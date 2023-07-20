25 комментариев

Европейский Паровоз
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«Локо» – главный претендент на серебро: топ-атака, отличный вратарь и усиление слабейшей зоны

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Прогноз Ильи Коваля.

Перед стартом прошлого сезона  Дмитрий Баринов и Вильзон Изидор рассказывали об амбициях «скинуть «Зенит» с пьедестала». В середине чемпионата болельщики «Локомотива» судорожно подсчитывали шансы на сохранение прописки.

Летом 2023-го «Локомотив» кажется очевидным претендентом на статус главного преследователя «Зенита» – и уже не только игрокам из Черкизово. Слишком убедительной вышла вторая часть прошлого сезона, когда «Локомотив» наконец-то сформировал адекватный тренерский штаб и сильно обновил состав. 

Зимние новички «‎Локо» – уже лидеры, остальные прогрессируют при Галактионове

«‎Локомотив» Михаила Галактионова – чемпион весны в РПЛ. 32 очка за 13 матчей и единственное поражение (как раз от «‎Зенита») – чем не заявка на классный полноценный сезон? Илья Лантратов, по данным Opta, с отрывом лучший по предотвращенным голам в прошлом сезоне (5,6, у Егора Бабурина и Игоря Акинфеева – по 2,8).

Артем Дзюба вошел в весенний топ-5 РПЛ по голам и ассистам (8+5), а по индексу атаки от DataHub вообще стал первым, обогнав даже Малкома. Максим Глушенков – лидер второй части сезона по ключевым передачам (после них возникает явная возможность забить гол) по оценке DataHub.

21-летний Артем Карпукас – лучший по отборам (108, почти в два раза больше преследователей). Вильзон Изидор после загадочно сорвавшегося перехода в «Лион‎» превратился в убийственного джокера (шесть голов после шести выходов на замену, по «гол+пас» больше набрал только Иван Сергеев).

При Галактионове прогрессировали практически все: левый защитник Наир Тикнизян выдал самый результативный отрезок в карьере (5+2 за 15 матчей), 19-летний Егор Погостнов уверенно закрепился на уровне РПЛ, Дмитрий Баринов уже не раздавал остросюжетные интервью, а сконцентрировался на игре.

Теперь у «‎Локо» больше вариантов в центре обороны. Пиняев должен стать звездой РПЛ

Самая проблемная зона весеннего «‎Локомотива» – центр обороны. К новому сезону она станет сильнее (хотя бы количественно): после крестов восстановился Лукас Фассон, после успешной аренды в «Факеле» вернулся Евгений Морозов. Не исключено, что Галактионов попробует в центре и Александра Сильянова (в «‎Ростове» иногда выходил в середине и в двойке, и в тройке центральных защитников). Еще есть Марио Митай – профильный левый защитник, который неожиданно уверенно заканчивал прошлый сезон в центре защиты.

Оборона все еще не выглядит супернадежной, но весной для побед в ослабленной РПЛ иногда хватало даже Ивана Кузьмичева с Погостновым. Теперь у Галактионова – больше вариантов для подбора оптимального сочетания.

Но, вероятно, главный фактор роста «‎Локо» – прогресс Сергея Пиняева. Кажется, пока он показал только демо-версию того, на что способен – и даже этого было достаточно для попадания в топ-3 по эффективности дриблинга (шесть обводок привели к ударам, четыре стали голевыми) и награды лучшему молодому игроку РПЛ.

Теперь Пиняеву пора становиться одной из главных звезд лиги. Главный тренер «‎Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Александру Дорскому рассказывал, как Пиняев прибавил за последний год: «‎Он стал старше, выносливее. Стал больше понимать в обороне: не делать лишних рывков, ускорений. Занимает более четкую позицию, поэтому у него остается больше сил для атаки. Пиняев стал лучше комбинировать, потому что до этого мы в основном его знали как дриблера, а сейчас он в любой момент может отдать передачу, которую может совершить только футболист, хорошо понимающий игру». 

Еще одна возможная точка роста – Рифат Жемалетдинов, который полностью восстановился после травмы (до нее в сезоне-2021/22 выбил 15 очков по «гол+пас»). Галактионов может снова попробовать Глушенкова справа или вернуть на край Жемалетдинова, но, скорее всего, до конца трансферного окна инсайды об интересе к Антону Зиньковскому/Зелимхану Бакаеву/другому игроку, способному сыграть справа, никуда не исчезнут. 

Есть и менее очевидные резервы – талантливая молодежь, которая может выстрелить: Вадим Раков, Кирилл Никишин, Алексей Батраков.

Галактионов возродил стилистику Семина и Кучука в «‎Локо»

Игроки «‎Локо» не понимали, что от них хотят немецкие тренеры – Галактионов предложил конкретику. «Галактионов объяснил нам концепцию игры, у нас в головах появилось понимание. Прежде было слишком хаотично: у одного тренера одно мнение, у второго – другое», – рассказывал Магкеев в интервью Sport24.

Магкеев говорил об основной ставке Галактионова – физподготовка и дисциплина. Такие перемены напоминают «‎Локо» середины 2010-х, когда модного Славена Билича сменил более простой и строгий Леонид Кучук. В первом сезоне Кучука «‎Локомотив» взлетел в топ-3, до последнего тура претендуя на чемпионство.

Конечно, Галактионов более современный тренер, чем Кучук. Он пробует трендовые структуры: например, выдвижение Максима Ненахова с позиции правого защитника в опорную зону, когда «‎Локо» с мячом – почти эксперимент Клоппа с Трентом на финише АПЛ. Или роль ложной десятки, которую активно внедряли и в топ-лигах: даже когда  Глушенков начинал формально правым вингером, много смещался в центр и склеивал атаку.

Но все же главное для Галактионова – четкое выполнение установки. Снова слово Магкееву: «Теперь каждый обязан дорабатывать в любом эпизоде. Если не отдаешься полностью – игра может стать для тебя последней. Благо, скамейка позволяет. За полем ввели штрафы даже за мелочи. Например, за невынужденные карточки, пропуск тренировки или телефон на теории. В столовую нельзя заходить в тапочках – тоже штраф».

В нынешнем «‎Локо» есть отсылки и к стилю Семина: игра в атаке строится на индивидуальном мастерстве. До первого чемпионства «Локо‎» в основном доехал на обороне, зато дальше побеждал за счет мощной атаки: в 2004-м решали Хохлов, Лоськов, Измайлов, Билялетдинов и Сычев, в 2018-м – Миранчуки, Ману Фернандеш и космический Джефф Фарфан.

Сейчас у Галактионова тоже подобралась очень сильная атака – Глушенков, Пиняев, Жемалетдинов, Дзюба, Изидор (хотя француз может и уехать до конца трансферного окна). «‎Галактионов не ограничивает, а поощряет свободу на поле, обыгрыши в финальной трети», – говорил Пиняев в эфире «‎Матч Премьер». Прямо по заветам Семина.

Галактионов привнес то, чем отличался чемпионский «‎Локомотив». В атаке у «‎Локо» – топ-исполнители, в воротах – один из лучших вратарей лиги, центр обороны стал сильнее, а в основе всего – игровая дисциплина.

Для реальной борьбы с «Зенитом» этого вряд ли хватит, но именно «‎Локо» – главный претендент на серебро.

На фоне бездонного трансферного бюджета «‎Спартака» этим летом кажется, что команда Абаскаля тоже поспорит за второе место. Но пока их трансферы больше поражают ценами, чем реальным добавлением качества. По-настоящему проблемная зона в центре обороны после кражи «‎Зенитом» Страхини Эраковича к старту РПЛ все еще не закрыта. 

«‎Локомотив» в последние годы тоже лихорадило. Но после немцев клуб зазвучал скучнее, а значит, и стабильнее. На длинной дистанции чемпионата это важнее яркости.

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‎«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков

25 комментариев

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2vdhrvmmzf
Ответ Владислав88
Локо вообще претендент на золото, учитывая нынченшнее состояние Зенита и уровень Семака без бразильцев
А что за состояние такое у Зенита и куда делись бразильцы которых 10 штук?
+20
-2
+18
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riverman1980
Пока Галактионов не проведет первый полный сезон в Локо вообще бессмысленно гадать, на что претендует команда. Можно вспомнить ударные полсезона Силкина, когда все были в восторге от Динамо (причем по делу).
+13
-1
+12
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Владислав88
Локо вообще претендент на золото, учитывая нынченшнее состояние Зенита и уровень Семака без бразильцев
+20
-9
+11
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ЕгориЙ
Голый ура-патриотизм. Видим только хорошее, не видим плохое и щедро раздаём авансы. Вот основа статьи. Без здоровой критики и оценки слабых мест, оценивать реальные возможности команды и тем более на дистанции чемпионата это смешно.
Косяки Погостнова и Кузьмичева в обороне. Прибавивший Тикнизян, который проваливается в обороне без подстраховки на фланге. Кресты Магкеева и непонятный уровень Фассона после года без игры. Плюшевый опорник Куликов и нестабильный Марадишвили, которые не в состоянии равноценно подменить Карпукаса и Баринова при травмах и дисквалификации. Отсутствие таких же равноценных альтернатив в нападении при пропуске игр Дзюбой и травматичности Изидора. Сарвели в Сочи не впечатлял. И где гарантии, что они будут столько же забивать, особенно Дзюба.Жемалетдинов и Миранчук, которые после травм выглядят слабее Глушенкова. Миранчук так вообще не может себя найти, уровень игры сильно у него упал. Ракову и Никишину для начала надо хотя бы на поле чаще выходить. Не говоря уж о Батракове, которого даже в основу ещё не перевели.
+10
-2
+8
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Андрей Балабаев
Ответ Владислав88
Локо вообще претендент на золото, учитывая нынченшнее состояние Зенита и уровень Семака без бразильцев
Уровень Семака без бразильцев золото в 2019 году и золото в 2020, когда были Сантос и Малком пропустивший больше полсезона из-за травмы
+10
-2
+8
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Demedieu
Нет сомнений, что Локо будет бороться как минимум за 2 место.
+5
-2
+3
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Dmitry Orlov
Для начала провести осень без травм. А то последние годы, что ни осень - то лазарет. А в итоге "топ-атака" превращается в "выбираем из того, что есть", и приходится ближе к зиме выпускать Мухина, Иосифова, Борисенко, Зиновича, а Петров с Бабкиным вообще игроками основы становятся.
Я вообще не буду против, если мы получим серебро, но пока что эти прогнозы чересчур оптимистичными выглядят - конкуренты усиливаются.
+4
-1
+3
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Mr-Vadim
Для начала главное, чтобы вообще боролись. Сыграются, пойдет игра - и должны прийти результаты. Золото не жду, но буду рад разумеется, хотя даже попадание в тройку буду считать хорошим ростом, т.к. такое может дать шанс на возвращение так сказать в элиту
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StillInTheGame
смешно сейчас читать эти прогнозы
время покажет)
+1
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filippa
Ответ Владислав88
Локо вообще претендент на золото, учитывая нынченшнее состояние Зенита и уровень Семака без бразильцев
Дай то Бог!
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Daylight
Илья, спасибо за текст, но хочу обратить внимание, что вывод фланговых защитников в опорную зону практикуется уже 20 лет, и даже в Локомотиве такие случаи были прежде при Сёмине.
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Dmitry Orlov
Ответ ЕгориЙ
Голый ура-патриотизм. Видим только хорошее, не видим плохое и щедро раздаём авансы. Вот основа статьи. Без здоровой критики и оценки слабых мест, оценивать реальные возможности команды и тем более на дистанции чемпионата это смешно. Косяки Погостнова и Кузьмичева в обороне. Прибавивший Тикнизян, который проваливается в обороне без подстраховки на фланге. Кресты Магкеева и непонятный уровень Фассона после года без игры. Плюшевый опорник Куликов и нестабильный Марадишвили, которые не в состоянии равноценно подменить Карпукаса и Баринова при травмах и дисквалификации. Отсутствие таких же равноценных альтернатив в нападении при пропуске игр Дзюбой и травматичности Изидора. Сарвели в Сочи не впечатлял. И где гарантии, что они будут столько же забивать, особенно Дзюба.Жемалетдинов и Миранчук, которые после травм выглядят слабее Глушенкова. Миранчук так вообще не может себя найти, уровень игры сильно у него упал. Ракову и Никишину для начала надо хотя бы на поле чаще выходить. Не говоря уж о Батракове, которого даже в основу ещё не перевели.
Что такое "травматичность Изидора"? У него всего 2 травмы за время в Локо были, одна из которых - травма плеча, 20 дней пропуска. После второй вышел - сразу начал забивать.
Чем Жемалетдинов слабее Глушенкова?
У других команд травм и дисквалификаций игроков основы не будет? Или у них у всех в запасе игроки равноценные сидят?

Каких-то серьёзных косяков в обороне у Погостнова не припомню, а Кузьмичёв сейчас явно в основе не будет, Морозов - более вероятный кандидат в пару к Фассону.
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Снегири и суперклей
Ответ Владислав88
Локо вообще претендент на золото, учитывая нынченшнее состояние Зенита и уровень Семака без бразильцев
Развей тему. Как там уровень у Анчелотти без Винисиуса, Бензема, Модрича и Крооса? Гвардиола - тоже бездарь? Без КДБ, Холланда, Гюндогана, Гриллиша и Диаша?
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Любитель побеждать
Галактионов весьма знаменит своими вторыми сезонами, когда к его командам привыкают. Да и вообще, сколько сильных игр выдал Локомотив во втором круге не с Химками и им подобными?
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PrivateJoker
Локо молодцы. И еще после трансферной компании прошлый раз стало ясно, что теперь жд это теневой фаворит чемпионата. Очень сбалансированный состав. Правда при всем неплохом наборе разноплановых игроков, действительно атака в последней трети зависит от одного универсала. Получит травму Глушенков и по эффекту домино атака Локо из лучшей в чемпионате становится где-то на позиции 3-5. Или взращивать ещё в ком-то такие навыки, или надеяться, что он не сломается. А здоровье не его сильная черта
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Rudenzik
Автор слишком оптимистично настроен с прогнозом, Локо хорошо смотрелся с командами ниже уровнем, но с равными всё куда-то пропадало, поэтому не надо пока судить по одной половине сезона. Пройдут полностью предсезонку и посмотрим в первых играх на что Локо способен, есть шансы на тройку или даже на чемпионство
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Алексей Ильин
Что за привычка раздавать медали ещё когда трансферное окно не закрылось?
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Василий Байбаков
Больше смешно ,что ЦСКА не вспомнили
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Еремеич
🤣🤣🤣
+4
-4
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Zeitgeist Zeppelin
Пиняев с его антропометрией может вообще звездой европейского уровня стать. Было бы прекрасно.
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Игорь Петров
Динамо и Спартак, в принципе, должны быть в порядке, составят конкуренцию за тройку. По ЦСКА и Краснодару сложно делать прогнозы, с прошлого сезона мало что изменилось, кажется, что начать могут немного тяжело
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Bashibuzuck
Тобишь с золотом уже определились?😁
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