Вот за это мы и любим футбол! Сегодняшний день на ЧМ – невероятный сгусток эмоций

Понедельник на чемпионате мира стартовал идеально: все топ-сборные вечером, но и до них шикарное шоу дали сначала Сербия с Камеруном, а потом Южная Корея и Гана.

Ганская победа, которая сложилась из корейского камбэка с 0:2 до 2:2 и победного гола африканцев после – невероятные качели.

И контрасты – как вот эта корейская трибуна, перед которой ганцы отмечают свой второй мяч.

Они уже тут сошли с ума.

А эти ребята из Кореи смотрят на своих в Сеуле даже под дождем и верят.

Пытаются докричаться до парней в Катар.

И не зря! Потому что запускается камбэк.

И даже этого достаточно для такого счастья.

А уж когда перед своими сравниваешь и празднуешь второй мяч!

Теряют голову даже старшие.

И фанаты, само собой, тоже.

Заряжает и заражает, правда?

При равном счете в таком матче нужно пробовать все методы.

И они работают!

Можно позволить себе покривляться перед камерой.

Ну примерно вот так.

Пока все вокруг на новом витке безумия.

Только для одних это безумная радость.

А другие безумно сожалеют.

Опустошение.

И даже слезы.

Много слез.

И безграничное счастье напротив.

В решающие моменты молятся все.

Но не у всех срабатывает, потому что только одни уходят победителями.

И сегодня в этой драме лучше Гана!

Так что этот праздник запускается, минимум на несколько дней.

А у корейцев большущее разочарование: слезы Сона максимально красноречивые.

Теперь приходится благодарить фанатов таким грустным поклоном.

А ведь до этого днем мы видели такие же контрасты в Сербии и Камеруна. Например, тут одновременно и грусть Ригобера Сонга, и взрыв эмоций после сербского гола.

Поиграть с фанатами – всегда супер.

А тут никого, кто мог бы оттенять празднование.

Но у Камеруна был свой повод. Африканцы отыгрались с 1:3 во втором тайме!

Естественно, тут уже камерунская часть трибун воспламенилась.

К тому же фанатов там прибавлялось по ходу матча, многие проскочили на стадион без билета.

А колорит – на максимуме.

Сербия в итоге не проиграла, но на лицах ее фанатов все равно боль – от упущенного.

А на поле после финального свистка довольных не было вообще.

Но как же довольны все мы – кто следил за этими матчами чемпионата мира в понедельник!

Фото: REUTERS; Gettyimages.ru