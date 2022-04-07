Футболку Марадоны, в которой забил «рукой бога», выставят на аукцион. Ее проверили на подлинность

Вокруг много легенд.

«Руку Бога» – гол рукой Диего Марадоны в ворота сборной Англии на ЧМ-1966 – вспомнили в новом контексте.

Футболку, в которой Марадона забил в том матче, сохранили – и теперь ее выставят на аукцион «Сотбис» (один из старейших и крупнейших в мире аукционных домов, основан в 1744 году). Вероятно, она побьет рекорд по стоимости для игровых футболок. Стартовая цена – 4 миллиона фунтов (5,22 млн долларов).

Точно ли это та самая футболка?

Долгое время было непонятно, где форма, в которой Марадона играл в том матче. Предполагалось, что та самая футболка, в которой он забил рукой, в коллекции полузащитника сборной Англии Стива Ходжа. Именно Ходж неудачно подкинул мяч в своей штрафной перед голом Диего, выступив невольным ассистентом, ему же и досталась эта футболка. С 2002 года она в аренде у Национального футбольного музея Англии в Манчестере.

«Я подумал, что никогда больше не окажусь на чемпионате мира, – рассказывал Ходж. – Поэтому постараюсь взять футболку. Пожал руку Марадоне, а потом его окружили мои партнеры по команде. Тогда я подумал: «Это бессмысленно, ну и ладно». После интервью я пошел к раздевалкам, и когда я спустился к ним, Марадона проходил с двумя партнерами. Я посмотрел на него, снял футболку и спросил: «Может, поменяемся?». Он подошел ко мне, жестами согласился, и мы обменялись. Так все и было».

Но, похоже, Ходжу досталась другая футболка. Дочь Марадоны Дальма объяснила, что у англичанина форма, в которой Диего играл в первом тайме – а в перерыве он сменил футболку. «Я уверена, что у Ходжа ее нет, но я знаю, у кого она, – рассказывала она. – Я не хочу говорить, у кого, потому что это безумие».

В «Сотбис» подтвердили: именно так все и есть. «Марадона играл в другой футболке в первом тайме, и между ними есть определенная разница. Перед тем, как выставить ее на продажу, мы провели обширные, в том числе и научные исследования, – заявила представитель аукционного дома. – Мы хотели убедиться, что это именно та футбола, в которой Марадона забил два гола во втором тайме.

Мы работали с Resolution Photomatching (организация, которая специализируется на определении подлинности вещей по съемке – Sports.ru), чтобы определить уникальные детали в различных частях предмета: полосы, нанесение, патчи. Мы смогли сделать полное сопоставление с празднованием «Руки Бога», и определили, что по ходу игры Марадона переодел футболку. Именно эта была на нем, когда он забивал».

У самой футболки тоже интересная история. Когда Аргентина обыграла Уругвай в 1/8 финала, тренер Карлос Билардо беспокоился, что в хлопковых футболках может быть слишком жарко в Мехико. Поэтому он отправил члена своего штаба Рубена Москеллу поискать альтернативы. По легенде, Москелла нашел два варианта, выбор предоставили Марадоне, и тот сделал выбор: «Эта. Мы обыграем Англию в этой форме».

Москелла закупил комплекты на всю команду, и на футболку в ручном режиме нашили нужные патчи. Сам Марадона в автобиографии вспоминал: «Номера на футболке были ужасны. Когда мы вышли на поле, у некоторых игроков были блики в глазах, потому что серебристый цвет номеров отсвечивал. Когда наш гениальный китмен Тито Бенрос прогладил их, казалось, будто мы на карнавале. Если бы пошел дождь, это было бы ужасно: мы не поняли бы, кому на какой позиции играть».

Аукцион пройдет с 20 апреля по 5 мая.

А какой рекорд для игровой формы сейчас?

В 2019-м форму бейсбольных «Нью-Йорк Янкис» Бейба Рута продали за 5,64 млн долларов – всего на 400 тысяч больше, чем стартовая цена формы Марадоны. Та форма Рута – одного из лучших бейсболистов в истории – с одного из матчей «Команды убийц». Так называли «Янкис» во второй половине 1920-х: эту команду до сих пор считают одной из лучших в истории бейсбола. Примечательно, что предыдущий рекорд тоже принадлежал его футболке – ее купили за 4,4 млн в 2012-м.

Бывшая жена Марадоны Клаудиа Вильяфане хочет, чтобы средства от продажи направили на благотворительность: «Не думаю, что владельцу нужны деньги, если только он не передаст их с аукциона на благотворительность. Было бы здорово, если бы Аргентинская ассоциация футбола купила футболку».

Фото: Gettyimages.ru/Allsport; sothebys.com