«Атлетико» прибил «МЮ» в первые минуты. Рангник не может поверить, что его команда была так ужасна

«МЮ» Ральфа Рангника снова не впечатлил. О том, что в Мадриде не все пойдет по плану немца, выяснилось уже на старте.

«Атлетико» волшебно начал, подавив соперника на всех участках поля. Ниже – несколько показательных моментов.

4-я минута. «МЮ» пытается выйти из-под прессинга: Шоу впихивает мяч в ноги Бруну Фернандешу, которого тут же накрывают трое. И не дают ни мгновения на решение.

Скриншоты – Instat Scout

Проходит 13 секунд. Бруну снова получает мяч примерно в той же зоне, разворачивается и снова встречает трех соперников. И опять – ни вариантов, ни времени на решение.

По горячим следам португалец отчитывает, вероятно, Санчо за то, что тот не открылся при выходе из-под давления.

Проходит меньше минуты. «МЮ» снова пытается начать позиционную атаку через центр. Фред опускается к тройке защитников, но впереди вариантов нет. Уже пятерка «Атлетико» выключает из игры Погба и Фернандеша, нарочито предлагая сопернику сдвигаться на фланг.

Проходит 40 секунд. На этот раз в ловушке Де Хеа. Простых вариантов нет. Либо аут, либо дальняя передача, либо рискованный пас через центр на Погба. Испанец выбирает первый. Там «Атлетико» снова накроет и заработает угловой, после которого Феликс забьет гол вторым темпом.

Что случилось в следующую минуту.

Несколько фактов.

• xG «МЮ» в первом тайме – 0,06! Тотальный кошмар.

• В первом тайме «МЮ» не совершил ни одного касания в чужой штрафной – в ЛЧ такое впервые в статистическую эпоху (подсчеты с 2005-го).

0 – Manchester United have failed to make a single touch in the opposition box in the first half of a Champions League game for the first time since at least 2005/06. Vigilance. pic.twitter.com/KF8CARcVaW