Безумный гол через себя: Гарначо из «МЮ»! Точь-в-точь как Руни

Такие совпадения вообще бывают?

Форвард «МЮ» Алехандро Гарначо только что создал главный хайлайт своей жизни. И лучший момент английского сезона.

Просто посмотрите на этот гол через себя.

А теперь пересмотрите еще разок и обратите внимание, как вел себя Гарначо: он заметил, что Диогу Далот готовит подачу и моментально отскочил чуть дальше от ворот и защитника.

И уже во время полета мяча понял, как именно нужно подстроиться, чтобы пробить.

Попал шикарно.

Конечно же, Алехандро отпраздновал в стиле своего кумира – Криштиану Роналду.

Siiii!

«Честно говоря, я не могу в это поверить, – признался Алехандро. – Я просто сказал: «О боже мой!». Нет, честно, не могу поверить. Я не видел, как именно забил, я просто слушал трибуны… Сейчас все еще ноябрь, но, вероятно, это один из [лучших] голов сезона».

Конечно, у нас возникли флэшбеки. Нечто очень-очень похожее делал Уэйн Руни. В 2011-м он забил через себя в манчестерском дерби.

Сравните фазу полета.

Даже точка, откуда нанесен этот удар, почти совпадает.

Руни забивал на «Олд Траффорд», а сэр Алекс Фергюсон говорил называл этот момент лучшим из того, что он когда-либо видел на этом стадионе.

Сам Уэйн вспоминал, что проводил вообще-то отвратный матч:

«Вероятно, это был один из худших матчей в моей карьере. Если быть честным, я вообще играл тогда довольно паршиво. Если вы посмотрите повтор, пас, который я отдал Скоулзу, действительно был плохим. Я просто пнул мяч в его сторону. Но потом Пол перевел на фланг, и я просто подумал: почему бы не попробовать? Я бил так много раз на тренировках, иногда этот удар получается, иногда нет. В девяти случаях из десяти вы попадаете выше ворот или вообще мимо. Но в этот раз все получилось».

У Гарначо тоже! В матче против родной команды Руни.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff; East News/Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media