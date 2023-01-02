«4-е место – это максимум». Конте злится из-за слабого состава «Тоттенхэма»

Летом закупились на 150 млн фунтов.

2023 год для «Тоттенхэма» начался плохо: 1 января проиграли дома «Астон Вилле» (0:2), по итогам тура может пропустить «Ливерпуль», если команда Юргена Клоппа подтвердит «Брентфорд».

Кроме «Астон Виллы» в этом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» потерпел 4 поражения, все от команд топ-6 («Арсенал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Ливерпуль»). Отрыв от первого места уже 13 очков, и он может увеличиться до 16, если «Арсенал» обыграет «Ньюкасл».

Уже понятно, что потолок «Тоттенхэма» – борьба за топ-4 и место в ЛЧ, а не чемпионская гонка.

Конте злится из-за качества состава. Он требует двух игроков по 50-60-70 млн фунтов ежегодно

После «Виллы» тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в интервью Sky Sports выдал гневный спич про усиление состава: «Очень хорошо помню, как летом люди говорили, что «Тоттенхэм» претендует на титул. На мой взгляд, это безумие . Чтобы стать претендентом на титул, чтобы стать командой, которая готова выиграть что-то, нужна крепкая база: 14-15 сильных, качественных игроков, а также молодые игроки, которые будут развиваться.

Каждый сезон нужно подписывать двух игроков стоимостью 50-60-70 млн фунтов. Игроков, которые реально могут повысить уровень команды».

В разговоре с ВВС Конте добавил: «У нас в команде не так много креативных игроков. Я хочу быть честным и предельно ясным. Я сказал об этом клубу. Болельщики заслуживают самого лучшего. Может быть, остаться на 5-м месте – это лучший из реалистичных вариантов. Может быть, 6-е, 7-е, 5-е или 4-е место – это максимум».

Что было летом 2022-го? Больше «Тоттенхэма» тратили только 4 клуба АПЛ

Краткое напоминание: летом итальянцу купили футболистов более чем на 150 млн фунтов:

Ришарлисон (51,7 млн фунтов)

Кристиан Ромеро (41 млн)

Ив Биссума (26 млн)

Дестини Удоджи (20 млн)

Джед Спенс (13,1 млн)

Иван Перишич (свободный агент)

Клеман Лангле (аренда)

Фрэйзер Форстер (свободный агент).

Больше потратили только «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм».

Как минимум Ришарлисон, Ромеро, Биссума и Перишич приходили как лидеры «Эвертона», «Аталанты», «Брайтона» и «Интера», Спенс рассматривался на перспективу, а Лангле с Форстером должны были добавить глубины. Удоджи – 20-летний талант «Удинезе», который после выкупа остался в Италии на правах аренды.

«Тоттенхэм» явно не назывался одним из фаворитов в борьбе за титул, но многие видели в проекте Конте теневую угрозу уже в этом сезоне.

Несмотря на суровые требования Конте, «Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта, который истекает летом. Клуб готов увеличить тренеру зарплату примерно на 1 млн евро и подписать зимой двух новичков. Сейчас Антонио получает 18 млн евро в год, но на новое предложение пока не ответил.

Опция продления была прописана в контракте изначально: в ноябре 2021-го клуб подписал с Конте соглашение на 18 месяцев с возможностью продления еще на год.

Конте регулярно ругается с менеджерами. Уходил из «Интера» из-за готовящейся распродажи, в «Челси» конфликтовал с Грановской

До «Тоттенхэма» Антонио Конте два сезона тренировал «Интер» и привел его к долгожданному чемпионству в Серии А-2020/21. Но ушел тем же летом. Антонио не понравилось, что для сокращения зарплатной ведомости «Интер» планировал продать лидеров.

Конфликты по поводу состава были и до этого. The Athletic писал, что Антонио в «Челси» скандалил с директором Мариной Грановской, которая отказывалась от конкретных трансферных кандидатур Конте.

Например, Конте хотел Ромелу Лукаку: переговоры велись, но бельгиец перешел в «МЮ» и еще больше рассорил тренера с руководством.

Даже в «Тоттенхэме» это уже не первый конфликт Конте с Даниэлем Леви: в январе 2022-го итальянец давил на босса с целью получить усиление для попадания в четверку. Клуб в последний день трансферного окна подписал Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура. Помогло, и в четверку команда в итоге попала.

Ситуация с «Тоттенхэмом» отличается от всех предыдущих: другие клубы отказывались выполнять требования Конте, редко шли на уступки, обстановка наэлектризовывалась. «Тоттенхэм» действует иначе: относительно лоялен, готов повысить зарплату и пусть не сразу, но покупает нужных игроков. Кажется, выполнит и в этот раз.

Хотя все может быть не так однозначно. Бывший футболист и эксперт Sky Sports Джейми Реднапп предположил, что Конте ругается в медиа по другой причине «Я вижу, как появляются трещины. Может, Конте таким образом демонстрирует желание уйти из «Тоттенхэма». Не удивлюсь серьезным изменениям в ближайшее время».

Фото: REUTERS/David Klein, Andrew Boyers; globallookpress.com/Kristian Kane/imago sportfotodienst