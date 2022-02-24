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«Атлетико» прибил «МЮ» в первые минуты. Рангник не может поверить, что его команда была так ужасна

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«МЮ» Ральфа Рангника снова не впечатлил. О том, что в Мадриде не все пойдет по плану немца, выяснилось уже на старте.

«Атлетико» волшебно начал, подавив соперника на всех участках поля. Ниже – несколько показательных моментов.

4-я минута. «МЮ» пытается выйти из-под прессинга: Шоу впихивает мяч в ноги Бруну Фернандешу, которого тут же накрывают трое. И не дают ни мгновения на решение.

Скриншоты – Instat Scout

Проходит 13 секунд. Бруну снова получает мяч примерно в той же зоне, разворачивается и снова встречает трех соперников. И опять – ни вариантов, ни времени на решение.

По горячим следам португалец отчитывает, вероятно, Санчо за то, что тот не открылся при выходе из-под давления.

Проходит меньше минуты. «МЮ» снова пытается начать позиционную атаку через центр. Фред опускается к тройке защитников, но впереди вариантов нет. Уже пятерка «Атлетико» выключает из игры Погба и Фернандеша, нарочито предлагая сопернику сдвигаться на фланг.

Проходит 40 секунд. На этот раз в ловушке Де Хеа. Простых вариантов нет. Либо аут, либо дальняя передача, либо рискованный пас через центр на Погба. Испанец выбирает первый. Там «Атлетико» снова накроет и заработает угловой, после которого Феликс забьет гол вторым темпом.

Что случилось в следующую минуту.

Дальше «Атлетико» успокоился, но «МЮ» остался таким же тусклым

Несколько фактов.

• xG «МЮ» в первом тайме – 0,06! Тотальный кошмар.

• В первом тайме «МЮ» не совершил ни одного касания в чужой штрафной – в ЛЧ такое впервые в статистическую эпоху (подсчеты с 2005-го).

• Несмотря на 66% владения («Атлетико» после голы прилично сел), только 14% действий совершались на трети хозяев. 52% - в центре и 34% - на трети «МЮ».

• «Атлетико» точно был лучше по моментам – 2:0 по Big Chances (явные возможности по классификации Opta). По xG 1,59 против 0,46 в пользу мадридцев.

Кризисность «Атлетико» проявилась во втором тайме – всего 0,32 xG против 0,4 у «МЮ». Гол 19-летнего Эланги не так чтобы назревал, но Рангник нашел способ встряхнуть игру и забрал из нее явно больше, чем «МЮ» заслуживал.

«Не знаю, спас ли я игру, но после первого тайма могло быть только лучше, – сказал Рангник после матча BT Sport. – Не могу поверить в то, как мы играли в первом тайме. Не было ни уверенности, ни агрессии. Во втором тайме прибавили, владели мячом в важных зонах. Если бы сыграли еще 10 минут, могли бы и победить».

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Главный тренер «Атлетико» объяснил, что сделал не так защитник Рейнилду перед голом «МЮ».

«Они воспользовались нашей единственной оплошностью в хорошей игре, – цитирует тренера Marca. – Рейнилду хотел предугадать момент [и бросился в подкат], хотя просто сопровождение соперника было лучшим вариантом.

Работа атаки была непростой, у меня остались хорошие впечатления. Почте все наши действия были очень хорошими. Кажется, что у них есть преимущество, но это ничего не меняет».

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Фото: globallookpress.com/kolbert-press/Marc Niemeyer

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