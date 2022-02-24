Форвард «Аякса» за 3 минуты забил и в свои, и в чужие. У него голы в каждом матче этой ЛЧ

За 7 игр забил больше, чем за 48 в АПЛ.

Форвард «Аякса» Себастьян Аллер максимально заточен на ворота – как выяснилось, не всегда на чужие. На выезде с «Бенфикой» для амстердамцев все началось неплохо – на 18-й минуте Душан Тадич вывел гостей вперед. Радость продлилась недолго: прострел слева от Вертонгена завершился срезкой в свои ворота в исполнении Аллера.

Впрочем, уже через три минуты он исправился и вновь вывел «Аякс» вперед.

В свои, в чужие. Настоящему форварду всё равно, куда забивать 😏 Аллер сделал автогол, но исправился уже через четыре минуты 😎 pic.twitter.com/K6mKp8gw5O — Матч ТВ (@MatchTV) 23 февраля 2022 г.

Аллер – голевая машина в ЛЧ

• Аллер – лучший бомбардир этой Лиги чемпионов. У него уже 11 мячей в 7 матчах, причем он забивает в каждой игре. Просто напомним, что ивуариец отличался во всех шести матчах группового этапа. До него только Криштиану Роналду забивал в каждой игре группы, это было в сезоне-17/18.

• Аллер становится первым игроком в истории, который забивал в первых семи своих играх в ЛЧ. Продолжаем удивляться, но это дебютный сезон 27-летнего Аллера в турнире. Как мы помним, первый матч он отметил покером в ворота еще одного португальского клуба – «Спортинга».

• В чемпионате у Себастьяна тоже все прекрасно: 16+6 в 20 матчах. Форвард с отрывом лучший бомбардир и без того безумно результативной команды.

• Аллер забил больше голов в 7 матчах Лиги чемпионов за «Аякс» (11), чем в 48 матчах Премьер-лиги за «Вест Хэм» (10). Форвард перебрался в амстердамский клуб из лондонского в январе прошлого года за рекордные для «Аякса» 22,5 млн евро.

Примечательно, что в прошлом сезоне его по ошибке не внесли в заявку на Лигу Европы. Как же хорошо, что на этот раз «Аякс» ничего не напутал.

Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes