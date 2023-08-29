Монолог главного тренера «Сочи».

Арсен Захарян – третий россиянин в истории «Реал Сосьедад». Период Валерия Карпина в Сан-Себастьяне мы уже вспоминали, теперь настала очередь Дмитрия Хохлова, который играл там три года – с 2000-го по 2003-й.

Любовь Курчавова поговорила с ним о любви к Сан-Себастьяну и местной кухне, уроках испанского и борьбе за чемпионство в сезоне-2002/03.

Хохлов знал все о «Сосьедаде» еще до трансфера – благодаря Карпину. Выбрал Испанию, хотя звали во Францию и Германию

Дмитрий Хохлов переехал в Испанию зимой 2000-го после двух лет в ПСВ. Оттуда он ушел из-за Эрика Геретса. По словам Хохлова, конфликт начался после интервью, в котором тренер сказал, что им нужно выпить водки, чтобы найти общий язык. Игрок ответил – тоже через медиа: «Если мы будем пить водку, то когда же нам тренироваться?»

«В ПСВ у меня был небольшой конфликт с тренером Эриком Геретсом, поэтому я решил сменить команду, – подтверждает Хохлов в интервью Sports.ru. – Из тех предложений, которые поступили, выбрал «Реал Сосьедад», потому что давно хотел поиграть в испанском чемпионате. К тому же по условиям все устраивало. Хотя были и другие варианты во Франции, Испании и Германии».

До Хохлова российский игрок в «Сосьедаде» уже был – Валерий Карпин играл за клуб с 1994-го по 1996-й. За Дмитрия заплатили рекордные 4,8 млн долларов, перед трансфером он консультировался с Карпиным: «Он все рассказал про клуб. Правда, о том, что стал самой дорогой покупкой в истории «Сосьедада» на тот момент, я узнал уже, наверное, лет через 5-6 лет после перехода».

Уже через два месяца Хохлов дал интервью на испанском. Не забывает его и сейчас – общается с бразильцами в «Сочи»

«Хорошо помню первый день Сан-Себастьяне, – рассказывает Хохлов. – Я прилетел на медобследование, погулял по городу, зашел в какой-то ресторанчик пообедать. После этого улетел обратно, но впечатления сразу были отличные. Город очень понравился: камерный, очень красивый, уютный.

Первое время я занимался испанским два или три раза в неделю – клуб выделил учителя на полтора-два первых месяца после перехода. Так я получил базовые знания, а дальше уже изучал язык через общение с партнерами по команде и знакомыми.

Мне не потребовалось много времени, чтобы заговорить на испанском. Через пару месяцев я уже что-то говорил, многое понимал. Где-то через два с небольшим месяца дал первое интервью на испанском. Может, получилось немного коряво, но я говорил сам, без помощи. Быстрее выучить язык было одним из пожеланий клуба. Да я и сам понимал, что язык – это основа.

Сейчас у нас в «Сочи» два бразильца, с ними я общаюсь на испанском. Понятно, они говорят на португальском, но языки очень похожи, поэтому мы друг друга понимаем. В Сан-Себастьяне остались знакомые и друзья, с которыми мы постоянно созваниваемся. Так что испанский из моей жизни никуда не делся».

Вспоминаем тренеров Хохлова в «Сосьедаде» и сезон-2002/03, «Сосьедаду» не хватило 2 очков до чемпионства

Дмитрий перешел в «Реал Сосьедад» в январе 2000-го, а тренер Хавьер Клементе, который приглашал его в команду, покинул клуб уже в октябре.

Вместо Клементе назначили Перико Алонсо, отца Хаби. В интервью «Советскому спорту» Хохлов рассказывал, что тренер он был «никакой»: «Хотел выехать только на эмоциях. «Вы должны, вы обязаны…» Любимая фраза на установке переводилась примерно так: «Отдать все яйца».

Зато Хаби Алонсо впечатлил сразу.

«По Хаби уже в 18-19 было понятно, что он станет звездой, – рассказывает Дмитрий. – Мастеровитый, качественный игрок, который безумно любит футбол. В отличие от брата, с которым они вместе пришли в команду. Микель был менее одаренным».

После Перико Алонсо пришел Джон Тошак. С ним у Хохлова случились самые необычные сборы в карьере – игроки не тренировались, а купались и загорали. «Сосьедад» приехал в Стамбул в июле, когда на солнце было +50.

Тошака в «Сосьедаде» сменил Рейнальд Денуэкс – тренер удивительной судьбы. При нем в клубе многое изменилось: на базе установили 18 камер, чтобы отслеживать каждое движение игроков, тактические занятия длились по 2-3 часа, начало тренировок сместилось с 11 на 9 часов утра. До «Сосьедада» Денуэкс работал в «Нанте» (по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а в сезоне-2000/01 привел клуб к чемпионству). С ним «Сосьедад» выдал лучший результат в XXI веке, заняв 2-е место в сезоне-2002/03 и лишь на два очка отстав от «Реала». В Лиге чемпионов-2003/04 Денуэкс вывел «Сосьедад» в плей-офф Лиги чемпионов, а в 2004-м покинул клуб. С тех пор он не тренировал.

«Перед сезоном-2002/03 изменились тренировки, мы больше внимания уделяли тактике и разборам игр, чего раньше не было, – говорит Хохлов. – И состав подобрался очень хороший – все на пике формы: два отличных нападающих (Нихат Кахведжи и Дарко Ковачевич забили в том сезоне 23 и 20 голов – Sports.ru), Хаби Алонсо, который к тому моменту уже показывал отличный футбол, Валера Карпин к нам перешел. Конечно, перед его трансфером мы общались – и в сборной, и просто так, но я его не зазывал 😀. Он сразу стал важным игроком для команды, много пользы принес.

Тот состав «Сосьедада» был очень хорош, но перед сезоном вряд ли кто-то мог предположить, что мы запрыгнем на второе место и будем бороться за золото. Весной мы поверили, что можем выиграть чемпионат. У нас сразу пошло, все получалось – даже несмотря на некоторые неудачные матчи. А такое, что ты смотришь в таблицу с мыслью «мы реально можем стать чемпионами», появилось уже ближе к концу чемпионата».

Чемпионат получился максимально драматичным: «Сосьедад» не проигрывал до 20-го тура, а потом споткнулся на «Бильбао» (0:3). До конца сезона «Сосьедад» набрал еще пять поражений, но все равно держался в гонке. И уничтожил «Реал», забив четыре в первом же тайме.

А дальше началась драма с участием Александра Мостового, который тогда играл за «Сельту». В 36-м туре «Сельта» отобрала очки у «Мадрида» (1:1) благодаря голу Мостового с пенальти, но «Сосьедад» тоже забуксовал: ничья с «Валенсией».

37-й тур. Команда из Сан-Себастьяна, опережающая «Реал» на одно очко, приезжает в Виго. Мостовой создает два гола – «Сельта» выигрывает 3:2. В параллельном матче «Мадрид» обыграл «Атлетико» и вышел на первое место.

В последнем туре «Сосьедад» выиграл – но и «Мадрид» тоже. Команда Дмитрия Хохлова и Валерия Карпина так и осталась второй.

«Сосьедад» и футбол – жизнь Сан-Себастьяна. Хохлова до сих пор узнают на улицах

«Город живет футболом, утром в день матча по улицам уже ходят болельщики в клубных майках, – вспоминает Хохлов. – Все готовятся к игре – даже маленькие дети. Это действительно неотъемлемая часть их жизни. Для «Сосьедада» и вообще басков четыре игры в сезоне стоят особняком – против мадридского «Реала» и «Атлетика». На них всегда настрой как на супердерби.

Когда я жил в Сан-Себастьяне, меня постоянно узнавали на улицах. Даже сейчас узнают. Город маленький, одна команда. Поэтому они чтут традиции, помнят игроков, очень внимательно следят за командой. С этим и Арсену придется столкнуться: на улицах его будет узнавать каждый второй. Перед его переходом мне уже звонили и с местного радио, и из газет.

Думаю, чтобы заслужить любовь болельщиков «Сосьедада», нужно вести себя так же, как и везде – если качественно играть, отдаваться, жить футболом, не выходить на поле равнодушно, то станешь своим».

Любимые места Хохлова в Сан-Себастьяне – набережная и смотровая площадка. Чулетас – лучшее мясо в его жизни

«Мне особенно нравятся набережная и смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город, – говорит Хохлов. – Я любил туда рано утром приезжать – сразу заряжаешься энергией. В Сан-Себастьяне есть парк с видом на океан, центр города тоже очень красивый. Еще нравится спа-центр La Perla на набережной – там просто проводишь время с удовольствием. И, конечно, очень много хороших ресторанов на любой вкус.

Мое любимое блюдо – чулетас. Это чисто баскское мясо, просто великолепно готовят. В Аргентине я ел что-то подобное, но вкуснее, чем в Сан-Себастьяне, мяса не пробовал».

Из «Сосьедада» Хохлов мог уйти в «Эспаньол», но не сложилось. И он вернулся в Россию, хотя ребенок даже начал забывать русский

«Перед уходом из «Сосьедада» у меня было предложение из «Эспаньола», – делится Дмитрий. – Я его рассматривал. Если бы сложилось, то, наверное, в тот момент я бы не вернулся в Россию.

К тому же старший ребенок уже пошел в школу и начал немного забывать русский. Нужно было либо надолго оставаться в Испании, либо возвращаться в Россию. Я решил, что лучше вернуться.

Иногда скучал по размеренной жизни Сан-Себастьяна. А, живя там, скучал по бешеному московскому ритму. Всегда чего-то не хватает: иногда – спокойствия, иногда – какой-то суеты.

Я уже лет пять не был в Испании – все собираюсь приехать, но пока не получается. Раньше, когда приезжал, чувствовал, что практически ничего не меняется. Понятно, что база «Сосьедада» стала современнее, стадион реконструировали. А сам город как жил своей классной жизнью, так и живет».

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Фото: Klaus Ohlenschläger/Global Look Press; Gettyimages.ru/Allsport/ALLSPORT, Firo Foto