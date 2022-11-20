Уэльс переименует сборную в Cymru. Страна вдохновляется Турцией и борется за национальную идентичность

Сейчас родной язык знают только 30% валлийцев.

Уже со следующего года мы, вероятно, не увидим в международных матчах сборную Уэльса – ни в футболе, ни в регби, ни в каком-либо другом виде спорта. Вместо него появится сборная Cymru, выступающая под тем же флагом, с тем же гимном, с теми же игроками, что у Уэльса – но под другим названием.

Уэльс возрождает культуру и язык: на нем говорят все больше местных жителей – после эпохи притеснения со стороны англичан

Большинство болельщиков в мире вряд ли слышали слово Камри, но для валлийцев оно вполне привычно – это название Уэльса на валлийском (или, правильнее сказать, на камраиге). Именно так Уэльс называют сами местные: в разговорах, на сайтах спортивных организаций и в медиа.

«Команда всегда должна называться Cymru, [потому что] именно так мы ее здесь называем», – сказал исполнительный директор Федерации футбола Уэльса Ноэль Муни.

Обсуждение языка давно стало привычной частью инфополя в Уэльсе. Оно может вспыхивать, утихать, может нравиться или осуждаться – но оно не пропадает из повестки. Все из-за болезненного соседства камраига с английским – языком некогда крупнейшей мировой империи.

Близость Уэльса к Англии предопределила постепенное вымывание валлийского, и ключевым фактором в этом стала индустриальная революция. В регионе находились крупные угольные шахты, на которых поначалу работали преимущественно валлийцы. Но со временем число трудовых мигрантов из Англии росло, а вместе с ним и распространение английского. Добавьте к этому формальный запрет на использование валлийского в административных учреждениях, распространение англоязычной печати, ассоциацию английского с промышленным прогрессом – так валлийский постепенно превращался в язык меньшинства.

Власти Великобритании не мешали этому, а порой и вовсе стимулировали языковые запреты, в особенности на фоне подъема национальных движений, требовавших самоуправления. В знаменитых «Синих книгах» – отчете 1847 года о состоянии образования в Уэльсе – распущенность, грубость и непослушность связывались именно с употреблением валлийского языка. В итоге в некоторых школах XIX века его запрещали и насаждали употребление английского. Одним из символов притеснений стали таблички с текстом Welsh not («Нет валлийскому»), которые вешали на детей за разговоры на местном языке.

В итоге к началу XX века на валлийском впервые за историю переписи говорили меньше половины Уэльса – 43,5%. Тенденция сохранялась весь XX век – к концу столетия его использовали меньше 20% жителей. Наряду с каталанским, баскским, фризским он вошел в официальный перечень малоиспользуемых языков Европы.

Сейчас ситуация улучшилась : на конец 2021 года валлийский знают 29,5% жителей Уэльса (около 892 200 человек). Это на 0.9% больше, чем годом ранее. Власти Уэльса связывают рост с изменением в образовательном секторе: появилось больше школ, обучающих на валлийском.

В таком контексте переименование сборной выглядит как закономерный шаг. «В чем я действительно уверен, так это в возрождении валлийского языка и чувстве большой гордости за то, что мы делаем с культурой и наследием», – говорит Ноэль Муни.

На решение Уэльса повлияла Турция, которая официально стала Türkiye вместо Turkey

Когда произойдет переименование Уэльса, непонятно. Но точно не раньше 2023 года – на чемпионат мира в Катар он едет под нынешним названием. Хотя формальная процедура еще не запущена, в Уэльсе, кажется, не сомневаются в скорой смене названия.

Федерация футбола Уэльса прямо связывает переименование с недавним примером Турции, которая из Turkey превратилась в Türkiye (читается как «Тюрки»). Официально причина изменения в ребрендинге и рвении к национальной идентичности. Неофициально – из-за неблагозвучности и ассоциаций с индейкой, которая на английском пишется как turkey.

Турецкие медиа опасались, что новое название не приживется из-за отсутствия буквы ü в латинском алфавите. Но все обошлось: написание с ü можно увидеть и на сайте ООН , и на сайте УЕФА , и на сайтах других международных организаций.

Какие еще страны недавно сменили название и почему

Тренд на «возвращение к корням», сохранение идентичности и отказа от колониального прошлого уже стал мировым. Только за последние годы названия меняли:

🇲🇰 Македония → Северная Македония. Все из-за споров с Грецией, в составе которой есть регион Македония. Греки опасались, что македонцы выдвинут претензии на этот регион, и продавливали смену названия. В итоге в 2019 году Македония стала Республикой Северная Македония.

🇳🇱 Голландия → Нидерланды. Голландией исторически называют только одну из областей Нидерландов, где находятся крупнейшие и известнейшие города – Амстердам, Роттердам и Гаага. В 2020 году Нидерланды отказались от использования слова Голландия на официальном уровне, чтобы привлечь внимание к остальным областям и обновить образ страны.

🇸🇿 Свазиленд → Эсватини. Название Свазиленд переводится с английского как «земля свази» (народа свази). Королевство получило его во время колониальной зависимости от Великобритании и сохраняло вплоть до 2018 года. Сменить его решили , чтобы страну не путали со Швейцарией (Swaziland и Switzerland). Новое название тоже переводится как «земля свази», но уже не с английского, а с языка свази.

В ближайшие годы возможна смена названия Новой Зеландии. Во всяком случае, такие разговоры там идут не первый год. Нынешнее придумали голландцы и англичанин Джеймс Кук, оно отсылает к области Зеландия в Нидерландах – малой родине первооткрывателей. Новое название Аотеароа взято из языка коренных жителей маори и переводится как земля длинного белого облака.

Фото: Gettyimages.ru/Jack Taylor, Lars Baron/Bongarts, Christian Kaspar-Bartke; museum.wales