«МЮ» в Мадриде вытащил 19-летний Эланга. Он мог бы играть в аренде, но Рангник не отпустил и влюбился

Первым касанием!

«МЮ» почти всю игру ничего не мог поделать с «Атлетико», и когда у Рангника не осталось вариантов, вмешался 19-летний шведский талант Энтони Эланга.

Он забил дебютный гол в ЛЧ всего через пять минут после выхода со скамейки. Причем для такого важного мяча Эланге хватило одного касания. Невероятная эффективность!

«Я всегда спокоен. Я думаю, первое касание вышло хорошим! – радовался парень после матча. – Я всегда мечтал о таких моментах. Всякий раз, когда выпадает шанс, я стараюсь отплатить тренеру за доверие. Я хочу быть лучшим игроком на поле. Я ценю своего босса.

Он [перед заменой] сказал мне навести страх на защитников, чтобы они отодвинулись к своим воротам. Тогда я смогу забрать мяч. Я хотел добиться хорошего результата для фанатов, потому что он проделали длинный путь ради нас».

Еще один герой эпизода – Бруну Фернандеш. Он мастерски разрезал оборону «Атлетико» одной передачей и вывел Энтони на ударную позицию.

Эланге оставалось только прошить Яна Облака.

Энтони справился.

• 19 лет 302 дня – ровно столько было Эланге на момент гола. Он стал самым молодым шведом, который забивал в ЛЧ. Златан позади!

• Еще немного истории: Эланга забил 500-й гол «МЮ» в ЛЧ. Впереди только «Реал» (1001), «Бавария» (760) и «Барселона» (624).

• В этом сезоне Эланга забил за «МЮ» три гола – и все в гостях. Сначала страдали более скромные «Брентфорд» и «Лидс» – теперь Энтони добрался до жертвы покрупнее.

Эланга – любимчик Рангника и просто невероятный трудяга

В этом сезоне Эланга очень резво ворвался в основу «МЮ». Главный виновник прогресса шведа – Ральф Рангник. Он подметил Энтони еще на первой тренировке после прихода и так впечатлился, что заблокировал аренду шведа.

«В январе Энтони мог уйти аренду – но я сказал: «Ни за что, ты останешься с нами»

Он понравился мне на первой же тренировке. А после я сидел в своем номере и смотрел видео с ним в интернете!» – не скрывал восхищения тренер.

Подобравшись к основе, Эланга старался пользоваться каждым шансом. В начале месяца фанаты «МЮ» наехали на молодого Энтони за то, что тот не забил решающий пенальти с «Мидлсбро» – были и расовые оскорбления. Эланга пережил это, а отвлеклся от негатива очень просто: стал тренироваться еще больше.

«Я думаю, что он правда может добиться успеха», – рассказывал The Athletic бывший нападающий «МЮ» Дуайт Йорк. – Меня впечатляет его отношение к игре. Он старается быть лучшим, и он готов внимательно слушать вас.

Энтони — парень, который жаждет, чтобы мяч был в его ногах. Я посоветовал ему больше играть впереди, а не в середине поля. Я чувствую, что он учел мои советы. Ему не стоит зацикливаться на чем-то одном, нужно много работать – и работать по-разному».

После матча Рангник, разумеется, хвалил молодого таланта.

«Он играет так, словно это сбывшаяся мечта. Наблюдать за его игрой невероятно приятно. Я бы очень хотел, чтобы его примеру последовала еще парочка игроков. Он – пример для подражания, и наблюдать за его игрой одно удовольствие».

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas, kolbert-press/Marc Niemeyer, Mark Cosgrove/News Images via imago-images.de