Безумный гол через себя: Гарначо из «МЮ»! Точь-в-точь как Руни
Такие совпадения вообще бывают?
Форвард «МЮ» Алехандро Гарначо только что создал главный хайлайт своей жизни. И лучший момент английского сезона.
Просто посмотрите на этот гол через себя.
А теперь пересмотрите еще разок и обратите внимание, как вел себя Гарначо: он заметил, что Диогу Далот готовит подачу и моментально отскочил чуть дальше от ворот и защитника.
И уже во время полета мяча понял, как именно нужно подстроиться, чтобы пробить.
Попал шикарно.
Конечно же, Алехандро отпраздновал в стиле своего кумира – Криштиану Роналду.
Siiii!
«Честно говоря, я не могу в это поверить, – признался Алехандро. – Я просто сказал: «О боже мой!». Нет, честно, не могу поверить. Я не видел, как именно забил, я просто слушал трибуны… Сейчас все еще ноябрь, но, вероятно, это один из [лучших] голов сезона».
Конечно, у нас возникли флэшбеки. Нечто очень-очень похожее делал Уэйн Руни. В 2011-м он забил через себя в манчестерском дерби.
Сравните фазу полета.
Даже точка, откуда нанесен этот удар, почти совпадает.
Руни забивал на «Олд Траффорд», а сэр Алекс Фергюсон говорил называл этот момент лучшим из того, что он когда-либо видел на этом стадионе.
Сам Уэйн вспоминал, что проводил вообще-то отвратный матч:
«Вероятно, это был один из худших матчей в моей карьере. Если быть честным, я вообще играл тогда довольно паршиво. Если вы посмотрите повтор, пас, который я отдал Скоулзу, действительно был плохим. Я просто пнул мяч в его сторону. Но потом Пол перевел на фланг, и я просто подумал: почему бы не попробовать? Я бил так много раз на тренировках, иногда этот удар получается, иногда нет. В девяти случаях из десяти вы попадаете выше ворот или вообще мимо. Но в этот раз все получилось».
У Гарначо тоже! В матче против родной команды Руни.
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
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Эвертон –
Пикфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гуйе, Дукуре (Доббин, 90), Гарнер, Кэлверт-Льюин (Шермити, 82), Макнил (Данджума, 73).
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу (Уан-Биссака, 76), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 72), Гарначо (Пельистри, 72), Марсьяль (Межбри, 85), Рэшфорд.
Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff; East News/Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media
6.0 за технику, 6.0 за артистизм …
Именно нахождение в середине площадки сделало его совершенством, будто втрувианский человек!!!
Видео ненужное прикрепили.
Только фотки, только хардкор)
К тому же шрек центнер весит, ему свою тушку так изогнуть было нереально сложно
не буду кривить душой - во дворе я забивал минимум один гол покрасивее. После подачи с углового пролетел мимо мяча и в прыжке забил пяткой ударом скорпиона с 8 метров в самую девятку, от штанги, до сих пор помню, как наяву, хотя уже 15 лет прошло) но даже я готов согласиться, что гол Гарначчо был круче, просто потому, что он был забит в АПЛ, пусть даже аутсайдеру
А ведь празднования криша тогда еще не существовало
А по теме, гол крутейший получился, раз в год и Гарначо попадает и Далот подаёт почти на удобной неворобьиной высоте))
С его то потенциалом.......
https://ibb.co/sv77Vtp