Болельщики Нидердандов – чудо! Мой день с ними – в 14 фото
Любовь Курчавова – из оранжевого Гамбурга.
Кажется, перед матчем Польша – Нидерланды не было телеграм-канала, который бы не запостил это видео:
В Гамбург я приехала в районе десяти утра, так что не застала феерию. В фан-зоне было спокойно.
Неподалеку от нее ко мне подошел болельщик Нидерландов:
– Пойдешь с нами в бар?
– Извините, ребята, я на работе.
В метро спускаюсь уже с другой компанией. Один из болельщиков, показывая на аккредитацию, спрашивает: «Что это?» Быстро объясняю, и после этого мы болтаем о сборной. Спрашиваю, каков прогноз на матч («2:0, победа Нидерландов»), как повлияет на команду травма де Йонга («Очень плохо, жаль, что его не будет. Один из лучших») и как в Нидерландах относятся к тому, что сборную тренирует Куман («Его все любят, он точно добьется успеха»).
Недолго молчим, и кто-то из ребят говорит: «Ну все, ты теперь за Нидерланды?» Меня отказываются отпускать без флагов на щеках – пока их рисуют, к рюкзаку за спиной привязывают два оранжевых воздушных шарика: «Вот теперь ты готова. Давай сфотографируемся!»
Фото быстро прилетает мне по эйрдропу.
Следующая встреча с фанатами из Нидерландов – в переполненном автобусе до стадиона. Настолько переполненном, что единственный способ не потерять равновесие – висеть на поручне, держась руками. Ноги поставить некуда. Но голландцам все равно: они много смеются, пьют пиво, временами заряжают чанты, а потом криками «Polska! Polska!» подначивают поляков, которые в этом автобусе в явном меньшинстве.
Ярких костюмов много, все вокруг тонет в оранжевом.
И тут я натыкаюсь на Ремко.
– Можно я вас сфотографирую?
– Конечно!
– Откуда у вас такой костюм?
– Купил его в Сингапуре, когда там жил. Знаете, там есть танец, который исполняют на удачу в таких костюмах. Решил, что это подходит: нам нужна удача. Тем более она оранжевая.
– Сколько вы жили в Сингапуре?
– Пять лет. А вас как зовут?
– Любовь.
– Любошь?
– Нет, «в» на конце.
– А что это за имя? Откуда вы?
– Из России. У этого имени то же значение, что и у слова «love» в английском.
– Вау, как классно!
Мы готовимся разойтись, и Ремко говорит по-русски «спасибо». Очень приятно!
Иду дальше, и вот – новый герой, Луки.
– Вот это костюм! Откуда он?
– Это маскот нашей сборной, я привез его из Нидерландов.
– И он занял весь ваш багаж?
– Ха-ха, как вы догадались?
Дальше были три вот таких красавчика. Когда я попросила о фото, они минуты две готовились: расправляли пиджаки и поправляли галстуки.
Еще мне встретился кто-то средний между тигром и леопардом.
И вот такие парни с кубками на пиджаках.
А еще поп-звезда.
На цветах даже те, кто приехал со сломанной ногой.
А это Пит.
Дальше я познакомилась с Кэролайн. Спросила, где она взяла такой шикарный костюм. «Мои друзья прекрасно шьют, и перед Евро я попросила сделать для меня что-нибудь особенное», – ответила она.
Перед матчем казалось, что голландские болельщики просто разнесут поляков шумом. Но на деле все оказалось не так: поляки долго перекрикивали голландцев (конечно, сказался ранний гол).
Ближе к 25-й минуте голландская половина стадиона совсем поникла – вся трибуна сидела молча. И по-настоящему включилась только на 83-й, после гола Ваута Вегорста.
После свистка футболисты потянулись к болельщикам и вместе отпраздновали. Между поляками и голландцами я не заметила никакой неприязни – даже после матча. Все шли к метро огромной толпой, перешучиваясь и по очереди заряжая чанты.
А потом увидела такую пару:
У обоих на футболках фамилия Гулперс. Только она – в польской майке, а он – в нидерландской. Подхожу с очевидным вопросом. «Сегодня был такой матч, что мы не расстроились бы при любом исходе, – смеется Эдита. – Я из Польши, а Маттейс – из Нидерландов. Мы живем в Ландграфе (община в Нидерландах почти на 40 тысяч жителей – Спортс) и любим обе страны».
Объединяющая сила любви! (И футбола).
Финальная картинка дня – безмятежная. Два парня, сидящих в метро. Они никуда не собирались уходить все время, что я за ними наблюдала, и увлеченно смотрели матч Словении и Дании с телефона, громко его обсуждая.
Возможно, они единственные, кто досмотрел его до конца.
Телеграм-канал Любы Курчавовой, где много фото с Евро!
За такие Нидерланды хочется болеть 🧡
Фото: Любови Курчавовой
Это скорее отсылка к Флинстоунам мультфильм такой есть.😎😎😎😎😎😎