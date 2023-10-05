«Титан» – победитель Медиалиги. За них играют алжирец, чемпионы мира и представитель великой династии «Торпедо»

В безумном полуфинале «Титан» выиграл четвертый сезон Winline Медиалиги. «Титан» – не такая раскрученная команда как «Амкал» и 2Drots. Далеко не все знают ее игроков. Идеальный момент для знакомства.

Александр Зуев – 35 лет, президент

Зуев – самый успешный президент любительского клуба. В 2014-м он создал «Титан», и за несколько лет его клуб выиграл все трофеи на любительском уровне. Даже чемпионат мира 7x7. Зуев даже думал закрывать проект – устал от побед, да и ЛФЛ деградировала. Но в 2022-м его отец наткнулся на полуфинал первого сезона Медиалиги. Заруба «На Спорте» и 2Drots так впечатлила Зуева-старшего, что он убедил сына идти в Медиалигу.

В 2023-м «Титан» закончил с любительскими турнирами и полностью сфокусировался на Медиалиге. Третий сезон получился провальным, а в четвертом «Титан» взял золото.

Кстати, Зуев владеет бетонным заводом, на деньги от которого содержит команду.

Как происходила адаптация бетонного короля к медийному футболу? Не без труда. После трансфера Кутуза (главного форварда медиафутбола) из 2Drots школьники звонили Зуеву до утра. Он терпеливому объяснял каждому, почему конкуренция между командами – это ок.

Шамиль Курбанов – 30 лет, главный тренер

Да-да, тренеру чемпионов 30 лет.

В Медиалиге Шамиль Курбанов плывет по волнам. В первом сезоне он был тренером и вывел Basement в финал (но проиграл 2Drots). Во втором и третьем – реанимировал игровую карьеру, бегал за Watch TV и «Титан». Перед четвертым сезоном Зуев предложил Шаме снова стать главным тренером.

Пока у Шамиля виртуозная статистика. Два тренерских сезона – финал и чемпионство.

«У меня нет секрета, – скромничал Шамиль в интервью Sports.ru. –Я человек сам по себе душевный, у меня нет какого-то сверхуровня тренерского, я это спокойно признаю. Сейчас развиваюсь, учусь. Самое главное – в пацанов верить. Важно вбить людям в голову, что командные цели важнее каждого из них».

Александр Шепляков – 27 лет, голкипер

Шепляков – воспитанник смоленского футбола. Пробовался в РПЛ – в «Динамо» и в «Ахмате», – но до сыгранных матчей не дошло. Зато в какой-то момент он был самым высоким голкипером РПЛ – 2 метра.

В Медиалиге Шепляков с осени 2022-го, но по-настоящему раскрылся в этом сезоне. Шепляков победил в трех сериях буллиталити – в 1/8 взял два удара от ФК «10», в четвертьфинале с «Родиной Медиа» отбил четыре и забил сам, в финале отбил два удара «Броуков». Топище.

Особенно впечатлила великая серия буллитили с «Родиной Медиа». После нее голкипер зашел в раздевалку походкой Коннора Макгрегора.

Антон Пискунов – 34 года, правый защитник

Антон – дефолтный профик. Воспитанник «Спартака», поиграл за десяток клубов Первой и Второй лиги. В 2022-м опытного защитника привлекли набирающие мощь 2Drots. С «самураями» Антон выиграл второй сезон Медиалиги.

Говорят, что игроки российского подземелья много ездят по России. И все же Пискунов умудрился отстать от своего поезда по пути на полуфинал в Краснодар. Поезд «дротов» остановился в Ростове-на-Дону – Антон подумал, что остановка длинная, и отошел в магазин. Поезд уехал без него.

С января 2023-го Антон в «Титане». Игрок легко перенес смену команды, а вот его маленький сын был недоволен.

Сергей Шустиков – 34 года, защитник

Представитель легендарной династии Шустиковых. Его дед – Виктор Шустиков – был легендой московского «Торпедо» : 26 лет и 427 матчей в чемпионате СССР. Его отец – Сергей Шустиков – тоже начинал в «Торпедо», затем играл в испанских и российских клубах, работал в штабе Слуцкого в ЦСКА.

Самый младший Шустиков шесть лет отыграл за «Торпедо», а в 2023-м оказался в «Титане». На финал команды вышли в ретро-форме, и комплект «Титана» с огромной буквой «Т» очень напомнил торпедовскую форму. Символично, что в ней Шустиков взял трофей.

Кирилл Шульга и Егор Шульга – 22 года, защитники

Братья Березуцкие медиафутбола. Рослые защитники: Кирилл предпочитает играть в центре, Егор – справа. Оба заканчивали академию «Строгино» и оказались в «Титане» перед четвертым сезоном.

Егор и Кирилл – близнецы, и легко шутят об этом. Играют под номерами 69 и 96, а на их футболках никнеймы – Brat 1 и Brat 2.

Но братьев ценят не только за юмор. Они регулярно выходят в старте. Кирилл забил один гол – на групповом этапе, Starmix. А в полуфинале чуть не разбил голову в единоборстве.

Павел Деобальд – 33 года, крайний полузащитник

Деобальд – один из самых опытных в «Титане». 183 матча в Первой лиге, 56 – во Второй, и 20 – в РПЛ с тульским «Арсеналом».

Кажется, что самое медийное в Деобальде – фамилия. Зато он классно играет – практически всегда выходит в старте, а в МФЛ-4 еще и отдал три ассиста. Део в Медиалиге с первого сезона, и лишь осенью 2023-го перешел в «Титан».

Гендузи (Геннадий Белозерцев) – 26 лет, крайний полузащитник

Жизнь Гендузи – драма. Мечтал играть в школе «Локомотива» – не взяли. Играл в «Велесе» и мечтал стать профи – призвали в армию.

Осенью 2022-го Гена решил попасть в Медиалигу. Попробовал через открытый отбор в ФК «Деньги» – удачно. Гендузи классно играл, но из-за нераскрученности дешево стоил в фэнтези. Опытные игроки заметили это постоянно его выбирали. Благодаря этому Гендузи стал звездочкой медиафутбола и перед третьим сезоном перебрался в «Титан».

Никнейм не связан с известным французским футболистом, а производное от имени Белозерцева.

Скоропуп (Илья Скоропупов) – 21 год, атакующий полузащитник

Один из самых прогрессирующих игроков сезона.

Илья – воспитанник академии «Чертаново», в Медиалиге с первого сезона. Играл за Basement, Watch TV, а с третьего сезона в «Титане».

В прошлом сезоне Скоропуп был незаметен, но в МФЛ-4 ускорился – 5 голов и один ассист в семи играх. На групповом этапе Илья дважды за матч вонзил красным мячом (он берется на три минуты, и гол им считается за два). Получился покер всего двумя ударами в створ.

Скоропуп так классно играет, что после полуфинала босс «Амкала» Герман Эль Класико поинтересовался ценой на хавбека. «Не продается», – отрезал Зуев.

Увы, Илья пропустил финал из-за травмы ключицы.

Кирилл Бирюков – 30 лет, центральный полузащитник

Бирюк – король формата 6х6. Со сборной России он выигрывал чемпионат мира, а с командой ЛФЛ – Континентальный кубок, в котором участвуют 65 коллективов со всего мира.

Бирюков – один из лучших игроков медиафутбола. Он выходил в финал МФЛ-2 с «Родиной Медиа», выигрывал МКС-2023 с 2Drots (находясь в аренде). Везде он регулярно забивал и ассистировал – посмотрите на классный гол «БейБеги».

Третий сезон Кирилл провел на топ-уровне – 3 гола и 3 ассиста. В четвертом оформил лишь один ассист, но остался важным созидателем.

Перед стартом МФЛ-4 Кирилл собирался в 2Drots, а когда не отпустили – намекал, что перейдет к «дротам» после завершения сезона. Интересно, останется ли он теперь в «Титане»?

Василий Маврин – 33 года, центральный полузащитник

Василий не всегда выходит в старте, зато он самый медийный в «Титане».

Маврин – ветеран медиафутбола. В 2016-м он завел ютуб канал: выкладывал ролики о работе тренером и обзоры на футбольную экипировку. В 2021-м стал частью «Амкала». Болельщики любили Васю, но команду смущало его увлечение трэштоком. После шумного инцидента в третьем сезоне его отчислили.

С лета 2023 Маврин в «Титане». Он по-прежнему классно играет, и все же любит трэшток: в четвертьфинале он после забитого буллита прикладывал руку к уху перед болельщиками «Родины Медиа», в финале – показывал средний палец трибуне «Броуков». Но у Маврина уже есть ответ для хейтеров.

Адель Рахмани – 27 лет, центральный атакующий полузащитник

Легионер «Титана». Родился в Алжире, в 24 года переехал в Россию. В Медиалигу попал случайно – Адель дружил и играл в любительских турнирах с Филом Кострубовым. Когда Фил создал свой клуб – Reality – Алишер стал его игроком.

После Reality Адель оказался в 2Drots. Он даже сыграл против ЦСКА на «ВЭБ Арене» и сгенерировал главный хайлайт карьеры – прокинул между ног 40-летнему Даниэлу Карвальо. Перед третьим сезоном Рахмани ушел в аренду в «Титан».

Вряд ли алжирец ожидал, что в 2023-м выиграет одно чемпионство Медиалиги, а 2Drots – ноль.

Гамма (Гамид Шахбанов) – 27 лет, центральный полузащитник

Гамид – воспитанник дагестанского футбола. В Медиалиге с первого сезона: сначала играл за Basement и Reality, а после появления в МФЛ «Титана» перешел в команду Зуева.

В мае 2023-го Гамма вместе с Бирюком в составе сборной России ездили на чемпионат мира 6x6 – и стали чемпионами.

В медийном плане Гамма не так известен. Но и с ним есть история. Когда в центре поля «Титана» одновременно вышли Маврин и Гамма, комментатор Медиалиги Станислав Минин пошутил – «Васька да Гама». Медийный статус этому господину!

И еще важные игроки

Арби Межиев – основной голкипер «Титана». У него богатая профессиональная карьера: выпускник академии «Локо», играл в Латвии и Чехии. Но из-за состояния здоровья закончил карьеру.

В «Титан» Арби перешел осенью, в период дозаявок. Получилось странно: он играл в основе, но основную славу забрал себе великий Тепляков, который выходит на буллиталити. Но Арби тоже крут: в четырех матчах плей-офф у него лишь один пропущенный гол.

Арсен Вагидов – забивной нападающий с неплохим профессиональным бэкграундом. Вагидов – воспитанник дагестанского футбола, начал в команде «Дагдизель», затем играл за «Терек-2». В четвертом сезоне он не всегда в старте, но все же забил дважды в пяти матчах.

Никита Кашаев. Нельзя сказать, что до вечера 22 октября Кашай был заметным персонажем. Много профессиональных клубов в резюме, был в «Амкале» и «Родине», но не задерживался надолго.

В четвертом сезоне Кашай забил главный гол в карьере – на последней секунде финала сравнял счет и позволил «Титану» выиграть Медиалигу. За безумием ситуации осталось незамеченным, что гол Никиты еще и очень красивый.

Фото: Winline Медиалига; https://t.me/Dos_Bros; https://t.me/afctitan