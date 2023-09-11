Выбор редакторов паблика.

Историю российского футбола уже сложно представить без ВГИКа.

С 2011-го паблик прошел путь от локальных мемов про российский футбол до 220+ тысяч подписчиков и партнерства с крупными брендами. Теперь – новая высота: сегодня редакторы ВГИКа Андрей Ли и Влад Кама прокомментируют матч сборной России с Египтом на «Кинопоиске».

Мы попросили ребят выбрать мемы, которые олицетворяют историю ВГИКа, и рассказать о них.

ФНЛ – лучшая лига мира

Этот мем один из редакторов ВГИКа придумал после матча «Спартака-2» – «Сокол» несколько лет назад. Они тогда сыграли 4:4.

Тут все достаточно просто: это была метаирония на тему ФНЛ, которая на тот момент представляла из себя крайне печальное зрелище. Им она и была до совсем недавних времен. Никто о ФНЛ не писал ни слова, турнир освещался только силами неравнодушных местных. Трансляции были странные и кринжовые, с каким-то непонятным вайбом. Мы немного угарали и преподносили ФНЛ как удовольствие для эстетов.

Потом в ФНЛ смекнули, что так продолжаться не может, и начали развиваться в правильном направлении, с нашего согласия позаимствовали этот слоган. У нас с ФНЛ очень теплые отношения, мы вместе работали после этого.

Теперь турнир переименовали, он стал Первой лигой. Но, мне кажется, все знают ее как ФНЛ – это уже что-то нарицательное.

Рекорд Акинфеева

Вы точно это помните: серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов с пропущенными голами растянулась на 43 матча (с 2006-го по 2017-й).

Когда в серии было примерно 25 игр, редакторы ВГИКа решили отмечать каждую новую отдельной картинкой. Начали где-то с 2015 года. ЦСКА не везло – попадались «Бавария», «Манчестер Сити». Картинки с рекордами заходили все лучше и лучше.

«Был момент, когда Акинфеев не пропускал почти весь матч, но все же ему забили в конце. Сколько было радости!» – рассказывал Sports.ru в 2018-м редактор ВГИКа Иван Цибин.

Смерть Файзулина

Файзулин долго лечился от травмы, нигде не появлялся и действительно пропал. То есть вроде бы он есть, но где – неизвестно. Вот и пошли шутки про его смерть. Это из разряда черного юмора, который не всегда можно репостить. Когда все же где-то его видели, мы шутили, что это голограмма или двойник.

Тупо Хосонов

Хетаг Хосонов стал звездой ВГИКа в 2018-м, вскоре после дебюта за ЦСКА. Мемов со словами «тупо Хосонов» было бесконечно много:

Один из админов ВГИКа говорил, что всего лишь хотел добавить популярности случайному малознакомому футболисту и сделать максимально тупой мем. Получилось.

«До сих пор не понимаю [что это], – говорил Хосонов в интервью Sports.ru. – После какого-то матча разошелся этот мем, вообще ни с чего. Меня это никогда не задевало, нормально. Мы всегда смеялись, «ха-ха» ловили. Мне даже писал админ ВГИКа. До этого не читал, а тут подписался».

Небесная лига

Идея родилась благодаря экс-дизайнеру Sports.ru Алексею Белоусу, который опубликовал во ВГИКе логотип «лиги погибших клубов», разместив вокруг него эмблемы «Тосно», «Амкара», «Кубани» и других исчезнувших команд.

Потом мем развился до полноценного турнира – Футбольной Небесной лиги, где победителей виртуальных матчей выбирали голосованием.

Заболотный (и не только)

Это, скорее, кейс не столько про Заболотного, сколько про набеги аудитории на голосования. Заболотный – просто наиболее яркий пример.

Мы сделали лучшим голом сезона его мяч хабаровскому СКА с метра в пустые. «Зенит» выиграл 6:0, а гол Заболотного даже не был победным.

И вот этот мяч в финале голосования опередил гол Ивановича через себя «Сосьедаду» в матче Лиги Европы при счете 1:1.

Это был гол сумасшедшей важности, но мяч Заболотного его обогнал.

У непосвященных болельщиков «Зенита» жестко бомбило, но в этом и был прикол. Потом мы нечто подобное делали с Васиным. А недавно запускали с Кузяевым – во всех голосованиях после его переезда во Францию выбираем его (первый гол Кузяева за «Гавр» номинирован на звание лучшего в Лиге 1 за август, и сейчас Далер лидирует с отрывом примерно в 7 тысяч голосов – Sports.ru). Здесь все просто: это наш человек, и мы за него вписываемся.

«Сатурн» и пицца

Какой-то пользователь написал «Сатурну», чтобы ему доставили четыре пиццы, картошку и соус. «Сатурн» ответил.

Потом начали писать всем клубам. «Анжи» писали про шашлык, например. «Химки» даже пообещали вручить пиццу одному пользователю – и сделали это.

Все на Никольскую

Во время чемпионата мира появилась фраза «все на Никольскую». Такое, конечно, рождается ситуативно – все-таки мы сильно зависим от событий, это не спрогнозировать.

Сейчас «все на Никольскую» – это уже почти так же канонично, как «качать гениев». Фразеологизм, можно сказать. Не то чтобы баян, но палеолит какой-то.

Шутки про GTA и матч «Ростов» – ЦСКА в стиле игры

Редакторы ВГИКа сравнили главного героя культовой GTA: San Andreas Си-Джея с защитником ЦСКА Родриго Бекао и после этого уже не могли остановиться:

А перед игрой с ЦСКА шутку подхватила пресс-служба «Ростова»:

ЦСКА ответил:

«Ростов» стилизовал презентацию состава и оформление табло под GTA, а на стадионе перед матчем запустили музыку из San Andreas. Диктор подыграл идее и обратился к фанатам ЦСКА с просьбой не нарушать правила посещения стадиона так: «Уважаемые болельщики гостей, просим вас охладить свой пыл». «Ростов» и ЦСКА сыграли 0:0, и на табло снаружи стадиона вывели слово «потрачено».

Это было очень круто. Масштабная история получилась.

«Зенит» – это сборная Бразилии

Тут все понятно: в последние годы «Зенит» покупает игроков только из Бразилии.

Не сказать, что вау, но забавно. Очередной пример того, как выдумали что-то на ровном месте и получили резонанс.

Разгон матчей аутсайдеров, будто это финал ЛЧ

Мы делали это с матчами «Балтика» – «Чайка» и «Ротор» – «Текстильщик». Такие игры никому не интересны, о них знают только местные. А мы месяцами делали промо к этим матчам в таком духе, что это чуть ли не встреча двух гигантов, класико.

Тоже было достаточно забавно. Мы получили такой резонанс, какой был максимально возможен с этой историей.

Роналду – клубника

Роналду с клубникой – максимально тупая история. После его интервью Пирсу Моргану мы, наверное, несколько месяцев, чуть ли не полгода, постили мемы с клубникой в телеграм-канале. Мы разгоняли просто невероятно: подключали реакцию клубники, отключали ее, постили вообще все, что связано с клубникой. Такое ощущение, что перегрузили во ВГИК все из интернета, что хоть как-то связано с клубникой.

Это футбол, брат

Не секрет, что мы работаем с «Фонбетом». А у них есть ютуб-шоу «Это футбол, брат». И мы стали подписывать любую околофутбольную дичь фразой «это футбол, брат». Например, выбегает какой-нибудь болельщик и бьет судью, дерутся футболисты. Подписывали все, что не связано с футболом напрямую.

Мы делаем это даже не в качестве рекламы – просто стало смешно. Суть в контрасте. «Это футбол, брат», а там от футбола вообще ничего нет.

Что думают футболисты о мемах ВГИКа?

– Фидбек от футболистов мы получаем, он разный – от любви до ненависти. Заболотный просил закрыть наш паблик, Дзюба просто нас заблокировал – не нравятся шутки про него, которые придумал не он сам. Все футболисты, про которых мы разгоняем, знают о ВГИКе: Заболотный, Комличенко. Не знаю про Акинфеева, но допускаю, что и он что-то слышал. Роналду – не знаю, спорно, конечно.

Абсолютно все футболисты с нами на связи, хотя подписаны далеко не все. Подписчиков как будто должно быть больше, но они, видимо, шифруются.

Но я знаю, что о любом нашем посте все футбольное коммьюнити узнает в ближайшие часы. Бывает, выложим что-то в первом часу ночи, а утром телефоны уже разрываются. Следят все, держат руку на пульсе все, любят шутки примерно все.

Некоторые футболисты из Первой и Второй лиги даже сами пишут нам, предлагают что-то выложить. Иногда на связь выходят люди из смм-отделов клубов, тоже просят запостить тот или иной разгон. Внутряки, шутейки, фотографии присылают из всех организаций: «Придумайте что-то с этим сами, пожалуйста». Ну, окей. Все хоть по разу, но присылали – конечно, анонимно. У нас в этом отношении достаточно богатая агентская сеть.

Мы со всеми в абсолютно нормальных отношениях, ни с кем не ругаемся, несмотря на то, что иногда действуем на грани и перегибаем палку, когда шутим.

Как ВГИК добрался до матча сборной России?

– Как я понял, «Кинопоиск» дико кайфанул от рекламы, которую мы делаем для наших спонсоров. Это довольно-таки спорный, смелый формат, но «Кинопоиску» он понравился. Так они предложили сотрудничать. Мы, разумеется, не могли отказаться. Прошло какое-то время, и они предложили прокомментировать матч.

У нас такой опыт был – в какой-то мере экспериментальный и спорный. Наши админы приезжали на матч «Чертаново» – «Торпедо» и комментировали его для «Яндекса». Было круто. Как раз тогда мы делали разгон, что Владислав Сарвели – типа итальянец. «Атутти аванти, Владислав Сарвели».

Наши комментаторы работали на матче, Сарвели, по-моему, забил, и болельщики «Чертаново» скандировали «Атутти аванти, Владислав Сарвели». Тогда вообще все очень классно закольцевалось: ВГИК был и на поле, и за полем, и комментировал игру.

И теперь нам с Сашей Журавлевым (ведущий ютуб-канала «Мяч Production» – Sports.ru) предложили прокомментировать матч сборной России. Как от такого откажешься?

Будем стараться комментировать в каком-то уникальном стиле, с юмором – зачем нам бодаться с мастодонтами, мастерами этого дела? Нам сказали: шутите, эти два часа – ваша трибуна и ваш перформанс. Окей, окей. Почему нет?

Фото: vk.com/komment/mem; Maksim Konstantinov/Global Look Press