Супертоп.

«Ман Юнайтед» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче плей-офф ЛЕ – острые 2:2 с пресным первым таймом. Пересказываем тезисно.

• Всю первую половину команды Хави и Тен Хага привыкали друг к другу – даже Ваут Вегорст иногда оказывался в середине поля.

• После перерыва дерзости стало больше, а на 50-й минуте Маркос Алонсо выскочил из-за Фреда на угловом и ударом головой наконец-то открыл счет.

• «Барса» повела в счете, но всего через три минуты включился Маркус Рэшфорд – англичан убежал от Алонсо и прошил Тер Стегена в ближний.

• Еще через пять минут Рэшфорд обставил Рафинью и прострелил во вратарскую. Там мяч сначала нашел пятку Фернандеша, а потом от Кунде отскочил в ворота. Так «Юнайтед» неожиданно повел в счете.

• «Барсу» очень потрясла травма Педри в первом тайме. Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что игрок вряд ли восстановится к игре с «Реалом» через две недели. Еще один повод грустить – желтая карточка Гави. Из-за этого на «Олд Траффорд» мы пацана точно не увидим.

• Но каталонцы смогли отыграться: за 15 минут до конца игры Рафинья закручивал на Левандовского, а тот не попал по мячу и так обманул опытного Рафу Варана. Мяч влетел в ворота под шокированные взгляды француза и Давида Де Хеа. В концовке хозяева вовсе могли выиграть, но тут спас уже Де Хеа.

Эпичная ничья. Хотя Тен Хаг недоволен результатом: «Судейство оказало большое влияние на матч и мы не можем это игнорировать. Момент с Рэшфордом – это удаление. Мы создали много моментов и диктовали ход игры. Мы просто были лучше. Великолепный матч. Я насладился игрой».

Рэшфорд в 2023-м – 🤯

А теперь вернется к главному герою.

После ЧМ-22 англичанин словно перерождается. У него 14 мячей и 4 голевые в 16 играх за «МЮ» – в 2023-м даже Эрлинг Холанд ведет себя поскромнее. Причем Рэшфорд наклепал все голы не в одной встрече, а распределил результативность максимально равномерно.

Рэшфорд стабильно приносит результат.

✅ «Ноттингем Форест» в Кубке лиги – 2 ассиста;

⚽ В гостях с «Кристал Пэлас» в чемпионате – гол;

⚽ Переигровка 8 тура АПЛ с «Лидсом» – гол;

⚽ В гостях с «Лидсом» в чемпионате – гол;

⚽ В гостях против «Барсы» в ЛЕ – снова гол;

Все понимают, насколько сейчас хорош Маркус, так что перед встречей Хави акцентировал внимание именно на нем: «Он один из самых опасных нападающих Европы. Он быстр и шикарно играет один-в-один. Нам придется много следить за ним. Без сомнения, он один из лучших в Европе».

Не вышло. Но Эрик тен Хаг считает, что Рэшфорд станет еще лучше. «Он однозначно один из лучших в мире. Уверен в нем с самого первого дня здесь. Уже сейчас Рэшфорд столько всего умеет и обладает такими феноменальными навыками. Если Маркус продолжит так усердно работать, то будет забивать намного больше. Он умеет бить с правой, с левой. Хорошо играет головой. У него нет потолка».

Уже страшно.

Фото: REUTERS/Nacho Doce, Albert Gea