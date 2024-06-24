Я побывала на русской подводной лодке в центре Гамбурга. Она появилась там из-за «Курска»
Любовь Курчавова – с экскурсией.
Оказывается, в центре Гамбурга стоит российская подводная лодка. Ее невозможно не заметить, если отойти от туристической части набережной Эльбы с экскурсиями на корабликах и двинуться в сторону Рыбного рынка.
Чтобы узнать о ней больше, я побывала внутри. Главный вывод: никогда не думала, что меня так напрягают ограниченные пространства.
Что за лодка?
90-метровая лодка U-434 (российский вариант – Б-515) 25 лет использовали для особенных целей: например, для секретных миссий у восточного побережья США и патрулирования в территориальных водах Советского Союза. Лодок подобного класса было около двадцати, три из них принадлежали к специальной серии. U-434 – из их числа.
Лодку построили на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Начали в сентябре 1975-го, закончили – к концу апреля 1976-го.
Как российская подводная лодка оказалась в Гамбурге? Неожиданно, но из-за «Курска»
Бизнесмена Кристиана Ангерманна поразила катастрофа подводной лодки «Курск»: в августе 2000-го после серии взрывов она пошла ко дну, погибли все 118 членов экипажа. Ангерманн подумал: «А кто-то когда-то видел российскую подводную лодку, чтобы осознать степень трагедии?»
Так появилась идея музея, который показал бы тяжелый труд подводников.
Ангерманн вместе с другом Иоахимом Вагнером связался с компанией из Калининграда, чтобы узнать, можно ли купить лодку. В ноябре 2000-го Bald-Impex организовала встречу Ангерманна и Вагнера с представителями российского военно-морского флота – она прошла в петербургском Адмиралтействе. Все было очень дружелюбно, но безрезультатно.
Тем не менее переговоры продолжались, и российская сторона оценила серьезность намерений и пригласила Ангерманна с Вагнером в Мурманск – посмотреть лодки. С ними поехали представители российских спецслужб. В Полярном (крупнейший пункт базирования Северного флота) Ангерманн увидел U-434 и понял: это она.
Лодку быстро списали и демилитаризовали, сохранив безопасную начинку – Ангерманн и Вагнер хотели, чтобы музей был максимально близок к оригиналу.
U-434 протащили на буксире через Баренцево и Северное моря, и в августе 2002-го она добралась до Гамбурга. Не без приключений: несмотря на неделю предварительных проверок, российские спецслужбы остановили лодку вновь – и потратили на обыск еще пять дней. Спустя три месяца работ по адаптации музей открылся.
За год его посетили сто двадцать тысяч человек – так отбились потраченные на покупку лодки 1,25 млн евро.
Гуляем по лодке: что внутри?
К лодке подхожу по мосткам, на которых лежит торпеда.
Двигаюсь дальше, спускаюсь по винтовой лестнице.
И вижу манекены. В сочетании с негромкой таинственной музыкой – неприятное зрелище.
Дальше – второй отсек. Жилой.
Кают-компания, которая в случае ранений должна превращаться в операционную. На полках – книги на русском. Набор интересный: поэт Сергей Соловьев, Александр Куприн, Александр Дюма, Агата Кристи и даже Дарья Донцова.
На стене – фото Статуи Свободы, сделанное с этой лодки через перископ.
У каждого матроса было отдельное спальное место (в крошечных каютах – по четыре человека). Офицеры и старшины жили отдельно.
Дальше – каюта для тех, кому совсем тяжко.
Спускаемся ниже.
И покидаем второй отсек. Тут даже с моим не самым высоким ростом принимаю горизонтальное положение, чтобы пролезть.
Так мы попали в третий отсек – центрального поста. Выглядит интересно, но непонятно.
Четвертый отсек – снова жилой и аккумуляторный. Вот столовая для старшин:
К этому моменту уже не могу стоять в полный рост. И мне очень некомфортно – помните, в начале текста говорила, что осознала нелюбовь к замкнутым пространствам? Здесь она проявляется в полной мере: аж подрагивают руки.
Но иду дальше. Каюты старшин.
И камбуз.
Радиомастерская.
Переходим в пятый отсек – дизельный.
Слышим довольно громкий звук дизеля, чувствуем запах бензина и видим пункт управления дизелями. Останавливаюсь, чтобы поймать момент: где еще я такое услышу?
А вот и сами дизели.
Перемещаемся в шестой отсек – электромоторный. Снова ползком.
И это последний – седьмой – отсек.
Вот, например, система рулевой гидравлики.
Уставший матрос.
А вот этому матросу зачем-то в руки дали один из трех винтов лодки.
Выхожу.
Даже на подводной лодке я нашла болельщиков из Нидерландов
Проходя по лодке, я слышала экскурсию, и снаружи увидела участников: двух мужчин в оранжевых футболках.
Знакомлюсь с Йоханом. Он слева.
С его товарищем я не говорила, поэтому не так страшно, что он моргнул на фото.
«Мы много путешествуем, посещаем разные города, – говорит Йохан. – Я был [на чемпионатах мира] в Катаре, ЮАР. Впервые на большой турнир поехал в 1990-м – как раз мы играли против Германии. И уступили. Но лучший турнир – в ЮАР. Шикарная страна: природа, животные, необычные города, парки.
А на эту лодку мы пришли просто из интереса. Я люблю ходить по музеям, и мне интересно все военное».
Никого российская лодка в центре Гамбурга не смущает
Подхожу к кассе, чтобы задать пару вопросов про лодку. Вижу вот такие сувениры.
Женщина, продававшая билет (стоит, кстати, девять евро), на вопросы отвечать не готова. Отправляет меня к Клаусу. Понимаю, что это он вел экскурсию для голландцев.
Мы немного говорим про историю лодки, а потом задаю вопрос, который интересовал меня все это время.
– В нынешнем контексте никого не смущает, что российская подводная лодка стоит в центре Гамбурга?
– Ни капли. Внутри лодки не осталось ничего опасного или того, что связано с войной, – все сняли в России.
Более того, здесь часто бывают россияне и те, кто говорят на русском. Никаких проблем.
Телеграм-канал Любы Курчавовой – там еще больше Евро!
Поезда в Германии вечно опаздывают, ломаются и всех бесят
Фото: Любовь Курчавова; u-434.de; en.wikipedia.org
АПРК Курск…до сих пор боль…
долго будут врать.
Расскажет ли комиссия
как трудно умирать.
Кто из нас, ровесники,
кто герой, кто чмо?
Капитан Колесников
пишет нам письмо..."
Ю. Шевчук
Что за U-434???
Откуда это???