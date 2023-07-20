25 комментариев

Прогноз Ильи Коваля.

Перед стартом прошлого сезона Дмитрий Баринов и Вильзон Изидор рассказывали об амбициях «скинуть «Зенит» с пьедестала». В середине чемпионата болельщики «Локомотива» судорожно подсчитывали шансы на сохранение прописки.

Летом 2023-го «Локомотив» кажется очевидным претендентом на статус главного преследователя «Зенита» – и уже не только игрокам из Черкизово. Слишком убедительной вышла вторая часть прошлого сезона, когда «Локомотив» наконец-то сформировал адекватный тренерский штаб и сильно обновил состав.

Зимние новички «‎Локо» – уже лидеры, остальные прогрессируют при Галактионове

«‎Локомотив» Михаила Галактионова – чемпион весны в РПЛ. 32 очка за 13 матчей и единственное поражение (как раз от «‎Зенита») – чем не заявка на классный полноценный сезон? Илья Лантратов, по данным Opta, с отрывом лучший по предотвращенным голам в прошлом сезоне (5,6, у Егора Бабурина и Игоря Акинфеева – по 2,8).

Артем Дзюба вошел в весенний топ-5 РПЛ по голам и ассистам (8+5), а по индексу атаки от DataHub вообще стал первым, обогнав даже Малкома. Максим Глушенков – лидер второй части сезона по ключевым передачам (после них возникает явная возможность забить гол) по оценке DataHub.

21-летний Артем Карпукас – лучший по отборам (108, почти в два раза больше преследователей). Вильзон Изидор после загадочно сорвавшегося перехода в «Лион‎» превратился в убийственного джокера (шесть голов после шести выходов на замену, по «гол+пас» больше набрал только Иван Сергеев).

При Галактионове прогрессировали практически все: левый защитник Наир Тикнизян выдал самый результативный отрезок в карьере (5+2 за 15 матчей), 19-летний Егор Погостнов уверенно закрепился на уровне РПЛ, Дмитрий Баринов уже не раздавал остросюжетные интервью, а сконцентрировался на игре.

Теперь у «‎Локо» больше вариантов в центре обороны. Пиняев должен стать звездой РПЛ

Самая проблемная зона весеннего «‎Локомотива» – центр обороны. К новому сезону она станет сильнее (хотя бы количественно): после крестов восстановился Лукас Фассон, после успешной аренды в «Факеле» вернулся Евгений Морозов. Не исключено, что Галактионов попробует в центре и Александра Сильянова (в «‎Ростове» иногда выходил в середине и в двойке, и в тройке центральных защитников). Еще есть Марио Митай – профильный левый защитник, который неожиданно уверенно заканчивал прошлый сезон в центре защиты.

Оборона все еще не выглядит супернадежной, но весной для побед в ослабленной РПЛ иногда хватало даже Ивана Кузьмичева с Погостновым. Теперь у Галактионова – больше вариантов для подбора оптимального сочетания.

Но, вероятно, главный фактор роста «‎Локо» – прогресс Сергея Пиняева. Кажется, пока он показал только демо-версию того, на что способен – и даже этого было достаточно для попадания в топ-3 по эффективности дриблинга (шесть обводок привели к ударам, четыре стали голевыми) и награды лучшему молодому игроку РПЛ.

Теперь Пиняеву пора становиться одной из главных звезд лиги. Главный тренер «‎Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Александру Дорскому рассказывал, как Пиняев прибавил за последний год: «‎Он стал старше, выносливее. Стал больше понимать в обороне: не делать лишних рывков, ускорений. Занимает более четкую позицию, поэтому у него остается больше сил для атаки. Пиняев стал лучше комбинировать, потому что до этого мы в основном его знали как дриблера, а сейчас он в любой момент может отдать передачу, которую может совершить только футболист, хорошо понимающий игру».

Еще одна возможная точка роста – Рифат Жемалетдинов, который полностью восстановился после травмы (до нее в сезоне-2021/22 выбил 15 очков по «гол+пас»). Галактионов может снова попробовать Глушенкова справа или вернуть на край Жемалетдинова, но, скорее всего, до конца трансферного окна инсайды об интересе к Антону Зиньковскому/Зелимхану Бакаеву/другому игроку, способному сыграть справа, никуда не исчезнут.

Есть и менее очевидные резервы – талантливая молодежь, которая может выстрелить: Вадим Раков, Кирилл Никишин, Алексей Батраков.

Галактионов возродил стилистику Семина и Кучука в «‎Локо»

Игроки «‎Локо» не понимали, что от них хотят немецкие тренеры – Галактионов предложил конкретику. «Галактионов объяснил нам концепцию игры, у нас в головах появилось понимание. Прежде было слишком хаотично: у одного тренера одно мнение, у второго – другое», – рассказывал Магкеев в интервью Sport24.

Магкеев говорил об основной ставке Галактионова – физподготовка и дисциплина. Такие перемены напоминают «‎Локо» середины 2010-х, когда модного Славена Билича сменил более простой и строгий Леонид Кучук. В первом сезоне Кучука «‎Локомотив» взлетел в топ-3, до последнего тура претендуя на чемпионство.

Конечно, Галактионов более современный тренер, чем Кучук. Он пробует трендовые структуры: например, выдвижение Максима Ненахова с позиции правого защитника в опорную зону, когда «‎Локо» с мячом – почти эксперимент Клоппа с Трентом на финише АПЛ. Или роль ложной десятки, которую активно внедряли и в топ-лигах: даже когда Глушенков начинал формально правым вингером, много смещался в центр и склеивал атаку.

Но все же главное для Галактионова – четкое выполнение установки. Снова слово Магкееву: «Теперь каждый обязан дорабатывать в любом эпизоде. Если не отдаешься полностью – игра может стать для тебя последней. Благо, скамейка позволяет. За полем ввели штрафы даже за мелочи. Например, за невынужденные карточки, пропуск тренировки или телефон на теории. В столовую нельзя заходить в тапочках – тоже штраф».

В нынешнем «‎Локо» есть отсылки и к стилю Семина: игра в атаке строится на индивидуальном мастерстве. До первого чемпионства «Локо‎» в основном доехал на обороне, зато дальше побеждал за счет мощной атаки: в 2004-м решали Хохлов, Лоськов, Измайлов, Билялетдинов и Сычев, в 2018-м – Миранчуки, Ману Фернандеш и космический Джефф Фарфан.

Сейчас у Галактионова тоже подобралась очень сильная атака – Глушенков, Пиняев, Жемалетдинов, Дзюба, Изидор (хотя француз может и уехать до конца трансферного окна). «‎Галактионов не ограничивает, а поощряет свободу на поле, обыгрыши в финальной трети», – говорил Пиняев в эфире «‎Матч Премьер». Прямо по заветам Семина.

Галактионов привнес то, чем отличался чемпионский «‎Локомотив». В атаке у «‎Локо» – топ-исполнители, в воротах – один из лучших вратарей лиги, центр обороны стал сильнее, а в основе всего – игровая дисциплина.

Для реальной борьбы с «Зенитом» этого вряд ли хватит, но именно «‎Локо» – главный претендент на серебро.

На фоне бездонного трансферного бюджета «‎Спартака» этим летом кажется, что команда Абаскаля тоже поспорит за второе место. Но пока их трансферы больше поражают ценами, чем реальным добавлением качества. По-настоящему проблемная зона в центре обороны после кражи «‎Зенитом» Страхини Эраковича к старту РПЛ все еще не закрыта.

«‎Локомотив» в последние годы тоже лихорадило. Но после немцев клуб зазвучал скучнее, а значит, и стабильнее. На длинной дистанции чемпионата это важнее яркости.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков