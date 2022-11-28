Вот за это мы и любим футбол! Сегодняшний день на ЧМ – невероятный сгусток эмоций
Понедельник на чемпионате мира стартовал идеально: все топ-сборные вечером, но и до них шикарное шоу дали сначала Сербия с Камеруном, а потом Южная Корея и Гана.
Ганская победа, которая сложилась из корейского камбэка с 0:2 до 2:2 и победного гола африканцев после – невероятные качели.
И контрасты – как вот эта корейская трибуна, перед которой ганцы отмечают свой второй мяч.
Они уже тут сошли с ума.
А эти ребята из Кореи смотрят на своих в Сеуле даже под дождем и верят.
Пытаются докричаться до парней в Катар.
И не зря! Потому что запускается камбэк.
И даже этого достаточно для такого счастья.
А уж когда перед своими сравниваешь и празднуешь второй мяч!
Теряют голову даже старшие.
И фанаты, само собой, тоже.
Заряжает и заражает, правда?
При равном счете в таком матче нужно пробовать все методы.
И они работают!
Можно позволить себе покривляться перед камерой.
Ну примерно вот так.
Пока все вокруг на новом витке безумия.
Только для одних это безумная радость.
А другие безумно сожалеют.
Опустошение.
И даже слезы.
Много слез.
И безграничное счастье напротив.
В решающие моменты молятся все.
Но не у всех срабатывает, потому что только одни уходят победителями.
И сегодня в этой драме лучше Гана!
Так что этот праздник запускается, минимум на несколько дней.
А у корейцев большущее разочарование: слезы Сона максимально красноречивые.
Теперь приходится благодарить фанатов таким грустным поклоном.
А ведь до этого днем мы видели такие же контрасты в Сербии и Камеруна. Например, тут одновременно и грусть Ригобера Сонга, и взрыв эмоций после сербского гола.
Поиграть с фанатами – всегда супер.
А тут никого, кто мог бы оттенять празднование.
Но у Камеруна был свой повод. Африканцы отыгрались с 1:3 во втором тайме!
Естественно, тут уже камерунская часть трибун воспламенилась.
К тому же фанатов там прибавлялось по ходу матча, многие проскочили на стадион без билета.
А колорит – на максимуме.
Сербия в итоге не проиграла, но на лицах ее фанатов все равно боль – от упущенного.
А на поле после финального свистка довольных не было вообще.
Но как же довольны все мы – кто следил за этими матчами чемпионата мира в понедельник!
Игра сербов против Камеруна – сплошное раздолбайство. Слишком много эмоций
Фото: REUTERS; Gettyimages.ru
Комментарии