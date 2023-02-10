После землетрясения «Хатайспор» снимется с чемпионата Турции. Атсу под завалами, его не нашли

Футбольные последствия ужаса.

«Хатайспор», клуб из города, сильно пострадавшего от землетрясения в Турции, снимется с чемпионата страны. Об этом рассказал президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши.

«Мы встречались с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу. Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, но он не знает, был ли это Атсу или нет. Полной ясности нет. Я надеюсь, что он находится среди спасенных людей.

«Хатайспор» сегодня прислал нам письмо. В нем сообщается, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне.

«Газиантеп» также хочет сняться с чемпионата. Если это произойдет, мы планируем продолжить играть с 17 командами», – сказал Бююкекши.

«Хатайспор» занимает 14-е место из 19 в турнирной таблице. «Газиантеп», набравший 25 очков – на 10 месте.

Ужасы «Хатайспора»: полузащитника Атсу и спортивного директора еще не нашли, несколько игроков оказались под завалами

«Хатайспор» сильно пострадал от землетрясения – под завалами до сих пор находятся полузащитник Кристиан Атсу и спортивный директор Танер Савут. Спустя несколько дней после трагедии неизвестно, что с ними и где они находятся.

Игроки «Хатайспора» Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены из-под завалов. Последний смог выбраться самостоятельно. Также спасли двух членов тренерского штаба – Экрема Экшиоглу и Османа Атеша.

Все остальные футболисты «Хатайспора» в порядке. Известных имен здесь не так много: Зе Луиш, поигравший в «Спартаке» и «Локомотиве», да Огнен Враньеш («Алания», «Краснодар» и «Томь»). В чемпионате клуб борется за выживание.

«Хатайспор» представляет регион Хатай на юге-востоке страны и играет в крупнейшем его городе – Антакье (Антиохии).

По словам местных властей, некоторые районы Антакьи оказались разрушены полностью. Пострадали также и исторические достопримечательности: например, почти полностью разрушен Собор Святого Павла.

Клубам как-то помогут? Есть план?

В Федерации футбола Турции уже думают о том, чтобы закрепить места за этими командами в лигах на следующий сезон. Идею поддержал президент «Фенербахче» Али Коч: «Мы должны играть с 20 командами в следующем году. Нам нужно разделить финансовое бремя, которое понесут эти клубы».

Еще, по словам Коча, с турками уже связываются федерации других стран и предлагают организовать товарищеские матчи с топ-клубами. «Может, мы сможем провести турнир? Мы все поражены происходящим. У нас займет несколько лет возвращение к обычному состоянию», – отметил Коч.

Сразу после землетрясения в Турции приостановили проведение спортивных мероприятий – об этом объявил министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу. В другую дату пройдут матчи чемпионата Турции «Умраниеспор» – «Адана Демирспор», «Гиресунспор» – «Кайсериспор» и «Фенербахче» – «Коньяспор», которые должны были состояться в день трагедии. Что будет с играми, запланированными на ближайшие выходные, пока неизвестно, но их, скорее всего тоже перенесут.

Отложены также соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

Фото: globallookpress.com/Shadati; Twitter/Hatayspor_FK; Instagram/chris_atsu