, но фактически это одна и та же улица
если она меняет названия, то это не одна и та же улица)
+1
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+1
Ответ Юрий Безуглый
Самая длинная улица в России - Вторая Продольная магистраль в Волгограде, длина больше 50 км. Технически она меняет названия на своём протяжении, но фактически это одна и та же улица
Такие байки есть во всех городах России. Туристы эту улицу все равно смотреть не приедут.
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Ответ yurapolushkin@yandex.ru
Такие байки есть во всех городах России. Туристы эту улицу все равно смотреть не приедут.
А как ты будешь смотреть пятидесятикилометровую улицу? И вообще зачем?
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