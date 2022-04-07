Вы это видели?
Блог

Футболку Марадоны, в которой забил «рукой бога», выставят на аукцион. Ее проверили на подлинность

Янкис Янкис
Диего Марадона Диего Марадона
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Карлос Билардо Карлос Билардо
Футбол Футбол

Вокруг много легенд.

«Руку Бога» – гол рукой Диего Марадоны в ворота сборной Англии на ЧМ-1966 – вспомнили в новом контексте. 

Футболку, в которой Марадона забил в том матче, сохранили – и теперь ее выставят на аукцион «Сотбис» (один из старейших и крупнейших в мире аукционных домов, основан в 1744 году). Вероятно, она побьет рекорд по стоимости для игровых футболок. Стартовая цена – 4 миллиона фунтов (5,22 млн долларов).

Точно ли это та самая футболка?

Долгое время было непонятно, где форма, в которой Марадона играл в том матче. Предполагалось, что та самая футболка, в которой он забил рукой, в коллекции полузащитника сборной Англии Стива Ходжа. Именно Ходж неудачно подкинул мяч в своей штрафной перед голом Диего, выступив невольным ассистентом, ему же и досталась эта футболка. С 2002 года она в аренде у Национального футбольного музея Англии в Манчестере.

«Я подумал, что никогда больше не окажусь на чемпионате мира, – рассказывал Ходж. – Поэтому постараюсь взять футболку. Пожал руку Марадоне, а потом его окружили мои партнеры по команде. Тогда я подумал: «Это бессмысленно, ну и ладно». После интервью я пошел к раздевалкам, и когда я спустился к ним, Марадона проходил с двумя партнерами. Я посмотрел на него, снял футболку и спросил: «Может, поменяемся?». Он подошел ко мне, жестами согласился, и мы обменялись. Так все и было».

Но, похоже, Ходжу досталась другая футболка. Дочь Марадоны Дальма объяснила, что у англичанина форма, в которой Диего играл в первом тайме – а в перерыве он сменил футболку. «Я уверена, что у Ходжа ее нет, но я знаю, у кого она, – рассказывала она. – Я не хочу говорить, у кого, потому что это безумие».

В «Сотбис» подтвердили: именно так все и есть. «Марадона играл в другой футболке в первом тайме, и между ними есть определенная разница. Перед тем, как выставить ее на продажу, мы провели обширные, в том числе и научные исследования, – заявила представитель аукционного дома. – Мы хотели убедиться, что это именно та футбола, в которой Марадона забил два гола во втором тайме.

Мы работали с Resolution Photomatching (организация, которая специализируется на определении подлинности вещей по съемке – Sports.ru), чтобы определить уникальные детали в различных частях предмета: полосы, нанесение, патчи. Мы смогли сделать полное сопоставление с празднованием «Руки Бога», и определили, что по ходу игры Марадона переодел футболку. Именно эта была на нем, когда он забивал».

У самой футболки тоже интересная история. Когда Аргентина обыграла Уругвай в 1/8 финала, тренер Карлос Билардо беспокоился, что в хлопковых футболках может быть слишком жарко в Мехико. Поэтому он отправил члена своего штаба Рубена Москеллу поискать альтернативы. По легенде, Москелла нашел два варианта, выбор предоставили Марадоне, и тот сделал выбор: «Эта. Мы обыграем Англию в этой форме». 

Москелла закупил комплекты на всю команду, и на футболку в ручном режиме нашили нужные патчи. Сам Марадона в автобиографии вспоминал: «Номера на футболке были ужасны. Когда мы вышли на поле, у некоторых игроков были блики в глазах, потому что серебристый цвет номеров отсвечивал. Когда наш гениальный китмен Тито Бенрос прогладил их, казалось, будто мы на карнавале. Если бы пошел дождь, это было бы ужасно: мы не поняли бы, кому на какой позиции играть».

Аукцион пройдет с 20 апреля по 5 мая. 

А какой рекорд для игровой формы сейчас?

В 2019-м форму бейсбольных «Нью-Йорк Янкис» Бейба Рута продали за 5,64 млн долларов – всего на 400 тысяч больше, чем стартовая цена формы Марадоны. Та форма Рута – одного из лучших бейсболистов в истории – с одного из матчей «Команды убийц». Так называли «Янкис» во второй половине 1920-х: эту команду до сих пор считают одной из лучших в истории бейсбола. Примечательно, что предыдущий рекорд тоже принадлежал его футболке – ее купили за 4,4 млн в 2012-м. 

Бывшая жена Марадоны Клаудиа Вильяфане хочет, чтобы средства от продажи направили на благотворительность: «Не думаю, что владельцу нужны деньги, если только он не передаст их с аукциона на благотворительность. Было бы здорово, если бы Аргентинская ассоциация футбола купила футболку».

История «Руки Бога». Великая хитрость, которую Марадона без сомнений сделал бы снова

«Рука Бога» – биографическая трагикомедия Соррентино о том, как футбол спас его жизнь, а кино помогло смириться с ней

Фото: Gettyimages.ru/Allsport; sothebys.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные