Болельщики Нидердандов – чудо! Мой день с ними – в 14 фото

Любовь Курчавова – из оранжевого Гамбурга.

Кажется, перед матчем Польша – Нидерланды не было телеграм-канала, который бы не запостил это видео:

В Гамбург я приехала в районе десяти утра, так что не застала феерию. В фан-зоне было спокойно.

Неподалеку от нее ко мне подошел болельщик Нидерландов:

– Пойдешь с нами в бар?

– Извините, ребята, я на работе.

В метро спускаюсь уже с другой компанией. Один из болельщиков, показывая на аккредитацию, спрашивает: «Что это?» Быстро объясняю, и после этого мы болтаем о сборной. Спрашиваю, каков прогноз на матч («2:0, победа Нидерландов»), как повлияет на команду травма де Йонга («Очень плохо, жаль, что его не будет. Один из лучших») и как в Нидерландах относятся к тому, что сборную тренирует Куман («Его все любят, он точно добьется успеха»).

Недолго молчим, и кто-то из ребят говорит: «Ну все, ты теперь за Нидерланды?» Меня отказываются отпускать без флагов на щеках – пока их рисуют, к рюкзаку за спиной привязывают два оранжевых воздушных шарика: «Вот теперь ты готова. Давай сфотографируемся!»

Фото быстро прилетает мне по эйрдропу.

Следующая встреча с фанатами из Нидерландов – в переполненном автобусе до стадиона. Настолько переполненном, что единственный способ не потерять равновесие – висеть на поручне, держась руками. Ноги поставить некуда. Но голландцам все равно: они много смеются, пьют пиво, временами заряжают чанты, а потом криками «Polska! Polska!» подначивают поляков, которые в этом автобусе в явном меньшинстве.

Ярких костюмов много, все вокруг тонет в оранжевом.

И тут я натыкаюсь на Ремко.

– Можно я вас сфотографирую?

– Конечно!

– Откуда у вас такой костюм?

– Купил его в Сингапуре, когда там жил. Знаете, там есть танец, который исполняют на удачу в таких костюмах. Решил, что это подходит: нам нужна удача. Тем более она оранжевая.

– Сколько вы жили в Сингапуре?

– Пять лет. А вас как зовут?

– Любовь.

– Любошь?

– Нет, «в» на конце.

– А что это за имя? Откуда вы?

– Из России. У этого имени то же значение, что и у слова «love» в английском.

– Вау, как классно!

Мы готовимся разойтись, и Ремко говорит по-русски «спасибо». Очень приятно!

Иду дальше, и вот – новый герой, Луки.

– Вот это костюм! Откуда он?

– Это маскот нашей сборной, я привез его из Нидерландов.

– И он занял весь ваш багаж?

– Ха-ха, как вы догадались?

Дальше были три вот таких красавчика. Когда я попросила о фото, они минуты две готовились: расправляли пиджаки и поправляли галстуки.

Еще мне встретился кто-то средний между тигром и леопардом.

И вот такие парни с кубками на пиджаках.

А еще поп-звезда.

На цветах даже те, кто приехал со сломанной ногой.

А это Пит.

Дальше я познакомилась с Кэролайн. Спросила, где она взяла такой шикарный костюм. «Мои друзья прекрасно шьют, и перед Евро я попросила сделать для меня что-нибудь особенное», – ответила она.

Перед матчем казалось, что голландские болельщики просто разнесут поляков шумом. Но на деле все оказалось не так: поляки долго перекрикивали голландцев (конечно, сказался ранний гол).

Ближе к 25-й минуте голландская половина стадиона совсем поникла – вся трибуна сидела молча. И по-настоящему включилась только на 83-й, после гола Ваута Вегорста.

После свистка футболисты потянулись к болельщикам и вместе отпраздновали. Между поляками и голландцами я не заметила никакой неприязни – даже после матча. Все шли к метро огромной толпой, перешучиваясь и по очереди заряжая чанты.

А потом увидела такую пару:

У обоих на футболках фамилия Гулперс. Только она – в польской майке, а он – в нидерландской. Подхожу с очевидным вопросом. «Сегодня был такой матч, что мы не расстроились бы при любом исходе, – смеется Эдита. – Я из Польши, а Маттейс – из Нидерландов. Мы живем в Ландграфе (община в Нидерландах почти на 40 тысяч жителей – Спортс) и любим обе страны».

Объединяющая сила любви! (И футбола).

Финальная картинка дня – безмятежная. Два парня, сидящих в метро. Они никуда не собирались уходить все время, что я за ними наблюдала, и увлеченно смотрели матч Словении и Дании с телефона, громко его обсуждая.

Возможно, они единственные, кто досмотрел его до конца.

Телеграм-канал Любы Курчавовой, где много фото с Евро!

За такие Нидерланды хочется болеть 🧡

Фото: Любови Курчавовой