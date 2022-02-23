Роналду обожает матчи против «Атлетико»: 25 голов, 4 хет-трика, два победных финала ЛЧ

Вечером Криштиану Роналду сыграет против обожаемого соперника – «Манчестер Юнайтед» приехал в гости к «Атлетико» Диего Симеоне. Противостояние Рона и вратаря Яна Облака – одна из интриг этой пары.

Оба проводят не самый яркий сезон: Ян хуже всех в Европе отражает удары, а Криштиану только-только прервал серию из шести матчей без голов. Но «Атлетико» – особенная команда для 37-летнего португальца.

При этом Роналду совсем не важно, в футболке какого клуба портить жизнь «Атлетико»

Роналду против «Атлетико»: 25 голов (четыре хет-трика), гол в финале ЛЧ-2014 и победный пенальти в другом

Роман Криштиану и «Атлетико» начался в январе 2011-го: тогда в «Реале» отжигала связка Озил-Роналду – первый гол в ворота «матрасников» португалец воткнул после закидушки Месута.

Время шло, Криштиану снился «Атлетико» все чаще. В апреле 2012-го в ворота мадридцев влетел первый хет-трик: особенно шикарным вышел второй гол, который Рон вонзил дальним выстрелом.

Если вы думаете, что Роналду не забивал «Атлетико» со штрафных, то сильно ошибаетесь. Через полгода после дебютного хет-трика Криштиану спокойно прошил молодого Тибо Куртуа.

В мае 2013-го Рон впервые проиграл «Атлетико»: пролетели в финале Кубка Испании. Роналду для начала в любимой манере перепрыгнул всех и вколотил головой, а потом схватил красную – на тот момент «Реал» уже проигрывал 1:2.

Криштиану отыгрался сполна: в феврале-2014 завалил два с пенальти в полуфинале все того же Кубка Испании, а через три месяца максимально уверенно добил мечты «Атлетико» о Лиге чемпионов. Тоже с пенальти, сделав счет 4:1 в лиссабонском финале.

Через два года «Атлетико» и «Реал» сняли ремейк финала ЛЧ. В Милане «Реалу» было тяжелее, но Роналду поддержал традицию – победный гол в серии пенальти.

Криштиану поставил хет-трики в ворота команды Симеоне на поток. В сезоне-2016/17 Роналду сначала занес «Атлетико» в чемпионате – вы точно помните празднование на «Висенте Кальдерон».

Через полгода фестиваль продолжился в ЛЧ: хет-трик на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале, все в восхищении, а король сидит на билборде. В тот вечер Криштиану показал истинное величие.

В 2018-м Роналду поменял команду – но традиция забивать «Атлетико» никуда не ушла. Повстречав мадридцев в плей-офф ЛЧ, Рон готовился забить еще в первом матче 1/8 финала, но план не сработал. «Атлетико» выиграл 2:0 – а Симеоне хвастался железными яйцами.

Криштиану вышел на ответную игру в режиме монстра. Он обещал семье и друзьям, что забьет три гола и выбьет «Атлетико» – и он их забил.

И ответил Диего.

И еще немного страданий «Атлетико» против Роналду – в цифрах

• За 35 матчей против «Атлетико» Криштиану набрал 34 результативных действия – 25+9.

• Роналду воткнул мадридцам четыре хет-трика – больше от него получала только «Севилья» (5). И лишь «Севилье» (27) Криштиану забил за клубную карьеру больше, чем «Атлетико».

• Ни от кого вратарь «Атлетико» Ян Облак не пропускал столь же часто – 11 мячей.

• Криштиану всегда настраивается на матчи с Симеоне: с «Атлетико» португалец заработал 11 желтых – ни один соперник не мотивирует Рона так стараться.

• «Атлетико» пять раз заканчивал свой путь в ЛЧ после встреч с Роналду: 2014 (финал), 2015 (1/4, Роналду ассистировал на Чичарито), 2016 (финал), 2017 (полуфинал) и 2019.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno; globallookpress.com/Spada/Marcio Machado/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, James Marsh/imago sportfotodienst, Andrea Staccioli / Insidefoto