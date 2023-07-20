25 комментариев

«Локо» – главный претендент на серебро: топ-атака, отличный вратарь и усиление слабейшей зоны
Прогноз Ильи Коваля.
Перед стартом прошлого сезона Дмитрий Баринов и Вильзон Изидор рассказывали об амбициях «скинуть «Зенит» с пьедестала». В середине чемпионата болельщики «Локомотива» судорожно подсчитывали шансы на сохранение прописки.
Летом 2023-го «Локомотив» кажется очевидным претендентом на статус главного преследователя «Зенита» – и уже не только игрокам из Черкизово. Слишком убедительной вышла вторая часть прошлого сезона, когда «Локомотив» наконец-то сформировал адекватный тренерский штаб и сильно обновил состав.
Зимние новички «Локо» – уже лидеры, остальные прогрессируют при Галактионове
«Локомотив» Михаила Галактионова – чемпион весны в РПЛ. 32 очка за 13 матчей и единственное поражение (как раз от «Зенита») – чем не заявка на классный полноценный сезон? Илья Лантратов, по данным Opta, с отрывом лучший по предотвращенным голам в прошлом сезоне (5,6, у Егора Бабурина и Игоря Акинфеева – по 2,8).
Артем Дзюба вошел в весенний топ-5 РПЛ по голам и ассистам (8+5), а по индексу атаки от DataHub вообще стал первым, обогнав даже Малкома. Максим Глушенков – лидер второй части сезона по ключевым передачам (после них возникает явная возможность забить гол) по оценке DataHub.
21-летний Артем Карпукас – лучший по отборам (108, почти в два раза больше преследователей). Вильзон Изидор после загадочно сорвавшегося перехода в «Лион» превратился в убийственного джокера (шесть голов после шести выходов на замену, по «гол+пас» больше набрал только Иван Сергеев).
При Галактионове прогрессировали практически все: левый защитник Наир Тикнизян выдал самый результативный отрезок в карьере (5+2 за 15 матчей), 19-летний Егор Погостнов уверенно закрепился на уровне РПЛ, Дмитрий Баринов уже не раздавал остросюжетные интервью, а сконцентрировался на игре.
Теперь у «Локо» больше вариантов в центре обороны. Пиняев должен стать звездой РПЛ
Самая проблемная зона весеннего «Локомотива» – центр обороны. К новому сезону она станет сильнее (хотя бы количественно): после крестов восстановился Лукас Фассон, после успешной аренды в «Факеле» вернулся Евгений Морозов. Не исключено, что Галактионов попробует в центре и Александра Сильянова (в «Ростове» иногда выходил в середине и в двойке, и в тройке центральных защитников). Еще есть Марио Митай – профильный левый защитник, который неожиданно уверенно заканчивал прошлый сезон в центре защиты.
Оборона все еще не выглядит супернадежной, но весной для побед в ослабленной РПЛ иногда хватало даже Ивана Кузьмичева с Погостновым. Теперь у Галактионова – больше вариантов для подбора оптимального сочетания.
Но, вероятно, главный фактор роста «Локо» – прогресс Сергея Пиняева. Кажется, пока он показал только демо-версию того, на что способен – и даже этого было достаточно для попадания в топ-3 по эффективности дриблинга (шесть обводок привели к ударам, четыре стали голевыми) и награды лучшему молодому игроку РПЛ.
Теперь Пиняеву пора становиться одной из главных звезд лиги. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Александру Дорскому рассказывал, как Пиняев прибавил за последний год: «Он стал старше, выносливее. Стал больше понимать в обороне: не делать лишних рывков, ускорений. Занимает более четкую позицию, поэтому у него остается больше сил для атаки. Пиняев стал лучше комбинировать, потому что до этого мы в основном его знали как дриблера, а сейчас он в любой момент может отдать передачу, которую может совершить только футболист, хорошо понимающий игру».
Еще одна возможная точка роста – Рифат Жемалетдинов, который полностью восстановился после травмы (до нее в сезоне-2021/22 выбил 15 очков по «гол+пас»). Галактионов может снова попробовать Глушенкова справа или вернуть на край Жемалетдинова, но, скорее всего, до конца трансферного окна инсайды об интересе к Антону Зиньковскому/Зелимхану Бакаеву/другому игроку, способному сыграть справа, никуда не исчезнут.
Есть и менее очевидные резервы – талантливая молодежь, которая может выстрелить: Вадим Раков, Кирилл Никишин, Алексей Батраков.
Галактионов возродил стилистику Семина и Кучука в «Локо»
Игроки «Локо» не понимали, что от них хотят немецкие тренеры – Галактионов предложил конкретику. «Галактионов объяснил нам концепцию игры, у нас в головах появилось понимание. Прежде было слишком хаотично: у одного тренера одно мнение, у второго – другое», – рассказывал Магкеев в интервью Sport24.
Магкеев говорил об основной ставке Галактионова – физподготовка и дисциплина. Такие перемены напоминают «Локо» середины 2010-х, когда модного Славена Билича сменил более простой и строгий Леонид Кучук. В первом сезоне Кучука «Локомотив» взлетел в топ-3, до последнего тура претендуя на чемпионство.
Конечно, Галактионов более современный тренер, чем Кучук. Он пробует трендовые структуры: например, выдвижение Максима Ненахова с позиции правого защитника в опорную зону, когда «Локо» с мячом – почти эксперимент Клоппа с Трентом на финише АПЛ. Или роль ложной десятки, которую активно внедряли и в топ-лигах: даже когда Глушенков начинал формально правым вингером, много смещался в центр и склеивал атаку.
Но все же главное для Галактионова – четкое выполнение установки. Снова слово Магкееву: «Теперь каждый обязан дорабатывать в любом эпизоде. Если не отдаешься полностью – игра может стать для тебя последней. Благо, скамейка позволяет. За полем ввели штрафы даже за мелочи. Например, за невынужденные карточки, пропуск тренировки или телефон на теории. В столовую нельзя заходить в тапочках – тоже штраф».
В нынешнем «Локо» есть отсылки и к стилю Семина: игра в атаке строится на индивидуальном мастерстве. До первого чемпионства «Локо» в основном доехал на обороне, зато дальше побеждал за счет мощной атаки: в 2004-м решали Хохлов, Лоськов, Измайлов, Билялетдинов и Сычев, в 2018-м – Миранчуки, Ману Фернандеш и космический Джефф Фарфан.
Сейчас у Галактионова тоже подобралась очень сильная атака – Глушенков, Пиняев, Жемалетдинов, Дзюба, Изидор (хотя француз может и уехать до конца трансферного окна). «Галактионов не ограничивает, а поощряет свободу на поле, обыгрыши в финальной трети», – говорил Пиняев в эфире «Матч Премьер». Прямо по заветам Семина.
Галактионов привнес то, чем отличался чемпионский «Локомотив». В атаке у «Локо» – топ-исполнители, в воротах – один из лучших вратарей лиги, центр обороны стал сильнее, а в основе всего – игровая дисциплина.
Для реальной борьбы с «Зенитом» этого вряд ли хватит, но именно «Локо» – главный претендент на серебро.
На фоне бездонного трансферного бюджета «Спартака» этим летом кажется, что команда Абаскаля тоже поспорит за второе место. Но пока их трансферы больше поражают ценами, чем реальным добавлением качества. По-настоящему проблемная зона в центре обороны после кражи «Зенитом» Страхини Эраковича к старту РПЛ все еще не закрыта.
«Локомотив» в последние годы тоже лихорадило. Но после немцев клуб зазвучал скучнее, а значит, и стабильнее. На длинной дистанции чемпионата это важнее яркости.
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков
Косяки Погостнова и Кузьмичева в обороне. Прибавивший Тикнизян, который проваливается в обороне без подстраховки на фланге. Кресты Магкеева и непонятный уровень Фассона после года без игры. Плюшевый опорник Куликов и нестабильный Марадишвили, которые не в состоянии равноценно подменить Карпукаса и Баринова при травмах и дисквалификации. Отсутствие таких же равноценных альтернатив в нападении при пропуске игр Дзюбой и травматичности Изидора. Сарвели в Сочи не впечатлял. И где гарантии, что они будут столько же забивать, особенно Дзюба.Жемалетдинов и Миранчук, которые после травм выглядят слабее Глушенкова. Миранчук так вообще не может себя найти, уровень игры сильно у него упал. Ракову и Никишину для начала надо хотя бы на поле чаще выходить. Не говоря уж о Батракове, которого даже в основу ещё не перевели.
Я вообще не буду против, если мы получим серебро, но пока что эти прогнозы чересчур оптимистичными выглядят - конкуренты усиливаются.
время покажет)
Чем Жемалетдинов слабее Глушенкова?
У других команд травм и дисквалификаций игроков основы не будет? Или у них у всех в запасе игроки равноценные сидят?
Каких-то серьёзных косяков в обороне у Погостнова не припомню, а Кузьмичёв сейчас явно в основе не будет, Морозов - более вероятный кандидат в пару к Фассону.