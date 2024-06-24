Я побывала на русской подводной лодке в центре Гамбурга. Она появилась там из-за «Курска»

Любовь Курчавова – с экскурсией.

Оказывается, в центре Гамбурга стоит российская подводная лодка. Ее невозможно не заметить, если отойти от туристической части набережной Эльбы с экскурсиями на корабликах и двинуться в сторону Рыбного рынка.

Чтобы узнать о ней больше, я побывала внутри. Главный вывод: никогда не думала, что меня так напрягают ограниченные пространства.

Что за лодка?

90-метровая лодка U-434 (российский вариант – Б-515) 25 лет использовали для особенных целей: например, для секретных миссий у восточного побережья США и патрулирования в территориальных водах Советского Союза. Лодок подобного класса было около двадцати, три из них принадлежали к специальной серии. U-434 – из их числа.

Лодку построили на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Начали в сентябре 1975-го, закончили – к концу апреля 1976-го.

Как российская подводная лодка оказалась в Гамбурге? Неожиданно, но из-за «Курска»

Бизнесмена Кристиана Ангерманна поразила катастрофа подводной лодки «Курск»: в августе 2000-го после серии взрывов она пошла ко дну, погибли все 118 членов экипажа. Ангерманн подумал: «А кто-то когда-то видел российскую подводную лодку, чтобы осознать степень трагедии?»

Так появилась идея музея, который показал бы тяжелый труд подводников.

Ангерманн вместе с другом Иоахимом Вагнером связался с компанией из Калининграда, чтобы узнать, можно ли купить лодку. В ноябре 2000-го Bald-Impex организовала встречу Ангерманна и Вагнера с представителями российского военно-морского флота – она прошла в петербургском Адмиралтействе. Все было очень дружелюбно, но безрезультатно.

Тем не менее переговоры продолжались, и российская сторона оценила серьезность намерений и пригласила Ангерманна с Вагнером в Мурманск – посмотреть лодки. С ними поехали представители российских спецслужб. В Полярном (крупнейший пункт базирования Северного флота) Ангерманн увидел U-434 и понял: это она.

Лодку быстро списали и демилитаризовали, сохранив безопасную начинку – Ангерманн и Вагнер хотели, чтобы музей был максимально близок к оригиналу.

U-434 протащили на буксире через Баренцево и Северное моря, и в августе 2002-го она добралась до Гамбурга. Не без приключений: несмотря на неделю предварительных проверок, российские спецслужбы остановили лодку вновь – и потратили на обыск еще пять дней. Спустя три месяца работ по адаптации музей открылся.

За год его посетили сто двадцать тысяч человек – так отбились потраченные на покупку лодки 1,25 млн евро.

Гуляем по лодке: что внутри?

К лодке подхожу по мосткам, на которых лежит торпеда.

Двигаюсь дальше, спускаюсь по винтовой лестнице.

И вижу манекены. В сочетании с негромкой таинственной музыкой – неприятное зрелище.

Дальше – второй отсек. Жилой.

Кают-компания, которая в случае ранений должна превращаться в операционную. На полках – книги на русском. Набор интересный: поэт Сергей Соловьев, Александр Куприн, Александр Дюма, Агата Кристи и даже Дарья Донцова.

На стене – фото Статуи Свободы, сделанное с этой лодки через перископ.

У каждого матроса было отдельное спальное место (в крошечных каютах – по четыре человека). Офицеры и старшины жили отдельно.

Дальше – каюта для тех, кому совсем тяжко.

Спускаемся ниже.

И покидаем второй отсек. Тут даже с моим не самым высоким ростом принимаю горизонтальное положение, чтобы пролезть.

Так мы попали в третий отсек – центрального поста. Выглядит интересно, но непонятно.

Четвертый отсек – снова жилой и аккумуляторный. Вот столовая для старшин:

К этому моменту уже не могу стоять в полный рост. И мне очень некомфортно – помните, в начале текста говорила, что осознала нелюбовь к замкнутым пространствам? Здесь она проявляется в полной мере: аж подрагивают руки.

Но иду дальше. Каюты старшин.

И камбуз.

Радиомастерская.

Переходим в пятый отсек – дизельный.

Слышим довольно громкий звук дизеля, чувствуем запах бензина и видим пункт управления дизелями. Останавливаюсь, чтобы поймать момент: где еще я такое услышу?

А вот и сами дизели.

Перемещаемся в шестой отсек – электромоторный. Снова ползком.

И это последний – седьмой – отсек.

Вот, например, система рулевой гидравлики.

Уставший матрос.

А вот этому матросу зачем-то в руки дали один из трех винтов лодки.

Выхожу.

Даже на подводной лодке я нашла болельщиков из Нидерландов

Проходя по лодке, я слышала экскурсию, и снаружи увидела участников: двух мужчин в оранжевых футболках.

Знакомлюсь с Йоханом. Он слева.

С его товарищем я не говорила, поэтому не так страшно, что он моргнул на фото.

«Мы много путешествуем, посещаем разные города, – говорит Йохан. – Я был [на чемпионатах мира] в Катаре, ЮАР. Впервые на большой турнир поехал в 1990-м – как раз мы играли против Германии. И уступили. Но лучший турнир – в ЮАР. Шикарная страна: природа, животные, необычные города, парки.

А на эту лодку мы пришли просто из интереса. Я люблю ходить по музеям, и мне интересно все военное».

Никого российская лодка в центре Гамбурга не смущает

Подхожу к кассе, чтобы задать пару вопросов про лодку. Вижу вот такие сувениры.

Женщина, продававшая билет (стоит, кстати, девять евро), на вопросы отвечать не готова. Отправляет меня к Клаусу. Понимаю, что это он вел экскурсию для голландцев.

Мы немного говорим про историю лодки, а потом задаю вопрос, который интересовал меня все это время.

– В нынешнем контексте никого не смущает, что российская подводная лодка стоит в центре Гамбурга?

– Ни капли. Внутри лодки не осталось ничего опасного или того, что связано с войной, – все сняли в России.

Более того, здесь часто бывают россияне и те, кто говорят на русском. Никаких проблем.

Телеграм-канал Любы Курчавовой – там еще больше Евро!

Поезда в Германии вечно опаздывают, ломаются и всех бесят

Фото: Любовь Курчавова; u-434.de ; en.wikipedia.org