«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» У Криштиану Роналду приятные воспоминания о матчах с «Атлетико» на этой стадии Лиги чемпионов, за «Юве» он феерил и совершал один из крутейших камбэков в одиночку. Сейчас против – проблемная версия мадридцев, но начало в гостях. Трансляция – на «Матч ТВ»

«Бенфика» – «Аякс» Голландцы идут по Лиге чемпионов идеально: выиграли все матчи в группе, соперник по 1/8 финала подходящий для того, чтобы продолжить. Получится ли, увидим на «Матч Футбол 1»