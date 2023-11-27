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Безумный гол через себя: Гарначо из «МЮ»! Точь-в-точь как Руни

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
Футбол Футбол

Такие совпадения вообще бывают?

Форвард «МЮ» Алехандро Гарначо только что создал главный хайлайт своей жизни. И лучший момент английского сезона.

Просто посмотрите на этот гол через себя.

А теперь пересмотрите еще разок и обратите внимание, как вел себя Гарначо: он заметил, что Диогу Далот готовит подачу и моментально отскочил чуть дальше от ворот и защитника.

И уже во время полета мяча понял, как именно нужно подстроиться, чтобы пробить.

Попал шикарно.

Конечно же, Алехандро отпраздновал в стиле своего кумира – Криштиану Роналду.

Siiii!

«Честно говоря, я не могу в это поверить, – признался Алехандро. – Я просто сказал: «О боже мой!». Нет, честно, не могу поверить. Я не видел, как именно забил, я просто слушал трибуны… Сейчас все еще ноябрь, но, вероятно, это один из [лучших] голов сезона».

Конечно, у нас возникли флэшбеки. Нечто очень-очень похожее делал Уэйн Руни. В 2011-м он забил через себя в манчестерском дерби.

Сравните фазу полета.

Даже точка, откуда нанесен этот удар, почти совпадает.

Руни забивал на «Олд Траффорд», а сэр Алекс Фергюсон говорил называл этот момент лучшим из того, что он когда-либо видел на этом стадионе.

Сам Уэйн вспоминал, что проводил вообще-то отвратный матч:

«Вероятно, это был один из худших матчей в моей карьере. Если быть честным, я вообще играл тогда довольно паршиво. Если вы посмотрите повтор, пас, который я отдал Скоулзу, действительно был плохим. Я просто пнул мяч в его сторону. Но потом Пол перевел на фланг, и я просто подумал: почему бы не попробовать? Я бил так много раз на тренировках, иногда этот удар получается, иногда нет. В девяти случаях из десяти вы попадаете выше ворот или вообще мимо. Но в этот раз все получилось».

У Гарначо тоже! В матче против родной команды Руни.

Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
26 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Гарначо, 0:2 – 56, пенальти Рэшфорд, 0:3 – 75 Марсьяль.
ЭвертонПикфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гуйе, Дукуре (Доббин, 90), Гарнер, Кэлверт-Льюин (Шермити, 82), Макнил (Данджума, 73).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу (Уан-Биссака, 76), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 72), Гарначо (Пельистри, 72), Марсьяль (Межбри, 85), Рэшфорд.
Предупреждения:
Янг (21), Дукуре (29), Гуйе (90).

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff; East News/Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media

81 комментарий

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Streetbor
Наконец-то красивый гол можно оценить по видео, а не на скринах 😁
+313
-2
+311
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Фут.Боль
Это фантастика!
+74
-2
+72
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S1rAlex
И отпраздновал в стиле КР! 🐐
+63
-9
+54
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Алексѣй Пестовъ
Этот гол более сложный в плане исполнения, чем гол Руни, так как дальше от ворот, да ещё и под углом. Руни же был прямо перед воротами.
+50
-8
+42
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Пинающий Достоинства
Ответ Алексѣй Пестовъ
Этот гол более сложный в плане исполнения, чем гол Руни, так как дальше от ворот, да ещё и под углом. Руни же был прямо перед воротами.
Но но, удар Руни максимально техничный гол ударом через себя!
6.0 за технику, 6.0 за артистизм …
Именно нахождение в середине площадки сделало его совершенством, будто втрувианский человек!!!
+36
0
+36
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Streetbor
Наконец-то красивый гол можно оценить по видео, а не на скринах 😁
И еще они за это извтняются, типа мол извините что не скрины 🤣
+36
-1
+35
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Пинающий Достоинства
Но но, удар Руни максимально техничный гол ударом через себя! 6.0 за технику, 6.0 за артистизм … Именно нахождение в середине площадки сделало его совершенством, будто втрувианский человек!!!
Ещё 6.0 можно добавить за победный гол в дерби)
+23
0
+23
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werowolf-gears
Этот даже красивее - и расстояние дальше и местоположение бьющего чуть неудобнее для такого удара и прыжок вратаря эффектности придал
+23
-2
+21
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Семен Клейменов
На Рэшфорда Линделёф вырезал со своей половины?
+21
-1
+20
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Всё знаю
Спортц слабаки.
Видео ненужное прикрепили.
Только фотки, только хардкор)
+21
-1
+20
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Miras
Действительно, очень похоже! Еще бы отпраздновал, как это сделал в свое время Руни.
+17
-1
+16
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xion76
Надеюсь Гарначо не будет бить свою девушку. Гол отличный!
+13
0
+13
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Trash Talking
Белиссимо! Сиииииииииии!
+17
-6
+11
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Avax
Ответ Streetbor
Наконец-то красивый гол можно оценить по видео, а не на скринах 😁
да! это точно! Спасибо автору!
+10
0
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Вован Мельников
Ответ Алексѣй Пестовъ
Этот гол более сложный в плане исполнения, чем гол Руни, так как дальше от ворот, да ещё и под углом. Руни же был прямо перед воротами.
Чиво, они почти с одной точки били
К тому же шрек центнер весит, ему свою тушку так изогнуть было нереально сложно
+7
-1
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architect
Аргентинец отпраздновал в честь Криша, такого я не помню
+7
-1
+6
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heache
Ответ romaroman26
Бруно
витя
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Артем Бреховских
Ответ Алексѣй Пестовъ
Этот гол более сложный в плане исполнения, чем гол Руни, так как дальше от ворот, да ещё и под углом. Руни же был прямо перед воротами.
Но стоит учитывать, что Руни таким образом забил в действительно статусном матче не с предпоследней командой чемпионата) Всеже гол условному Реалу и гол условной Гранаде - это не совсем один и тот же гол)
+5
0
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ParvizLNDRreal
Лучший гол сезона, можно уже сейчас вручать.
+5
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Артем Бреховских
Ответ Bati Goal
Гол есть гол. Техника и визуал на первом месте.
Категорически не согласен, уровень сопротивления, лично для меня, на первом месте)
не буду кривить душой - во дворе я забивал минимум один гол покрасивее. После подачи с углового пролетел мимо мяча и в прыжке забил пяткой ударом скорпиона с 8 метров в самую девятку, от штанги, до сих пор помню, как наяву, хотя уже 15 лет прошло) но даже я готов согласиться, что гол Гарначчо был круче, просто потому, что он был забит в АПЛ, пусть даже аутсайдеру
+5
-1
+4
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Nickolay Lyskov
Ответ Всё знаю
Спортц слабаки. Видео ненужное прикрепили. Только фотки, только хардкор)
Да бросьте, хватило бы и одного заголовка.
+4
0
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Kikker
Ответ architect
Аргентинец отпраздновал в честь Криша, такого я не помню
И не первый раз так празднует. Уже давно известно, что он большой фанат Криштиану
+3
0
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Вован Мельников
Ответ S1rAlex
И отпраздновал в стиле КР! 🐐
Кстати Руни тот гол отпраздновал почти как Роналду - только без прыжка, руки выше и грудь овалом (но в целом очень похоже)
А ведь празднования криша тогда еще не существовало
+6
-3
+3
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romaroman26
Ответ Phoebe
МЮ либо блестит вот так (редко), либо уг показывает (часто). Хотя бы баланс фифти-фифти нашли бы. Это я говорю как нейтральный болельщик Портсмута (ваще, да!)
потому что куча игроков основы травмированны
+3
0
+3
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Steppenwolf
Нет, похоже Гарначо всё-таки был на пол метра дальше от ворот. Руни бил почти с места,т.к. подача Нани была качественнее, а Гарначо пришлось догонять пару метров уходящую подачу Далота, хотя первоначально Гарначо двигался правильно-на дальнюю штангу.
+3
0
+3
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NIK__
Гол шикарный , в основном везение думаю но все же момент получится идеальный . Что не маловажно быстрый гол на 3ей минуте и дал тот заряд на игру команде 💪💪💪💪💪
+2
0
+2
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songbilong
Ответ Oleg
И так же не Чемпион Мира как роналду и так же 0+0 в плей офф главного турнира в истории как у роналду.
до последнего ЧМ у стероидного тоже было по нулям:)) бггг
+3
-1
+2
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TravenS
Итак, спортс. Научи своих авторов пользоваться вставкой видео и гифок заместо сраных скриншотов. Как я вижу, никакие авторские права не помешали мне посмотреть этот гол здесь, значит эта отмазка не работает. Либо ограничь возможность подобным персонажам постить что либо, пока не научатся уважать тех, для кого делается контент.
А по теме, гол крутейший получился, раз в год и Гарначо попадает и Далот подаёт почти на удобной неворобьиной высоте))
+10
-8
+2
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Давран Шеркулов
Ответ Phoebe
МЮ либо блестит вот так (редко), либо уг показывает (часто). Хотя бы баланс фифти-фифти нашли бы. Это я говорю как нейтральный болельщик Портсмута (ваще, да!)
Серьезно за Портсмута?) Давно жду их в АПЛ.
+2
0
+2
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Артем Бреховских
Еще в прямом эфире стало очевидно, насколько же сильно этот гол похож на гол Руни)) Очень крутой гол, если бы был забит более статусному сопернику, то был бы гол просто в историю))
+2
0
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sudoku
Ответ Всё знаю
Спортц слабаки. Видео ненужное прикрепили. Только фотки, только хардкор)
фотки - прошлый век, псевдографику давай!
+2
0
+2
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Phoebe
МЮ либо блестит вот так (редко), либо уг показывает (часто). Хотя бы баланс фифти-фифти нашли бы. Это я говорю как нейтральный болельщик Портсмута (ваще, да!)
+3
-1
+2
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Саша Чернышевский
Ответ Тюменский медвежонок
фото со взглядом Эшли Янга это просто супер топ 10 из 10! Это выражение лица когда он понял какое чудо залетело, вау
Да старина Эшли вообще весь матч контент делал)
+2
0
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Гур
Ответ Miras
Действительно, очень похоже! Еще бы отпраздновал, как это сделал в свое время Руни.
Даже как-то обидно, что тупо в стиле Криша, сейчас каждый второй во дворе так празднует. А если бы действительно как Руни отпраздновал, было бы вообще эпично. Но к такому невозможно подготовиться, откуда ж он знал, что так попадёт 😅
+2
-1
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Артём Алиев
Люди, как называется эта болезнь, когда везде пытаешься увидеть причастность клубничного?
Артёмалиевская болезнь?
+1
0
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songbilong
Ответ Oleg
Шейхи купили, фифа подарила, коло муани специально в ногу мартинесу попал, комана и тчуамени купили, ван дейка завербовали, абервалг, еще парочку, москвошвей. Лицо фанатов роналду, как из великого фильма)
ага ага, хорошо, что признаешь, остальные маму отдадут, но месси не предадут
+1
0
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songbilong
Ответ Oleg
В каком составе? Саалони пару раз его вызвал и походу все понял с ним) Чувак абмолютно деревянный для вингера.
что понял? поэтому он забивает улётные голы и празднует в стиле Роналду? 😁😁
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songbilong
Ответ Oleg
Но один Чемпион Мира. А эти двое нет. Выбирай кумира правильно.
кому-то подарили ЧМ :))
+2
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WatrikVLZ
Чую на пушкаша потянет в этом сезоне
+1
0
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Haybula Labazanov
Может он и есть будущий Роналду и Руни для Манчестера Юнайтеда ? 🤔
С его то потенциалом.......
+1
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Тюменский медвежонок
фото со взглядом Эшли Янга это просто супер топ 10 из 10! Это выражение лица когда он понял какое чудо залетело, вау
+1
0
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Любезный Коссутий
извините, не сдержался

https://ibb.co/sv77Vtp
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Максим Лысковец
Шикарный гол, здесь и эстетика и эффект. Для сравнения многие восхищались голом Леау, где португалец как мешок упал с кривой ногой.
+1
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TravenS
Ответ TravenS
Итак, спортс. Научи своих авторов пользоваться вставкой видео и гифок заместо сраных скриншотов. Как я вижу, никакие авторские права не помешали мне посмотреть этот гол здесь, значит эта отмазка не работает. Либо ограничь возможность подобным персонажам постить что либо, пока не научатся уважать тех, для кого делается контент. А по теме, гол крутейший получился, раз в год и Гарначо попадает и Далот подаёт почти на удобной неворобьиной высоте))
ого, целых 5 поклонников скринов нашлось) мазохисты))
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BananaMantana
МНе больше напомнило гол Роналду Ювентусу. Пас похожий . У Руни было чутка другое, он там вложился в удар прям
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Bati Goal
Ответ Артем Бреховских
Но стоит учитывать, что Руни таким образом забил в действительно статусном матче не с предпоследней командой чемпионата) Всеже гол условному Реалу и гол условной Гранаде - это не совсем один и тот же гол)
Гол есть гол. Техника и визуал на первом месте.
+1
-1
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закрыт по беспределу
Офигенно!
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stif 95
я так обрадовался когда АПЛ вернулся, что оплатил свой нтв плюс, взял новую карту, все сделал, и на тебе... верните футбол на ТВ
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Mi}{AH
МЮ может выдать красоту, но она обязательно будет запоминающейся! Исполнение без комментариев, блеск.
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caute
вы этим видео всю традицию поломали, нехорошо
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