«Наполи» тонет: 0:3 от «Торино», без голов четыре матча, скатились на девятое место. Конте уже рядом

При Мадзарри стало только хуже.

У «Наполи» все только хуже, даже после смены тренера. В ноябре вместо Руди Гарсии пришел Вальтер Мадзарри – но затяжная депрессия все еще тут, начало 2024-го ужасно, получили 0:3 от «Торино».

Туринцы владели преимуществом в первом тайме, забили только со стандарта в конце – победный у Антонио Санабрии. На второй тайм скраю в защите у «Наполи» вышел новичок Паскуале Маццокки – уроженца Неаполя купили у «Салернитаны» за 3 млн евро. Он помог сопернику: удалился всего через пять минут, когда вот так влетел шипами в ногу.

В меньшинстве «Наполи» получил разгром: добили Никола Влашич и Алессандро Буонджорно. Счет мог быть и крупнее, но несколько раз потащил вратарь Голлини. «Торино» не обыгрывал «Наполи» с 2015-го, забить дома не могли пять с половиной лет. Но сейчас неаполитанцы – подарок.

Не забивают четыре матча, всего три победы – такой вот эффект Мадзарри

У «Наполи» уже третье поражение в четырех последних матчах. Давно никакого разговора про чемпионство, сейчас уже просто попадание в еврокубки кажется чудом. Прямо сейчас – середнякми.

Отставание от лидирующего «Интера» – 20 очков. До зоны Лиги чемпионов – пять, но перед «Наполи» плотная группа тоже борющихся за еврокубки.

При новом тренере всего три победы в 10 матчах. И даже ничья против «Монцы» могла превратиться в поражение, если бы Матео Пессина забил пенальти.

На момент увольнения Руди Гарсии «Наполи» шел четвертым и в среднем набирал по 1,75 очка за матч. За полтора месяца и 10 матчей при Мадзарри команда скатилась на девятое и в среднем набирает по одному очку за матч.

Что волнует еще сильнее: «Наполи» не забивает уже четыре игры подряд. Проще в ближайщее время не станет, ведь Виктор Осимхен уехал на Кубок Африки со сборной Нигерии и пропустит от двух до четырех туров Серии А.

Менять Мадзарри пока не планируют. Хотя Конте рядом

После поражения от «Торино» от лица клуба выступил спортивный директор Марио Мелузо. Он объявил, что пока о смене тренера не думают: «Маццарри пользуется максимальным доверием, у нас нет никаких сомнений по поводу Вальтера».

А пока на матче «Торино» и «Наполи» на трибуне заметили Антонио Конте.

И, конечно, у него спросили про возможную работу с неаполитанской командой. Ответ: «Все возможно, но я хочу сделать все правильно».

Аурелио Ди Лаурентис после увольнения Руди Гарсии говорил, что того надо было отправить в отставку еще на первой пресс-конференции. Интересно, долго ли протянет с такими результатами Мадзарри.

Фото: Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency/Global Look Press