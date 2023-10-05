Сколько нам занесли?
Блог

«Титан» – победитель Медиалиги. За них играют алжирец, чемпионы мира и представитель великой династии «Торпедо»

ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Александр Зуев
Winline Медиалига Winline Медиалига
Шамиль Курбанов Шамиль Курбанов
Александр Шепляков Александр Шепляков
Сергей Шустиков-младший Сергей Шустиков-младший
Павел Деобальд Павел Деобальд
Антон Пискунов Антон Пискунов
Кирилл Бирюков Кирилл Бирюков
«Скоропуп» Илья Скоропупов «Скоропуп» Илья Скоропупов
«Genduzi» Геннадий Белозерцев «Genduzi» Геннадий Белозерцев
Никита Кашаев
Арсен Вагидов
Арби Межиев Арби Межиев
Кирилл Шульга
Егор Шульга
Василий Маврин Василий Маврин
Адель Рахмани
Медиафутбол Медиафутбол

В безумном полуфинале «Титан» выиграл четвертый сезон Winline Медиалиги. «Титан» – не такая раскрученная команда как «Амкал» и 2Drots. Далеко не все знают ее игроков. Идеальный момент для знакомства.

Александр Зуев – 35 лет, президент

Зуев – самый успешный президент любительского клуба. В 2014-м он создал «Титан», и за несколько лет его клуб выиграл все трофеи на любительском уровне. Даже чемпионат мира 7x7. Зуев даже думал закрывать проект – устал от побед, да и ЛФЛ деградировала. Но в 2022-м его отец наткнулся на полуфинал первого сезона Медиалиги. Заруба «На Спорте» и 2Drots так впечатлила Зуева-старшего, что он убедил сына идти в Медиалигу.

В 2023-м «Титан» закончил с любительскими турнирами и полностью сфокусировался на Медиалиге. Третий сезон получился провальным, а в четвертом «Титан» взял золото.

Кстати, Зуев владеет бетонным заводом, на деньги от которого содержит команду. 

Как происходила адаптация бетонного короля к медийному футболу? Не без труда. После трансфера Кутуза (главного форварда медиафутбола) из 2Drots школьники звонили Зуеву до утра. Он терпеливому объяснял каждому, почему конкуренция между командами – это ок.

Был в академии «Спартака» с Тарасовым и Комбаровыми, теперь ведет главный клуб московской ЛФЛ в Медиалигу. На деньги от бетонного завода

Шамиль Курбанов – 30 лет, главный тренер

Да-да, тренеру чемпионов 30 лет.

В Медиалиге Шамиль Курбанов плывет по волнам. В первом сезоне он был тренером и вывел Basement в финал (но проиграл 2Drots). Во втором и третьем – реанимировал игровую карьеру, бегал за Watch TV и «Титан». Перед четвертым сезоном Зуев предложил Шаме снова стать главным тренером.

Пока у Шамиля виртуозная статистика. Два тренерских сезона – финал и чемпионство.

«У меня нет секрета, – скромничал Шамиль в интервью Sports.ru. –Я человек сам по себе душевный, у меня нет какого-то сверхуровня тренерского, я это спокойно признаю. Сейчас развиваюсь, учусь. Самое главное – в пацанов верить. Важно вбить людям в голову, что командные цели важнее каждого из них». 

Александр Шепляков – 27 лет, голкипер

Шепляков – воспитанник смоленского футбола. Пробовался в РПЛ – в «Динамо» и в «Ахмате», – но до сыгранных матчей не дошло. Зато в какой-то момент он был самым высоким голкипером РПЛ – 2 метра.

В Медиалиге Шепляков с осени 2022-го, но по-настоящему раскрылся в этом сезоне. Шепляков победил в трех сериях буллиталити – в 1/8 взял два удара от ФК «10», в четвертьфинале с «Родиной Медиа» отбил четыре и забил сам, в финале отбил два удара «Броуков». Топище.

Особенно впечатлила великая серия буллитили с «Родиной Медиа». После нее голкипер зашел в раздевалку походкой Коннора Макгрегора.

Антон Пискунов – 34 года, правый защитник

Антон – дефолтный профик. Воспитанник «Спартака», поиграл за десяток клубов Первой и Второй лиги. В 2022-м опытного защитника привлекли набирающие мощь 2Drots. С «самураями» Антон выиграл второй сезон Медиалиги. 

Говорят, что игроки российского подземелья много ездят по России. И все же Пискунов умудрился отстать от своего поезда по пути на полуфинал в Краснодар. Поезд «дротов» остановился в Ростове-на-Дону – Антон подумал, что остановка длинная, и отошел в магазин. Поезд уехал без него. 

С января 2023-го Антон в «Титане». Игрок легко перенес смену команды, а вот его маленький сын был недоволен.

Сергей Шустиков – 34 года, защитник

Представитель легендарной династии Шустиковых. Его дед – Виктор Шустиков – был легендой московского «Торпедо» : 26 лет и 427 матчей в чемпионате СССР. Его отец – Сергей Шустиков – тоже начинал в «Торпедо», затем играл в испанских и российских клубах, работал в штабе Слуцкого в ЦСКА. 

Самый младший Шустиков шесть лет отыграл за «Торпедо», а в 2023-м оказался в «Титане». На финал команды вышли в ретро-форме, и комплект «Титана» с огромной буквой «Т» очень напомнил торпедовскую форму. Символично, что в ней Шустиков взял трофей.

Кирилл Шульга и Егор Шульга – 22 года, защитники

Братья Березуцкие медиафутбола. Рослые защитники: Кирилл предпочитает играть в центре, Егор – справа. Оба заканчивали академию «Строгино» и оказались в «Титане» перед четвертым сезоном.

Егор и Кирилл – близнецы, и легко шутят об этом. Играют под номерами 69 и 96, а на их футболках никнеймы – Brat 1 и Brat 2.

Но братьев ценят не только за юмор. Они регулярно выходят в старте. Кирилл забил один гол – на групповом этапе, Starmix. А в полуфинале чуть не разбил голову в единоборстве.

Павел Деобальд – 33 года, крайний полузащитник

Деобальд – один из самых опытных в «Титане». 183 матча в Первой лиге, 56 – во Второй, и 20 – в РПЛ с тульским «Арсеналом». 

Кажется, что самое медийное в Деобальде – фамилия. Зато он классно играет – практически всегда выходит в старте, а в МФЛ-4 еще и отдал три ассиста. Део в Медиалиге с первого сезона, и лишь осенью 2023-го перешел в «Титан». 

Гендузи (Геннадий Белозерцев) – 26 лет, крайний полузащитник

Жизнь Гендузи – драма. Мечтал играть в школе «Локомотива» – не взяли. Играл в «Велесе» и мечтал стать профи – призвали в армию.

Осенью 2022-го Гена решил попасть в Медиалигу. Попробовал через открытый отбор в ФК «Деньги» – удачно. Гендузи классно играл, но из-за нераскрученности дешево стоил в фэнтези. Опытные игроки заметили это постоянно его выбирали. Благодаря этому Гендузи стал звездочкой медиафутбола и перед третьим сезоном перебрался в «Титан». 

Никнейм не связан с известным французским футболистом, а производное от имени Белозерцева.

Скоропуп (Илья Скоропупов) – 21 год, атакующий полузащитник

Один из самых прогрессирующих игроков сезона.

Илья – воспитанник академии «Чертаново», в Медиалиге с первого сезона. Играл за Basement, Watch TV, а с третьего сезона в «Титане».

В прошлом сезоне Скоропуп был незаметен, но в МФЛ-4 ускорился – 5 голов и один ассист в семи играх. На групповом этапе Илья дважды за матч вонзил красным мячом (он берется на три минуты, и гол им считается за два). Получился покер всего двумя ударами в створ.

Скоропуп так классно играет, что после полуфинала босс «Амкала» Герман Эль Класико поинтересовался ценой на хавбека. «Не продается», – отрезал Зуев.

Увы, Илья пропустил финал из-за травмы ключицы.

Кирилл Бирюков – 30 лет, центральный полузащитник

Бирюк – король формата 6х6. Со сборной России он выигрывал чемпионат мира, а с командой ЛФЛ – Континентальный кубок, в котором участвуют 65 коллективов со всего мира.

Бирюков – один из лучших игроков медиафутбола. Он выходил в финал МФЛ-2 с «Родиной Медиа», выигрывал МКС-2023 с 2Drots (находясь в аренде). Везде он регулярно забивал и ассистировал – посмотрите на классный гол «БейБеги».

Третий сезон Кирилл провел на топ-уровне – 3 гола и 3 ассиста. В четвертом оформил лишь один ассист, но остался важным созидателем.

Перед стартом МФЛ-4 Кирилл собирался в 2Drots, а когда не отпустили – намекал, что перейдет к «дротам» после завершения сезона. Интересно, останется ли он теперь в «Титане»?

Василий Маврин – 33 года, центральный полузащитник

Василий не всегда выходит в старте, зато он самый медийный в «Титане». 

Маврин – ветеран медиафутбола. В 2016-м он завел ютуб канал: выкладывал ролики о работе тренером и обзоры на футбольную экипировку. В 2021-м стал частью «Амкала». Болельщики любили Васю, но команду смущало его увлечение трэштоком. После шумного инцидента в третьем сезоне его отчислили.

С лета 2023 Маврин в «Титане». Он по-прежнему классно играет, и все же любит трэшток: в четвертьфинале он после забитого буллита прикладывал руку к уху перед болельщиками «Родины Медиа», в финале – показывал средний палец трибуне «Броуков». Но у Маврина уже есть ответ для хейтеров.

Адель Рахмани – 27 лет, центральный атакующий полузащитник

Легионер «Титана». Родился в Алжире, в 24 года переехал в Россию. В Медиалигу попал случайно – Адель дружил и играл в любительских турнирах с Филом Кострубовым. Когда Фил создал свой клуб – Reality – Алишер стал его игроком. 

После Reality Адель оказался в 2Drots. Он даже сыграл против ЦСКА на «ВЭБ Арене» и сгенерировал главный хайлайт карьеры – прокинул между ног 40-летнему Даниэлу Карвальо. Перед третьим сезоном Рахмани ушел в аренду в «Титан». 

Вряд ли алжирец ожидал, что в 2023-м выиграет одно чемпионство Медиалиги, а 2Drots – ноль.

Гамма (Гамид Шахбанов) – 27 лет, центральный полузащитник

Гамид – воспитанник дагестанского футбола. В Медиалиге с первого сезона: сначала играл за Basement и Reality, а после появления в МФЛ «Титана» перешел в команду Зуева.

В мае 2023-го Гамма вместе с Бирюком в составе сборной России ездили на чемпионат мира 6x6 – и стали чемпионами.

В медийном плане Гамма не так известен. Но и с ним есть история. Когда в центре поля «Титана» одновременно вышли Маврин и Гамма, комментатор Медиалиги Станислав Минин пошутил – «Васька да Гама». Медийный статус этому господину!

И еще важные игроки 

Арби Межиев – основной голкипер «Титана». У него богатая профессиональная карьера: выпускник академии «Локо», играл в Латвии и Чехии. Но из-за состояния здоровья закончил карьеру. 

В «Титан» Арби перешел осенью, в период дозаявок. Получилось странно: он играл в основе, но основную славу забрал себе великий Тепляков, который выходит на буллиталити. Но Арби тоже крут: в четырех матчах плей-офф у него лишь один пропущенный гол.

Арсен Вагидов – забивной нападающий с неплохим профессиональным бэкграундом. Вагидов – воспитанник дагестанского футбола, начал в команде «Дагдизель», затем играл за «Терек-2». В четвертом сезоне он не всегда в старте, но все же забил дважды в пяти матчах.

Никита Кашаев. Нельзя сказать, что до вечера 22 октября Кашай был заметным персонажем. Много профессиональных клубов в резюме, был в «Амкале» и «Родине», но не задерживался надолго.

В четвертом сезоне Кашай забил главный гол в карьере – на последней секунде финала сравнял счет и позволил «Титану» выиграть Медиалигу. За безумием ситуации осталось незамеченным, что гол Никиты еще и очень красивый.

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли

Эпичная бронза «Эгриси» Уткина: Павлюченко не забил буллит, а все решил прапорщик, которого не отпускали с работы

Фото: Winline Медиалига; https://t.me/Dos_Bros; https://t.me/afctitan

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий