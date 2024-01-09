Спецпроект
Тест о мини-футболе и географии. Хорошо ли вы знаете города России?
Игра на знание страны.
БЕТСИТИ Кубок России – турнир, в котором представлены города, которые редко светятся в большом футболе. Предлагаем угадывать их по факту о городе и названию местной мини-футбольной команды.
Если хотите погрузиться непосредственно в игры, включайте «Кинопоиск». Там трансляции всех матчей БЕТСИТИ Кубка России.
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Топовое фото: РИА Новости/Светлана Шевченко