Пенальти с сальто – шоу-номер из Медиалиги! Его автор попадал в 433 и Sports Illustrated

Матч Winline Медиалиги GOATS – «Рубин» (не Слуцкого) точно войдет в историю благодаря феноменальному голу с пенальти. Вы должны это увидеть!

Норик Авдалян выступает в Медиалиге за «Рубин» как медийный игрок – таких должно быть на поле минимум двое (речь о футболистах без профессионального опыта, тут подробнее о новом правиле). Авдалян прославился таким же голом – сальто во время пенальти он исполнял в студенческой лиге, тогда ролик попал в 4-3-3, Sports Illustrated и The Guardian.

Норик считает, что такое исполнение пенальти нужно назвать его именем

В 2018-м Авдалян в интервью News.am прямо заявил, что его пенальти – крутейший в мире.

– Издание Sports Illustrated назвало твой трюк лучшим исполнением пенальти в истории. Согласен ли ты с этим мнением?

– Думаю, да, поскольку ничего круче я реально не видел. Не зря весь мир сейчас говорит о том, что это самое крутое исполнение пенальти. Так что я согласен с этим мнением.

– Пенальти с подсечкой мяча по центру был назван «паненкой» в честь бывшего футболиста сборной Чехословакии Антонина Паненки. Как бы ты назвал свое исполнение, пока это не стало мейнстримом?

– На самом деле пока не задумывался об этом. Все называют это исполнение пенальти-сальто, но можно придумать что-нибудь более оригинальное. Очень хороший вопрос, кстати.

– Может быть, что-то вроде «норальто»?

– Вот, классный вариант! Спасибо!