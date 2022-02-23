🧨 Результативность «Аякса» – безумие. Четырнадцать разгромов (счет 5:0 – девять раз!) и разница мячей 108:10

Это ненормально.

В середине января мы рассказывали о парадоксе из чемпионата Нидерландов – «Аякс» шел вторым в таблице с разницей мячей 56:4. Прошел месяц. «Аякс» заслуженно первый, разница мячей еще больше раздулась:

Разницы мячей, хотя бы отдаленно напоминающей мощь «Аякса», в топ-5 лиги просто нет. Неудивительно – на каждый пропущенный у «Аякса» приходится по 14 забитых!

Чуть чаще «Аякс» пропускал в группе ЛЧ. Но и там соотношение забитых и пропущенных впечатляет.

Выступление футболистов Тен Хага в Кубке Нидерландов пока что напоминает игру в FIFA на новичке.

Разгромы – обычное дело для «Аякса» в этом сезоне. Если считать разгромом матч, где разница мячей не меньше четырех (обычно считается +3, но усложним задачу), то у Тен Хага таких игр уже четырнадцать.

К плей-офф ЛЧ («Аякс» играет с «Бенфикой» в среду) клуб подходит с серией из десяти побед подряд. Пропущенный – всего один.

Вот так выглядит разница мячей «Аякса» во всех турнирах этого сезона. Внушает, не так ли?

Посмотрим на тех, кто все это организовал. Великолепная шестерка лучших снайперов клуба.

Что же будет вечером?

Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de