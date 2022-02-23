Главное из обоих матчей на одной странице.
Напоминаем тем, кто уже видел во время Олимпиады и рассказываем остальным: это наш новый формат онлайнов, который на сайте работает у всех, а в приложении – только если у вас новая версия.
За чем следим в ЛЧ сегодня?
«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» У Криштиану Роналду приятные воспоминания о матчах с «Атлетико» на этой стадии Лиги чемпионов, за «Юве» он феерил и совершал один из крутейших камбэков в одиночку. Сейчас против – проблемная версия мадридцев, но начало в гостях. Трансляция – на «Матч ТВ»
«Бенфика» – «Аякс» Голландцы идут по Лиге чемпионов идеально: выиграли все матчи в группе, соперник по 1/8 финала подходящий для того, чтобы продолжить. Получится ли, увидим на «Матч Футбол 1»
Отдельно любуемся, пересматриваем гол Феликса
Чудо
Суперсерия Аллера продолжается: забивает в каждом матче ЛЧ
⚽️⚽️⚽️⚽️ «Спортинг» (5:1) ⚽️ «Бешикташ» (2:0) ⚽️ «Боруссия» Д (4:0) ⚽️ «Боруссия» Д (3:1) ⚽️⚽️ «Бешикташ» (2:1) ⚽️ «Спортинг» (4:2) ⚽️ «Бенфика»
И тут же Аллер забил в чужие – ну какой же гений!
С близкой дистанции, со второй попытки – уже без шансов для вратаря
Лучший бомбардир ЛЧ Аллер забил в свои ворота
Вот так подставил ногу перед собственными пустыми
«Бенфика» быстренько сравняла!
Это автогол после прострела Вертонгена
В этом сезоне Феликс скорее мешает
С Жоау в основе «Атлетико» выиграл только 25% матчей (3 из 12, 6 раз проиграли), а вот без португальца побед – больше половины, 54,5% (12 из 22), посчитала Opta.
Время ломать
Гол «Аякса»!
Душан Тадич шикарно реализовал: его оставили одного в центре штрафной
Уже лучшая неделя Феликса за долгое время
Жоау очень давно не забивал два матча подряд. Предыдущий раз в клубе так было в октябре 2020-го: тогда был дубль «Ред Буллу» в ЛЧ и следом два мяча «Осасуне» в Ла Лиге.
Сейчас – связка тоже из «Осасуны» и Лиги чемпионов
Уау! Класснейший гол «Атлетико»!
Рыбка Жоау Феликса!
Стартовали матчи!
В Португалии на минутку раньше, мадриская игра догнала
Фаны «Атлетико» встречают Роналду мощным перфомансом
Вот он на первом плане, в полете – спиной.
Кстати, написано – Vuela Atleti: похоже на игру слов – это как «легкая атлетика» на испанском, а еще и на «летающий «Атлетико» похоже.
Или есть другие смыслы?
В Мадриде за своих болеет сэр Алекс
И он предсказал победу «МЮ» со счетом 5:0.
Оптимистично!
Все борются за выход в петербургский финал ЛЧ. Или уже нет?
Разговоров все больше, официально – никакого переноса пока нет.
Но уже звучат варианты, кто может подстраховать. Пять больших европейских городов: Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам и Барселона
Роналду очень любит забивать «Атлетико»: положил им 4 хет-трика
Всего у него 25+9 в 35 матчах – шик.
Отдельно – про ужасы Облака
Словенский кипер всегда был одним из лучших в мире по сэйвам: можно было не делать ничего сверхъестественного, главное – тащить.
Но теперь он чуть ли не худший в топ-5 лиг
«Атлетико» не в порядке
Ждем от «Аякса» шоу
Вы же знаете, как они всех громят и как много забивают в этом сезоне?
🧨 Результативность «Аякса» – безумие. Четырнадцать разгромов (счет 5:0 – девять раз!) и разница мячей 108:10
Главный снайпер ЛЧ Себастьян Аллер тоже в основе
Тут тоже должно быть любопытно:
Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль, Нуньес, Гонсалу Рамуш, Эвертон.
Аякс: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс, Аллер, Антони.
Роналду на месте, «Атлетико» – без Суареса и Гризманна
Составы на главный матч дня:
Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди, Кондогбиа, Эррера, Льоренте, Корреа, Жоау Феликс.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Санчо.
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