У 4% американцев – валлийские фамилии, а валлийские корни – у многих президентов. Как так вышло?

Все дело в валлийской колонизации Америки.

В первом туре в группе В встречаются сборные США и Уэльса.

История небогатая: до этого встречались лишь дважды в товарищеских матчах (победа США 2:0 в 2003-м и нулевая ничья в 2020-м). Однако США и Уэльс связывает кое-что поважнее: оказывается, 4% американцев носят фамилии валлийского происхождения, а валлийские корни – у 1,96 миллиона жителей страны, включая бывших президентов страны Томаса Джефферсона, Ричарда Никсона, Авараама Линкольна и Барака Обаму. Как так вышло?

По легенде раньше Колумба в Северную Америку приехал валлийский принц. В итоге мигранты смешались с местными индейцами

Стоит вспомнить так называемую Легенду о Мадоге. Она гласит, что первым европейцем на территории США был совсем не Христофор Колумб, о котором многие думают в первую очередь – более чем за 300 лет до него это сделал валлийский принц Мадог ап Оуайн Гвинед. Он бежал из Уэльса во время кризиса престолонаследия вместе с отрядом колонистов и поплыл на Запад. В итоге высадился в районе реки Миссисипи, где основал поселение и жил вместе с местными индейцами.

Некоторые историки называли другие места основания поселения: Флориду (Юго-Восток США), Род-Айленд (Северо-Восток США), Мексиканский залив (Юго-Восток США) и Ньюфаундленд (Восточный штат Канады).

Легенда раскрутилась в XVI веке на волне обсуждения территориальных притязаний Великобритании в Северной Америке, а окончательно набрала силу после упоминаний неких индейцев-манданов на территории Северной Америки, разговаривавших на языке, похожем на валлийский.

Еще валлийское происхождение манданов подтверждалось видом лодок: они плавали не на каноэ, а на кораклах, традиционных для Уэльса.

Народ почти вымер в 1837 году в разгар эпидемии оспы. Сейчас их осталось всего около 300 человек.

Существование Мадога оспаривают некоторые историки. Штат Пенсильвания мог называться Новым Уэльсом

Мадог и его брат Ририд стартовали на двух кораблях и приплыли к далеким западным берегам, где основали колонию. Вскоре Мадог решил собрать больше народа и вернулся в Уэльс – во второй раз в западном направлении отплыли 10 кораблей.

Сам Мадог ап Оуайн Гвинед – довольно спорная фигура в историческом контексте. Большинство историков сомневается как в том, что принц вообще доплыл до Северной Америки, так и в целом в существовании Мадога. Сомнения подогреваются тем, что прижизненных упоминаний о принце Мадоге не осталось, его образ сложился лишь в дальнейших переложениях историков.

После путешествия Мадога было предпринято еще несколько попыток основать в Северной Америке колонию Уэльса. Так, валлийский писатель сэр Уильям Воган отправлял колонистов в Реньюс (небольшой городок в Канаде, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор), но попытка провалилась. Еще одна попытка (на этот раз успешная) коснулась Трепасси, другого города в том же штате.

Позже уроженцы Уэльса попали на нынешнюю территорию США. В Северную Америку на фоне преследования со стороны властей уехало значительное количество квакеров (религиозное общество Друзей – протестантское христианское движение, возникшее в середине XVII века, в годы Английской революции, в Англии и Уэльсе – Sports.ru).

В США представители общества обосновались в штате Пенсильвания, который был основан тоже квакером Уильямом Пенном. Изначально Пенн хотел назвать штат Новым Уэльсом, но король Карл II дал земле название Пенсильвания, в переводе – «Лес Пенна». Там квакеры могли спокойно жить без гонений.

Квакеры активно участвовали в жизни США, например, выступали за отмену рабства, равноправие полов и поддерживали антивоенные движения. Также они помогали реформировать различные учреждения (гуманизировали обращение с заключенными и психически больными людьми) и развивать образование.

Валлийцы планировали основать собственное графство на территории Пенсильвании. Не получилось, но в других штатах появлялись отдельные колонии

Часть современной Пенсильвании, которую занимали валлийцы, назвали Валлийский тракт. Он должен был стать отдельным графством с валлийским языком в статусе государственного, поскольку многие переселенцы не говорили по-английски. Все договорились осуществить при помощи уже упоминавшегося Уильяма Пенна, одного из первых членов общества квакеров, однако план прогорел: землю поделили на другие округа, а единой валлийской зоны с собственными властями так и не появилось.

После этого были попытки основать валлийские колонии на территориях штатов Теннесси, Висконсин, Орегон и канадской провинции Британская Колумбия, а получилось только с Теннесси: после Гражданской войны в США в штат переехали 104 валлийских мигранта и поселились в месте, сейчас известном как Механиксвилл, и частично в городе Ноксвилл.

В XIX веке округа Джексон и Галлия в штате Огайо были заселены валлийскими иммигрантами, а в течение того же века они появились в городе Фридом и прилегающих к нему поселках к юго-западу от Нью-Йорка. Валлийский язык был распространен в этой местности вплоть до 1970-х годов, но потом вытеснился государственным английским.

Фото: REUTERS/Lee Smith; en.wikipedia.org