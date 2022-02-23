Что творится с «Атлетико»? У Облака провальный сезон, голов Суареса больше не хватает, а за спиной Симеоне плетут интриги

Не спасает даже оборона.

В прошлом году мы восторгались прогрессом Симеоне-тренера: «Атлетико» отошел от любимого оборонительного стиля и выжигал Испанию новой гибридной схемой. Итогом перезагрузки аргентинца стало долгожданное чемпионство.

Уже тогда «Атлетико» порой не хватало стабильности, но позитивные тенденции затмевали игровые проблемы и помогли Симеоне впервые за несколько лет идейного застоя добиться прогресса.

Сейчас в «Атлетико» похмелье: команда выпала из четверки в Ла Лиги, вылетела из Кубка Испании и еле-еле пробралась в плей-офф ЛЧ. Проблем много – признает и сам Чоло.

«На протяжении десяти лет «Атлетико» хорошо играл в защите, но сейчас нам надо прогрессировать даже в этом компоненте. Мы засыпаем на поле. Это вина тренера. Я обязан превращать игроков в бунтарей, но не смог это сделать», – грустил Симеоне после проигрыша «Барсе».

«Мы проиграли задолго до матча. Мы не верили, что переиграем их, – признание защитника Стефана Савича. – Не знаю, что происходит в наших головах. Нам пора исправлять это, ведь «Атлетико» хочет до конца бороться на самом высоком уровне».

Печально, но пока что у «Атлетико» – главный регресс сезона. Проблемы не только с защитой или психологией. Кажется, все куда хуже.

Облак проваливает сезон. Сейчас он среди худших вратарей в Европе

В плане стабильности Ян всегда оставался машиной: самый плохой сезон Облака при сравнении со всеми остальными киперами был топовым. Стиль «Атлетико» влиял на невероятную игру словенца, но и он спасал Симеоне в самые важные моменты.

«Одна из сильнейших сторон Яна – невероятная стабильность, – восхищался близкий к клубу источник The Athletic в прошлом сезоне. – Психология Облака сильно влияет на партнеров, он заряжает их. Ян хладнокровен, его сэйвы приносят «Атлетико» очки».

Восторги подкреплялись статистикой.

+/- относительно PS-xG – разница между суммой ожидаемых допущенных голов и реальными пропущенными

В этом сезоне что-то неожиданно пошло не так. Причины резкого спада одного из главных киперов мира не понятны: Облак не получал травм и постоянно играет, но катастрофически просел по всем фирменным метрикам.

Ян никогда не считался разносторонним голкипером, но тащил и перекрывал многие слабости шикарными сэйвами. Симеоне не требовал от него лишнего, а он справлялся с поставленными задачами.

Прямо сейчас Ян – один из худших киперов топ-5 лиг. По проценту отраженных ударов Облак вообще на самом дне: преследователи сражаются со своими командами за выживание.

Регресс Яна хорошо отражает показатель PostShot-xG: он показывает, от скольки голов кипер спасает относительно среднего европейского вратаря. В прошлом сезоне Облак предотвратил 10 голов – в этом привез почти 10 лишних. Контраст впечатляет. Это выглядит слишком неестественно, но Ян сейчас действительно настолько плох.

Пример из матча с «Вильярреалом» в Ла Лиге: Ян не смог зафиксировать мяч и выложил его на ногу Пау Торреса.

Скриншоты сделаны в Instat Scout.

А вот пример позиционной ошибки с «Севильей»: Ян выключился из эпизода и потерял ворота. Со всеми бывает, но в этом сезоне Облак ошибается слишком часто.

«Мы все знаем, какого уровня этот парень. Он все еще лучший кипер в мире для меня, – защищал партнера Коке. – В этом сезоне нам всем перестало везти. Облак остается сильным в психологическом плане. Ян помогает своей команде, мы в него верим».

«Когда вратарь ставит себе такую высокую планку качества, то просто хорошая игра от него воспринимается слишком горячо, – выражал вратарскую солидарность бывший кипер «Атлетико» Мигель Мойя. – Критика Яна похожа на недовольство Месси. Это же смешно. Мы все знаем их навыки, но спады свойственны даже самым лучшим.

Я считаю его одним из главных вратарей мира. Статистика говорит о том, что Ян стал пропускать больше, чем обычно, но многие голы не берутся. Мое мнение не меняется: ни один вратарь не смог бы их поймать».

Однако кризис словенца очевиден: Облак заваливает сезон, но списывать Яна точно не стоит. Класс словенца подтверждается годами, в последний раз он переживал подобное перед бенефисом на «Энфилде».

Чоло в словенца тоже верит, «Атлетико» уже начал с Яном переговоры о продлении контракта.

Так много при Симеоне «Атлетико» еще не пропускал

Так много «Атлетико» не пропускал с 2011 года – еще до приезда Симеоне. При Чоло такой дырявой защиты в Ла Лиге не было никогда.

С первого взгляда все очень печально. Но стоит окунуться в детали – и выяснится, что спад в обороне «Атлетико» не так критичен.

Главные причины регресса: невезение и плохая форма Облака. По статистике видно, что «Атлетико» мало позволяет соперникам, но пропускает каждый второй удар по своим воротам.

«Нам необходим баланс в каждой линии, – переживал Чоло. – Мы часто пропускаем в начале, плохо защищаемся при стандартах. Из-за этого приходится переворачивать ход матчей, вынуждены рисковать. Мы можем правильно отреагировать, но находиться в постоянном стрессе сложно. Мы платим за свои же ошибки».

Возмущение Симеоне понятно: «Атлетико» пропустил со стандартов 41% от всех голов. Это аномально много, Чоло даже заставлял игроков отрабатывать защиту от них на тренировках, но пока не помогает.

Проблема не только в Облаке. «Атлетико» страдает из-за частых травм. По несколько раз за сезон вылетал весь центр защиты: Хосе Хименес, Фелипе и Савич не отыграли даже по 70% матчей.

Потери заставляют экспериментировать: Чоло заигрывает в центре латераля Шиме Врсалько и хавбека Кондогбиа. «Атлетико» при этом не отказывается от гибридности и играет по своим 3-5-2 с перестройкой на 4-4-2.

«Мы привыкли к травмам, но меня тревожит положение дел. «Атлетико» справляется с давлением, но игроки вынуждены играть на непривычных позициях. Это ударило по нам. Мы не отворачиваемся от системности, нам хочется развивать то, что приносило успех в прошлом сезоне», – говорил Чоло в январе.

Гибридность стилей дает численное преимущество в любой зоне. Откат к чистым 4-4-2 не вариант, так как игроки привыкли к другой системе, которую тренер выстраивал весь прошлый сезон.

Яркий пример – защитник Марио Эрмосо. Он совсем не любит играть в двойке. Его стиль игры агрессивен: постоянно выбрасывается из линии с попыткой отбора. Три защитника прикрывают его активность.

Вот так в игре с «Валенсией» Марио в любимой манере поднимается выше.

Обычно он играет и левого, и центрального защитника, а вот в ограниченной роли ему неуютно. Показательно, что при старых 4-4-2 Эрмосо основным не был.

«Я могу играть в четверке, не переживаю в этом плане. В последние годы я много играл в тройке, но стараюсь развиваться в каждом направлении, – храбрился Марио. – Я готов на все ради моей команды. Мы не сдаемся и верим. «Атлетико» из этого выберется».

Чоло тоже видит проблемы: «Каждый удар по нашим воротам заканчивается голом. Мы надеемся, что ситуация вскоре изменится, и «Атлетико» вернется на свое место. Нам необходимо играть еще интенсивнее, чаще вступать в единоборства. Мы должны работать над концентрацией: иногда просто перестаем биться в каждом эпизоде».

В январе головной боли еще прибавилось: продали Кирана Триппьера. Симеоне дали взамен 32-летнего Васса, но он сломался в первой же игре. «Атлетико» остался без ротации на флангах, скорее всего туда пойдет номинальный хавбек Маркос Льоренте. Так одна проблема запускает цепь других.

Сейчас оборона «Атлетико» испытывает трудности, но есть надежда, что проблемы пройдут. Показатели должны вернуться к норме, но такого резкого регресса при Чоло еще случалось.

«Атлетико» очень не хватает Льоренте в центре поля

Симеоне не впервые страдает из-за потери одного игрока. Летом 2020-го «Арсенал» неожиданно забрал Томаса Парти – и без него приходилось тяжеловато. Чоло чудом выкрутился – его спас Маркос Льоренте.

Маркос стал важнейшей частью системы: его завалили черновой работой в прессинге за Суаресом, он помогал центру защиты и отрабатывал на правом фланге за Триппьером.

Льоренте давал тот объем, который помогал «Атлетико» в полной мере раскрывать плюс гибридности. В этом сезоне Маркоса мучают мышечные повреждения, а команде тяжело без двигателя.

«Мы способны справиться с этим. Мне в этом сезоне не везет, но я готов на все ради «Атлетико» и вернусь как можно раньше. Я никогда не сдамся», – грустил игрок.

Из-за частого отсутствия Льоренте в центре основная работа упала на Коке и Родриго Де Пауля. Они старательно пашут, но любят другой стиль игры: больше направлены на продвижение и взлом чужого прессинга, а не построение собственного.

Родриго особенно хорош, но такой стиль не дает ему раскрыться в полной мере.

Пример свободного движения Де Пауля по полю из матча с «Вильярреалом». Сначала включается на левом фланге:

Следующее касание – Родриго уже лезет отбирать справа:

Коке в прошлом сезоне отвечал за розыгрыш мяча, но сейчас Чоло приходится жертвовать креативом. Вариантов правда нет: Эктор Эррера не оправдал ожидания, Лемар и Кондогбиа часто травмируются, а второй еще и нужен в обороне.

«Понятно, что нам было бы спокойнее с 12 людьми, которые играют и не вылетают из-за травм или ковида. Игроки намного лучше понимают свои задачи, когда много играют. Конечно, по нам ударило отсутствие стабильности, но «Атлетико» старается адаптироваться», – повторяет Чоло.

Доводить мяч до форвардов стало сложнее: остался Карраско, но он играет по бровке и часто не успевает. Полностью отказаться от помощи Янника в обороне нельзя: на левом фланге будут разрывать Эрмосо.

Так что в центре полузащиты тоже тяжело, и без Маркоса придется играть так весь сезон, особенно если Врсалько останется в центре защиты.

Суарес перестал оверперфомить – и атака «Атлетико» совсем заглохла

Про важность голов Суареса в чемпионстве «Атлетико» вы точно знаете. Чоло объяснял феномен уругвайца в прошлом сезоне: «Многое в игре исходит от присутствия Суареса. Наличие такого нападающего означает, что мы должны доставлять мяч в атаку иным образом. Луису необходима поддержка и партнеры для отыгрыша – так он будет наиболее опасен. Особенности Луиса вынудили нас адаптироваться – и мы выжимаем максимум из его качеств».

В этом сезоне Луису перестало аномально везти в реализации. В прошлом показатели форварда были дикими: за полсезона голы Суареса принесли команде около 12 очков.

Луис не проваливается, он все еще много забивает, но оверперформанс закончился. «Чего не хватает Суаресу? Команда должна быть сплоченнее, доходить до штрафной соперника. Там он смертоносен. Тогда будет как раньше. «Атлетико» нуждается в его голах», – жесткий, но справедливый вердикт Чоло.

С доставкой мяча до Луиса совсем печально: Карраско может стабильно продвигать мяч, но остальные не так эффективны. У всех разные причины: Лемар был травмирован и еще набирает форму, Феликс сдает и тоже пострадал от травм.

Ситуацию Гризманна мы разбирали в отдельном летнем тексте, опасения за Антуана подтвердились: Симеоне не может раскрыть его в системе, в которой не все строится вокруг француза. Плюс его тоже косят травмы.

Важно, что атака «Атлетико» остается вариативной, но очень не хватает человека, который будет стабильно тащить. Им может стать Лемар: Тома был хорош в начале сезона, на него Симеоне рассчитывает особенно сильно.

Позитив есть и сейчас: шикарен Анхель Корреа. Правда, одного крутейшего аргентинца явно не хватает. Плюс пора бы искать нового форварда – «Атлетико» переподписывать Суареса не очень хочет, ему все-таки уже 35.

Проблемы «Атлетико» глобальны. Похоже, агент и спортивный директор очень хотят выкинуть Симеоне из клуба

Подведем итоги:

• По «Атлетико» сильно бьют постоянные травмы. Тренер вынужден ротировать состав и никак не может наиграть рабочие сочетания в каждой линии.

• Из-за этого «Атлетико» полностью разбалансирован. Опорник играет в центре обороны, а его подменяют чистые созидатели.

• На «Атлетико» повлиял регресс трех лидеров – Суареса, Льоренте и Облака. Все они невероятно важны в системе Симеоне, но играют либо плохо, либо мало.

Отделять фигуру Симеоне от общего негатива в этой ситуации не очень правильно, но и винить его во всех бедах тоже не стоит. Чоло не дает команде принципиально новые инструменты и зависит как от индивидуальностей, так и от закрытого рисунка матчей – другие топ-клубы способны раскрывать матчи и поэтому побеждают. «Атлетико» этого делать никогда не умел.

При этом кажется, что Симеоне выжимает из текущей плачевной ситуации максимум. У «Атлетико» нет звезды, которая в одиночку поменяет ситуацию. Приходится играть кем есть – тут возникают вопросы к философии проекта. Пока непонятно, во что вообще планирует дальше играть «Атлетико».

• Как сообщает Marca, Симеоне поссорился со спортивным директором Андреа Бертой, который за спиной Чоло пытается продвигать других кандидатов на его место. Андреа очень хочет пристроить в «Атлетико» тренера «Милана» Стефано Пиоли или Симоне Индзаги из «Интера».

• Из тени за власть воюет агент Жорже Мендеш. Он тесно связан с «Атлетико» – Жорже дружит с президентом команды Энрике Сересо и помогает клубу сильно экономить на комиссионных. За 126-миллионным трансфером Феликса стоит именно Мендеш – ему не очень нравится, что Чоло не строит команду вокруг Жоау и редко дает тому играть.

• Из-за этого Мендеш был бы не против избавиться от Симеоне. Тем более, без работы сидит клиент Нуну Эшпириту Санту – именно его кандидатуру продвигает Жорже.

«Мы должны продолжать работать вне зависимости от любых обстоятельств. Мы все можем искать нужное решение. Команда мотивирована и хочет показать это на поле, – продолжает сопротивляться Чоло. – Я и эта команда никогда не сдадимся».

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Предугадать форму нынешнего «Атлетико» почти нереально: команда может и выдать суперматч, и полностью провалиться. В этом плане «Атлетико» и «МЮ» сейчас очень похожи.

Интриг у их стыка достаточно: Рангник против Симеоне, Роналду против одной из любимых жертв и Яна Облака. «Атлетико» явно не отстоять прошлогоднее чемпионство, но шанс спасти сезон пока остается.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO, Gustavo Valiente/XinHua, Meng Dingbo/XinHua, Fabio Ferrari/Lapresse