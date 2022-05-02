«До турнира все доктора говорили мне, что я вряд ли буду снова ходить». Роналдо вспоминает ЧМ-2002

Новый документальный фильм от ФИФА.

В начале апреля ФИФА запустила стриминговую платформу FIFA+. Новый сервис обещает показать более 40 тысяч футбольных матчей в 2022-м (треть из которых – женские), а также открыть доступ к архивным играм. Например, в доступе на платформе уже лежат все финалы ЧМ с 1966 года.

Кроме того, ФИФА теперь производит документальные фильмы. Одной из главных серий для запуска стал цикл интервью с обладателями «Золотых бутс». Ведущий проекта – Гари Линекер, который сам выигрывал эту награду в 1986-м. Пока вышло три эпизода.

Героем первого выпуска стал бразилец Роналдо.

Он встретил Линекера в своем доме на Ибице: «Я был здесь почти 2 года, все время пандемии». «О боже, худшее место в мире, чтобы в нем застрять!» – смеется Гари.

Вспоминаем ЧМ-2002 вместе с ними.

Роналдо до сих пор не знает, что с ним случилось перед финалом-1998

В Японию и Корею Роналдо приехал самым известным нападающим мирового футбола, в 26 лет, на пике карьеры. Предыдущие годы он жутко мучился с травмами и пару сезонов почти не играл (подробнее об этом – ниже), а летом 2002-го перешел из «Интера» в «Реал».

Дебют форварда на ЧМ случился за 4 года до этого. Во Франции он забил 4 гола, Бразилия вышла в финал, но выступление Роналдо в решающем матче остается одной из главных загадок в мировом футболе.

«Все было нормально до середины дня, – рассказывает Роналдо в фильме. – Все были расслаблены, мы пообедали и после еды разошлись по комнатам: я всегда жил с Роберто Карлосом. В номере я почистил зубы и решил насладиться традиционной сиестой. Так что я лег и, как думал, уснул. 10 минут спустя проснулся и увидел доктора, Роберто и других игроков, которые толпились в коридоре. Врач сказал, что у меня был приступ. Все согласились, что я не могу играть в финале.

Я сказал: «Вы что, с ума сошли? Как это я не сыграю в финале, если я здесь и я в порядке? Можете провести любые тесты, чтоб удостовериться. И после мы поедем на стадион, потому что нет варианта, при котором я пропущу эту игру».

Тесты ничего не нашли, я чувствовал себя отлично и хотел играть. Главный тренер Марио Загалло наверняка думал: Роналдо, лучший игрок в мире, говорит, что может играть и хочет, – и он поставил меня в состав».

Бразилия проиграла тот финал французам 0:3.

– Ты винил себя за поражение Бразилии? – спрашивает Линекер.

– Нет-нет-нет. Это было очень сложно, но я никогда не чувствовал, что вина на мне. Я ощущал себя очень храбрым. Не думаю, что кто-то другой сыграл бы при таких обстоятельствах. Я не хотел пропустить финал из-за страха, что со мной что-то случится, просто не мог этого сделать. Я бы лучше проиграл, играя плохо, чем проиграл как трус.

– После люди говорили о конспирологических теориях: что тот чемпионат был продан Франции, что в этом мог был замешан Nike. Когда ты слышал эти слухи, как ты на них реагировал?

– Я смеялся, потому что в них невозможно поверить. Невозможно поверить, что наша честность может быть поставлена под сомнение такими обвинениями. Это неуважение! После турнира мне пришлось выступить в бразильском конгрессе и объяснить, что случилось на ЧМ, отбиваться от по-настоящему глупых теорий.

На ЧМ-2002 он приехал после двух лет травм

В сезоне-1999/00 Роналдо играл за «Интер». В ноября во время матча против «Лечче» его колено вывернулось, и он, хромая, покинул поле. В раздевалке врач диагностировал надрыв связки надколенника.

После операции и пяти месяцев реабилитации форвард вернулся на поле, но в первом же матче против «Лацио» снова получил травму. Уходя на дриблинге от Несты, он вдруг с искаженным от боли лицом упал на газон. Новый диагноз был еще серьезнее: порванные связки надколенника, крестообразные связки и разрушенный надколенник.

Вторую травму его личный физиотерапевт описывал как худшую, что он когда-либо видел в футболе. Роналдо пропустил лучшие отрезки следующих трех сезонов, и многие считали, что он никогда не сможет выйти на уровень, на котором был – если, конечно, вообще сможет вернуться на поле.

– Я помню, как мы разговаривали в 2001-м, и у тебя был огромный шрам на колене. Он все еще здесь! Волновало ли тебя это перед ЧМ-2002?

– Подготовка была невероятно сложной. Я старался всеми силами стать лучше. Я не думал о ЧМ, потому что боялся, что у меня вообще будет недостаточно времени для восстановления. Я просто хотел вернуться на поле любой ценой.

В первом же матче против Турции Бразилия по ходу матча проигрывала, но Роналдо забил первый гол (по ссылке откроется полный обзор матча на ютубе с тайм-кодом в момент гола).

«В тот момент я все еще не был уверен, достаточно ли я физически готов – из-за моего колена. Этот гол было довольно сложно забить, потому что я решил не бить головой, а выбросил все тело вперед, чтобы дотянуться ногой. Тот мяч дал мне уверенности на весь ЧМ».

Бразилия в итоге выиграла 2:1 благодаря голу Ривалдо с пенальти.

– Почему ты не бил пенальти? Ты же бил их в 1998-м.

– Ривалдо много работал на тренировках над штрафными и пенальти. Каждый день после тренировок он оставался и дополнительно пробивал их. У Сколари был огромный выбор пенальтистов. Никто не хотел забирать все голы, мы думали о победе как команда.

Роналдо называет Сколари Черчесовым военным генералом

На ЧМ-2002 Бразилию привез Луис Фелипе Сколари. Его предшественника Эмерсона Леао на родине громили из-за нелепых поражений от Чили (0:3), Парагвая (1:2) и Эквадора (0:1), а также четвертого места на Кубке конфедераций. Сколари подхватил сборную по ходу отбора, тут же проиграл Гондурасу на Кубке Америки-2001, но на ЧМ команда все же вышла.

– Каким он был, Сколари?

– Очень волевой, с огромной индивидуальностью, очень жесткий. Великолепный генерал, почти как военный. Но за пределами поля он был очень расслаблен, у него была четкая идея, что именно он хочет. Он защищал своих игроков от всего.

Тем временем во втором матче группового этапа Бразилия разгромила Китай 4:0, Роналдо забил четвертый.

«Это был гол настоящего нападающего. Ты должен прочитать, где окажется мяч, представить, где будут твои партнеры. Настоящий гол – когда оказался в нужный момент в точно подходящем месте».

В игре против Коста Рики (5:2) Роналдо сделал дубль.

«В моменте с первым голом я прочитал, что защитники будут делать на ближней штанге. Классический гол форварда. Правда, с некоторой помощью: там был небольшой отскок от защитника.

Во втором голе я попал в темп, прибежал в нужную точку и пробил после навеса с углового».

В первых трех играх Бразилия забила 11 голов – столько же, сколько Германия, в одном из матчей разгромившая Саудовскую Аравию 8:0.

«Ривалдо, Роналдиньо и я сам: три «Р» сборной Бразилии. Настоящее удовольствие играть с ними. Сколари был большим мастером управлять командой, игроками – и выбирать лучшую тактику. Традиционно мы играли 4-4-2, Роберто Карлос и Кафу бегали вверх-вниз как шарики йо-йо! 3-5-2 была более подходящая, и Большой Фил оценил ситуацию, используя по-настоящему атакующую 3-5-2. Это была очень сбалансированная команда, я чувствовал, что мы можем победить кого угодно на том турнире».

За весь турнир Роналдо не забил только Англии

К плей-офф Брализия вышла в статусе одного из фаворитов турнира и в первом же раунде выбила Бельгию.

Первый гол забил Ривалдо:

– Отличный гол! – комментирует Роналдо. – Контроль мяча, позиция на поле, как он развернулся – и мощнейше пробил.

– С ним было хорошо играть?

– Да, хотя он забивал не так много, как другие форварды. Но он всегда старался пробить, и я делал все, чтоб подловить отскок, если он будет.

Финальную точку в матче поставил сам Роналдо: «Не очень заметно со стороны, но это очень сложный гол. Во-первых, на большой скорости. Во-вторых, вратарь срезает угол, мне приходится бить своей слабой левой ногой. Но я справился!»

В четвертьфинале бразильцев ждала Англия.

«У них была топ-команда! Я играл против Сола Кэмпбелла, который дышал мне в затылок весь матч! Он не отпускал меня ни на секунду, просто не оставлял в покое.

Лусио ошибся в начале матча, Майкл Оуэн как всегда был быстр и безжалостен. Просто посмотрите на его завершение: он великолепен. Он действительно заслужил «Золотой мяч».

Что Роналдиньо сделал с первым голом – просто невероятно. Я был слева, Ривалдо справа. Он выбрал Ривалдо, отдал пас, и тот забил еще один гол.

Наш второй гол Роналдиньо забил со штрафного и после утверждал, что так и планировал. Он говорил, что специально целился в ворота. Но то, как он пробил, – это не похоже на правду. Хоть это и великий гол.

Роналдиньо очень веселый. Его сердце в правильном месте, он как будто веселый ребенок. Хотя ему уже 40 лет! Но какого же высокого класса он футболист! У него было два сезона в «Барселоне», когда он был просто невероятным. Никто не мог остановить его: контроль, голы, скорость. У него все было.

Сразу после своего гола Роналдиньо совершил абсолютно школьную ошибку: пытался пробить по мячу, но немного не успел. Он заслуживал красной карточки, это был плохой фол. Но он все равно улыбается, даже получив красную карточку!

Это была великая победа, потому что Англия действительно нас измотала и заставила понервничать».

В полуфинале против Турции все внимание было на стрижку Роналдо

Ко второму за турнир матчу против Турции в 1/2 финала форвард подошел с небольшой травмой – и сделал все, чтобы прекратить разговоры о своем физическом состоянии:

«Я постригся прямо перед полуфиналом. Медиа сомневались, что я готов сыграть, потому что у меня была травма отводящей мышцы. Так что накануне я побрил голову. В коридоре я показал прическу партнерам по команде: они хохотали как безумные и делали ставки, выйду ли я на тренировку в таком виде. И я вышел. Все моментально перестали говорить о моей травме».

С травмой или без Роналдо забил единственный гол в матче и вытащил сборную в финал.

«Я пробил пальцем ноги. Ромарио забивал множество таких голов! Но это было вдохновлено не им, а футзалом. Мы с Ромарио оба занимались им. Такой удар отправляет мяч по прямой линии, это подлавливает вратаря, потому что он не успевает понять, что я уже нанес удар».

Перед финалом Роналдо боялся повторения 1998-го

В финале Бразилия встречалась с Германией, а Роналдо предстояла очная встреча с Мирославом Клозе в борьбе за «Золотую бутсу»: у бразильца было 6 голов, у немца 5.

Но перед игрой сильнее всего форварда волновали совсем не голы.

«В день финала меня накрывали флешбэки из 1998-го: как я сходил на обед и лег спать – а когда проснулся, у нас была большая проблема. Сиеста была моим ритуалом перед матчами, но с тех пор я его изменил. Я пообедал и сказал себе: нет, я ни в коем случае не пойду спать. Так что ходил из комнаты в комнату в поисках кого-нибудь, с кем можно поговорить, кто мог бы меня отвлечь. В конце концов я нашел Диду и сказал ему: «Мне правда страшно спать! Можешь ли ты остаться со мной и говорить, чтоб я не уснул?!» Мы в итоге проболтали весь день, пока не настало время ехать на стадион. К тому моменту я был максимально сконцентрирован и четко знал, что мне нужно сделать».

Роналдо открыл счет в матче в середине второго тайма: подкараулил ошибку Кана, который выпустил мяч из рук:

«Удар Ривалдо был необычный, и мяч пошел по нестандартной траектории. Думаю, именно поэтому Кан ошибся. И смотрите, Ривалдо снова пробил, вместо того, чтобы отдать пас! Он бил из любой ситуации, так что я и не надеялся на пас и сразу побежал к Кану, надеясь на отскок.

Это отличная история, включающая Сколари. На тренировках Луис уговаривал меня не ждать отскоков: он боялся, что это приведет к столкновениям или даже травме. И он не давал мне тренировать то, что форвард должен делать!

После гола в финале я побежал к нему и закричал: «Ты свинья! Ты не давал мне тренировать это, но посмотри, что я все-таки сделал!» Это было как инстинкт. Нападающий всегда должен верить, что вратарь может совершить ошибку, отпустить мяч».

Второй гол вышел еще красивее: Клеберсон набегал по правому флангу и прострелил в центр, где на ворота бежали Ривалдо и Роналдо.

«Я кричал Ривалдо: «Оставь, оставь!» Я контролировал мяч, это было отличное касание. Оставалось только пробить. Все получилось идеально.

Всегда говорю, что голы – как дети. Но эти два «ребенка» в финале – они еще более особенные из-за того, через что я прошел за 4 года до этого чемпионата мира.

Сколари заменил меня за 5 минут до конца. И когда я уходил с поля, то начал плакать, но это были слезы радости. Я чувствовал, как будто смотрел на небеса и коснулся руки бога.

Бывают личные события, которые приносят удовлетворение и радость. Которые делают по-детски счастливым. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Выиграть ЧМ после двух лет, которые у меня были!.. До турнира все доктора говорили мне, что я вряд ли буду снова ходить. Я боролся против всего мира.

Прекрасные воспоминания. Каждый раз, когда я смотрю эти видео, я ощущаю чувство выполненного долга. У всех есть предыстория, как они шли к этой победе. Для многих это история преодоления сложностей, и для всех нас это был пусть к одной цели.

Мало что в жизни похоже на то, как забиваешь решающий гол. Это оставляет на тебе отметку на всю жизнь. Возможно, это были не самые красивые голы в моей карьере. Но они без сомнения самые важные.

Когда мы вернулись в Бразилию, вся страна была на улице. Люди забыли о своих повседневных проблемах – нехватке денег, безработице, отсутствии безопасности. И просто праздновали выигранный чемпионат мира!

Футбол – возможно, самая могущественная сила в мире. Думаю, мы недостаточно ее используем, а если и делаем это, то неправильно. Футбол может сделать для мира, для людей гораздо больше».

В Японии и Корее Роналдо забил 8 голов. Последним, кто забивал за один турнир больше, был Герд Мюллер в 1970-м (10 мячей), с тех пор до таких цифр не добирался никто.

4 года спустя Роналдо сыграл на своем последнем чемпионате мира. 2 гола против Японии довели его общий счет забитых мячей на ЧМ до 14 – это рекорд Герда Мюллера.

В матче против Ганы Роналдо забил 15-й.

В 2014-м рекорд падет перед Мирославом Клозе, который за 4 ЧМ забил 16 голов.

А 15 Роналдо – исключительная красота.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster/Allsport, Andreas Rentz/Bongarts, Clive Brunskill, Andreas Rentz, Sandra Behne/Bongarts